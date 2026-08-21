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Полша оправда взрива на "Северен поток", Киев иска ракети
  Тема: Украйна

Полша оправда взрива на "Северен поток", Киев иска ракети

21 Август, 2026 06:38, обновена 21 Август, 2026 06:50 1 280 16

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Нови провокации в небето над Финландия и неочаквано предложение от кандидат за генерален секретар на ООН за край на конфликта в Украйна

Полша оправда взрива на "Северен поток", Киев иска ракети - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение в Европа достигна нови пикове през последните часове с поредица от ключови международни събития. Полският премиер Доналд Туск направи остро изявление, оправдаващо унищожаването на газопровода „Северен поток“, докато Финландия започна разследване за ново нарушение на въздушните си граници от руски самолет. Междувременно от Брюксел разкриха изненадващи детайли около военните искания на Киев, а в надпреварата за нов лидер на ООН се появи конкретна формула за мир.

Доналд Туск: Срамът е за тези, които построиха „Северен поток“

Полският министър-председател Доналд Туск открито оправда саботажа срещу руските газопроводи „Северен поток – 1“ и „Северен поток – 2“ от септември 2022 г. Според него организаторите на диверсията няма от какво да се срамуват. По думите му моралната и политическа вина лежи изцяло върху страните, които изобщо са допуснали и реализирали изграждането на тези енергийни обекти.

Изявлението му идва на фона на международно разследване в Германия и Хърватия, където преди часове беше задържан поредният украински гражданин по подозрение за съучастие в атентата. Полша категорично застава зад тезата, че проектът винаги е застрашавал европейската сигурност, пише Lenta News.

Финландия разследва руски самолет за навлизане във въздушното пространство

Министерството на отбраната на Финландия обяви, че започва официално разследване срещу руски самолет по подозрение за нарушение на държавната граница. Инцидентът е регистриран в следобедните часове на 20 август в западната част на Финския залив.

Министърът на отбраната Анти Хакянен подчерта, че Хелзинки се отнася с пълна сериозност към всеки опит за компрометиране на териториалната цялост на страната. Пограничната служба вече събира данни, като това е поредният случай на подобно триене, откакто Финландия стана официален член на НАТО. Към момента руската страна не е коментирала обвиненията.

Вместо ПВО: Киев поиска ударни оръжия от Европейския съюз

Въпреки че европейските лидери активно обсъждат укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, реалните заявки на Киев в рамките на мащабния европейски фонд за €90 милиарда изглеждат по различен начин. Говорителят на Европейската комисия Балаш Уйвари разкри, че до момента Украйна не е изпращала официални искания за доставка на ПВО системи по тази линия.

Вместо това военните нужди на Киев са фокусирани изцяло върху офанзивни възможности:

  • Ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА)
  • Ракети с голям обсег
  • Модерни изтребители

От ЕК допълват, че Киев има пълното право да промени параметрите на своите поръчки по всяко време, но текущият фокус остава върху офанзивното въоръжение.

Формула за мир в ООН: Отказ на Украйна от НАТО за край на войната

В разгара на дебатите за избор на нов генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН), един от официалните кандидати за поста предложи конкретен дипломатически изход от кризата. Ивон Баки, бивш посланик на Еквадор в САЩ и Франция, обяви, че дълготраен мир може да бъде постигнат единствено чрез договаряне на неутрален статут на Украйна.

Според Баки, официалното утвърждаване на статут за неприсъединяване на Украйна към НАТО е ключовият компромис, който би задоволил изискванията за сигурност на региона и би сложил край на военните действия. Идеята предизвика сериозни дискусии в кулоарите на Общото събрание на ООН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъъъ

    39 4 Отговор
    Малко са ги били...🤣

    06:56 21.08.2026

  • 3 хехе

    48 5 Отговор
    Поляците да питат германците как им се отразява взрива на северния поток.

    Коментиран от #6, #12

    06:58 21.08.2026

  • 4 УМОПОБЪРКАНИ

    35 4 Отговор
    ГОЛЕМИ политици продължават да дърпат опашката на баба меца , но да не съжаляват някой ден за това , защото и член 5 ще е безсмислен .. ПО добре да спрат и сегашните 60% доставки на газ от Русия и ще ЦЪФНАТ .

    07:03 21.08.2026

  • 5 Истината

    27 4 Отговор
    Поляците пак дразнят и германците и руснаците.
    Хира мазихисти са тези...

    07:06 21.08.2026

  • 6 Ами

    30 5 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Полша в момента печелят от транзита от Норвегия. А с Германия въобще нямат дружелюбни отношения, като погледнеш и неспиращите им претенции за компенсации за ВСВ. А не бих се учудил ако и са съдействали за взрива...

    07:06 21.08.2026

  • 7 Ами..

    24 4 Отговор
    Познавах много поляци - всяка неделя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ходят на църква и после се напиеат жестоко ...

    Коментиран от #11

    07:07 21.08.2026

  • 8 Защото

    16 2 Отговор
    са на един акъл !

    07:08 21.08.2026

  • 9 Да , така е

    23 3 Отговор
    Тотално падение . Тия хора не са с всичкия си . Ще дойде време ще им търсят отговорност за такива глупави изказвания

    Коментиран от #16

    07:13 21.08.2026

  • 10 На генетично ниво

    16 3 Отговор
    Никакви цивилизационни особености,религия, идеология или политика могат да оправдаят разрушаването на материални ценности създадени от човек за по-добър живот. Повечето знаем отлично ,че поляците са увредени,злобни комплексари на генетично ниво.

    07:20 21.08.2026

  • 11 Избива на челото

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ами..":

    Поляците, както и скандинавците късно са християнизирани и варварИзмът ,било като пиянство,било като расизъм постоянно им избива на.челото.

    07:25 21.08.2026

  • 12 Антирашист 3024

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Просия винаги има политически прететнции заедно с доставката на горива !

    07:29 21.08.2026

  • 13 Перо

    11 2 Отговор
    Корупцията в президентството на Украйна не допуска избори и мирно уреждане на конфликта! Превърнаха държавното устройство на страната в султанат! Парите на данъкоплатците от ЕС потъват като вода в пясък, но джендърското ръководство не иска да знае! Тръмп видя какво е положението и спря всякакво финансиране и помощи за Киев!

    07:31 21.08.2026

  • 14 КАКВО ЩЕ СТАНЕ

    8 2 Отговор
    Зависи единствено от Путин.

    07:34 21.08.2026

  • 15 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Пълен парад на глупостта.

    07:49 21.08.2026

  • 16 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да , така е":

    За съжаление никой няма да го направи.Прекалено много дебили и службогонци.

    07:52 21.08.2026

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