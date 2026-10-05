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Ирански командир: Американските сили се оттеглиха на над 1000 км от границите ни

Ирански командир: Американските сили се оттеглиха на над 1000 км от границите ни

5 Октомври, 2026 10:44, обновена 5 Октомври, 2026 10:42 777 14

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Али Фадави заяви, че за първи път американски кораби отсъстват от Персийския залив, Ормузкия проток, Оманско море и северната част на Индийския океан

Ирански командир: Американските сили се оттеглиха на над 1000 км от границите ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските сили са се оттеглили на повече от 1000 километра от границите на Иран, заяви Али Фадави, командир от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) - елитно подразделение на иранските въоръжени сили, предава ТАСС, цитирана от News.bg.

"Американците избягаха и се оттеглиха на повече от 1000 километра от нашите граници. Това не беше техен избор, а резултат от влиянието на Ислямската република и мощта на сухопътните сили на КГИР", заяви Фадави в ефира на държавната телевизия.

По думите му за първи път американски кораби не присъстват в Персийския залив, Ормузкия проток, Оманско море и северната част на Индийския океан. Командирът подчерта, че Ормузкият проток се намира под ирански контрол от няколко месеца.

Фадави заяви още, че Съединените щати не са успели да постигнат нито една от целите, поставени от тях по време на войната. Той посочи, че Техеран, в сътрудничество с Маскат, е разработил и прилага правила за корабоплаването през Ормузкия проток, независимо от опитите на Вашингтон да повлияе на ситуацията в региона.

Командирът на КГИР отбеляза също, че заради застрахователни и финансови задължения капитаните са принудени да използват южната част на Ормузкия проток. Той обаче предупреди, че плавателните съдове, които преминават по този маршрут, могат "да се сблъскат с действия" от страна на иранските въоръжени сили във всеки един момент.

По думите му в момента по алтернативния маршрут извън зоната, определена от Техеран, се транспортират едва 3-4 милиона барела петрол дневно. Според Фадави този обем е значително по-нисък от количествата, превозвани преди войната.

САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, който предвиждаше незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

Въпреки това през нощта на 8 юли Съединените щати възобновиха мащабните удари срещу Иран, като обвиниха Техеран в нарушаване на условията на споразуменията, свързани с Ормузкия проток.

През протока преминават приблизително 25% от световната търговия с петрол и около 20% от търговията с втечнен природен газ.

Впоследствие американската администрация на практика даде сигнал за прекратяване на използването на мащабна военна сила срещу Иран. Вместо това Вашингтон се насочи към опит за икономическо задушаване на страната чрез санкции.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    11 10 Отговор
    Но Мосад са си в Иран , работят на терен ....

    Коментиран от #8

    10:46 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НадУпчиха ги

    7 7 Отговор
    Ами избягаха защото персите им надупчиха две от коритАта. На едното пистата,на другото борда. Едното корито папараци го бяха снимали в Хърватия - големи дупки на борда и вътрешните етажи се виждаха.

    Коментиран от #13

    10:56 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво на Иран

    14 8 Отговор
    Първите които направиха световният агресор САЩ смешен и го пратиха в задънена улица.

    10:58 05.10.2026

  • 7 Иван

    5 6 Отговор
    Преди 40 години НАТО-ОТАН стоеше на почтено разстояние от България.

    11:07 05.10.2026

  • 8 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Бургас, Ню Йорк.

    11:09 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван

    5 6 Отговор
    САЩ успяха да постигнат всичките си цели в България......сега на ред е Паметникът на Шипка.

    11:14 05.10.2026

  • 12 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    И ДА СЪЗДАДЕТЕ РАКЕТА ЗА 2000 КИЛОМЕТРА, СКОРО!

    11:20 05.10.2026

  • 13 Мармот

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "НадУпчиха ги":

    Свъши ми станиола!!!

    11:51 05.10.2026

  • 14 аятоласите победиха

    1 0 Отговор
    Али Фадави заяви, че за първи път американски кораби отсъстват от Персийския залив, Ормузкия проток, Оманско море и северната част на Индийския океан
    -;-
    даже и " и северната част на Индийския океан"!

    11:57 05.10.2026

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