Политическо земетресение в Берлин: Управляващите се сриват

Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентна криза, след като управляващата коалиция между консервативния блок ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия (ГСДП) загуби подкрепата на избирателите.
Настоящото правителство на канцлера Фридрих Мерц, сформирано след предсрочните избори през февруари 2025 г., бързо разпиля общественото доверие заради икономическата стагнация и спорните социални реформи.
Драматичен срив за традиционните партии
Според последните данни от национално проучване на социологическия институт INSA, ако изборите за Бундестаг се провеждаха днес, управляващата „широка коалиция“ би събрала едва 34% от гласовете общо. В детайли консерваторите от ХДС/ХСС падат до критичните 22%, а коалиционният им партньор ГСДП се срива до 12%. Този резултат прави абсолютно невъзможно повторното управление на досегашния блок, тъй като той остава далеч от необходимото парламентарно мнозинство.
Възходът на AfD и курсът към 2027 г.
На този фон опозиционната и определяна от службите като десноекстремистка партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постига исторически връх от 29% подкрепа на национално ниво. Партията, оглавявана от Алис Вайдел и Тино Крупала, капитализира общественото недоволство от строгата миграционна политика, икономическия застой и пенсионните реформи.
На редовния си партиен конгрес в Ерфурт ръководството на AfD демонстрира изключително самочувствие. Представителите на партията дадоха ясен знак, че са готови за предсрочен вот за Бундестаг още през 2027 г.. Лидерите на AfD дори изразиха надежда за самостоятелно управление в близко бъдеще, въпреки наложения спрямо тях „санитарен кордон“ и отказа на останалите политически сили за коалиция.
Как изглежда останалата част от Бундестага?
- Зелените: Бележат сериозен ръст и засилват позициите си до 14% подкрепа.
- Лявата партия (Die Linke): Бележи лек спад, но запазва стабилно присъствие с 10% от гласовете.
Политическите анализатори посочват, че при толкова фрагментиран парламент и рекордно ниско одобрение за канцлера Мерц, натискът върху правителството за предсрочно разпускане на Бундестага ще става все по-неудържим.
Източници: INSA, БТА, DW
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Да оди при Шолца.
Коментиран от #12, #26
20:55 04.07.2026
2 Иво Драганов
Коментиран от #32, #33
20:58 04.07.2026
3 Да ходят при зельо
Защо В статията забравихте да кажа че почти 50% от германците са против подкрепата на корумпираното украинско правителство.
21:02 04.07.2026
4 име
21:02 04.07.2026
5 Софиянец
21:05 04.07.2026
6 Анонимен
21:06 04.07.2026
7 стоян георгиев
21:06 04.07.2026
8 Баце
Ха-ха
Айде, честито!
Коментиран от #24
21:06 04.07.2026
9 Пич
21:09 04.07.2026
10 Честито
21:11 04.07.2026
11 Фарс
21:13 04.07.2026
12 Проучването да се касира , шнеллер !
До коментар #1 от "Абе":Има руска намеса. Помощ !
21:17 04.07.2026
13 Навсякъде
21:25 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Киев е Руски
21:27 04.07.2026
16 Добре
21:29 04.07.2026
17 Механик
Що така? При него нали Германия процъфтя та върза? Кво не са доволни тия немци та го нещат тоя красив опосум.
21:29 04.07.2026
18 Чак пък земетресение!😂
Коментиран от #19
21:29 04.07.2026
19 Механик
До коментар #18 от "Чак пък земетресение!😂":Дано не се стигне до удари и особено до ядрени, щото тогава такива като нас ще завиждат на умрелите!
Но от друга страна аз не виждам как ще стане да се оправят нещата в Европа при положение, че дълбоката държава желае война с Русия. Защото без руските ресурси, запада ще иде на кино, а от там и господата от Давос.
Не искам да съм лош пророк, но ако се стигне до някакви бунтове срещу сегашното статукво, то ще отговори с репресии и ще се превърнем мишени за шпиц-командите им.
21:34 04.07.2026
20 Не знам
Зле са германците, затриват ги, няма я тази немска точност и чистота, ама са ги омешали с орките и те стават като тях мързеливи, крадливи и лентяй.
Дано АфД им даде някакъв шанс, защото не е на добре.
21:40 04.07.2026
21 Стойко
21:40 04.07.2026
22 един по един
21:42 04.07.2026
23 Браво !
Коментиран от #25
21:43 04.07.2026
24 само
До коментар #8 от "Баце":дето вайдел е лгбти, та може да стане санже и да сдаде фронта точно както не трябва.......
21:44 04.07.2026
25 Като Копейкин
До коментар #23 от "Браво !":51%.
🥳🥳🥳
21:47 04.07.2026
26 Жан Бойко
До коментар #1 от "Абе":Само така АзГ.
21:47 04.07.2026
27 Бат Вальо
21:50 04.07.2026
28 Авъ, Санкциите работят
21:52 04.07.2026
29 Итлер
21:53 04.07.2026
30 ДрайвингПлежър
Само мазане с кал в блатото
21:53 04.07.2026
31 Сега е моментът
21:57 04.07.2026
32 Бай Ганьо
До коментар #2 от "Иво Драганов":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
Коментиран от #34, #37
21:58 04.07.2026
33 Търновец
До коментар #2 от "Иво Драганов":Около 2000 година Нефтохим Бургас е имал площ 24000 декара а един декар инвестиционна земя около Бургас е бил примерно 6000 долара тоест само земята под Нефтохима е била 144 милиона долара. През 1999 Лукойл за 59% от Нефтохима плаща мижавите 81 милиона долара тоест цялата сума платена от Лукойл за Нефтохима едвам покрива само земята. А през този период Литовците продадоха на Полска фирма тяхната рафинерия за около 2.4 милиарда долара като офертата на Лукойл беше отказана според медии. А кой и защо поръча Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохима?
22:01 04.07.2026
34 Бат Вальо
До коментар #32 от "Бай Ганьо":Вероятно вече си изгладил костУма, с който да посрещнеш братушките на Дунава ... такива като теб бързо обръщат палачинката ...
22:05 04.07.2026
35 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
22:08 04.07.2026
36 ?????
То е известно отдавна.
Немските технологии с руските ресурси работят добре и тогава Германия е т.н. локомотив на Европа.
Без тях ги няма никакви особено че китайците имат достъп до руските ресурси, а немците поради своята глупост са си отрязали достъпа до руските ресурси.
Това е толкоз просто и логично.
22:11 04.07.2026
37 Бат Вальо
До коментар #32 от "Бай Ганьо":Сиреч, първи ще целуваш руски zzzzzaдници ...
22:12 04.07.2026