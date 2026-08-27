Автомобил се вряза в група пешеходци във Франция. Според властите не става въпрос за инцидент

Най-малко един човек беше убит и 10 бяха ранени при врязването на кола в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на гарата в град Кан (Caen). Префектът на департамента Калвадос – Давид Клавиер, заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората. „Има един загинал, 7 души са в критично състояние и трима са с по-леки наранявания“, добави Клавиер, който пристигна на мястото на инцидента.
Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 км от Кан.
По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Той има регистрации „единствено за пътни нарушения“, добави префектът.
По случая е започнало разследване, като в момента се анализират записите от камерите за видеонаблюдение. Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
Коментиран от #9, #17, #19
08:21 27.08.2026
2 Западните свободни медии
08:21 27.08.2026
3 Псулер, казах ви в началото
Коментиран от #11
08:23 27.08.2026
4 Ротшилд
08:24 27.08.2026
5 ФАКТ
08:24 27.08.2026
6 министерство на истината
08:26 27.08.2026
7 Пич
08:26 27.08.2026
8 ВЕСЕЛЯК
R.I.P. французи.
Днеска десет, а утре триста. И макрончо най-отпред.
Коментиран от #13
08:31 27.08.2026
9 Механик
До коментар #1 от "ФАКТ":Кои складове? Тия на Уайлдбериз или тия на Озон?
Опаа, ама то тия складове на дамски гащички ги цели Зеленио пор.
08:32 27.08.2026
10 Цвете
Коментиран от #14
08:33 27.08.2026
11 министерство на истината
До коментар #3 от "Псулер, казах ви в началото":Точният брой на рускоезичните хора в България не е напълно изяснен, но по официални и неофициални данни те са между 30 000 и над 100 000 души, като в тази група се включват руски граждани, украинци и други чужденци, които говорят руски език.
08:34 27.08.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #16
08:37 27.08.2026
13 Кюрр Дьо Петти
До коментар #8 от "ВЕСЕЛЯК":Бонжур Мон Ами ,Коман сава ?
08:37 27.08.2026
14 Да знаеш
До коментар #10 от "Цвете":И двата града се произнасят Кан.
08:38 27.08.2026
15 Да знаем
08:40 27.08.2026
16 честен ционист
До коментар #12 от "Mими Кучева🐕🦺":В ЕС има над 7млн руски агенти само от български произход, които дори и не подозират, че са такива.
08:40 27.08.2026
17 Ей го поредния
До коментар #1 от "ФАКТ":Който пуска мохамед зад него кажи ма хубаво ли те Опра”@раеи либерална таратайко соросид платен от факти и нпо отворено общество
08:41 27.08.2026
18 Всъщност
08:43 27.08.2026
19 Лягаш ставаш с Пуслер
До коментар #1 от "ФАКТ":Заданието на отворено общество е на 100% в кажи мила разбрах че имаш вибриращ пингвин с главата на Пуслер как е когато е в теб
08:59 27.08.2026