Делси Родригес призова Гвиана за преговори за Есекибо

Изпълняващата длъжността президентка на Венецуела Делси Родригес призова Гвиана да договори решение на дългогодишния териториален спор за региона Гвиана-Есекибо. В послание, разпространено в нейния канал в Telegram, тя заяви: „Всяко ефективно решение трябва да бъде резултат от преговори между двете страни“.

Родригес отхвърли действията на Гвиана пред Международния съд и определи Парижкия арбитраж от 1899 г. като измамен. „127 години след измамното решение на Парижкия арбитраж, което се стреми да ни лиши от значителна част от територията ни, ние потвърждаваме историческата позиция на Венецуела по отношение на нашия регион Гвиана-Есекибо“, написа тя.

Венецуелската страна настоява, че Женевското споразумение от 1966 г. е единственият валиден правен инструмент за уреждане на спора. Документът предвижда постигането на „практично, задоволително и взаимно приемливо“ решение чрез договорености между страните.

Гвиана очаква решението на Международния съд

Гвиана обаче продължава да защитава позицията си пред Международния съд. Президентът Ирфаан Али заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му е прибегнала до съдебната процедура след десетилетия неуспешни двустранни усилия и ще спази предстоящото решение на съда. Той призова същото да направи и Венецуела.

Гвиана е подала молбата си до Международния съд на 29 март 2018 г., след като генералният секретар на ООН е избрал съда като средство за решаване на спора в рамките на Женевското споразумение. През декември 2020 г. съдът постанови, че има юрисдикция по въпроса за валидността на арбитражното решение от 1899 г. и окончателното уреждане на сухопътната граница между двете държави.

Устните изслушвания по съществото на делото приключиха през май 2026 г. Очаква се съдът да се произнесе по въпроса дали арбитражното решение от 1899 г. е определило валидната международна граница между Венецуела и Гвиана.

Петролът засили напрежението

Спорът обхваща региона Есекибо западно от река Есекибо. Територията представлява повече от две трети от Гвиана и е богата на природни ресурси. Напрежението рязко се увеличи след откриването през 2015 г. на значителни петролни залежи край гвианското крайбрежие и започването на офшорни проекти с участието на „ЕксонМобил“.

Венецуела не признава юрисдикцията на Международния съд по спора, макар че изпрати представители на изслушванията, за да изложат историческата си позиция. Каракас продължава да настоява за политическо и дипломатическо решение, докато Джорджтаун разчита на съдебното произнасяне.

През декември 2023 г. във Венецуела беше проведен референдум за Есекибо. След него властите в Каракас предприеха стъпки за обявяването на региона за венецуелска административна единица, което Гвиана определи като заплаха за териториалната си цялост.

Източници: ЕФЕ