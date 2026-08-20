Москва, Калининград и Донбас остават основните горещи точки на противопоставянето в ранното утро на 20 август. Руската столица осъмна под поредна атака от безпилотни летателни апарати, докато в Балтийския регион се наблюдава опасна активност на въздушните сили на НАТО. В същото време ситуацията в Донецка област продължава да се влошава, като ключови градски центрове биват напълно обезлюдени заради руското настъпление.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви унищожаването на осем дрона

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През нощта срещу 20 август силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Руската федерация са прехванали нова вълна от украински безпилотни апарати, насочени към руската столица. Според официално изявление на кмета на Москва Сергей Собянин в неговия личен канал в мрежата MAX, над Московския регион са били унищожени най-малко осем безпилотни летателни апарата (БПЛА).

Собянин уточни, че дроновете са били свалени на подстъпите към града. На местата, където са паднали отломките, вече работят аварийните и оперативните служби. По първоначални данни няма жертви или сериозни разрушения. Тази атака следва масираните удари от предходните дни, при които руските власти съобщиха за стотици изстреляни апарати по различни региони, пише yamal-media.ru.

Американски изтребител пето поколение F-35 засечен край Калининград

Сериозно раздвижване на силите на НАТО бе регистрирано над неутралните води на Балтийско море. Американски многоцелеви изстребител от пето поколение Lockheed Martin F-35A Lightning II е извършил маневри в непосредствена близост до границите на руския ексклав Калининградска област.

Според данни от авиационните диспечерски служби на Европейския съюз, самолетът е излетял от база в Рейкявик (Исландия), преминал е през въздушното пространство на Норвегия, Швеция и Полша, след което е навлязъл над Балтика. Изтребителят е маневрирал на височина около 1 километър, пресичайки коридори за гражданската авиация. Едновременно с него в същия регион е засичен и самолет за далечно радиолокационно откриване и управление Boeing E-3A Sentry на НАТО, патрулиращ над Литва. Експертите определят появата на подобни машини в региона като "рядко и силно демонстративно събитие", предават ТАСС и sb.by.

Славянск и Краматорск се превръщат в „градове-призраци“

На фронта в Донбас ситуацията около Славянско-Краматорската агломерация придобива критични измерения. Военният експерт и представител на ЛНР Андрей Марочко съобщи в коментар за руски медии, че двата стратегически града бързо се превръщат в „градове-призраци“.

Според думите на Марочко, цивилното население масово напуска населените места поради приближаването на боевете и постоянните артилерийски и въздушни удари. Източните подстъпи към Краматорск в момента представляват изключително укрепена и сложна за офанзива зона, наситена с естествени прегради и горски масиви, където украинските сили са изградили дълбока отбранителна линия. Въпреки това, липсата на комунални услуги и тежките разрушения принуждават малкото останали местни жители да се евакуират, превръщайки икономическите центрове в пусти военни зони, предава pronedra.ru.