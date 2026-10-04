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Борисов: България и ЕК нищо друго не искат от Северна Македония, освен да се спазва договорът за добросъседство

Борисов: България и ЕК нищо друго не искат от Северна Македония, освен да се спазва договорът за добросъседство

4 Октомври, 2026 12:52 687 26

  • бойко борисов-
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Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер

Борисов: България и ЕК нищо друго не искат от Северна Македония, освен да се спазва договорът за добросъседство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ, запита Борисов по време на брифинг в Русе.

"В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали", обясни Борисов.

По думите му икономиката и инфлацията растат, България е станала "скъпа" за труда, а бизнесите един по един започват да напускат.

Борисов коментира и новите данъци у нас. Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадем на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има „бонус-донос“ кой крие ракия", каза той.

По думите му ГЕРБ никога не е вдигал данъци и няма да вдига данъци. Борисов припомни, че миналата година НАП, Агенция „Митници“ и МВР са събрали със 7 милиарда евро повече пари в хазната от контрабандата. "Сегашните управляващи обясняваха по време на предишната кампания, че много се крадяло. Къде са сега тези 7 милиарда евро, че да взимат още 10 милиарда евро отгоре?! При управление на ГЕРБ ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците, да не обложим туршията, ракията, компота", заяви Борисов.

По думите му управляващите в момента имат огромен медиен комфорт. "Когато при нашето управление цената на горивата се вдигна с 5 евроцента – протестираха. Сега двойно се вдигна – вие дори не го коментирате", обърна се той към журналистите.

Отношенията между България и Северна Македония

Лидерът на ГЕРБ бе запитан какви са очакванията му за предстоящата среща между външните министри на България и Северна Македония.

"Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго ЕК и ние не искаме, освен да се спазва договорът. Всичко е абсолютно ясно. Ние не сме врагове, а точно обратното", каза той.

Посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил

Борисов коментира и вчерашната церемония по посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил.

"Няколко президенти са там - Плевнелиев, Стоянов, Първанов - това е един добър знак, също бяха Станишев, Кирил Петков, Денков. Това беше един ден, в който политическата класа показва, че ако има нещо значимо - можем да се обединим срещу него. Премиерът Радев лично ми се обади, приех и отидох", каза Борисов.

По думите му от премиера Радев е подчертано, че много правителства и дипломати са работели по процеса за връщане на тленните останки.

Войната Русия - Украйна

"Европа се тресе по няколко линии, за съжаление не виждам как ще се преодолее всичко това. Хората в Европа ги е страх от войната. Войната в Украйна не клони към приключване, става все по-ожесточена", обясни Борисов. Той припомни, че се разрушава енергетика, икономика, а в същото време Украйна има много ефективни удари по нефтената индустрия в Русия, а дефицитът на горива е видим. Той определи това като "притеснително и неприятно". "Всички сме за мир, каква да е цената е основната тема", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Ние в България, благодарение на ГЕРБ, ви спасихме от нелегалната миграция. Само България се справи. Това е вторият бич, който тормози Европа в момента", каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Румен Радев:

    18 2 Отговор
    Радев, защо Борисов не е зад решетките?

    Коментиран от #2, #3, #4, #9

    12:54 04.10.2026

  • 2 Споко аверче!

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев:":

    Стъпка по стъпка, всички престъпления на Тиквата ще бъдат дадени на нов главен прокурор и Борисов вместо да бръщолеви пред микрофоните ще дава обяснения пред съдия.

    12:59 04.10.2026

  • 3 хехе

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев:":

    Тиквата и Мицкоски могат да бъдат добри съседи в една килия при бай Ставри.

    13:00 04.10.2026

  • 4 Кирил Петков

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев:":

    Аз ги хващам те ги пускат

    13:00 04.10.2026

  • 5 Договорът за добросъседство

    6 1 Отговор
    не е повод за непрекъснато ръчкане! Другите им съседи така ли правят? И за съседи не ставаме. Стига сме се навирали на хора, които не ни искат. С основание сме им чужди!

    13:01 04.10.2026

  • 6 Пази

    6 1 Отговор
    Боже от бояджии комунисти да са ти съседи !

    13:03 04.10.2026

  • 7 Чекмеджан Пачков Кюлчев

    8 1 Отговор
    Този когато и да го вкарат в затвора, все ще е късно.

    13:13 04.10.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    Що за човек е този, който :
    - провъзгласява себе си за "НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ???
    - чувайки в Пленарна зала на Парламента СОБСТВЕНИТЕ си предизборни обещания да смъкне цените с 15 %, заявява със смях, че той не го е казъл ???
    - половин милион евро всеки ден за Боташ и гордостта, че е замразен за няколко месеца... ЗАЩО НИКОЙ не попита Рундьо каква е ЦЕНАТА на заразяването и ЗАЩО БЕ СКЛЮЧЕН ТОЗИ МЪГЛЯВ ДОГОВОР ОТ СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО, назначено САМО за провеждане на избори???
    Това не би го направил дори и комунист.
    САМО Рундьо можа да го направи !!!

    Коментиран от #14

    13:14 04.10.2026

  • 9 Тито

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев:":

    Посръбчена колония 😂🤣🤣

    13:14 04.10.2026

  • 10 ТИ И ТВОИТЕ ХОРА

    5 0 Отговор
    Позволихте на макета да ни тероризират и от вас преди години започна това. При твоето вашето управление. Снишаваше се яко. Гърците им взеха страхът и дори ги преименуваха. И ония си млъкнаха. А за спасението от мигрантите. Точно при тебе бяха като хуни и много от този трафик станаха милионери. Избягаха у Европата щот тука ти ни направи най бедните най болните и бързо отиващи се. А мигрантите не искаха да стават като нас и ИЗБЕГАХА.

    13:19 04.10.2026

  • 11 Да, благодарение

    6 0 Отговор
    на гербавите, българия е докарана до това дередже, че мигрантите предпочитат да минават транзит вместо да искат да се установят тук... Та кой би искал да остане в страна, където над 20 % от населението или е под границата на бедност или е съвсем близо до нея... И това ли е заслуга на гробарите? Що скромничат и не си признаят?

    13:20 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баце

    4 0 Отговор
    Баце , Бацеее ...изяде си хлебеца ... много тъпо го изяде и сега ... освен да дуднеш втръснали ни се , отдавна известни факти ...май-май ... друго не ти остана .

    13:22 04.10.2026

  • 14 Много си влюбен в Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Явно искаш да те качи на самолета, ама той с амбриажи не ес занимана.

    Коментиран от #18, #19, #20, #26

    13:22 04.10.2026

  • 15 Мнение

    5 1 Отговор
    Когато мафиотът заробил и загробил България за поколения наред, заговори за "договори" и "добросъседство" е все едно от ппдб да заговорят, че хетеро отношенията трябва да се спазват! Пълен оксиморон!

    МОМЕНТАЛЕН ЗАТВОР ЗА ЦЯЛАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПРОСЛОЙКА ДОКАРАЛА БЪЛГАРИЯ ДО ЗАКРИВАНЕ!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е КРАДЦИТЕ И ЧУЖДИТЕ МАРИОНЕТКИ ДА ВЛЯЗАТ НА "ТОПЛО"!!!

    13:23 04.10.2026

  • 16 Хммм,

    1 0 Отговор
    Това, което е нормално за един македонски пенсионер, който едва свързва двата края, не е нормално за президента Християн Мицкоски и неговите приближени. Въпреки това повечето македонци вероятно биха се съгласили, че животът е нормален. Така историческата мисия на РСМ е точно обратното на нормалността: нейната мисия не е да почива върху стари лаври и да се наслаждава на живота в собствените си граници, а да изпълни историческата си съдба и да разпространява "македонската цивилизация" — месианска концепция, дълбоко вкоренена в македонското православие, но днес до голяма степен лишена от религиозно съдържание.

    13:25 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    И този нарцис е от отбора на Тръмпоча!

    13:31 04.10.2026

  • 22 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    И ние да попитаме. Кой друг освен Бойко и ГЕРБ окрадоха и оплячкосаха България така както и турците не успяха. Какъв подъл,коварен и нагъл простак.

    13:38 04.10.2026

  • 23 ....

    1 1 Отговор
    Току що прочетох договора за добросъседство с Македония и не разбирам, коя точка от договора Македония не спазва, че още я спираме от влизането и в ЕС и съсипваме живота и съдбата на децата и?

    13:38 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ....

    0 0 Отговор
    Може ли някой македономразец да посочи, конкретно коя точка от договора Македония нарушава и как? Интересно Борисов по коя точка е имал забележки, че не ги е допуснал в ЕС още като е бил на власт.

    13:42 04.10.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много си влюбен в Радев":

    Забравих, че "фона" е червен

    13:45 04.10.2026

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