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Автомобил се вряза в група пешеходци във Франция. Според властите не става въпрос за инцидент

Автомобил се вряза в група пешеходци във Франция. Според властите не става въпрос за инцидент

27 Август, 2026 08:19 834 19

  • франция-
  • кан-
  • пешеходци-
  • автомобил

Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване

Автомобил се вряза в група пешеходци във Франция. Според властите не става въпрос за инцидент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко един човек беше убит и 10 бяха ранени при врязването на кола в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на гарата в град Кан (Caen). Префектът на департамента Калвадос – Давид Клавиер, заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората. „Има един загинал, 7 души са в критично състояние и трима са с по-леки наранявания“, добави Клавиер, който пристигна на мястото на инцидента.

Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 км от Кан.

По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Той има регистрации „единствено за пътни нарушения“, добави префектът.

По случая е започнало разследване, като в момента се анализират записите от камерите за видеонаблюдение. Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 21 Отговор
    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    Коментиран от #9, #17, #19

    08:21 27.08.2026

  • 2 Западните свободни медии

    1 17 Отговор
    Псулер пак атакува западната свобода и права

    08:21 27.08.2026

  • 3 Псулер, казах ви в началото

    1 16 Отговор
    По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби.

    Коментиран от #11

    08:23 27.08.2026

  • 4 Ротшилд

    24 0 Отговор
    Четете западна пропаганда и лъжи за да знаете и да сте свободни европейци.

    08:24 27.08.2026

  • 5 ФАКТ

    10 3 Отговор
    Явно е бил някой автоинструктор от новодошлите !

    08:24 27.08.2026

  • 6 министерство на истината

    17 0 Отговор
    Разстоянието между град Каен (Нормандия) и град Кан (на Лазурния бряг) е около 1133–1142 км по шосе и около 843–845 км по права линия (въздушна линия).

    08:26 27.08.2026

  • 7 Пич

    19 0 Отговор
    Да бе...!!! И съвсем случайно по време на инцидента е крещял - Алахакбар! Ама щото е безобиден мюсюлманин, не щото е терорист!!!

    08:26 27.08.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    13 0 Отговор
    Гутен МОРГЕН французки мадърфакърс!
    R.I.P. французи.
    Днеска десет, а утре триста. И макрончо най-отпред.

    Коментиран от #13

    08:31 27.08.2026

  • 9 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Кои складове? Тия на Уайлдбериз или тия на Озон?
    Опаа, ама то тия складове на дамски гащички ги цели Зеленио пор.

    08:32 27.08.2026

  • 10 Цвете

    5 2 Отговор
    КЪДЕ Е КАН И КЪДЕ КАЕН? АБЕ СТИГА НЕВЕРНИ ДАННИ. А ТОЯ ДА ГО НАБИЯТ ЯКО И ДА ГО ТИКНАТ ЗАД РЕШЕТКИТЕ ДО ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ.

    Коментиран от #14

    08:33 27.08.2026

  • 11 министерство на истината

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Псулер, казах ви в началото":

    Точният брой на рускоезичните хора в България не е напълно изяснен, но по официални и неофициални данни те са между 30 000 и над 100 000 души, като в тази група се включват руски граждани, украинци и други чужденци, които говорят руски език.

    08:34 27.08.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Агент на СССР,мдаа.🦧🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    08:37 27.08.2026

  • 13 Кюрр Дьо Петти

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВЕСЕЛЯК":

    Бонжур Мон Ами ,Коман сава ?

    08:37 27.08.2026

  • 14 Да знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    И двата града се произнасят Кан.

    08:38 27.08.2026

  • 15 Да знаем

    8 1 Отговор
    И зад волана бил михамед французин с арабско потекло тц тц колко е ска@@пана либерална Европа .

    08:40 27.08.2026

  • 16 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    В ЕС има над 7млн руски агенти само от български произход, които дори и не подозират, че са такива.

    08:40 27.08.2026

  • 17 Ей го поредния

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Който пуска мохамед зад него кажи ма хубаво ли те Опра”@раеи либерална таратайко соросид платен от факти и нпо отворено общество

    08:41 27.08.2026

  • 18 Всъщност

    1 0 Отговор
    Този град fr Caen се произнася по-скоро КОн , в сравнение с южния fr Canne (КАн )!

    08:43 27.08.2026

  • 19 Лягаш ставаш с Пуслер

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Заданието на отворено общество е на 100% в кажи мила разбрах че имаш вибриращ пингвин с главата на Пуслер как е когато е в теб

    08:59 27.08.2026

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