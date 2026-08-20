Кремъл: В Киев има различни позиции за провеждането на избори по време на войната

Кремъл заяви, че в украинското ръководство съществуват различни възгледи относно провеждането на избори по време на войната. Коментарът бе направен в отговор на призива на наскоро отстранения украински министър на отбраната Михайло Федоров за провеждане на военновременни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „Киевският режим“ не представлява еднороден блок и че по въпроса за изборите има различни позиции.

Миналата седмица Федоров отправи призив за провеждане на избори в Украйна въпреки продължаващата война. Според Ройтерс това е едно от най-сериозните вътрешнополитически предизвикателства пред президента Володимир Зеленски.

Песков припомни, че руският президент Владимир Путин вече е изразявал позицията си относно възможността за провеждане на избори в Украйна. Москва многократно е твърдяла, че украинските власти са загубили легитимност след изтичането на президентския мандат на Зеленски и непровеждането на нови избори.

Киев отхвърля тези твърдения и неколкократно е обяснявал, че избори не могат да бъдат организирани при действащото военно положение.

В Украйна президентски и парламентарни избори не са провеждани след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Властите в Киев посочват като основна причина продължаващата война, ограниченията, свързани с военното положение, както и необходимостта да бъдат гарантирани сигурността и правото на участие на милиони украинци.

Призивът на Федоров обаче показва, че въпросът за бъдещето на украинския политически процес продължава да предизвиква дебат вътре в страната, докато войната с Русия продължава.