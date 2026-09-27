Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Тайван призова за по-тясно икономическо и стратегическо сътрудничество с Австралия
  Тема: Тайван

Тайван призова за по-тясно икономическо и стратегическо сътрудничество с Австралия

27 Септември, 2026 13:19 347 0

  • тайван-
  • австралия-
  • сътрудничество-
  • вериги за доставки-
  • индо-тихоокеански регион-
  • сива зона-
  • икономика-
  • енергетика

Вицепрезидентът Сяо Би-кхим подчерта необходимостта от стабилни вериги за доставки на фона на нарастващите геополитически предизвикателства в Индо-Тихоокеанския регион

Тайван призова за по-тясно икономическо и стратегическо сътрудничество с Австралия - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-кхим призова за задълбочаване на икономическото и стратегическото сътрудничество с Австралия по време на среща с гостуваща парламентарна делегация.

Сяо е прие двупартийна делегация, водена от заместник-председателя на австралийския Сенат Слейд Брокман. Тя благодари на депутатите за подкрепата им за двустранните отношения и за посещението им, което им дава възможност да придобият по-задълбочена представа за Тайван.

Вицепрезидентът отбеляза, че Индо-Тихоокеанският регион е изправен пред нарастващи геополитически предизвикателства, докато Тайван продължава да бъде подложен на военен натиск и действия в т.нар. „сива зона“.

Промените в световната икономика също увеличават необходимостта партньори със сходни възгледи да изграждат стабилни и надеждни вериги за доставки, посочи тя.

Сяо обърна внимание на съществуващото сътрудничество между Тайван и Австралия в областта на енергетиката, минералните ресурси и други икономически сектори. По думите ѝ двете страни трябва да надграждат тези отношения и да разширяват сътрудничеството в повече области.

Силното търсене на изкуствен интелект и свързания с него хардуер също се е превърнало във важен двигател на икономическия растеж през последно време, заяви Сяо. Тя подчерта, че ползите от този растеж трябва да бъдат разпределяни по-широко сред обществото.

Припомняйки свое посещение в Австралия преди около 20 години, Сяо отбеляза колко значително са се развили двустранните отношения оттогава.

Тя изрази надежда Тайван и Австралия да продължат да надграждат постигнатия напредък и да задълбочават сътрудничеството си през следващите години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ