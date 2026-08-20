Руски дрон се разби в Румъния по време на атака срещу Украйна

Дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната, предава БТА.
Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на окръг Тулча, уточниха от ведомството, цитирано от Ройтерс.
Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети в резултат на падането на дрона. Инцидентът е станал на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу цели в Украйна.
Румънските власти следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване на обстоятелствата около навлизането и падането на безпилотния летателен апарат на румънска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #5, #10
08:21 20.08.2026
2 Пич
Вчера обстрелваха Турция!!!
Днес обстрелват Румъния!!!
Да задействаме члена на НАТО, който да порази Украйна!!!
Коментиран от #4, #11, #14, #20
08:21 20.08.2026
3 Тик-Ток
08:21 20.08.2026
4 Феликс Дж
До коментар #2 от "Пич":Ама има ли член и топки Рооте?
Коментиран от #8
08:23 20.08.2026
5 Овчар
До коментар #1 от "Наблюдател":Внушенията ги правят кинтите зеления е богат може да си позволи някой лев за реклама..!
08:25 20.08.2026
6 Последния Софиянец
08:25 20.08.2026
7 Ганчо мирчев с двата пръста чело
08:25 20.08.2026
8 Пич
До коментар #4 от "Феликс Дж":Има бе!!! Ама от обратната страна, под гърба...
08:26 20.08.2026
9 ПОРЕДЕН ПЪТ
08:27 20.08.2026
10 Обаче
До коментар #1 от "Наблюдател":Не ми бил руски, най ми бил хохохолвшки.
08:27 20.08.2026
11 главока
До коментар #2 от "Пич":Споко 3 дни още
Коментиран от #12, #13
08:29 20.08.2026
12 Пич
До коментар #11 от "главока":Хубаво е, че си ироничен, но те уверявам, че в Украйна никой няма да разбере иронията ти!!!
Коментиран от #17
08:31 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами действай
До коментар #2 от "Пич":Диванен пръдлю.😂🤣😂
08:32 20.08.2026
15 Коко
Мамалигите нали голям го вадят - хайде да ги видим сега - ако е руски, както твърди западната пропаганда - румънците да влизат във войната срещу Русия.
Ако е Украински, да си траят, че да не ги накаже Урсула.
Ама и в двата случая имаме страна, членка на НАТО, нападната от страна, не членуваща в "отбранителният алианс"!
И как сега ще се отбраняваме- ние НАТО-то?
Членове някакви ще вадим ли, или да пращаме розовите понита, да умилостивяват украинци и руснаци?
Рюте-то - къде си бе съединител???
Може ли някой да каже, кой ,по дяволите ни вкара в този смешен "отъбранителен" съюз, да му берем лайката!!!
08:33 20.08.2026
16 рюминци
08:33 20.08.2026
17 Капейчо
До коментар #12 от "Пич":Сигурен съм, че в Украйна няма да разберат и твоето мнение, което е абсолютно противоположно на истината.
08:34 20.08.2026
18 Заменете руски с
08:37 20.08.2026
19 Да се чете:
08:39 20.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реалист
08:39 20.08.2026
22 Мими Кучева🐕
08:42 20.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ако не се напише
08:44 20.08.2026
25 9689
08:45 20.08.2026
26 Пиз.да Иванич
08:53 20.08.2026
27 То "руски" дрон
09:07 20.08.2026
28 Значи нацитата от
Къде е логиката на член 5-ти?
09:11 20.08.2026