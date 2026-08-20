Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Нови дронове над Москва, изтребител F-35 мина до Калининград
  Тема: Украйна

Нови дронове над Москва, изтребител F-35 мина до Калининград

20 Август, 2026 04:58, обновена 20 Август, 2026 05:08 1 496 11

  • русия-
  • калининград-
  • донбас-
  • украйна-
  • война-
  • нато

Военната ескалация се засилва на три критични фронта в ранните часове на деня

Нови дронове над Москва, изтребител F-35 мина до Калининград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва, Калининград и Донбас остават основните горещи точки на противопоставянето в ранното утро на 20 август. Руската столица осъмна под поредна атака от безпилотни летателни апарати, докато в Балтийския регион се наблюдава опасна активност на въздушните сили на НАТО. В същото време ситуацията в Донецка област продължава да се влошава, като ключови градски центрове биват напълно обезлюдени заради руското настъпление.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви унищожаването на осем дрона

Още новини от Украйна

През нощта срещу 20 август силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Руската федерация са прехванали нова вълна от украински безпилотни апарати, насочени към руската столица. Според официално изявление на кмета на Москва Сергей Собянин в неговия личен канал в мрежата MAX, над Московския регион са били унищожени най-малко осем безпилотни летателни апарата (БПЛА).

Собянин уточни, че дроновете са били свалени на подстъпите към града. На местата, където са паднали отломките, вече работят аварийните и оперативните служби. По първоначални данни няма жертви или сериозни разрушения. Тази атака следва масираните удари от предходните дни, при които руските власти съобщиха за стотици изстреляни апарати по различни региони, пише yamal-media.ru.

Американски изтребител пето поколение F-35 засечен край Калининград

Сериозно раздвижване на силите на НАТО бе регистрирано над неутралните води на Балтийско море. Американски многоцелеви изстребител от пето поколение Lockheed Martin F-35A Lightning II е извършил маневри в непосредствена близост до границите на руския ексклав Калининградска област.

Според данни от авиационните диспечерски служби на Европейския съюз, самолетът е излетял от база в Рейкявик (Исландия), преминал е през въздушното пространство на Норвегия, Швеция и Полша, след което е навлязъл над Балтика. Изтребителят е маневрирал на височина около 1 километър, пресичайки коридори за гражданската авиация. Едновременно с него в същия регион е засичен и самолет за далечно радиолокационно откриване и управление Boeing E-3A Sentry на НАТО, патрулиращ над Литва. Експертите определят появата на подобни машини в региона като "рядко и силно демонстративно събитие", предават ТАСС и sb.by.

Славянск и Краматорск се превръщат в „градове-призраци“

На фронта в Донбас ситуацията около Славянско-Краматорската агломерация придобива критични измерения. Военният експерт и представител на ЛНР Андрей Марочко съобщи в коментар за руски медии, че двата стратегически града бързо се превръщат в „градове-призраци“.

Според думите на Марочко, цивилното население масово напуска населените места поради приближаването на боевете и постоянните артилерийски и въздушни удари. Източните подстъпи към Краматорск в момента представляват изключително укрепена и сложна за офанзива зона, наситена с естествени прегради и горски масиви, където украинските сили са изградили дълбока отбранителна линия. Въпреки това, липсата на комунални услуги и тежките разрушения принуждават малкото останали местни жители да се евакуират, превръщайки икономическите центрове в пусти военни зони, предава pronedra.ru.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мaнго

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чичибаба":

    Онзи пенсионер капитана да те разстреля и теб 🖕😆

    06:00 20.08.2026

  • 4 БеГемот

    4 4 Отговор
    Е нали е невидим?!

    Коментиран от #5

    06:11 20.08.2026

  • 5 Капейчо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "БеГемот":

    Невидим за радара, но е летял на 1000 метра, т.е. искал е да го видят с просто око.

    06:17 20.08.2026

  • 6 Българин

    2 2 Отговор
    Ха ха ха! Вече има и московски фронт!

    Коментиран от #10

    06:20 20.08.2026

  • 7 милен к@неф

    1 0 Отговор
    охх не моа се спра!!!

    06:22 20.08.2026

  • 8 Мишел

    3 0 Отговор
    С 20 ракети бяха атакувани обекти в Киев в полунощ . Очакваха и втора вълна. Пълно отсъствие на украинското ПРО.

    06:24 20.08.2026

  • 9 Факт

    6 0 Отговор
    Цялата плява е за да се поднесе по-политкоректно,че Славянск и Крематорск поехали.

    06:25 20.08.2026

  • 10 Иранец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Има вече и Безмерски фронт .
    Хо хо хо .

    06:53 20.08.2026

  • 11 ПВО

    0 1 Отговор
    Укрите изстреляли 62 дрона, руснаците свалили 620. Само руското ПВО може да свали
    един дрон 10 пъти.

    06:57 20.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания