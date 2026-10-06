Масови протести в Делхи: Опозицията иска оставката на главния избирателен комисар

Стотици служители на силите за сигурност бяха разположени във вторник в центъра на индийската столица Делхи преди планирано опозиционно шествие с искане за оставката на главния избирателен комисар Гянеш Кумар. Причината е спорната ревизия на избирателните списъци, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Барикади бяха поставени около сградата на Избирателната комисия, която се намира в близост до парламента и основните правителствени учреждения. Телевизионни кадри показаха стотици полицаи и други служители на силите за сигурност, част от които са били въоръжени с палки.

Властите препоръчаха на гражданите да избягват районите, през които е планирано да премине демонстрацията. Някои пътища в столицата бяха затворени.

Шествието на депутати от партии, противопоставящи се на премиера Нарендра Моди и неговата управляваща Индийска народна партия (Бхаратия джаната парти, BJP), трябва да започне в 11 часа местно време от парламента и да достигне до централата на Избирателната комисия. Това съобщи основната опозиционна сила – Индийският национален конгрес.

Към протестите са се присъединили и представители на набралото популярност младежко движение, известно като „Хлебарките“.

Недоволството е свързано с мащабната ревизия на избирателните списъци в Индия. Опозиционните партии твърдят, че промените и процедурите за регистрация на избирателите могат да облагодетелстват Нарендра Моди и BJP.

Напрежението се засили допълнително, след като през септември вестник „Indian Express“ съобщи за разногласия вътре в самата Избирателна комисия относно избирателните списъци и процедурите за регистрация. Информацията породи нови въпроси относно политическата неутралност на институцията.

Главният избирателен комисар Гянеш Кумар не е направил личен коментар по последните обвинения. Избирателната комисия и управляващата BJP отхвърлят твърденията.

Демонстрацията във вторник е поредната проява от почти ежедневна серия протести, започнала миналата седмица. В тях участват студентски организации, опозиционни партии и движението „Хлебарките“, като едно от основните им искания е оставката на Кумар.

Спорът вече достигна и до Върховния съд на Индия. В понеделник съдът се съгласи да разгледа правни аргументи с искане за намесата му във връзка с ревизията на избирателните списъци и действията на ръководителя на Избирателната комисия.

След като вносителите на жалбата обвиниха комисията в пристрастност, съдът даде знак, че ще се намеси, ако установи нарушения.

„Ако има решения, които противоречат на закона... ние ще се погрижим за това“, заявиха магистратите по време на заседанието.

Спорът е особено чувствителен заради мащаба на индийската избирателна система. Индия има близо един милиард регистрирани избиратели, а опозицията предупреждава, че промените в списъците и правилата за регистрация могат да окажат съществено влияние върху бъдещи избори.