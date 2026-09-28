Времето днес, прогноза за понеделник, 28 септември: Хладно и дъждовно

Септември ще завърши с хладно за сезона време, валежи и ново понижение на температурите. През втората половина на седмицата дъждът ще се усилва и на места са възможни значителни количества.

В близките часове ще вали главно в крайните югоизточни райони, но валежите ще бъдат предимно слаби. В останалата част от страната нощта ще бъде безоблачна, но ветровита. В Източна България временно ще духа силен северен вятър.

Дъжд в Източна България и по Черноморието

В понеделник минималните температури ще бъдат между 6° и 14°, а максималните – между 19° и 24°. В началото на деня ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще завали в Източна България, включително по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България.

Вятърът ще бъде умерен от североизток, а в източната половина на страната временно силен от север. По Черноморието се очаква силен север-североизточен вятър. Вълнението ще бъде около 4 бала, а височината на вълните ще надхвърля 2 метра.

Сняг по високите части на планините

В планините ще има променлива облачност и временно силен северен вятър. През втората половина на деня на места ще превали дъжд, а по високите части, където максималните температури ще бъдат само няколко градуса над нулата, валежите ще са от сняг.

Във вторник ще превалява в Източна България и планините. В сряда валежи ще има на повече места в страната, а през следващите два дни ще се повиши вероятността за райони със значителни количества дъжд. Понижението на температурите ще продължи, като ще бъде по-съществено при максималните стойности.

Причина за промяната е студен атмосферен фронт, който преминава през западните части на Европа и носи съществено понижение на температурите и валежи, на места значителни по количество. На Балканите ще остане хладно за сезона, като в източните райони ще бъде ветровито и на места ще вали.

Източници: БНТ