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Политическо земетресение в Берлин: Управляващите се сриват

Политическо земетресение в Берлин: Управляващите се сриват

4 Юли, 2026 20:48, обновена 4 Юли, 2026 20:53 2 355 37

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Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ бележи исторически рекорд в проучванията, докато коалицията губи мнозинство

Политическо земетресение в Берлин: Управляващите се сриват - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентна криза, след като управляващата коалиция между консервативния блок ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия (ГСДП) загуби подкрепата на избирателите.

Настоящото правителство на канцлера Фридрих Мерц, сформирано след предсрочните избори през февруари 2025 г., бързо разпиля общественото доверие заради икономическата стагнация и спорните социални реформи.

Драматичен срив за традиционните партии

Според последните данни от национално проучване на социологическия институт INSA, ако изборите за Бундестаг се провеждаха днес, управляващата „широка коалиция“ би събрала едва 34% от гласовете общо. В детайли консерваторите от ХДС/ХСС падат до критичните 22%, а коалиционният им партньор ГСДП се срива до 12%. Този резултат прави абсолютно невъзможно повторното управление на досегашния блок, тъй като той остава далеч от необходимото парламентарно мнозинство.

Възходът на AfD и курсът към 2027 г.

На този фон опозиционната и определяна от службите като десноекстремистка партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постига исторически връх от 29% подкрепа на национално ниво. Партията, оглавявана от Алис Вайдел и Тино Крупала, капитализира общественото недоволство от строгата миграционна политика, икономическия застой и пенсионните реформи.

На редовния си партиен конгрес в Ерфурт ръководството на AfD демонстрира изключително самочувствие. Представителите на партията дадоха ясен знак, че са готови за предсрочен вот за Бундестаг още през 2027 г.. Лидерите на AfD дори изразиха надежда за самостоятелно управление в близко бъдеще, въпреки наложения спрямо тях „санитарен кордон“ и отказа на останалите политически сили за коалиция.

Как изглежда останалата част от Бундестага?

  • Зелените: Бележат сериозен ръст и засилват позициите си до 14% подкрепа.
  • Лявата партия (Die Linke): Бележи лек спад, но запазва стабилно присъствие с 10% от гласовете.

Политическите анализатори посочват, че при толкова фрагментиран парламент и рекордно ниско одобрение за канцлера Мерц, натискът върху правителството за предсрочно разпускане на Бундестага ще става все по-неудържим.

Източници: INSA, БТА, ​DW


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    54 2 Отговор
    Мерц е чао, чао.
    Да оди при Шолца.

    Коментиран от #12, #26

    20:55 04.07.2026

  • 2 Иво Драганов

    60 9 Отговор
    Браво с идването на Алтернативата най сетне ще се разпадне тъпия европейски съюз и пак ще отидем с братска Русия и ще си затворим границите

    Коментиран от #32, #33

    20:58 04.07.2026

  • 3 Да ходят при зельо

    55 2 Отговор
    Той също е чао чао.
    Защо В статията забравихте да кажа че почти 50% от германците са против подкрепата на корумпираното украинско правителство.

    21:02 04.07.2026

  • 4 име

    32 2 Отговор
    Отново е многократно завишен процента на ХДС, но от нас да мине!

    21:02 04.07.2026

  • 5 Софиянец

    34 2 Отговор
    Мерц беше прав! Най-добрите години за Германия предстоят 😂😂😂

    21:05 04.07.2026

  • 6 Анонимен

    30 2 Отговор
    Цифрите са стъкмистика. Хората гласуват изцяло за afd но изкарват друго. Бат Бойко ги е научил как да печелят избори.

    21:06 04.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    37 1 Отговор
    Европа се управлява от марионетки с негативно народно одобрение! Фашизъм

    21:06 04.07.2026

  • 8 Баце

    36 1 Отговор
    Щом ги пишете 29%, значи са поне двойно!
    Ха-ха
    Айде, честито!

    Коментиран от #24

    21:06 04.07.2026

  • 9 Пич

    30 0 Отговор
    Това беше елементарно за прогнозиране!!! Но няма да се повтарям, защото преди дни ви казах какво очаква Франция и Германия, а оттам - и ЕС !!!

    21:09 04.07.2026

  • 10 Честито

    11 0 Отговор
    Меркел беше шеф на младежката комунистическа партия,после най доверения и човек направи алтернативата,хрлмуут бивш агент на щази,а Грегор Гези шефа на немската компартия винаги обслужваше меркел

    21:11 04.07.2026

  • 11 Фарс

    20 0 Отговор
    В Франция е същото ,стратега на френските комунисти макрон си легна и се събуди десен

    21:13 04.07.2026

  • 12 Проучването да се касира , шнеллер !

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Има руска намеса. Помощ !

    21:17 04.07.2026

  • 13 Навсякъде

    21 2 Отговор
    Едно и също. Тези войналюбци и унищожители на страната и народа нямат подкрепата му. Има силна опозиция, която вече е по-силно предпочитана от масата. Но, тези унищожители правят всичко възможно да не допуснат опозицията на власт. В Германия тези партии от "старата коалиция" на мерц, меркел, урсула, зелени и червени ненормалници създали една терористична организация "антифа", уж че била против "фашизма". Но точно тези биячи и рекетьори палят колите, нападат физически членове на опозицията, даже на конгреса на АзГ във Франкфурт, тези платени от правителството биячи и хулигани биха журналисти на улицата и полицията едвам, едвам се намеси... А щяха да ги убият. Е, такива неща е имало при Хитлер. Той е организирал банди от биячи и убийци да унищожават и тормозят опозицията, за да не му пречат той да се циментира на власт - диктатура!!! Та сега, я пак. Какви са тези днешните на власт, които правят същото, което е правил Хитлер преди 80-90 години? Антифа ли? Май точно те са си ФА!

    21:25 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    18 0 Отговор
    Гюб ...то трябва да се изрине

    21:27 04.07.2026

  • 16 Добре

    21 0 Отговор
    е, че има алтернатива на централизирания фашистки евро режим.

    21:29 04.07.2026

  • 17 Механик

    23 0 Отговор
    Абе кво стаа бе? Нали уж Мерца е най-печения жендър, па се оказа, че го не бръснат за слива?!
    Що така? При него нали Германия процъфтя та върза? Кво не са доволни тия немци та го нещат тоя красив опосум.

    21:29 04.07.2026

  • 18 Чак пък земетресение!😂

    23 0 Отговор
    Всеки който се интересува е наясно, че шайката управляващи ще бъде избесена за всичко, което направи! По добре е това да стане преди Русия да е започнала ударите ! Ядрените удари!😁😁😁

    Коментиран от #19

    21:29 04.07.2026

  • 19 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чак пък земетресение!😂":

    Дано не се стигне до удари и особено до ядрени, щото тогава такива като нас ще завиждат на умрелите!
    Но от друга страна аз не виждам как ще стане да се оправят нещата в Европа при положение, че дълбоката държава желае война с Русия. Защото без руските ресурси, запада ще иде на кино, а от там и господата от Давос.
    Не искам да съм лош пророк, но ако се стигне до някакви бунтове срещу сегашното статукво, то ще отговори с репресии и ще се превърнем мишени за шпиц-командите им.

    21:34 04.07.2026

  • 20 Не знам

    10 2 Отговор
    скоро бях в Германия , в Берлин, наблюдавах, почти навсякъде в музеите поне 2/3 от персонала са от боята, по летищата също, немците са се свили и гледат уплашено, видях и млада руса германка с бурка ли е феридже ли е, те си знаят, навсякъде орките демонстрират бурките и те гледат нагло дали си ги забелязал и как реагираш. Аз с един бърз поглед и леко недоволство се обърна на другата страна да не им гледат гадните физиономии.
    Зле са германците, затриват ги, няма я тази немска точност и чистота, ама са ги омешали с орките и те стават като тях мързеливи, крадливи и лентяй.
    Дано АфД им даде някакъв шанс, защото не е на добре.

    21:40 04.07.2026

  • 21 Стойко

    14 0 Отговор
    Мерц дръж се! VW имат още няколко завода за затваряне 🤭

    21:40 04.07.2026

  • 22 един по един

    14 1 Отговор
    до един. Първо Стармър, после Мерц, Макрон и Урсула. Тези бесни русофоби, които мразят неистово цял един народ, и безумно обичат и изхранват друг като дори са готови да заложат животите ни заради него, отдавна трябваше да са в историята. Светът се променя необратимо и тези крайно неадекватни психари трябва да бъдат отстранени и забравени. Европейските народи все още помнят двете световни войни, помнят фашизма и нацизма и няма да допуснат това да се повтори. А Зеленски спешно да премахне нацисткия сайт Миротворец, в който мишени за физическо елиминиране са нормални и мислещи хора. Това трябва да спре незабавно.

    21:42 04.07.2026

  • 23 Браво !

    9 0 Отговор
    Пожелавам успех на АfD и също така и при нас да се случи положителна промяна, че нашите мафиоти започнаха да крадат от твоите на бедните.

    Коментиран от #25

    21:43 04.07.2026

  • 24 само

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Баце":

    дето вайдел е лгбти, та може да стане санже и да сдаде фронта точно както не трябва.......

    21:44 04.07.2026

  • 25 Като Копейкин

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Браво !":

    51%.
    🥳🥳🥳

    21:47 04.07.2026

  • 26 Жан Бойко

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Само така АзГ.

    21:47 04.07.2026

  • 27 Бат Вальо

    8 0 Отговор
    Германия се пробужда, Франция тоже, Италия и тя ... да му мисли БруселеSS ... идва краят на еврофашизма ...

    21:50 04.07.2026

  • 28 Авъ, Санкциите работят

    7 0 Отговор
    На някой му просветна.

    21:52 04.07.2026

  • 29 Итлер

    6 0 Отговор
    Връщам се

    21:53 04.07.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    В тоя клуб май никой не знае кво прави а?!
    Само мазане с кал в блатото

    21:53 04.07.2026

  • 31 Сега е моментът

    2 4 Отговор
    Мерц да арестува лидерите на Алтернатива за Германия, за предателство към Германия и служба на Путин и да мобилизира бундесвера за мачкане на монголоидните

    21:57 04.07.2026

  • 32 Бай Ганьо

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Иво Драганов":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #34, #37

    21:58 04.07.2026

  • 33 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иво Драганов":

    Около 2000 година Нефтохим Бургас е имал площ 24000 декара а един декар инвестиционна земя около Бургас е бил примерно 6000 долара тоест само земята под Нефтохима е била 144 милиона долара. През 1999 Лукойл за 59% от Нефтохима плаща мижавите 81 милиона долара тоест цялата сума платена от Лукойл за Нефтохима едвам покрива само земята. А през този период Литовците продадоха на Полска фирма тяхната рафинерия за около 2.4 милиарда долара като офертата на Лукойл беше отказана според медии. А кой и защо поръча Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохима?

    22:01 04.07.2026

  • 34 Бат Вальо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Ганьо":

    Вероятно вече си изгладил костУма, с който да посрещнеш братушките на Дунава ... такива като теб бързо обръщат палачинката ...

    22:05 04.07.2026

  • 35 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 0 Отговор
    Клубът на богатите.

    22:08 04.07.2026

  • 36 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    То е известно отдавна.
    Немските технологии с руските ресурси работят добре и тогава Германия е т.н. локомотив на Европа.
    Без тях ги няма никакви особено че китайците имат достъп до руските ресурси, а немците поради своята глупост са си отрязали достъпа до руските ресурси.
    Това е толкоз просто и логично.

    22:11 04.07.2026

  • 37 Бат Вальо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Ганьо":

    Сиреч, първи ще целуваш руски zzzzzaдници ...

    22:12 04.07.2026

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