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Руски дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Украйна
  Тема: Украйна

Руски дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Украйна

20 Август, 2026 08:17 993 28

  • украйна-
  • русия-
  • дрон-
  • атака-
  • румъния

Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на окръг Тулча

Руски дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната, предава БТА.

Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на окръг Тулча, уточниха от ведомството, цитирано от Ройтерс.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети в резултат на падането на дрона. Инцидентът е станал на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу цели в Украйна.

Румънските власти следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване на обстоятелствата около навлизането и падането на безпилотния летателен апарат на румънска територия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    35 6 Отговор
    Дронът е паднал по време на руска атака, но дали е руски е съвсем друг въпрос не правете внушения. Дронове от всякакъв тип на укронацистите също летят непрестанно.

    Коментиран от #5, #10

    08:21 20.08.2026

  • 2 Пич

    31 6 Отговор
    Сънародници!!! Докога ще търпим украинските бомбардировки върху главите на нашите съюзници?!
    Вчера обстрелваха Турция!!!
    Днес обстрелват Румъния!!!
    Да задействаме члена на НАТО, който да порази Украйна!!!

    Коментиран от #4, #11, #14, #20

    08:21 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    19 4 Отговор
    Руските започват да бият по тези които помагат на бандерите ,да се готвят цървулите

    08:21 20.08.2026

  • 4 Феликс Дж

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ама има ли член и топки Рооте?

    Коментиран от #8

    08:23 20.08.2026

  • 5 Овчар

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Внушенията ги правят кинтите зеления е богат може да си позволи някой лев за реклама..!

    08:25 20.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Като гледам е правен в украински гараж.Самоделка.

    08:25 20.08.2026

  • 7 Ганчо мирчев с двата пръста чело

    24 4 Отговор
    Дрона се оказа украински, посланието е ясно!

    08:25 20.08.2026

  • 8 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Феликс Дж":

    Има бе!!! Ама от обратната страна, под гърба...

    08:26 20.08.2026

  • 9 ПОРЕДЕН ПЪТ

    21 3 Отговор
    ДОРИ ОЩЕ ПРЕДИ ДА Е ПАДНАЛ ДРОНА ,...ЕЛИту ЗНАЕ ЧЕ Е РУСКИ ,.....И КАТО ИЗЛЕЗЕ ЧЕ Е УКРОДРОН.....МЪЛЧИМ , ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧИМ

    08:27 20.08.2026

  • 10 Обаче

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не ми бил руски, най ми бил хохохолвшки.

    08:27 20.08.2026

  • 11 главока

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Споко 3 дни още

    Коментиран от #12, #13

    08:29 20.08.2026

  • 12 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "главока":

    Хубаво е, че си ироничен, но те уверявам, че в Украйна никой няма да разбере иронията ти!!!

    Коментиран от #17

    08:31 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами действай

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Диванен пръдлю.😂🤣😂

    08:32 20.08.2026

  • 15 Коко

    10 4 Отговор
    Офффф , пак ли претоплена манджа???
    Мамалигите нали голям го вадят - хайде да ги видим сега - ако е руски, както твърди западната пропаганда - румънците да влизат във войната срещу Русия.
    Ако е Украински, да си траят, че да не ги накаже Урсула.
    Ама и в двата случая имаме страна, членка на НАТО, нападната от страна, не членуваща в "отбранителният алианс"!
    И как сега ще се отбраняваме- ние НАТО-то?
    Членове някакви ще вадим ли, или да пращаме розовите понита, да умилостивяват украинци и руснаци?
    Рюте-то - къде си бе съединител???

    Може ли някой да каже, кой ,по дяволите ни вкара в този смешен "отъбранителен" съюз, да му берем лайката!!!

    08:33 20.08.2026

  • 16 рюминци

    9 4 Отговор
    само наблюдават..и протестират..срещу 1 дрон дигат 2 Ф 16..За един дрон на цена 20 000евро..изстрелват ракета за няколко милиона евро..НАТО са уникално тъпи..

    08:33 20.08.2026

  • 17 Капейчо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Сигурен съм, че в Украйна няма да разберат и твоето мнение, което е абсолютно противоположно на истината.

    08:34 20.08.2026

  • 18 Заменете руски с

    11 3 Отговор
    укронаzzиstкi и нещата си идват на мястото. Това е поредната провокация на укро питекантроп ите за да въвлекат не по-малко tъpiте мамалигари в конфликт с Русия. Всеки дрон се управлява от оператор и той много добре знае къде се намира. Руснаците бият по инфраструктурата критична на укро питекантропите и няма кво да правят в Тулча, която е далеч от дунавските пристанища на WCкрайна. Поредната миризлив гьобелсова партенка за дебили.

    08:37 20.08.2026

  • 19 Да се чете:

    8 3 Отговор
    УКРАИНСКИ дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Русия!

    08:39 20.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалист

    4 4 Отговор
    Съмнявам се това да е руско по точно ми прилича на опит за провокация на някой който в отчаянието си се опитва да задейства член 5ти не че нейто ще помогне най много и то да бъде ошамарено от мецан.

    08:39 20.08.2026

  • 22 Мими Кучева🐕

    2 3 Отговор
    Жалщо,че не се е разбил в България!🥳🤣👍

    08:42 20.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако не се напише

    5 2 Отговор
    Че дрона е бил руски в ктака срещу Укайна, няма паткната да си получи цента!

    08:44 20.08.2026

  • 25 9689

    2 3 Отговор
    Пренасяш огломки от дрон от Украйна в Румъния............

    08:45 20.08.2026

  • 26 Пиз.да Иванич

    3 1 Отговор
    Пи.яните прим.ати не могат да държат посоката с изпечените от самогона мозъци.

    08:53 20.08.2026

  • 27 То "руски" дрон

    1 0 Отговор
    Можеш и в Южна Америка да направиш. Това на снимката е "руско"? А може и в някой укро-гараж да са го навързали и писали нещо на руски, залепили и снимка на Путин на ракетата и вече е "руско"! И айде член 5-ти и ядрената война, някои толкова много я искат.

    09:07 20.08.2026

  • 28 Значи нацитата от

    1 0 Отговор
    Укро-райха имат право много пъти да нападнат страни от натото и НИЩО? Даже няма и забележка от "великото нато"? А ако Иран, Русия, Китай или С.К. хвърли един детски дрон, то веднага ядрена война?
    Къде е логиката на член 5-ти?

    09:11 20.08.2026

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