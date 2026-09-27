Тайван призова за по-тясно икономическо и стратегическо сътрудничество с Австралия

Вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-кхим призова за задълбочаване на икономическото и стратегическото сътрудничество с Австралия по време на среща с гостуваща парламентарна делегация.

Сяо е прие двупартийна делегация, водена от заместник-председателя на австралийския Сенат Слейд Брокман. Тя благодари на депутатите за подкрепата им за двустранните отношения и за посещението им, което им дава възможност да придобият по-задълбочена представа за Тайван.

Вицепрезидентът отбеляза, че Индо-Тихоокеанският регион е изправен пред нарастващи геополитически предизвикателства, докато Тайван продължава да бъде подложен на военен натиск и действия в т.нар. „сива зона“.

Промените в световната икономика също увеличават необходимостта партньори със сходни възгледи да изграждат стабилни и надеждни вериги за доставки, посочи тя.

Сяо обърна внимание на съществуващото сътрудничество между Тайван и Австралия в областта на енергетиката, минералните ресурси и други икономически сектори. По думите ѝ двете страни трябва да надграждат тези отношения и да разширяват сътрудничеството в повече области.

Силното търсене на изкуствен интелект и свързания с него хардуер също се е превърнало във важен двигател на икономическия растеж през последно време, заяви Сяо. Тя подчерта, че ползите от този растеж трябва да бъдат разпределяни по-широко сред обществото.

Припомняйки свое посещение в Австралия преди около 20 години, Сяо отбеляза колко значително са се развили двустранните отношения оттогава.

Тя изрази надежда Тайван и Австралия да продължат да надграждат постигнатия напредък и да задълбочават сътрудничеството си през следващите години.