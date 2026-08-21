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Удар на 1500 км от фронта: Гори рафинерия на „Лукойл“ в Перм

Удар на 1500 км от фронта: Гори рафинерия на „Лукойл“ в Перм

21 Август, 2026 11:14 1 237 43

  • удар-
  • русия-
  • рафинерия-
  • лукойл-
  • перм

Минск се изтегля от Хелзинки

Удар на 1500 км от фронта: Гори рафинерия на „Лукойл“ в Перм - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рано сутринта на 21 август украински дронове за далечно разстояние извършиха успешна атака срещу град Перм в региона на Урал, разположен на повече от 1500 километра от границата с Украйна. Основна цел на нападението стана „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ – един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Руската федерация с капацитет от 13 милиона тона годишно.

  • Инцидентът: Жители на града съобщават за серия от мощни експлозии и задействани сирени за въздушна тревога.
  • Спиране на полети: Местното летище „Большое Савино“ временно преустанови приемането и излитането на самолети.
  • Щети: Сателитни данни на NASA и кадри в социалните мрежи потвърдиха издигането на огромни стълбове черен дим от територията на рафинерията.
  • Контекст: Това е поредният тежък удар по руския енергиен сектор, след като само ден по-рано бяха атакувани обекти в Татарстан и Башкортостан, предава украинската медия Meduza
  • Дипломатически трусове: Германия затваря „Руския дом“, Беларус напуска Финландия

Ескалацията по въздух преля и на дипломатическия фронт в Западна и Северна Европа, засилвайки изолацията на Москва и нейните съюзници.

Берлин отвръща на хибридните заплахи

Германското правителство сериозно обмисля принудителното затваряне на руския държавен културен център „Руски дом“ в Берлин. Мярката се обсъжда в управляващата коалиция като директен отговор на неотдавнашен сериозен инцидент с шпионски дрон на летището в Лайпциг. Германското външно министерство потвърди, че преразглежда международно-правната рамка за работата на центъра поради зачестилите хибридни дейности от страна на Кремъл, информира pravda.com.ua.

Минск се изтегля от Хелзинки

В същия момент съюзникът на Русия – Беларус, официално реши изцяло да прекрати дипломатическото си присъствие във Финландия. Според публикувано постановление на Министерския съвет в Минск, считано от 1 септември 2026 г. , посолството на страната в Хелзинки ще бъде окончателно затворено, предава агенция Интерфакс. Решението идва след продължително обтягане на отношенията между двете държави и е част от т.нар. „оптимизация“ на беларуските загранични мисии.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 2 Отговор
    Латвийският център за защита на младежта организира 12 летни сесии, в които ученици от гимназията изучават принципите на контрола на дронове и стандартите на НАТО

    Коментиран от #6

    11:17 21.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Псулер

    13 15 Отговор
    Боли ме фара за крепостните и рафинерията ми. Аз от бакшиш станах Президент благодарение на един алкохолик.

    11:19 21.08.2026

  • 5 Инна

    15 23 Отговор
    Путин ще моли за мир!.

    Украинците са се наточили и няма да клекнат!

    Коментиран от #12

    11:19 21.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    13 12 Отговор
    Сега копейката ще остави кофата и мистрията на земята и ще каже "Ти пак лъжат" 🙈🙈🙈

    Коментиран от #13, #20

    11:20 21.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    БУХАНОЧКА УБИЛА С БАТОЙ
    ГКПП С МОЛДОВА
    ....
    ЛОШИ РУССКИЕ ЛОШИ :)

    11:21 21.08.2026

  • 9 Асен

    18 9 Отговор
    Гори вече 3 -тата световна война!!!юдо това ни доведоха нашти нациски съдружници!!!

    Коментиран от #14

    11:21 21.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хахаах

    12 22 Отговор
    Тия щяха да демилитазират украинците за 5 дни то стана 5 години и са с една от най модерните армии в Европа.. и ги бомбят в цялата им европейска част с дрончета..наесен като им запускат и ракетите по москва ще стане интересно

    Коментиран от #18

    11:21 21.08.2026

  • 12 Айде ....

    16 10 Отговор

    До коментар #5 от "Инна":

    .... на по 100 000 че окрайната тямя да съществува в скоро време.

    Коментиран от #24

    11:22 21.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    ТЪКМО ПРОЧЕТОХ РУСКИТЕ САЙТОВЕ
    .... НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ГОРИ ЛИ НЕ ГОРИ
    ......
    ИМАЛО Е АТАКА

    11:22 21.08.2026

  • 14 Путин

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    Те са ни приятели, копейка. Гледай си кирката и не се меси.

    Коментиран от #25

    11:22 21.08.2026

  • 15 Ти да видиш

    13 11 Отговор
    Еврейският нацист Зеленски наложи санкции на руската анимация Маша и Мечокът.

    Детската анимационна поредица вече е забранена за излъчване на територията на бивша Украйна!

    Днес укронацистите отбелязаха поредната невероятна победа! Победиха мечока!

    Коментиран от #26

    11:22 21.08.2026

  • 16 Путин

    5 2 Отговор
    Тук в Камчатка нищо не гори.

    11:23 21.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Но също е и за Запада

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Псулер е за Русия.

    11:24 21.08.2026

  • 20 Пусин

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Кабаева е добре в Швейцария.

    11:25 21.08.2026

  • 21 Любо

    8 7 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    11:26 21.08.2026

  • 22 Гост

    13 6 Отговор
    Тази новина си мина по реда. Сега очакваме следващата, в която Зеленски реве, как руснаците убили х на брой невини хозли с балистични ракети и спрели напълно износа на жито.

    11:27 21.08.2026

  • 23 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    В момента новина Н1 е,решението на Алкарас да участва на Американския голям шлем!

    11:27 21.08.2026

  • 24 Хаген Дас

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Айде ....":

    Утре пак ще е ден на траур в Кийв!

    11:27 21.08.2026

  • 25 Петко Р. Славейков

    12 6 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    " Френци, немци , англичани
    наши са враждебници.
    Дружни с нашите душмани,
    с нашите изедници.

    Спекуланти са омразни ,
    интерес им покажи,
    че да виж дела проказни
    и чиф.ут.ски в тех лъжи."

    Петко Р. Славейков , 1877г.

    Коментиран от #33

    11:28 21.08.2026

  • 26 Павел

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    Хаха....утре може да победят и Маша.....но с Чебурашка не знам как ще се справят.

    11:30 21.08.2026

  • 27 Чума

    10 3 Отговор
    Нощем новините са малко по интересни! В емисията в 02 часа обявиха или така ми се е присънило, че Бойко Борисов получил сигнали от Австрия за заплаха към България! Наруга управляващите, че не свикват 2 съвета за национална сигурност и обясни защо не ги свикват - защото трябвало да отговарят, а не можели да отговорят! Ако не е било сън, поне 2 въпроса!? Така ли взаимодействат държавите и споделят информация и втория, този юначен лидер след като се е сдобил по някакъв начин с важна информация, защо плямпа по микрофоните, а не я сподели тихо и конфиденциално там, където трябва!? Безотговорна работа!

    Коментиран от #38

    11:32 21.08.2026

  • 28 Някой

    5 3 Отговор
    хаха, цял Киев гори всяка нощ. Те тръгнали да се хвалят с единични удари тук и там.

    11:34 21.08.2026

  • 29 зелюНАРКОМАНОВ така и не го разбра

    3 3 Отговор
    със тероризъм война не се печели

    руснаците ще си оправят нефтохима ама у-крите няма си оправят държавата

    11:34 21.08.2026

  • 30 Разбирач

    1 3 Отговор
    Трябва веднага да продадем лукойла. Ами ако станем обект на атаки??? Не ни стига Безмер

    11:35 21.08.2026

  • 31 Ха ХаХа

    1 3 Отговор
    Украински лъжи
    Гори блок жилищен в Перм

    11:37 21.08.2026

  • 32 УдоМача

    3 2 Отговор
    Явно Путпкипки е решил да ги остави без горива изобщо... Еххх що няма един Сталин или един Жириновски... Досега да е подредил икебаната...

    11:37 21.08.2026

  • 33 Иван Вазов

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Петко Р. Славейков":

    Там в солунския край, по голите хълмища,

    развяват кървав стяг веч битите пълчища,

    що Запад ни прати....

    януари - 1916 г.


    Обикновено се цитират само стиховете му срещу Русия, що ще тук! Но, има и за Запада!

    11:37 21.08.2026

  • 34 Нашенец

    3 3 Отговор
    Преди 24.02.2022 такива неща в Русия не се случваха!
    17млн км2 територия как се защитава!?
    Сега зимата украинците почват да бомбят и електроцентрали,топлоцентрали и тн.
    Как тогава тавариш Путин ще обясни на раята,че трябва да се седи на тъмно и студено в името на войната!
    Вече почват да бягат през глава през границата,идва мобилизация!
    То никога не е и приключвала де,просто от 2022 го правят прикрито!
    Сега обаче ще е явно,нема хора и такива изпадняци за пари вече йок
    Идват много интересни моменти в Русия,нека видим как ще обяснат на раята,че трябва воюват в чужда държава нападната от самите тях.

    Коментиран от #43

    11:39 21.08.2026

  • 35 Ама

    3 3 Отговор
    като зеленият шмъркач побеждава, защо само вие за ракети и пари ?! Пък и сваля от 100 изстреляни ракети поне 120 ...

    Коментиран от #36, #40

    11:40 21.08.2026

  • 36 За да Лумбари

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ама":

    С ракети Блатото докато не клекнат.

    11:43 21.08.2026

  • 37 Д,мин

    4 2 Отговор
    Получаваш първичната информация. Търсиш и други източници. И от едната и от другата страна. Щом нещо гори се сещаш за "NASA FIRMS" и търсиш пожари в района на Перм. И виждаш, ми да има два пожара в южния краен район на Перм. Отваряш гугъл мапс и виждаш за какво става въпрос. Обекта на "Лукойл" се намира северно от пожарите в района на кръстовището на ул."Промишлена" и ул."космонавт Леонов", на около два км. южно, след предприятията "Урал-химтранс" и АО"Сибур-Химпорт" в складова база, която не е наименувана са двата пожара.

    Коментиран от #41

    11:43 21.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кук

    0 2 Отговор
    Украйна атакува военни и логистични цели. Жалкарите от блатото убиват цивилни в Киев.

    11:44 21.08.2026

  • 40 Ти фен на

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ама":

    Кривокракото Сибирско джудже с дръпнатите очички ли си.Кажи бе Недокат

    11:45 21.08.2026

  • 41 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Д,мин":

    Отваряш телеграм, ютюб, квото искаш и гледаш как цял град нощува в метрото на Ню Киив, а през деня как събират човеци от мъжки пол по бусове и джипки!
    Найс, нали....

    11:50 21.08.2026

  • 42 Ами

    1 0 Отговор
    Руския позор край няма

    11:51 21.08.2026

  • 43 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нашенец":

    Ако пусна мойто куче да те охапе, аз ли съм виновен, моя Караман или ти, че си предизвикал мойто куче!? Прадядо ми нападнал сърбите през юни 1913 г., твоят сигурно е бил тиловак и такива като теб на Запад креснали радостно - ,,България е агресор! Влезе в капана!"! А защо на дядо му паднало пердето и тръгнал на нож, без да мисли! Защото сърбите водели българи и ги разстрелвали пред позициите си с пушки и саби, за да накарат дядо да скочи и го нападнат всички съседи! Само, че Русия не е България и накрая ще ви разпердушини! За да докаже, че наистина е Агресор!

    11:52 21.08.2026

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