Кремъл: В Киев има различни позиции за провеждането на избори по време на войната

Кремъл заяви, че в украинското ръководство съществуват различни възгледи относно провеждането на избори по време на войната. Коментарът бе направен в отговор на призива на наскоро отстранения украински министър на отбраната Михайло Федоров за провеждане на военновременни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „Киевският режим“ не представлява еднороден блок и че по въпроса за изборите има различни позиции.
Миналата седмица Федоров отправи призив за провеждане на избори в Украйна въпреки продължаващата война. Според Ройтерс това е едно от най-сериозните вътрешнополитически предизвикателства пред президента Володимир Зеленски.
Песков припомни, че руският президент Владимир Путин вече е изразявал позицията си относно възможността за провеждане на избори в Украйна. Москва многократно е твърдяла, че украинските власти са загубили легитимност след изтичането на президентския мандат на Зеленски и непровеждането на нови избори.
Киев отхвърля тези твърдения и неколкократно е обяснявал, че избори не могат да бъдат организирани при действащото военно положение.
В Украйна президентски и парламентарни избори не са провеждани след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Властите в Киев посочват като основна причина продължаващата война, ограниченията, свързани с военното положение, както и необходимостта да бъдат гарантирани сигурността и правото на участие на милиони украинци.
Призивът на Федоров обаче показва, че въпросът за бъдещето на украинския политически процес продължава да предизвиква дебат вътре в страната, докато войната с Русия продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По време на война,
14:57 20.08.2026
2 Отвратяги
14:58 20.08.2026
3 Мухахаха
Коментиран от #9
14:59 20.08.2026
4 Българин
15:01 20.08.2026
5 Въш.кар.ис.тан
15:01 20.08.2026
6 Съдията
15:07 20.08.2026
7 Биби
15:10 20.08.2026
8 !!!?
Тя е в стихията си да прави избори в окупираните територии от съседните държави - кеф ти избори, кеф ти референдуми...и винаги Путлер печели !
15:14 20.08.2026
9 !!!?
До коментар #3 от "Мухахаха":А ще отидеш ли на избори, ако комшията е нахлул в спалнята на жена ти...!?
Коментиран от #19, #20
15:17 20.08.2026
10 Ха-ха
15:18 20.08.2026
11 Нямат край
15:20 20.08.2026
12 Мишел
15:23 20.08.2026
13 Хахахахаха
Хахахах, тея вече тотално капитулираха, смятай в радата какви неща се виждат и чуват
15:23 20.08.2026
14 Мишел
15:28 20.08.2026
15 Децата на Песков в НАТО
15:28 20.08.2026
16 Ало смешен фърфалак Песков!
15:29 20.08.2026
17 хихи
15:30 20.08.2026
18 Червен кхмер
Затова пък при вас всички избори са 98.9% за Путлер.Еднородно крепостно мислене вече над 26г.И мечта за нашите копейки един Костя минимум 25г.
15:42 20.08.2026
19 $$$$$$€€€€€€€
До коментар #9 от "!!!?":И е толкова алчен ,ИЗВПАТЕН, че отива в детската стая.
15:45 20.08.2026
20 Дзак
До коментар #9 от "!!!?":Върви си там, откъдето си дошъл!
16:11 20.08.2026