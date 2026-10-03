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WSJ: Почивките на Си отнели часове от срещата с Тръмп
  Тема: Известни личности

WSJ: Почивките на Си отнели часове от срещата с Тръмп

3 Октомври, 2026 09:49 812 7

  • си цзинпин-
  • доналд тръмп-
  • сащ и китай-
  • вашингтон-
  • американско-китайски отношения

Китайската делегация е поискала отделна стая за лидера си в Белия дом и е отказала работен обяд между двамата президенти.

WSJ: Почивките на Си отнели часове от срещата с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Необичайно дълги паузи за почивка на Си Цзинпин са отнели няколко часа от програмата на срещата му с Доналд Тръмп във Вашингтон, съобщава Уолстрийт джърнъл. По информация на изданието китайската делегация е поискала в графика да бъде предвидено повече време без официални прояви. Така се е образувал около петчасов период, в който не е имало събития, въпреки че визитата е продължила по-малко от два дни.

Едно от условията на Пекин е било за Си Цзинпин да бъде осигурена отделна стая в Западното крило на Белия дом. В нея е имала право да влиза единствено съпругата му Пън Лиюан. Според Денис Уайлдър, бивш директор за Китай в Съвета за национална сигурност на САЩ, подобна договореност е безпрецедентна.

„Никога не сме правили нещо подобно. Това е необичайно“, казва Уайлдър, цитиран от Уолстрийт джърнъл.

Отказан работен обяд и кратко посещение в архива

Китайските представители са отказали планирания работен обяд между Си Цзинпин и Тръмп на 24 септември. Това е бил единственият пълен ден от визитата. Вечерта след пристигането на китайския лидер не са били предвидени официални прояви, а на 25 септември посещението му в Националния архив е продължило около 10 минути - значително по-кратко от планираното от американските домакини.

Двустранните разговори в Белия дом са започнали малко преди обяд и са приключили в началото на следобеда. След това Си Цзинпин е напуснал комплекса и се е върнал по-късно за държавната вечеря. Според публикацията графикът на китайския лидер е бил изготвен с оглед на времето, през което той може да стои и да върви, както и на моментите, в които е необходимо да прави почивка.

Първо държавно посещение от 2015 г.

Си Цзинпин пристигна във Вашингтон на 23 септември за първото си държавно посещение в САЩ от 2015 г. насам. Тръмп лично го посрещна на авиобазата „Андрюс“ край Вашингтон - първият подобен прием на чужд лидер там от 2015 г. насам, според Ройтерс.

След разговорите двамата лидери обявиха договорености за търговията. Китайското външно министерство съобщи, че САЩ и Китай са се договорили за взаимно намаляване на мита върху стоки на стойност 30 млрд. долара. Тръмп определи срещата като „много уважителна“ и „великолепна“, а Си я нарече „искрена и задълбочена“.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Ройтерс


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  • 1 иван костов

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    Това да не фюрерът на украйна, да се гъбаркате с него!

    09:54 03.10.2026

  • 2 Пак провалена стратегия

    3 2 Отговор
    Донката да не е искал със стомашни проблеми да притисне Си в преговорите?

    09:55 03.10.2026

  • 3 Това е изтънченото източно коварство

    2 9 Отговор
    Си си почива, прави прекъсвания за хидратация, Путин пък закъснява, бъдещата му жена го чакала на среща по два часа. Тоя номер Путин го направи и в Сингапур, но там не мина, сингапурецът каза - да дойде утре, ако мога, ще го приема.

    09:57 03.10.2026

  • 4 Тръмплин

    8 1 Отговор
    Вися си в чакалнята и чакам Си да ме приеме.

    09:59 03.10.2026

  • 5 @@@

    10 0 Отговор
    Звучи като да е болен, но може просто да не може да трае Тръмп повече от час-два и му трябва почивка за да издаяни.

    09:59 03.10.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Другаря Си е роден през 1953 г., а ънкъл Доналд - 1946. Изводът е за вас.

    10:07 03.10.2026

  • 7 Маринов

    0 0 Отговор
    Какво се казва с тази статия? Че Си Дзи Пин не е добре със здравето; че в спалнята на госта на Белия дом може да влиза кой ли не, че Си не уважава подобаващо домакина си. Мисля, че всичко е на ред. Те с Тръмп предварително са уточнили почти всичко. На тия няколко часови срещи се потвърждават договореностите и се подписват документи, ако има такива. Как е здравето на Си знаят китайските доктори и политическият му елит и това е достатъчно. Другото е сензации, за увеличаване на тиражите

    10:41 03.10.2026