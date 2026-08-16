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Гюров за 100 дни власт на Радев: Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях

Гюров за 100 дни власт на Радев: Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях

16 Август, 2026 20:14 614 37

  • андрей гюров-
  • олигархия-
  • румен радев-
  • правителство-
  • корупция

Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго. Само актьорите се сменят, посочи още бившият премиер

Гюров за 100 дни власт на Радев: Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Чух, че олигархията вече била елиминирана от политическата власт”.

Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във "Фейсбук".

Повод за публикацията му е настъпването на 100 дни от началото на управлението на правителството на Румен Радев.

"Първо се засмях, защото се сетих как Цецка Цачева беше заявила от Китай, че правосъдната реформа в България е приключила!", добави Гюров в социалната мрежа.

"Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго. Само актьорите се сменят", посочи още бившият премиер.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гяуро е укpобоклyк

    8 13 Отговор
    а Крадев е тюpкоибpик

    20:15 16.08.2026

  • 2 дядото

    15 4 Отговор
    само да не се редиш сред олигарсите.и ти си слуга,както останалите

    Коментиран от #4

    20:15 16.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.Банкер ,слуга на Ционистите.

    20:16 16.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Гюров работи в банките на Ционистите.

    20:17 16.08.2026

  • 5 Днес

    19 6 Отговор
    чух че ГЮРО МИХАЙЛОВ бил мъж....,и се засмях!!!

    20:19 16.08.2026

  • 6 Клепоухото пенсионе

    6 5 Отговор
    е смешно и много забавно. Не си пие хапчетата горкото

    20:20 16.08.2026

  • 7 3.14К

    11 6 Отговор
    Типично за психопатите е да се смеят сами.

    20:22 16.08.2026

  • 8 О, Морес

    17 4 Отговор
    Ти на президентските избори направо ще плачеш от смях !

    20:22 16.08.2026

  • 9 гюроватакучка

    14 4 Отговор
    иска да подарява от общото

    20:23 16.08.2026

  • 10 Красимир Петров

    10 5 Отговор
    Петроханската секта не разбра ли,че колкото повече плюят Радев,толкова повече хората се отвръщат от ПП-ДБ

    20:26 16.08.2026

  • 11 Гюров

    5 11 Отговор
    ако не беше служебен, ненормалникът щеше да пасе патките в Славяново, така че радкови путинисти проявете уважение. Гюров беше добър премиери за разлика от тоя. Умен, решителен, смел и за 60 дни направи повече от муньо за 100. Респект!

    Коментиран от #17, #20, #29

    20:26 16.08.2026

  • 12 "Петроханската секта"

    7 3 Отговор
    е дъвка на дебили, докато масонската секта е факт и управлява дъпжавата

    20:29 16.08.2026

  • 13 Вие сте

    5 5 Отговор
    точно партия на олигархията продажнико! Щом ревеш, значи са ви изхвърлили!

    20:31 16.08.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Боташа трябва да го тричаме тази есен, заедно с останалите рашибрици.

    20:32 16.08.2026

  • 15 Тоя Гюро дали

    3 2 Отговор
    Яде ли ряпа ?

    20:33 16.08.2026

  • 16 нннн

    3 3 Отговор
    Гюро си гледа водопада и му е смешно.

    20:34 16.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гюров":

    Боташа е сложен да обслужва уzzки и турсси интереси, а не да защитава народа на България.

    20:34 16.08.2026

  • 18 Уфф докога ще ни натрапвате

    5 1 Отговор
    Креатурата на Йотова. Нито Йотова, нито Гюров стават за политиката. Аман от чуждоугодни елементи. Толкова ли няма истински българи? Чакам кандидатурата на Пряка Демокрация и на непартийните. А Йотова и Гюров са с отпаднала необходимост, угаждащи на Сахибите.

    20:35 16.08.2026

  • 19 Фройд

    3 1 Отговор
    Как се поправя нещо счупено ?
    Два варианта, или да се залепи, или да се смени с ново.
    Зависи от предмета.

    Как се поправя счупена държава ?!!!
    Или с кредит , последен на доверие, или с революция.

    Има ли Гюро глава , или няма, щото ламята Спаска го е лапнала....


    Ето това е въпроса.

    20:37 16.08.2026

  • 20 Радев

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Гюров":

    Какво точно е направил за 60 дена Гюров, освен да организира изборите, която е основна задача на всяко едно служебно правителство? Всичко, което запомних е Гюров да отиде при Зеленски и да подпише и да ни набута още по-близо до войната. Като измине 1 мандат тогава ще видим дали Радев е изпълнил поне нещо от програмата си. Всяко плюене още в началото на мандата е смешно и идиотско.

    Коментиран от #26

    20:38 16.08.2026

  • 21 Смешници

    3 1 Отговор
    радункеви, "Гюро" нищо общо няма с водопад. Пазите един негодник, който ви преджобва с "Боташ", а сега ще ви овърти с дългове. Прости сте

    20:39 16.08.2026

  • 22 ХиХи

    1 3 Отговор
    Лама Гюру лама Гюру нема да е президен и на второ место нема нема да Йе

    20:39 16.08.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор
    Благодарение на гюровите рр беше избран

    20:41 16.08.2026

  • 24 Лост

    1 1 Отговор
    А аз като видях,че тандема Гюров -Кандев са кандидати за президент и вицепрезидент доста се смях.

    20:42 16.08.2026

  • 25 Българин

    1 1 Отговор
    Скрий се бе Гюров.Недей да плюеш по властта.Какво направи,ти?!А,да.Гледаше само към Украйна,за България нищо.Ти си предател.Не ставаш за нищо,камо ли за президент.

    20:43 16.08.2026

  • 26 Балистика

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Радев":

    Хората гледат, Ваше величество глупаци. Но и аз не виждам възможност за промяна, когато наивните глупаци избират отново същите глупаци.

    20:43 16.08.2026

  • 27 Иван

    1 1 Отговор
    Гюров,ще се смеем след изборите.

    20:44 16.08.2026

  • 28 За 60 дни

    1 2 Отговор
    Гюров осигури властта на Радко Боташа, който сега заедно с путинистите си избирачи се зъби като бясно куче. Гюров имаше страхотен екип и всеки министър си гледаше работата без да бляботят глупости всеки ден, без да мрънкат, без да се оплакват и без да дуднат като вещера Муньо. Браво на Гюров и на хората, с които работеше!

    20:47 16.08.2026

  • 29 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гюров":

    Това ви твърдение е, меко казано гьон-суратлък.Просто думи,без всякакъв смисъл.

    20:49 16.08.2026

  • 30 Защо ли

    1 1 Отговор
    простьовците си въобразяват, че Гюров и Кандев се кандидатират? Простакурски измишльотини

    20:50 16.08.2026

  • 31 Останете си

    1 1 Отговор
    с простотията радкови подлоги

    20:53 16.08.2026

  • 32 Горски

    3 2 Отговор
    Да припомним блестящото назначение на Калин Стоянов за МВР шеф от кабинета Денков. И на конст. съдия Десислава Атанасова пак с тяхна подкрепа. И на "Никито, че трябва да пътува". И колко още позиции се изтъргуваха по средните и ниски нива на властта заради едната "сглобка". Най-лошото беше, че заради тая сглобка изтъргувахте въобще възможността да пресечете досега на Борисов и Пеевски до власт. Истината е, че в тая държава целият политически "елит" е от едни и същи властолюбци и службогонци. През годините едни са в сянка, други на показ, но на една и съща хранилка. В тая държава истинска демократична общност липсва, тя се гради с години и защитава със столетия, трябва да се родиш и израстнеш в такова общество за да осъзнаеш принципите, правата и функционирането на демокрацията. Евроатлантиците събаряха паметниците на българите, оставиха българите без самолети за защита на България (но пък българите си ги платиха), докараха България до най-бързо изчезващата държава в света, унищожиха националната валута на българите чрез нарушение на конституцията, докараха 100% инфлация и свръхдефицит, през цялото време лъжеха българите и обиждаха недоволстващите, че били копейки, и всичкото това разрушение и разорение - само и само да си угодят на антируската злоба, каквото и да се случва с България, както каза евроатлантикът Денков.

    20:55 16.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Изберете

    1 1 Отговор
    овцата, това заслужавате

    20:57 16.08.2026

  • 35 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Голфър Гюро се е засмял?
    Уауууу, каква новина😂😂😂

    21:00 16.08.2026

  • 36 0407

    1 1 Отговор
    Е ТО СЛУЧАЙНИК......... СЕ МИСЛИ ЗА "ГОО...ЕМАТА" РАБОТА......

    21:00 16.08.2026

  • 37 "Лама Гюро няма да е президент"

    1 0 Отговор
    Защо да е президент на невнятници, вие си заслужавате дъртата овца

    21:01 16.08.2026

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