Удар на 1500 км от фронта: Гори рафинерия на „Лукойл“ в Перм

Рано сутринта на 21 август украински дронове за далечно разстояние извършиха успешна атака срещу град Перм в региона на Урал, разположен на повече от 1500 километра от границата с Украйна. Основна цел на нападението стана „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ – един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Руската федерация с капацитет от 13 милиона тона годишно.

Инцидентът: Жители на града съобщават за серия от мощни експлозии и задействани сирени за въздушна тревога.

Спиране на полети: Местното летище „Большое Савино“ временно преустанови приемането и излитането на самолети.

Щети: Сателитни данни на NASA и кадри в социалните мрежи потвърдиха издигането на огромни стълбове черен дим от територията на рафинерията.

Контекст: Това е поредният тежък удар по руския енергиен сектор, след като само ден по-рано бяха атакувани обекти в Татарстан и Башкортостан, предава украинската медия Meduza

Дипломатически трусове: Германия затваря „Руския дом“, Беларус напуска Финландия

Ескалацията по въздух преля и на дипломатическия фронт в Западна и Северна Европа, засилвайки изолацията на Москва и нейните съюзници.

Берлин отвръща на хибридните заплахи

Германското правителство сериозно обмисля принудителното затваряне на руския държавен културен център „Руски дом“ в Берлин. Мярката се обсъжда в управляващата коалиция като директен отговор на неотдавнашен сериозен инцидент с шпионски дрон на летището в Лайпциг. Германското външно министерство потвърди, че преразглежда международно-правната рамка за работата на центъра поради зачестилите хибридни дейности от страна на Кремъл, информира pravda.com.ua.

Минск се изтегля от Хелзинки

В същия момент съюзникът на Русия – Беларус, официално реши изцяло да прекрати дипломатическото си присъствие във Финландия. Според публикувано постановление на Министерския съвет в Минск, считано от 1 септември 2026 г. , посолството на страната в Хелзинки ще бъде окончателно затворено, предава агенция Интерфакс. Решението идва след продължително обтягане на отношенията между двете държави и е част от т.нар. „оптимизация“ на беларуските загранични мисии.