Москва е готова да изслуша нови конструктивни инициативи от страна на Вашингтон за уреждане на украинската криза, но всякакви варианти трябва задължително да отчитат националните интереси на Руската федерация и „реалиите на земята“. Това обяви официалният представител на Министерството на външните работи на РФ Мария Захарова в мащабно интервю пред руски медии в ранните часове на 20 август.

Дипломатът направи ключови коментари по отношение на стратегическия диалог със САЩ, ескалацията на бойните действия от страна на Киев и засилващия се натиск от страна на европейските държави.

Още новини от Украйна

Москва и Вашингтон: Съгласуват се нови срещи

Мария Захарова потвърди, че в момента активно се съгласуват сроковете за следващия кръг от контакти между Москва и Вашингтон, насочени към отстраняване на натрупаните "дразнители“ в двустранните отношения. Този диалог по линия на руското Външно и Държавния департамент на САЩ се води редовно от февруари 2025 година насам. Текущите разговори стъпват върху договореностите, постигнати през юли по време на срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила.

По повод появилите се информации в медиите за евентуално скорошно посещение в Москва на американските спецпратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Захарова уточни, че към момента няма изпратени официални запитвания от американска страна. Въпреки това тя подчерта, че Русия има готовност да организира подобна визита в максимално кратки срокове, стига да има конкретни теми за обсъждане.

Повод за коментара стана и изявлението на Марко Рубио, че са необходими „нови идеи“ в преговорите за Украйна. Русия е отворена за диалог, но отхвърля максималистичните искания на Киев и неговите европейски спонсори, пише Интерфакс.

Съразмерен военен отговор за атаките на Киев

На фона на дипломатическата готовност за разговори с Вашингтон, Москва заема твърда позиция спрямо действията на украинското ръководство. Захарова обвини Киев, че демонстрира пълна липса на способност за преговори и ескалира своите „терористични атаки“ срещу цивилно население и руска гражданска инфраструктура.

„Докато ситуацията остава такава, Въоръжените сили на РФ ще отговарят напълно съразмерно на възникващите заплахи и ще продължат специалната военна операция за изпълнение на задачите, поставени от президента Владимир Путин“, категорична бе Захарова. Тя допълни, че интензивността на руските ответни удари ще зависи пряко от нивото на заплаха, идваща от украинска страна.

Защо Европа „размахва русофобията“ точно сега?

В интервюто си говорителят на руското Външно министерство засегна и зачестилите антируски прояви в рамките на Европейския съюз. Според Москва, координираното разпалване на „русофобска истерия“ в медиите на страни като Великобритания, Нидерландия, Финландия и Франция има съвсем конкретна политическа цел.

Захарова посочи, че тези действия се предприемат умишлено в контекста на предстоящите избори за Държавна дума на Русия. Целта на европейските правителства е да се опитат предварително да делегитимират резултатите от вота, да нажежат обстановката около руските избирателни секции в чужбина и да притиснат или възпрепятстват гласуването на руските граждани, намиращи се на територията на ЕС.