Напрежението в Близкия изток продължава да оказва дълбок отпечатък както върху международната сигурност, така и върху икономическата стабилност на Стария континент.

Два ключови доклада от световни медии разкриват мащаба на финансовите и военните ангажименти, свързани с горещите точки в региона – американското финансиране за Газа и цената, която ЕС плаща за ескалацията около Иран.

САЩ задействат милиони за мисията в Газа въпреки политическата безизходица

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално е информирала Конгреса, че отпуска малко над 206 милиона щатски долара за подкрепа на планираните миротворчески сили в Ивицата Газа. Според официални документи, цитирани от Reuters, това представлява първото сериозно финансово задействане на американския план за възстановяване на анклава, който към момента остава блокиран на политическо равнище.

Пакетите от Държавния департамент на САЩ са разпределени по следния начин:

200 милиона долара за оборудване, инфраструктура, транспортни средства и оперативни разходи за т.нар. Международни сили за стабилизиране (ISF).

за оборудване, инфраструктура, транспортни средства и оперативни разходи за т.нар. Международни сили за стабилизиране (ISF). 6,3 милиона долара под формата на пренасочване на 9 бронирани машини на пехотата, които първоначално са били предназначени за Непал. Тяхната крайна цел сега ще бъдат Албания и Косово, като първи участници с контингенти в мисията.

До момента пет държави са поели официален ангажимент да изпратят свои войски за силите ISF – Индонезия, Мароко, Казахстан, Косово и Албания, докато Египет и Йордания ще съдействат за обучението на новата палестинска полиция. Процесът по разполагане обаче е блокиран. Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли плановете за изтегляне, докато движението „Хамас“ не бъде напълно разоръжено.

Икономическият удар: Европа загуби 19 милиарда евро заради конфликта с Иран

Паралелно с кризата в Палестина, конфликтът около Иран нанася директни и тежки финансови щети на европейските икономики. Според разследване и данни, публикувани от руския всекидневник „Известия“, европейските потребители и индустрия са надплатили минимум 19 милиарда евро за енергоносители и логистика в резултат на ескалацията на конфликта с Техеран.

Военните действия в региона и заплахите за корабоплаването доведоха до следните сътресения за ЕС:

Резки скокове в цените на суровия петрол и природния газ на международните пазари.

и природния газ на международните пазари. Пренасочване на търговските маршрути и кардинално оскъпяване на застраховките за морски транспорт през Ормузкия проток.

и кардинално оскъпяване на застраховките за морски транспорт през Ормузкия проток. Сериозен спад в потребителското доверие и вътрешното потребление на домакинствата в еврозоната.

Индустриалният сектор в Европа, воден от големите химически и производствени конгломерати в Германия, е изправен пред вълна от съкращения на разходи и персонал поради невъзможността да абсорбира постоянния натиск на високите цени на суровините.