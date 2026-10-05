Песков: Русия ще продължи да воюва, докато не установи контрол над целия Донбас

Русия разглежда военните удари срещу Украйна като единствения начин да постигне своите интереси и не възнамерява да прекрати бойните действия, докато не установи контрол над целия регион на Донбас. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за „Вести“, предава News.bg.

По думите на Песков руският президент Владимир Путин „иска мир“, но едновременно с това Москва е готова да продължи военните действия, докато не бъде намерено решение по мирен път.

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„Какво каза Путин? Ние искаме мир и бихме предпочели да го постигнем с мирни средства, но докато това е невъзможно, ще се бием - и ще се бием с пълна сила“, заяви говорителят на Кремъл.

Песков отправи и предупреждение към държавите и силите, които според него планират да нанесат удар срещу Русия.

„Онези, които кроят планове да нанесат съкрушителен удар на Русия, ще си платят за това“, заяви той.

В интервюто говорителят на Кремъл засегна и въпроса за окупираните украински територии. Той заяви, че Русия възнамерява да осигури контрол над целия Донбас и е готова да продължи борбата за всяка част от територията, включително „дори за 0,01%“.

„Дали става дума за половин процент или за една стотна от процента - това е Руската федерация. Тук няма какво да се обсъжда“, заяви Песков.