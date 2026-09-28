Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 28 септември: Хладно и дъждовно

Времето днес, прогноза за понеделник, 28 септември: Хладно и дъждовно

28 Септември, 2026 03:48, обновена 28 Септември, 2026 03:51 367 1

  • прогноза за времето-
  • захлаждане-
  • валежи-
  • силен вятър-
  • черноморие

Температурите ще се понижат още, а през втората половина на седмицата се очакват по-интензивни валежи.

Времето днес, прогноза за понеделник, 28 септември: Хладно и дъждовно - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Септември ще завърши с хладно за сезона време, валежи и ново понижение на температурите. През втората половина на седмицата дъждът ще се усилва и на места са възможни значителни количества.

В близките часове ще вали главно в крайните югоизточни райони, но валежите ще бъдат предимно слаби. В останалата част от страната нощта ще бъде безоблачна, но ветровита. В Източна България временно ще духа силен северен вятър.

Дъжд в Източна България и по Черноморието

В понеделник минималните температури ще бъдат между 6° и 14°, а максималните – между 19° и 24°. В началото на деня ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще завали в Източна България, включително по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България.

Вятърът ще бъде умерен от североизток, а в източната половина на страната временно силен от север. По Черноморието се очаква силен север-североизточен вятър. Вълнението ще бъде около 4 бала, а височината на вълните ще надхвърля 2 метра.

Сняг по високите части на планините

В планините ще има променлива облачност и временно силен северен вятър. През втората половина на деня на места ще превали дъжд, а по високите части, където максималните температури ще бъдат само няколко градуса над нулата, валежите ще са от сняг.

Във вторник ще превалява в Източна България и планините. В сряда валежи ще има на повече места в страната, а през следващите два дни ще се повиши вероятността за райони със значителни количества дъжд. Понижението на температурите ще продължи, като ще бъде по-съществено при максималните стойности.

Причина за промяната е студен атмосферен фронт, който преминава през западните части на Европа и носи съществено понижение на температурите и валежи, на места значителни по количество. На Балканите ще остане хладно за сезона, като в източните райони ще бъде ветровито и на места ще вали.

Източници: БНТ


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:30 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове