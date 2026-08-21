Леонид Кучма посочи трите „фатални грешки“ на Украйна след независимостта

Бившият украински президент Леонид Кучма определи три решения като „фатални грешки“ през годините на независимостта на Украйна - отказа от подписване на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз във Вилнюс, изтеглянето на тактическите ядрени оръжия и неспособността на Киев да предотврати завземането на Крим от Русия през 2014 г., предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Кучма, който беше вторият президент на Украйна след обявяването на независимостта, заяви, че особено болезнено за него остава случилото се в Крим през февруари и март 2014 г.

По думите му тогава украинските власти не са реагирали решително на появата на руските военнослужещи без отличителни знаци, известни като „малките зелени човечета“.

„Решителна реакция в Крим можеше да спре опита за анексиране още в самото му начало“, заяви Кучма.

Той определи като друга сериозна грешка решението от 1992 г. за изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от украинска територия. Според него по това време Украйна е разполагала с около 3000 тактически ядрени бойни глави и е имала възможност да ги контролира самостоятелно.

Изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от Украйна е завършило през май 1992 г. Част от арсенала е била прехвърлена в Русия на фона на международния натиск и липсата на достатъчно технически и финансови ресурси за поддръжката му.

Кучма постави сред фаталните грешки и решението на украинското правителство от ноември 2013 г. да преустанови подготовката за подписване на Споразумението за асоцииране с ЕС.

Решението предизвика масови протести в страната, които прераснаха в Евромайдана и по-късно в Революцията на достойнството.

Според Кучма именно липсата на решителна реакция през 2014 г. е позволила на Русия да установи контрол над Крим. На 20 февруари същата година руски военнослужещи без отличителни знаци започват да поемат контрола над ключови обекти на полуострова.

На 16 март 2014 г. в Крим и Севастопол е проведен т. нар. референдум за статута на полуострова, който Украйна и международната общност не признават като законен. Впоследствие Русия обявява анексирането на Крим.