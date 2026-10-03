WSJ: Почивките на Си отнели часове от срещата с Тръмп

Необичайно дълги паузи за почивка на Си Цзинпин са отнели няколко часа от програмата на срещата му с Доналд Тръмп във Вашингтон, съобщава Уолстрийт джърнъл. По информация на изданието китайската делегация е поискала в графика да бъде предвидено повече време без официални прояви. Така се е образувал около петчасов период, в който не е имало събития, въпреки че визитата е продължила по-малко от два дни.

Едно от условията на Пекин е било за Си Цзинпин да бъде осигурена отделна стая в Западното крило на Белия дом. В нея е имала право да влиза единствено съпругата му Пън Лиюан. Според Денис Уайлдър, бивш директор за Китай в Съвета за национална сигурност на САЩ, подобна договореност е безпрецедентна.

Отказан работен обяд и кратко посещение в архива

„Никога не сме правили нещо подобно. Това е необичайно“, казва Уайлдър, цитиран от Уолстрийт джърнъл.

Китайските представители са отказали планирания работен обяд между Си Цзинпин и Тръмп на 24 септември. Това е бил единственият пълен ден от визитата. Вечерта след пристигането на китайския лидер не са били предвидени официални прояви, а на 25 септември посещението му в Националния архив е продължило около 10 минути - значително по-кратко от планираното от американските домакини.

Двустранните разговори в Белия дом са започнали малко преди обяд и са приключили в началото на следобеда. След това Си Цзинпин е напуснал комплекса и се е върнал по-късно за държавната вечеря. Според публикацията графикът на китайския лидер е бил изготвен с оглед на времето, през което той може да стои и да върви, както и на моментите, в които е необходимо да прави почивка.

Първо държавно посещение от 2015 г.

Си Цзинпин пристигна във Вашингтон на 23 септември за първото си държавно посещение в САЩ от 2015 г. насам. Тръмп лично го посрещна на авиобазата „Андрюс“ край Вашингтон - първият подобен прием на чужд лидер там от 2015 г. насам, според Ройтерс.

След разговорите двамата лидери обявиха договорености за търговията. Китайското външно министерство съобщи, че САЩ и Китай са се договорили за взаимно намаляване на мита върху стоки на стойност 30 млрд. долара. Тръмп определи срещата като „много уважителна“ и „великолепна“, а Си я нарече „искрена и задълбочена“.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Ройтерс