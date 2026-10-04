Борисов: България и ЕК нищо друго не искат от Северна Македония, освен да се спазва договорът за добросъседство

Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ, запита Борисов по време на брифинг в Русе.

"В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали", обясни Борисов.

По думите му икономиката и инфлацията растат, България е станала "скъпа" за труда, а бизнесите един по един започват да напускат.

Борисов коментира и новите данъци у нас. Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадем на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има „бонус-донос“ кой крие ракия", каза той.

По думите му ГЕРБ никога не е вдигал данъци и няма да вдига данъци. Борисов припомни, че миналата година НАП, Агенция „Митници“ и МВР са събрали със 7 милиарда евро повече пари в хазната от контрабандата. "Сегашните управляващи обясняваха по време на предишната кампания, че много се крадяло. Къде са сега тези 7 милиарда евро, че да взимат още 10 милиарда евро отгоре?! При управление на ГЕРБ ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците, да не обложим туршията, ракията, компота", заяви Борисов.

По думите му управляващите в момента имат огромен медиен комфорт. "Когато при нашето управление цената на горивата се вдигна с 5 евроцента – протестираха. Сега двойно се вдигна – вие дори не го коментирате", обърна се той към журналистите.

Отношенията между България и Северна Македония

Лидерът на ГЕРБ бе запитан какви са очакванията му за предстоящата среща между външните министри на България и Северна Македония.

"Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго ЕК и ние не искаме, освен да се спазва договорът. Всичко е абсолютно ясно. Ние не сме врагове, а точно обратното", каза той.

Посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил

Борисов коментира и вчерашната церемония по посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил.

"Няколко президенти са там - Плевнелиев, Стоянов, Първанов - това е един добър знак, също бяха Станишев, Кирил Петков, Денков. Това беше един ден, в който политическата класа показва, че ако има нещо значимо - можем да се обединим срещу него. Премиерът Радев лично ми се обади, приех и отидох", каза Борисов.

По думите му от премиера Радев е подчертано, че много правителства и дипломати са работели по процеса за връщане на тленните останки.

Войната Русия - Украйна

"Европа се тресе по няколко линии, за съжаление не виждам как ще се преодолее всичко това. Хората в Европа ги е страх от войната. Войната в Украйна не клони към приключване, става все по-ожесточена", обясни Борисов. Той припомни, че се разрушава енергетика, икономика, а в същото време Украйна има много ефективни удари по нефтената индустрия в Русия, а дефицитът на горива е видим. Той определи това като "притеснително и неприятно". "Всички сме за мир, каква да е цената е основната тема", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Ние в България, благодарение на ГЕРБ, ви спасихме от нелегалната миграция. Само България се справи. Това е вторият бич, който тормози Европа в момента", каза той.