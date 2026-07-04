Политическо земетресение в Берлин: Управляващите се сриват

Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентна криза, след като управляващата коалиция между консервативния блок ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия (ГСДП) загуби подкрепата на избирателите.

Настоящото правителство на канцлера Фридрих Мерц, сформирано след предсрочните избори през февруари 2025 г., бързо разпиля общественото доверие заради икономическата стагнация и спорните социални реформи.

Драматичен срив за традиционните партии

Според последните данни от национално проучване на социологическия институт INSA, ако изборите за Бундестаг се провеждаха днес, управляващата „широка коалиция“ би събрала едва 34% от гласовете общо. В детайли консерваторите от ХДС/ХСС падат до критичните 22%, а коалиционният им партньор ГСДП се срива до 12%. Този резултат прави абсолютно невъзможно повторното управление на досегашния блок, тъй като той остава далеч от необходимото парламентарно мнозинство.

Възходът на AfD и курсът към 2027 г.

На този фон опозиционната и определяна от службите като десноекстремистка партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постига исторически връх от 29% подкрепа на национално ниво. Партията, оглавявана от Алис Вайдел и Тино Крупала, капитализира общественото недоволство от строгата миграционна политика, икономическия застой и пенсионните реформи.

На редовния си партиен конгрес в Ерфурт ръководството на AfD демонстрира изключително самочувствие. Представителите на партията дадоха ясен знак, че са готови за предсрочен вот за Бундестаг още през 2027 г.. Лидерите на AfD дори изразиха надежда за самостоятелно управление в близко бъдеще, въпреки наложения спрямо тях „санитарен кордон“ и отказа на останалите политически сили за коалиция.

Как изглежда останалата част от Бундестага?

Зелените : Бележат сериозен ръст и засилват позициите си до 14% подкрепа.

: Бележат сериозен ръст и засилват позициите си до 14% подкрепа. Лявата партия (Die Linke): Бележи лек спад, но запазва стабилно присъствие с 10% от гласовете.

Политическите анализатори посочват, че при толкова фрагментиран парламент и рекордно ниско одобрение за канцлера Мерц, натискът върху правителството за предсрочно разпускане на Бундестага ще става все по-неудържим.

Източници: INSA, БТА, ​DW