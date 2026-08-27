Автомобил се вряза в група пешеходци във Франция. Според властите не става въпрос за инцидент

Най-малко един човек беше убит и 10 бяха ранени при врязването на кола в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на гарата в град Кан (Caen). Префектът на департамента Калвадос – Давид Клавиер, заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората. „Има един загинал, 7 души са в критично състояние и трима са с по-леки наранявания“, добави Клавиер, който пристигна на мястото на инцидента.

Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 км от Кан.

По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Той има регистрации „единствено за пътни нарушения“, добави префектът.

По случая е започнало разследване, като в момента се анализират записите от камерите за видеонаблюдение. Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.