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Захарова: Готови сме да чуем САЩ, но Киев ще си го получи
  Тема: Украйна

Захарова: Готови сме да чуем САЩ, но Киев ще си го получи

20 Август, 2026 04:46, обновена 20 Август, 2026 04:54 356 6

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  • преговори

Руското външно министерство коментира подготовката на нови срещи с Вашингтон и целта на „русофобската истерия“ в Европа преди изборите за Държавна дума

Захарова: Готови сме да чуем САЩ, но Киев ще си го получи - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва е готова да изслуша нови конструктивни инициативи от страна на Вашингтон за уреждане на украинската криза, но всякакви варианти трябва задължително да отчитат националните интереси на Руската федерация и „реалиите на земята“. Това обяви официалният представител на Министерството на външните работи на РФ Мария Захарова в мащабно интервю пред руски медии в ранните часове на 20 август.

Дипломатът направи ключови коментари по отношение на стратегическия диалог със САЩ, ескалацията на бойните действия от страна на Киев и засилващия се натиск от страна на европейските държави.

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Москва и Вашингтон: Съгласуват се нови срещи

Мария Захарова потвърди, че в момента активно се съгласуват сроковете за следващия кръг от контакти между Москва и Вашингтон, насочени към отстраняване на натрупаните "дразнители“ в двустранните отношения. Този диалог по линия на руското Външно и Държавния департамент на САЩ се води редовно от февруари 2025 година насам. Текущите разговори стъпват върху договореностите, постигнати през юли по време на срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила.

По повод появилите се информации в медиите за евентуално скорошно посещение в Москва на американските спецпратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Захарова уточни, че към момента няма изпратени официални запитвания от американска страна. Въпреки това тя подчерта, че Русия има готовност да организира подобна визита в максимално кратки срокове, стига да има конкретни теми за обсъждане.

Повод за коментара стана и изявлението на Марко Рубио, че са необходими „нови идеи“ в преговорите за Украйна. Русия е отворена за диалог, но отхвърля максималистичните искания на Киев и неговите европейски спонсори, пише Интерфакс.

Съразмерен военен отговор за атаките на Киев

На фона на дипломатическата готовност за разговори с Вашингтон, Москва заема твърда позиция спрямо действията на украинското ръководство. Захарова обвини Киев, че демонстрира пълна липса на способност за преговори и ескалира своите „терористични атаки“ срещу цивилно население и руска гражданска инфраструктура.

„Докато ситуацията остава такава, Въоръжените сили на РФ ще отговарят напълно съразмерно на възникващите заплахи и ще продължат специалната военна операция за изпълнение на задачите, поставени от президента Владимир Путин“, категорична бе Захарова. Тя допълни, че интензивността на руските ответни удари ще зависи пряко от нивото на заплаха, идваща от украинска страна.

Защо Европа „размахва русофобията“ точно сега?

В интервюто си говорителят на руското Външно министерство засегна и зачестилите антируски прояви в рамките на Европейския съюз. Според Москва, координираното разпалване на „русофобска истерия“ в медиите на страни като Великобритания, Нидерландия, Финландия и Франция има съвсем конкретна политическа цел.

Захарова посочи, че тези действия се предприемат умишлено в контекста на предстоящите избори за Държавна дума на Русия. Целта на европейските правителства е да се опитат предварително да делегитимират резултатите от вота, да нажежат обстановката около руските избирателни секции в чужбина и да притиснат или възпрепятстват гласуването на руските граждани, намиращи се на територията на ЕС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 1 Отговор
    укрите и бандеровците трябва да бъдат бити и избити денонощно

    до последния гаден нацисст

    04:57 20.08.2026

  • 2 оня с коня

    0 2 Отговор
    само бой и трепане докато свърши месото в укрия

    европата в момента се разпада така че няма как да се намеси

    04:58 20.08.2026

  • 3 малко им е още трябва бой да ядат

    1 2 Отговор
    бой бой и пак бой , денем , вечер сутрин и в останалото време путин трябва да ги бие

    въздух да не могат да си поемат а зелюНАРКОМАНОВ да цвили като жътварска стомна преди обяд и следобяд за помощ

    04:59 20.08.2026

  • 4 УСПЕХ УКРАЙНА

    2 0 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    05:03 20.08.2026

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Захарчето много яко се е изцвъкала, пак Европа е виновна.

    05:03 20.08.2026

  • 6 Маша на каша от алкаша

    0 0 Отговор
    Да направи песен за Евровизияпо въпроса.. има излъчването на трвест така че мож спечели..да се запише под неутрален флаг💡

    05:05 20.08.2026

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