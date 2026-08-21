Удар на 1500 км от фронта: Гори рафинерия на „Лукойл“ в Перм

Рано сутринта на 21 август украински дронове за далечно разстояние извършиха успешна атака срещу град Перм в региона на Урал, разположен на повече от 1500 километра от границата с Украйна. Основна цел на нападението стана „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ – един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Руската федерация с капацитет от 13 милиона тона годишно.
- Инцидентът: Жители на града съобщават за серия от мощни експлозии и задействани сирени за въздушна тревога.
- Спиране на полети: Местното летище „Большое Савино“ временно преустанови приемането и излитането на самолети.
- Щети: Сателитни данни на NASA и кадри в социалните мрежи потвърдиха издигането на огромни стълбове черен дим от територията на рафинерията.
- Контекст: Това е поредният тежък удар по руския енергиен сектор, след като само ден по-рано бяха атакувани обекти в Татарстан и Башкортостан, предава украинската медия Meduza
- Дипломатически трусове: Германия затваря „Руския дом“, Беларус напуска Финландия
Ескалацията по въздух преля и на дипломатическия фронт в Западна и Северна Европа, засилвайки изолацията на Москва и нейните съюзници.
Берлин отвръща на хибридните заплахи
Германското правителство сериозно обмисля принудителното затваряне на руския държавен културен център „Руски дом“ в Берлин. Мярката се обсъжда в управляващата коалиция като директен отговор на неотдавнашен сериозен инцидент с шпионски дрон на летището в Лайпциг. Германското външно министерство потвърди, че преразглежда международно-правната рамка за работата на центъра поради зачестилите хибридни дейности от страна на Кремъл, информира pravda.com.ua.
Минск се изтегля от Хелзинки
В същия момент съюзникът на Русия – Беларус, официално реши изцяло да прекрати дипломатическото си присъствие във Финландия. Според публикувано постановление на Министерския съвет в Минск, считано от 1 септември 2026 г. , посолството на страната в Хелзинки ще бъде окончателно затворено, предава агенция Интерфакс. Решението идва след продължително обтягане на отношенията между двете държави и е част от т.нар. „оптимизация“ на беларуските загранични мисии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #6
11:17 21.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Псулер
11:19 21.08.2026
5 Инна
Украинците са се наточили и няма да клекнат!
Коментиран от #12
11:19 21.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ФАКТ
Коментиран от #13, #20
11:20 21.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГКПП С МОЛДОВА
....
ЛОШИ РУССКИЕ ЛОШИ :)
11:21 21.08.2026
9 Асен
Коментиран от #14
11:21 21.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хахаах
Коментиран от #18
11:21 21.08.2026
12 Айде ....
До коментар #5 от "Инна":.... на по 100 000 че окрайната тямя да съществува в скоро време.
Коментиран от #24
11:22 21.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "ФАКТ":ТЪКМО ПРОЧЕТОХ РУСКИТЕ САЙТОВЕ
.... НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ГОРИ ЛИ НЕ ГОРИ
......
ИМАЛО Е АТАКА
11:22 21.08.2026
14 Путин
До коментар #9 от "Асен":Те са ни приятели, копейка. Гледай си кирката и не се меси.
Коментиран от #25
11:22 21.08.2026
15 Ти да видиш
Детската анимационна поредица вече е забранена за излъчване на територията на бивша Украйна!
Днес укронацистите отбелязаха поредната невероятна победа! Победиха мечока!
Коментиран от #26
11:22 21.08.2026
16 Путин
11:23 21.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Но също е и за Запада
До коментар #2 от "Путин":Псулер е за Русия.
11:24 21.08.2026
20 Пусин
До коментар #7 от "ФАКТ":Кабаева е добре в Швейцария.
11:25 21.08.2026
21 Любо
11:26 21.08.2026
22 Гост
11:27 21.08.2026
23 дядо дръмпир
11:27 21.08.2026
24 Хаген Дас
До коментар #12 от "Айде ....":Утре пак ще е ден на траур в Кийв!
11:27 21.08.2026
25 Петко Р. Славейков
До коментар #14 от "Путин":" Френци, немци , англичани
наши са враждебници.
Дружни с нашите душмани,
с нашите изедници.
Спекуланти са омразни ,
интерес им покажи,
че да виж дела проказни
и чиф.ут.ски в тех лъжи."
Петко Р. Славейков , 1877г.
Коментиран от #33
11:28 21.08.2026
26 Павел
До коментар #15 от "Ти да видиш":Хаха....утре може да победят и Маша.....но с Чебурашка не знам как ще се справят.
11:30 21.08.2026
27 Чума
Коментиран от #38
11:32 21.08.2026
28 Някой
11:34 21.08.2026
29 зелюНАРКОМАНОВ така и не го разбра
руснаците ще си оправят нефтохима ама у-крите няма си оправят държавата
11:34 21.08.2026
30 Разбирач
11:35 21.08.2026
31 Ха ХаХа
Гори блок жилищен в Перм
11:37 21.08.2026
32 УдоМача
11:37 21.08.2026
33 Иван Вазов
До коментар #25 от "Петко Р. Славейков":Там в солунския край, по голите хълмища,
развяват кървав стяг веч битите пълчища,
що Запад ни прати....
януари - 1916 г.
Обикновено се цитират само стиховете му срещу Русия, що ще тук! Но, има и за Запада!
11:37 21.08.2026
34 Нашенец
17млн км2 територия как се защитава!?
Сега зимата украинците почват да бомбят и електроцентрали,топлоцентрали и тн.
Как тогава тавариш Путин ще обясни на раята,че трябва да се седи на тъмно и студено в името на войната!
Вече почват да бягат през глава през границата,идва мобилизация!
То никога не е и приключвала де,просто от 2022 го правят прикрито!
Сега обаче ще е явно,нема хора и такива изпадняци за пари вече йок
Идват много интересни моменти в Русия,нека видим как ще обяснат на раята,че трябва воюват в чужда държава нападната от самите тях.
Коментиран от #43
11:39 21.08.2026
35 Ама
Коментиран от #36, #40
11:40 21.08.2026
36 За да Лумбари
До коментар #35 от "Ама":С ракети Блатото докато не клекнат.
11:43 21.08.2026
37 Д,мин
Коментиран от #41
11:43 21.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кук
11:44 21.08.2026
40 Ти фен на
До коментар #35 от "Ама":Кривокракото Сибирско джудже с дръпнатите очички ли си.Кажи бе Недокат
11:45 21.08.2026
41 Хаха
До коментар #37 от "Д,мин":Отваряш телеграм, ютюб, квото искаш и гледаш как цял град нощува в метрото на Ню Киив, а през деня как събират човеци от мъжки пол по бусове и джипки!
Найс, нали....
11:50 21.08.2026
42 Ами
11:51 21.08.2026
43 Кочо
До коментар #34 от "Нашенец":Ако пусна мойто куче да те охапе, аз ли съм виновен, моя Караман или ти, че си предизвикал мойто куче!? Прадядо ми нападнал сърбите през юни 1913 г., твоят сигурно е бил тиловак и такива като теб на Запад креснали радостно - ,,България е агресор! Влезе в капана!"! А защо на дядо му паднало пердето и тръгнал на нож, без да мисли! Защото сърбите водели българи и ги разстрелвали пред позициите си с пушки и саби, за да накарат дядо да скочи и го нападнат всички съседи! Само, че Русия не е България и накрая ще ви разпердушини! За да докаже, че наистина е Агресор!
11:52 21.08.2026