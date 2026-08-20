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Кремъл: В Киев има различни позиции за провеждането на избори по време на войната

Кремъл: В Киев има различни позиции за провеждането на избори по време на войната

20 Август, 2026 14:54 810 20

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  • избори-
  • война

Москва заяви, че украинското ръководство не е „еднороден блок“, след призива на бившия министър на отбраната Михайло Федоров

Кремъл: В Киев има различни позиции за провеждането на избори по време на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че в украинското ръководство съществуват различни възгледи относно провеждането на избори по време на войната. Коментарът бе направен в отговор на призива на наскоро отстранения украински министър на отбраната Михайло Федоров за провеждане на военновременни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „Киевският режим“ не представлява еднороден блок и че по въпроса за изборите има различни позиции.

Миналата седмица Федоров отправи призив за провеждане на избори в Украйна въпреки продължаващата война. Според Ройтерс това е едно от най-сериозните вътрешнополитически предизвикателства пред президента Володимир Зеленски.

Песков припомни, че руският президент Владимир Путин вече е изразявал позицията си относно възможността за провеждане на избори в Украйна. Москва многократно е твърдяла, че украинските власти са загубили легитимност след изтичането на президентския мандат на Зеленски и непровеждането на нови избори.

Киев отхвърля тези твърдения и неколкократно е обяснявал, че избори не могат да бъдат организирани при действащото военно положение.

В Украйна президентски и парламентарни избори не са провеждани след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Властите в Киев посочват като основна причина продължаващата война, ограниченията, свързани с военното положение, както и необходимостта да бъдат гарантирани сигурността и правото на участие на милиони украинци.

Призивът на Федоров обаче показва, че въпросът за бъдещето на украинския политически процес продължава да предизвиква дебат вътре в страната, докато войната с Русия продължава.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По време на война,

    15 6 Отговор
    особено ако е на твоя територия избори не се правят. 8 мил украинци има в чужбина, още толкова живеят в окупираните територии, голяма част са ангажирани на фронта. Дори Рузвелт който воюваше на хиляди километри от САЩ не проведе избори и смъртоносно болен от рак управлява докато почина. Сега Путин щял да преговаря, но видите ли по закон Зеленски бил нелегитимен. "Когато оръжията говорят законите мълчат" - Цицерон.

    14:57 20.08.2026

  • 2 Отвратяги

    12 6 Отговор
    Тоя кво го интересуват изборите в Киев

    14:58 20.08.2026

  • 3 Мухахаха

    9 11 Отговор
    Зелю нище избори

    Коментиран от #9

    14:59 20.08.2026

  • 4 Българин

    13 9 Отговор
    Съвесем нормално е да има различни позиции. Все пак Украйна е демократична държава, която храбро се бори срещу нацистките пъзища, които се опитват да унищожат украинския народ!

    15:01 20.08.2026

  • 5 Въш.кар.ис.тан

    11 8 Отговор
    Не е на магарето работа какво ще прави една независима суверенна държава. Гледайте си Кочината и някоя от поробените републики да не отхвърли ярема на робството

    15:01 20.08.2026

  • 6 Съдията

    12 7 Отговор
    Путлер е нелегитимен от 12 години.

    15:07 20.08.2026

  • 7 Биби

    2 4 Отговор
    Фатмакти да ви изнасилат майката с кол

    15:10 20.08.2026

  • 8 !!!?

    16 3 Отговор
    Кремълската фашистка е "по- демократична" от всички демократични държави взети заедно !
    Тя е в стихията си да прави избори в окупираните територии от съседните държави - кеф ти избори, кеф ти референдуми...и винаги Путлер печели !

    15:14 20.08.2026

  • 9 !!!?

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мухахаха":

    А ще отидеш ли на избори, ако комшията е нахлул в спалнята на жена ти...!?

    Коментиран от #19, #20

    15:17 20.08.2026

  • 10 Ха-ха

    12 3 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    15:18 20.08.2026

  • 11 Нямат край

    8 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    15:20 20.08.2026

  • 12 Мишел

    7 3 Отговор
    В Русия признаха с уплах защо ракетите "Фламинго" са пагубни. Пропагандистите на Кремъл започнаха не само да признават открито факта, че Украйна увеличава способността си да поразява цели дълбоко в Русия, но и вече изразяват сериозен страх, че това е само началото. Съвсем скоро украинските балистични ракети и мини-подводниците, напомнящи руското ядрено торпедо "Посейдон", ще започнат да действат още по-навътре на руска територия.

    15:23 20.08.2026

  • 13 Хахахахаха

    2 5 Отговор
    Колкото и да се опитваме да помогнем, всичко, което можем като Върховна Рада, е да помогнем на украинците да горят в ада по-удобно, а на страната като цяло (c) Депутат от Върховната Рада на Украйна Колтунович

    Хахахах, тея вече тотално капитулираха, смятай в радата какви неща се виждат и чуват

    15:23 20.08.2026

  • 14 Мишел

    6 2 Отговор
    "Руснаците са минали в режим на оцеляване, съчетан с търпение. Путин вече разбра, че не може да спечели войната с Украйна и търси нови и нови начини да поддържа страната в режим на заплаха, за да има нужда от извънредни мерки и той самият да трябва на някого."

    15:28 20.08.2026

  • 15 Децата на Песков в НАТО

    7 3 Отговор
    Парадокса на руската Фашистка доктрина. Русия се бие с НАТО, а децата на руските олигарси са на Запад....

    15:28 20.08.2026

  • 16 Ало смешен фърфалак Песков!

    5 3 Отговор
    Фърфалак комичен, в Рузията ви даже няма преброяване на бюлетините. Въй ли за избори думаете? Блатници с блатници. Ватенки. Ушанки. Чугуни. Нови варвари. Путлер, нов Хитлер.

    15:29 20.08.2026

  • 17 хихи

    5 3 Отговор
    то пък щото Путин е много легитимен. от самото му поставяне на власт е незаконен 😅😅😅

    15:30 20.08.2026

  • 18 Червен кхмер

    6 0 Отговор
    Не съществува Еднороден блок ха ха.
    Затова пък при вас всички избори са 98.9% за Путлер.Еднородно крепостно мислене вече над 26г.И мечта за нашите копейки един Костя минимум 25г.

    15:42 20.08.2026

  • 19 $$$$$$€€€€€€€

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    И е толкова алчен ,ИЗВПАТЕН, че отива в детската стая.

    15:45 20.08.2026

  • 20 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Върви си там, откъдето си дошъл!

    16:11 20.08.2026

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