Гюров за 100 дни власт на Радев: Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях

"Чух, че олигархията вече била елиминирана от политическата власт”.
Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във "Фейсбук".
Повод за публикацията му е настъпването на 100 дни от началото на управлението на правителството на Румен Радев.
"Първо се засмях, защото се сетих как Цецка Цачева беше заявила от Китай, че правосъдната реформа в България е приключила!", добави Гюров в социалната мрежа.
"Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго. Само актьорите се сменят", посочи още бившият премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гяуро е укpобоклyк
20:15 16.08.2026
2 дядото
Коментиран от #4
20:15 16.08.2026
3 Последния Софиянец
20:16 16.08.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "дядото":Гюров работи в банките на Ционистите.
20:17 16.08.2026
5 Днес
20:19 16.08.2026
6 Клепоухото пенсионе
20:20 16.08.2026
7 3.14К
20:22 16.08.2026
8 О, Морес
20:22 16.08.2026
9 гюроватакучка
20:23 16.08.2026
10 Красимир Петров
20:26 16.08.2026
11 Гюров
Коментиран от #17, #20, #29
20:26 16.08.2026
12 "Петроханската секта"
20:29 16.08.2026
13 Вие сте
20:31 16.08.2026
14 Последния Софиянец
20:32 16.08.2026
15 Тоя Гюро дали
20:33 16.08.2026
16 нннн
20:34 16.08.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Гюров":Боташа е сложен да обслужва уzzки и турсси интереси, а не да защитава народа на България.
20:34 16.08.2026
18 Уфф докога ще ни натрапвате
20:35 16.08.2026
19 Фройд
Два варианта, или да се залепи, или да се смени с ново.
Зависи от предмета.
Как се поправя счупена държава ?!!!
Или с кредит , последен на доверие, или с революция.
Има ли Гюро глава , или няма, щото ламята Спаска го е лапнала....
Ето това е въпроса.
20:37 16.08.2026
20 Радев
До коментар #11 от "Гюров":Какво точно е направил за 60 дена Гюров, освен да организира изборите, която е основна задача на всяко едно служебно правителство? Всичко, което запомних е Гюров да отиде при Зеленски и да подпише и да ни набута още по-близо до войната. Като измине 1 мандат тогава ще видим дали Радев е изпълнил поне нещо от програмата си. Всяко плюене още в началото на мандата е смешно и идиотско.
Коментиран от #26
20:38 16.08.2026
21 Смешници
20:39 16.08.2026
22 ХиХи
20:39 16.08.2026
23 Анонимен
20:41 16.08.2026
24 Лост
20:42 16.08.2026
25 Българин
20:43 16.08.2026
26 Балистика
До коментар #20 от "Радев":Хората гледат, Ваше величество глупаци. Но и аз не виждам възможност за промяна, когато наивните глупаци избират отново същите глупаци.
20:43 16.08.2026
27 Иван
20:44 16.08.2026
28 За 60 дни
20:47 16.08.2026
29 О, Морес
До коментар #11 от "Гюров":Това ви твърдение е, меко казано гьон-суратлък.Просто думи,без всякакъв смисъл.
20:49 16.08.2026
30 Защо ли
20:50 16.08.2026
31 Останете си
20:53 16.08.2026
32 Горски
20:55 16.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Изберете
20:57 16.08.2026
35 Тити на Кака
Уауууу, каква новина😂😂😂
21:00 16.08.2026
36 0407
21:00 16.08.2026
37 "Лама Гюро няма да е президент"
21:01 16.08.2026