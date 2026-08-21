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Леонид Кучма посочи трите „фатални грешки“ на Украйна след независимостта
  Тема: Украйна

Леонид Кучма посочи трите „фатални грешки“ на Украйна след независимостта

21 Август, 2026 14:20 1 735 92

  • украйна-
  • независимост-
  • грешки

Бившият украински президент определи отказа от споразумението с ЕС, загубата на Крим и изтеглянето на ядрените оръжия като ключови грешки

Леонид Кучма посочи трите „фатални грешки“ на Украйна след независимостта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият украински президент Леонид Кучма определи три решения като „фатални грешки“ през годините на независимостта на Украйна - отказа от подписване на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз във Вилнюс, изтеглянето на тактическите ядрени оръжия и неспособността на Киев да предотврати завземането на Крим от Русия през 2014 г., предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Кучма, който беше вторият президент на Украйна след обявяването на независимостта, заяви, че особено болезнено за него остава случилото се в Крим през февруари и март 2014 г.

По думите му тогава украинските власти не са реагирали решително на появата на руските военнослужещи без отличителни знаци, известни като „малките зелени човечета“.

„Решителна реакция в Крим можеше да спре опита за анексиране още в самото му начало“, заяви Кучма.

Той определи като друга сериозна грешка решението от 1992 г. за изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от украинска територия. Според него по това време Украйна е разполагала с около 3000 тактически ядрени бойни глави и е имала възможност да ги контролира самостоятелно.

Изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от Украйна е завършило през май 1992 г. Част от арсенала е била прехвърлена в Русия на фона на международния натиск и липсата на достатъчно технически и финансови ресурси за поддръжката му.

Кучма постави сред фаталните грешки и решението на украинското правителство от ноември 2013 г. да преустанови подготовката за подписване на Споразумението за асоцииране с ЕС.

Решението предизвика масови протести в страната, които прераснаха в Евромайдана и по-късно в Революцията на достойнството.

Според Кучма именно липсата на решителна реакция през 2014 г. е позволила на Русия да установи контрол над Крим. На 20 февруари същата година руски военнослужещи без отличителни знаци започват да поемат контрола над ключови обекти на полуострова.

На 16 март 2014 г. в Крим и Севастопол е проведен т. нар. референдум за статута на полуострова, който Украйна и международната общност не признават като законен. Впоследствие Русия обявява анексирането на Крим.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДГИ-Движение за граждански инициативи

    4 16 Отговор
    ДГИ-Движение за граждански инициативи

    Ако споделяте ценностите на ДГИ.
    Ако разпространявате идеите на ДГИ.
    Вие вече сте член на ДГИ;

    Самоорганизирайте се по места.
    Всяка ваша идея по места
    е ценна за България!

    14:22 21.08.2026

  • 2 тагарев

    41 6 Отговор
    Тоя продажен боклук още ли е жив??!?

    14:23 21.08.2026

  • 3 Нека

    36 8 Отговор
    укрите ядат дървото !

    14:24 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 4 Отговор
    🤔Ядрените оръжия на територията на У...йна не бяха нейни и ме тя разполагаше с тях ❗
    Все едно сега да обяви за грешка на Турция, ако ШАШт реши да изтегли ядрените си оръжия от нейната територия ❗

    Коментиран от #11, #72

    14:25 21.08.2026

  • 6 Герги

    14 2 Отговор
    Какъв ти е проблема бе ПЕФДАЛ СБЪРКАН...КАЪВМИЗЕРНИК СБЪРКАН...

    Коментиран от #28

    14:25 21.08.2026

  • 7 Леонид

    17 3 Отговор
    е руско име!

    Коментиран от #13, #18, #49

    14:26 21.08.2026

  • 8 Льоня, Льоняя

    21 2 Отговор
    дрън, дрън, та пляс!

    14:26 21.08.2026

  • 9 Румен Решетников

    7 25 Отговор
    Така е.
    Украинците са като нас, българите.
    Ние след ужаса, наречен Жан Виденов, избрахме спасителят Костов, а след него и досега, пак избираме комунисти!!!

    Коментиран от #32, #35

    14:26 21.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    24 6 Отговор
    Най голямата грешка е че допуснаха евреин за президент да затрие укрия като държава ,другите са второстепенни

    Коментиран от #16

    14:27 21.08.2026

  • 11 СССР

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    да не е САЩ и Турция?

    Коментиран от #26

    14:27 21.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 4 Отговор
    Чудно защо никой не коментира УСЛОВИЯТА които ЕсеС постави пред У...йна да подпише❗

    Коментиран от #17

    14:28 21.08.2026

  • 13 Ха ха

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Леонид":

    Леонид е древногръцко име бе копей.

    Коментиран от #20, #34, #46

    14:28 21.08.2026

  • 14 НАМАЙДАНИХА СЕ

    19 5 Отговор
    КАТО СЕ ВОДЯТ ПО ЧУЖД АКЪЛ СЕГА ПИТАТ КОЙ ИМ Е ВИНОВЕН

    14:28 21.08.2026

  • 15 ТАСС

    3 9 Отговор
    Вече знаете - на крепостните вяра да нямаш!

    Коментиран от #31

    14:28 21.08.2026

  • 16 Знаеш ли

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Зеленски от кога е президент?Опорчо!

    14:28 21.08.2026

  • 17 Ами

    0 9 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма такива.

    Коментиран от #29, #41

    14:28 21.08.2026

  • 18 Пубер невеж

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Леонид":

    гръцко е!

    Коментиран от #23

    14:29 21.08.2026

  • 19 Трол

    23 6 Отговор
    Най-фаталната грешка на Украйна е че се опитва да изяде толкова много дренки наведнъж. Получава се силно запичане.

    14:29 21.08.2026

  • 20 Демек

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Брежнев е грък???

    Коментиран от #24

    14:29 21.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 5 Отговор
    А относно Крим- там нямаше проблем, преди джЯНКИТЕ да решат да се намъкнат в руските военни бази там ❗

    14:29 21.08.2026

  • 22 Изгоря

    4 12 Отговор
    Изгоря Лукойл Перм.

    Коментиран от #42, #47

    14:29 21.08.2026

  • 23 Кажи

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пубер невеж":

    един грък Леонид!Освен спартанския цар!

    14:30 21.08.2026

  • 24 ТАСС

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Демек":

    Спартанския цар Леонид е съветски гражданин, да.

    Коментиран от #27

    14:31 21.08.2026

  • 25 Майдана

    21 4 Отговор
    Си беше платена цветна революция на Запада подплатена с курабийки. Цената на курабийките обаче се оказа доста солена и болезнена-загубата на Крим. Отворените врати на НАТО-то понякога водят и до загуба на територии.

    Коментиран от #38

    14:32 21.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #11 от "СССР":

    Какво пак не разбра🤔❓
    Ракетите и в Турция и в У...йна НЕ са техни❗
    Едните са на ШАШт, а другите на Русия,
    те двете могат да решат кога да си ги приберат без да искат нечие разрешение❗

    14:33 21.08.2026

  • 27 Леонид

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "ТАСС":

    Илич Спартански !

    14:33 21.08.2026

  • 28 Герги

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Написах културен коментар без грам обида и нещастника го изтри,и после написах нещо което не беше за публикуване и нещастника го качи..трудно за обяснение,ама много трудно.

    14:33 21.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Ами ИМА❗
    Това , че ти не знаеш, си е твой проблем❗

    14:34 21.08.2026

  • 30 Фаталната грешка

    13 4 Отговор
    На Украйна е влизането във властта на украинци като самия Кучма. Самото споменаване на ядрените оръжия - никога не са били украински, а на СССР, говори ясно, колко безотговорни управници е имала и има Украйна. А най-голямата издънка е черната злоба към този, който създаде от Окраина Украйна.

    Коментиран от #40, #91

    14:35 21.08.2026

  • 31 глупако

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "ТАСС":

    робството в Сащ е премахнато през 1865 г., а крепостното в Русия 1861 г ! Не става само сона низъм, требе и четене

    Коментиран от #55

    14:35 21.08.2026

  • 32 Тия дето

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Решетников":

    Избираме в България след Виденов не са комунисти защото са слуги на едни от Запада с "КАФЯВ" хастар, който е известен на света от 1939г.

    Коментиран от #39

    14:36 21.08.2026

  • 33 Наблюдател

    8 5 Отговор
    И да, и не. Отказът от асоциирането с Евросъюза подпали Майдана. Янукович се огъна пред Путин, отказваш се, пък аз ти давам 3 милиарда долара. В настъпилия хаос Крим съвсем логично премина към Русия, към този момент богата и спокойна страна. Убеден съм, че местните наистина са гласували за това. Що се отнася до ядрените оръжия от СССР, Украйна ги предаде на Русия под натиск от Запада. В онзи момент между Украйна и Русия нямаше никакви противоречия. Русия гарантира териториалната цялост на Украйна. Президент беше Елцин, а не великият завоевател Путин.

    Коментиран от #52

    14:37 21.08.2026

  • 34 Всяко руско село

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    има повече Леониди,от колкото за цялата устория в Гърция!

    14:38 21.08.2026

  • 35 0407

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Решетников":

    da...при 1 млн .членове на БКП плюс деца и съпруги, и съпрузи......и+СДС ПЪЛНО С КАРИЕРИСТИ И СЛУЧАЙНИЦИ= КОЙ МИ ........В ГА......ТЕ......

    14:39 21.08.2026

  • 36 Дзак

    9 4 Отговор
    Москва им пое дълговете и им основи кооперирани предприятия в авиокосмическата промишленост и атомната енергетика, най-големите стоманолеярни и атомни централи, пристанища. Пое ангажимента да изтегли ядрените оръжия, да не бъдат продадени на черния пазар. Всичко с одобрението на САЩ. Можеха да са запазят добрите отношения и пак да си развиват икономиката със ЕС.

    14:39 21.08.2026

  • 37 Република Крим - независима с референдум

    10 7 Отговор
    Киевските юдео-хазари се тюхкат, че се разминаха с новия хазарски каганат под фалшивото име "Украина".

    Лакомите юдео-хазари от така наречената квази-държава "Украина" искаха да искат, но не им се получи след кървавия юдо-ционистки и укро-нацистки държавен преврат от февруари 2014 г.

    Руският полуостров Крим отново е руски по силата на решението на обявилата независимост на 16.03.2014 г. Република Крим, след референдум да се присъедини към Руската федерация, като отделен и пълноправен субект на федерацията.

    Няма нов юдо-хазарски каганат с ядрени оръжия. Тюх, язък!

    Няма ги руските земи на Република Крим, ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области в скрития нов юдо-хазарски каганат! Тюх, язък!

    Русия побеждава, покраината се смалява - тюх, язък!

    14:39 21.08.2026

  • 38 В Русия

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Майдана":

    започна Чемодана!

    14:39 21.08.2026

  • 39 Румен Решетников

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "Тия дето":

    Яснооо...
    Вечер търсиш фашисти под леглото и се защитаваш от тях с портретите на Сталин и Гошо Тарабата, нали?

    14:40 21.08.2026

  • 40 Нека се изясним

    4 10 Отговор

    До коментар #30 от "Фаталната грешка":

    СССР не е идентичен с Русия. Съветските ядрени оръжия в Украйна не са руски. Както тези в Русия не са украински. Въпрос на договаряне.

    Коментиран от #58, #70

    14:40 21.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    "През последните три години представители на ЕС са заявявали, че подписването на споразумение на Украйна с Международния валутен фонд за отпускане на заем е условие за предоставяне на техническа помощ на Украйна от ЕС в размер на 610 млн. евро, напомни Янукович.

    "От 2010 г. три години поред ни показваха този бонбон в красива опаковка и ни казваха: "Ще го получите, когато подпишете споразумение с МВФ". Не трябва да ни унижават.

    Ние не сме малки деца, не сме лакоми за бонбони.

    Ние сме сериозна европейска страна, а МВФ ни казва: "Увеличете данъците на населението, замразете заплатите и пенсиите" и т. н. Никога няма да се съглася на това", гласеше аргументацията на украинският президент.

    Той посочи, че за икономическият преход към европейските стандарти са необходими

    най-малко 20 млрд. долара годишно, а като цяло до 2017 г. - около 160 млрд. долара. "🤔
    Има още доста "искания" .....

    14:41 21.08.2026

  • 42 Запъртък,

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Изгоря":

    тя Украйна изгоре ти за Лукойл се кахъриш.

    14:42 21.08.2026

  • 43 Мощите на Донски

    2 0 Отговор
    заминават на фронта!

    14:43 21.08.2026

  • 44 Цивилизованата Раздяла

    11 3 Отговор
    Крим е предоставен през 1954 г. на Украйна за да градят общо бъдеще. Нещо като да е годежен пръстен.
    По рано и Сталин е надарил "своята любима" с Волиния и Галиция , с Буковина и Закарпатието . Самият той е предоставил и руският Донбас .за да бъдат в една общност с общо бъдеще, ...
    После куртизанката съблазнена от богатият Запад реши , че всичко е само нейно и може да го завлече на запад???
    После, ....

    14:43 21.08.2026

  • 45 Еврослон

    7 3 Отговор
    Русофобизацията и фашизирането последните 30 години бяха най големите ви грешки. И последните...

    14:44 21.08.2026

  • 46 Кви гърци в

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Македония бе... Македонско е

    Коментиран от #63

    14:45 21.08.2026

  • 47 Бухай

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Изгоря":

    Украйна няма право да удря по Русия!

    Коментиран от #53

    14:45 21.08.2026

  • 48 Янко

    7 4 Отговор
    Най голямата грешка на украинците е че са п.рост народ който се бие за златните клозети на зеле и хунтата му

    14:45 21.08.2026

  • 49 Леонид не е руско име, въпреки Брежнев

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Леонид":

    Но Борис е българско. Борис I, Борис Елцин, Борис Березовски, Борис Бекер, Борис Джонсън. Станало е международно.

    Коментиран от #54

    14:46 21.08.2026

  • 50 Бай онзи

    4 2 Отговор
    Каква революция на достойнството бе,шопар нацистки.Да избивате 8 г.мирни рускоговорящи украински граждани???

    Коментиран от #57, #83

    14:46 21.08.2026

  • 51 Йовков

    2 3 Отговор
    У Русия няма прокопсия!

    14:47 21.08.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Наблюдател":

    Майдана го подпалиха СеРеУ и САШтинците, БайПън и Ню Ланд раздаваха кифлички, техни хора бяха със снайпери по покривите❗
    Какво НЕ ясно има -
    айде сега обясни , че снайперистите са били на Путин и да гледали през окуляра как БайПън е раздавал кифлички🤔❗

    14:47 21.08.2026

  • 53 Но русия има право

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Бухай":

    да удря по Украйна

    Коментиран от #56

    14:47 21.08.2026

  • 54 :))))

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Леонид не е руско име, въпреки Брежнев":

    :))))

    Коментиран от #62

    14:47 21.08.2026

  • 55 Преди руснаците бяха крепостни

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "глупако":

    Сега са роби.

    Коментиран от #74

    14:48 21.08.2026

  • 56 Както

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Но русия има право":

    родител бие децата си!

    14:48 21.08.2026

  • 57 Тихо пико4!

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Бай онзи":

    Тихо Не си компетентен.

    14:49 21.08.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Нека се изясним":

    Нека се изясним,
    да тези в Русия НЕ БЯХА на укр...ите,

    но тези в У...йна БЯХА на подчинение на МаЦква❗

    Коментиран от #61

    14:50 21.08.2026

  • 59 Гаага

    1 2 Отговор
    На Евровизия Вова ше изпълни ,,Земля в илюминаторе"!

    14:50 21.08.2026

  • 60 Три ама други

    4 1 Отговор
    Да , тел фатални грешки: 1.Приемането на униатството с унията от Брест; 2.Бан.дерският шизофреничен шовинизъм към поляци и руснаци; 3. Хаzarска доминация в управлението като в Съветска Русия през 1917г.

    14:51 21.08.2026

  • 61 Защо

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не си ги прибраха,а сАнглия и САЩ ги преметнаха с мурмурандум?

    Коментиран от #64

    14:52 21.08.2026

  • 62 Ширлиц

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от ":))))":

    какво име е?

    14:53 21.08.2026

  • 63 Леонид Леонов

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кви гърци в":

    Грък съм!....Маке съм...

    14:55 21.08.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Защо":

    Защо, нещо пак не си разбрал❗
    БЯХА на СССР/Русия и тя си ги прибра ❗
    Това стана с ОДОБРЕНИЕТО
    на Англия и ШАШт ❗

    Коментиран от #66, #69

    14:56 21.08.2026

  • 65 Слава украини

    3 0 Отговор
    А четвъртата грешка е Кучма, който е природно недоразумение

    14:56 21.08.2026

  • 66 Пълни

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    глупости!

    Коментиран от #73, #81

    14:58 21.08.2026

  • 67 Празни приказки от празни хора.

    6 1 Отговор
    Ама защо въобще им ги публикувате?

    - Ако от украйна не бяха изтеглени ядрените оръжия просто нямаше да има такава държава. И пак тези оръжия щяха да са си в РФ.
    - Ако не бвха вписали в конституцията си че няма да има НАТО и военни съюзи- нямаше да има такава държава.
    - Ако не бяха пренебрегнали условието за неутралитет та натовски бази да се настанят Крим, Крим щеше още да си е украински.
    Това са трите грешки за които не смеете да пишете.

    Русия им даде държава- те си я затриха- от много акъл и лакомия.

    Коментиран от #82

    14:59 21.08.2026

  • 68 Росомаха

    1 1 Отговор
    Бандерите са се свили в някакви дупки като плъхове и си пият урината, защото не им доставят храна и вода. От изток ги дебне бандерол, от запад заградителните отряди.
    Всеки се опитва да избяга от концлагера Украйна! Бягат министри и спортисти. Бягат преводачите на делегациите. Бягат войниците от позициите и се присъединяват към въоръжените сили на РФ. Вече има няколко полка от "украинци".

    15:00 21.08.2026

  • 69 Ще кажеш и

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че монголците са били под руско робство!?

    Коментиран от #87

    15:00 21.08.2026

  • 70 Писал си глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Нека се изясним":

    Руската федерация е официалният и пълноправен наследник на СССР, защото пое цялата политическа, икономическа и военна отговорност за наследството на СССР, включително и за ядрените оръжия.

    Не Украйна или друга съветска република, а Русия плати всичките външни дългове на СССР.

    Когато превратаджийте от Беловежката пуща в БССР - същият този Кучма (УССР), Шушкевич (БССР) и Елцин (РСФСР) на 08.12.1991 г. извършват държавния преврат в СССР, като обявяват неговия край и Елцин докладва на Джордж Буш-старши, е решено всичките ядрени оръжия да бъдат преместени в РСФСР - Руската федерация от 01.01.1992 г.

    Най-големият предател в човешката история - жалкият президент на СССР и генерален секретар на КПСС - М. Горбачов - вместо да арестува превратаджийте от Беловежката пуща и да ги даде под съд, подава оставка и става лекламно лице на пица Hut.

    Коментиран от #75, #76

    15:01 21.08.2026

  • 71 Заправчик

    0 0 Отговор
    Где бензинчик?

    15:03 21.08.2026

  • 72 Да, ама не

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На кого бяха ядрените оръжия в Украйна?
    На СССР! Русия е правоприемник на СССР точно толкова, колкото и Украйна, защото двете републики, заедно с Беларус, са учредители на Съюза.

    Коментиран от #78, #92

    15:03 21.08.2026

  • 73 По погрешка ти сложих плюс

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пълни":

    Поясни, защо е глупости? Ако Германия реши да задържи като свои американските ЯО, които са на нейна територия? Или Англия? Това не са ли глупости?

    Коментиран от #77

    15:03 21.08.2026

  • 74 Ти си роб

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    и затова съдиш за другите по себе си.

    15:04 21.08.2026

  • 75 Бахов

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Писал си глупости":

    Пълен абсурд!

    15:04 21.08.2026

  • 76 Кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Писал си глупости":

    един дълг на кой са изплатили?

    Коментиран от #89

    15:05 21.08.2026

  • 77 Справка

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "По погрешка ти сложих плюс":

    Будапеща 1994!Чети да научиш!

    15:06 21.08.2026

  • 78 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Да, ама не":

    Не ставай смешен. Още малко и ще кажеш, че Украйна е учредител на Руската империя. Украинците са като кучето, дето му дали да стои под масата, а то се качило на нея! Те са регионален клон на руснаците, като нахалните шопи от софийското поле.

    15:07 21.08.2026

  • 79 Петко барбекюто

    1 0 Отговор
    А защо да не се разоръжат всички държави от ядрено оръжие! Всички държави са равноправни, но някои са по равноправни да го притежават!

    15:09 21.08.2026

  • 80 Що за глупости

    1 0 Отговор
    Представям си какво щеше да ни чака с тези фашисти, ако имаха ядрени глави.

    Коментиран от #85

    15:09 21.08.2026

  • 81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пълни":

    И защо пишеш Пълни Глупости по 🤔 ❓ Защото само това можеш ли😀❓

    15:11 21.08.2026

  • 82 А най-гнусното е

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Празни приказки от празни хора.":

    че шепата западни и натовски рпсихопати използваха бандерите със свастиките за, да си наредят пасианса. И чрез медиите си ги изкараха герои и борци за демокрация, като поставиха продажното еврейче начело за да замажат това.

    15:12 21.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Въх, нидей!

    2 0 Отговор
    ,,революция на достойнството,, и окраината. Това са противоположности.

    15:13 21.08.2026

  • 85 Петко барбекюто

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Що за глупости":

    Колко страни са нападнали тези фашисти украинците след WWII, за разлика от русия?

    15:13 21.08.2026

  • 86 Истината

    3 0 Отговор
    При теб Кучма имаше безследно изчезнали журналисти, някои след това намерени с отрязани глави.
    Общото на всички тези журналисти , беше това, че разследваха част от твоите и на обкръжението ти далавери.

    15:14 21.08.2026

  • 87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ще кажеш и":

    Какво ЩЕ кажа АЗ или НЯМА да кажа АЗ-
    решавам АЗ❗
    Не се пробвай ТИ да ми пробутваш чужди мисли, като мои❗

    15:14 21.08.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Наглите руснаци от западните покрайнини, наречени "украинци", разрушиха Руската империя и управляваха СССР от смъртта на Сталин до неговия разпад. Те са свикнали да смучат ресурси и да използват. Изсмукаха СССР, а сега смучат от САЩ и ЕС.
    Но и Сталин не е управлявал самостоятелно, а заедно с "украинците" Хрушчов и Клемент Ворошилов.

    15:16 21.08.2026

  • 89 А поименен списък на жертвите от ВСВ

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Кажи":

    не искаш ли?

    Или У й искаш?

    15:16 21.08.2026

  • 90 Най-фаталните им грешки се казват

    2 0 Отговор
    Нуланд, бай дън и борката джонсънов.

    15:17 21.08.2026

  • 91 Ядрените оръжия на

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Фаталната грешка":

    СССР бяха откраднати от РСФСР с помощта на Запада който не искаше нови 14 ядрени държави в лицето на републиките в бившия вече СССР. Никой обаче не е допускал, че РФ ще заплашва с ЯО и анексира част от бившите републики - Абхазия, Южна Осетия, Крим, ЛНР, ДНР. Да не говорим, че това оръжие беше откраднато от САЩ - съпрузите-евреи Розенберг.

    15:18 21.08.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да, ама не":

    Ей, смИшник, ама много си забавен❗
    Дори не различавал съосновател с приемник на правата и задълженията след подялба❗

    15:18 21.08.2026

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