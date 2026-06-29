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Пакистан ликвидира 29 бойци на границата с Афганистан

Пакистан ликвидира 29 бойци на границата с Афганистан

29 Юни, 2026 06:04, обновена 29 Юни, 2026 06:07 568 1

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Армията унищожи оръжейни складове при мащабна сухопътна операция и прецизни въздушни удари по терористични скривалища

Пакистан ликвидира 29 бойци на границата с Афганистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистанските сили за сигурност проведоха мащабна разузнавателна сухопътна операция, последвана от прецизни въздушни удари по границата с Афганистан, при които са ликвидирани 29 екстремисти.

Информацията беше официално съобщена от пакистанския министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната мрежа X, цитиран от Associated Press (AP) и Reuters.

Ответен удар и унищожени бази

По думите на министър Тарар, военната акция е директен отговор на зачестилите смъртоносни нападения на въоръжени групировки на територията на Пакистан, включително скорошната атака срещу силите за сигурност в Карачи.

Ударите са били насочени срещу укрепени лагери на фракциите „Джамаат-ул-Ахрар“ и „Тетрик-е-Талибан Пакистан“ (TTP), разположени в пограничните афганистански провинции Пактия, Пактика и Кунар. Освен елиминирането на бойците, сред които е и висш командир на име Хан Фарош, военните са унищожили изцяло четири основни логистични бази, скривалища и големи складове с оръжия и експлозиви.

Напрежението между Исламабад и Кабул расте

Операцията заплашва допълнително да изостри отношенията между съседните държави. Пакистанските власти за пореден път обвиниха временното правителство на талибаните в Афганистан, че осигурява безопасно убежище за терористични организации, които планират и провеждат атаки срещу пакистански граждани. От своя страна, властите в Кабул категорично отричат тези обвинения.

„Пакистан винаги се е стремял към мир в региона, но няма да правим компромиси със сигурността на нашите граждани, която остава наш основен приоритет“, подчерта Тарар.


Пакистан
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  • 1 Онзи

    0 2 Отговор
    Тия там пък за какво се бият. Затова Европа си е Европа . Кълката на цивилизацията

    06:37 29.06.2026