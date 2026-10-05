Песков: Русия ще продължи да воюва, докато не установи контрол над целия Донбас

Русия разглежда военните удари срещу Украйна като единствения начин да постигне своите интереси и не възнамерява да прекрати бойните действия, докато не установи контрол над целия регион на Донбас. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за „Вести“, предава News.bg.
По думите на Песков руският президент Владимир Путин „иска мир“, но едновременно с това Москва е готова да продължи военните действия, докато не бъде намерено решение по мирен път.
„Какво каза Путин? Ние искаме мир и бихме предпочели да го постигнем с мирни средства, но докато това е невъзможно, ще се бием - и ще се бием с пълна сила“, заяви говорителят на Кремъл.
Песков отправи и предупреждение към държавите и силите, които според него планират да нанесат удар срещу Русия.
„Онези, които кроят планове да нанесат съкрушителен удар на Русия, ще си платят за това“, заяви той.
В интервюто говорителят на Кремъл засегна и въпроса за окупираните украински територии. Той заяви, че Русия възнамерява да осигури контрол над целия Донбас и е готова да продължи борбата за всяка част от територията, включително „дори за 0,01%“.
„Дали става дума за половин процент или за една стотна от процента - това е Руската федерация. Тук няма какво да се обсъжда“, заяви Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
11:26 05.10.2026
2 Пич
Песков само ги информира, какво ще им се даде, и какво дори няма да докоснат!
Коментиран от #3
11:26 05.10.2026
3 Ахаха
До коментар #2 от "Пич":НАТО е хартиен тигър, всички го виждат. Освен Рюте, разбира се... Ама той е на силни гъби все пак
11:28 05.10.2026
4 Нека
11:29 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян георгиев
Коментиран от #14
11:37 05.10.2026
7 Сега е моментът
11:37 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Диди
Коментиран от #11, #15, #16
11:43 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 информейшън
11:51 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
До коментар #6 от "стоян георгиев":А мърмота завива ли шоколада в станиол... Следва търсене на отговорност по падежите на заемите които ЕС даде на Украйна. Победителя не плаща репарации.. А Русия легитимно си бие нато и ЕС
Коментиран от #17
11:52 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ахаха
До коментар #10 от "Диди":Абе статистиките друго показват.. Е ся са на плюс 5 милиона жители, имат си ресурсите, икономиката расте. Избори си водят, Президента е силен.
Коментиран от #19
11:53 05.10.2026
17 стоян георгиев
До коментар #14 от "Баце ЕООД":Следва все хубаво за русия и зле за ес нали муцка? Така беше и при ссср.русиянсе пъчеше с москвичите а западняците се мъчеха с мерцедесите .накрая неочаквано за всички ссср фалира и се разпадна.сега ще е същото да знаеш...хах
11:55 05.10.2026
18 Маринов
11:59 05.10.2026
19 Статистиката показва
До коментар #16 от "Ахаха":Че в Русия 55% от населението живее с черни пътища и 42% без канализация.
12:00 05.10.2026
20 руzzко = боклук
12:01 05.10.2026