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Песков: Русия ще продължи да воюва, докато не установи контрол над целия Донбас
  Тема: Украйна

Песков: Русия ще продължи да воюва, докато не установи контрол над целия Донбас

5 Октомври, 2026 11:24 604 20

  • русия-
  • украйна-
  • контрол-
  • донбас-
  • дмитрий песков

Говорителят на Кремъл заяви, че Москва е готова да се бори „дори за 0,01%“ от територията и предупреди за ответни действия срещу тези, които планират „съкрушителен удар“ срещу Русия

Песков: Русия ще продължи да воюва, докато не установи контрол над целия Донбас - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия разглежда военните удари срещу Украйна като единствения начин да постигне своите интереси и не възнамерява да прекрати бойните действия, докато не установи контрол над целия регион на Донбас. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за „Вести“, предава News.bg.

По думите на Песков руският президент Владимир Путин „иска мир“, но едновременно с това Москва е готова да продължи военните действия, докато не бъде намерено решение по мирен път.

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„Какво каза Путин? Ние искаме мир и бихме предпочели да го постигнем с мирни средства, но докато това е невъзможно, ще се бием - и ще се бием с пълна сила“, заяви говорителят на Кремъл.

Песков отправи и предупреждение към държавите и силите, които според него планират да нанесат удар срещу Русия.

„Онези, които кроят планове да нанесат съкрушителен удар на Русия, ще си платят за това“, заяви той.

В интервюто говорителят на Кремъл засегна и въпроса за окупираните украински територии. Той заяви, че Русия възнамерява да осигури контрол над целия Донбас и е готова да продължи борбата за всяка част от територията, включително „дори за 0,01%“.

„Дали става дума за половин процент или за една стотна от процента - това е Руската федерация. Тук няма какво да се обсъжда“, заяви Песков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    10 6 Отговор
    Не виждам кой ще ги спре

    11:26 05.10.2026

  • 2 Пич

    15 9 Отговор
    Това показва колко съм прав, като ви казах, че войната приключи с пълна загуба на Украйна и НАТО!!!
    Песков само ги информира, какво ще им се даде, и какво дори няма да докоснат!

    Коментиран от #3

    11:26 05.10.2026

  • 3 Ахаха

    14 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    НАТО е хартиен тигър, всички го виждат. Освен Рюте, разбира се... Ама той е на силни гъби все пак

    11:28 05.10.2026

  • 4 Нека

    10 3 Отговор
    Колективното циврене започне сега.

    11:29 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Сега вече няма да правят денацификация и демилитаризация на украйна което е добре.остаеа само да върнат крим и донбас и да платят репарации.

    Коментиран от #14

    11:37 05.10.2026

  • 7 Сега е моментът

    9 4 Отговор
    Веднага миролюбивият Радев да започне преговори с Путин за да му обясни, че това което прави е война, а ние сме против войната.

    11:37 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Диди

    8 7 Отговор
    Русия е една бавноразвиваща се държава със затихващи функции.

    Коментиран от #11, #15, #16

    11:43 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 информейшън

    2 0 Отговор
    Победата ще дойде, а в "затънтения край" даже няма и да разберем

    11:51 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    А мърмота завива ли шоколада в станиол... Следва търсене на отговорност по падежите на заемите които ЕС даде на Украйна. Победителя не плаща репарации.. А Русия легитимно си бие нато и ЕС

    Коментиран от #17

    11:52 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Диди":

    Абе статистиките друго показват.. Е ся са на плюс 5 милиона жители, имат си ресурсите, икономиката расте. Избори си водят, Президента е силен.

    Коментиран от #19

    11:53 05.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Баце ЕООД":

    Следва все хубаво за русия и зле за ес нали муцка? Така беше и при ссср.русиянсе пъчеше с москвичите а западняците се мъчеха с мерцедесите .накрая неочаквано за всички ссср фалира и се разпадна.сега ще е същото да знаеш...хах

    11:55 05.10.2026

  • 18 Маринов

    1 0 Отговор
    И над Одеса, и над Владимиров, и над Харков. Как ще оставите тия руски области на не знам си кой?

    11:59 05.10.2026

  • 19 Статистиката показва

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ахаха":

    Че в Русия 55% от населението живее с черни пътища и 42% без канализация.

    12:00 05.10.2026

  • 20 руzzко = боклук

    0 0 Отговор
    загубиха реликвите и чyмата дойде мухаахахах

    12:01 05.10.2026

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