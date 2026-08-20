Руски дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Украйна

Дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната, предава БТА.

Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на окръг Тулча, уточниха от ведомството, цитирано от Ройтерс.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети в резултат на падането на дрона. Инцидентът е станал на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу цели в Украйна.

Румънските власти следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване на обстоятелствата около навлизането и падането на безпилотния летателен апарат на румънска територия.