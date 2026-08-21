Леонид Кучма посочи трите „фатални грешки“ на Украйна след независимостта

Бившият украински президент Леонид Кучма определи три решения като „фатални грешки“ през годините на независимостта на Украйна - отказа от подписване на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз във Вилнюс, изтеглянето на тактическите ядрени оръжия и неспособността на Киев да предотврати завземането на Крим от Русия през 2014 г., предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Кучма, който беше вторият президент на Украйна след обявяването на независимостта, заяви, че особено болезнено за него остава случилото се в Крим през февруари и март 2014 г.
По думите му тогава украинските власти не са реагирали решително на появата на руските военнослужещи без отличителни знаци, известни като „малките зелени човечета“.
„Решителна реакция в Крим можеше да спре опита за анексиране още в самото му начало“, заяви Кучма.
Той определи като друга сериозна грешка решението от 1992 г. за изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от украинска територия. Според него по това време Украйна е разполагала с около 3000 тактически ядрени бойни глави и е имала възможност да ги контролира самостоятелно.
Изтеглянето на тактическите ядрени оръжия от Украйна е завършило през май 1992 г. Част от арсенала е била прехвърлена в Русия на фона на международния натиск и липсата на достатъчно технически и финансови ресурси за поддръжката му.
Кучма постави сред фаталните грешки и решението на украинското правителство от ноември 2013 г. да преустанови подготовката за подписване на Споразумението за асоцииране с ЕС.
Решението предизвика масови протести в страната, които прераснаха в Евромайдана и по-късно в Революцията на достойнството.
Според Кучма именно липсата на решителна реакция през 2014 г. е позволила на Русия да установи контрол над Крим. На 20 февруари същата година руски военнослужещи без отличителни знаци започват да поемат контрола над ключови обекти на полуострова.
На 16 март 2014 г. в Крим и Севастопол е проведен т. нар. референдум за статута на полуострова, който Украйна и международната общност не признават като законен. Впоследствие Русия обявява анексирането на Крим.
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14:22 21.08.2026
2 тагарев
14:23 21.08.2026
3 Нека
14:24 21.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Все едно сега да обяви за грешка на Турция, ако ШАШт реши да изтегли ядрените си оръжия от нейната територия ❗
Коментиран от #11, #72
14:25 21.08.2026
6 Герги
Коментиран от #28
14:25 21.08.2026
7 Леонид
Коментиран от #13, #18, #49
14:26 21.08.2026
8 Льоня, Льоняя
14:26 21.08.2026
9 Румен Решетников
Украинците са като нас, българите.
Ние след ужаса, наречен Жан Виденов, избрахме спасителят Костов, а след него и досега, пак избираме комунисти!!!
Коментиран от #32, #35
14:26 21.08.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #16
14:27 21.08.2026
11 СССР
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":да не е САЩ и Турция?
Коментиран от #26
14:27 21.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #17
14:28 21.08.2026
13 Ха ха
До коментар #7 от "Леонид":Леонид е древногръцко име бе копей.
Коментиран от #20, #34, #46
14:28 21.08.2026
14 НАМАЙДАНИХА СЕ
14:28 21.08.2026
15 ТАСС
Коментиран от #31
14:28 21.08.2026
16 Знаеш ли
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Зеленски от кога е президент?Опорчо!
14:28 21.08.2026
17 Ами
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма такива.
Коментиран от #29, #41
14:28 21.08.2026
18 Пубер невеж
До коментар #7 от "Леонид":гръцко е!
Коментиран от #23
14:29 21.08.2026
19 Трол
14:29 21.08.2026
20 Демек
До коментар #13 от "Ха ха":Брежнев е грък???
Коментиран от #24
14:29 21.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:29 21.08.2026
22 Изгоря
Коментиран от #42, #47
14:29 21.08.2026
23 Кажи
До коментар #18 от "Пубер невеж":един грък Леонид!Освен спартанския цар!
14:30 21.08.2026
24 ТАСС
До коментар #20 от "Демек":Спартанския цар Леонид е съветски гражданин, да.
Коментиран от #27
14:31 21.08.2026
25 Майдана
Коментиран от #38
14:32 21.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "СССР":Какво пак не разбра🤔❓
Ракетите и в Турция и в У...йна НЕ са техни❗
Едните са на ШАШт, а другите на Русия,
те двете могат да решат кога да си ги приберат без да искат нечие разрешение❗
14:33 21.08.2026
27 Леонид
До коментар #24 от "ТАСС":Илич Спартански !
14:33 21.08.2026
28 Герги
До коментар #6 от "Герги":Написах културен коментар без грам обида и нещастника го изтри,и после написах нещо което не беше за публикуване и нещастника го качи..трудно за обяснение,ама много трудно.
14:33 21.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Ами":Ами ИМА❗
Това , че ти не знаеш, си е твой проблем❗
14:34 21.08.2026
30 Фаталната грешка
Коментиран от #40, #91
14:35 21.08.2026
31 глупако
До коментар #15 от "ТАСС":робството в Сащ е премахнато през 1865 г., а крепостното в Русия 1861 г ! Не става само сона низъм, требе и четене
Коментиран от #55
14:35 21.08.2026
32 Тия дето
До коментар #9 от "Румен Решетников":Избираме в България след Виденов не са комунисти защото са слуги на едни от Запада с "КАФЯВ" хастар, който е известен на света от 1939г.
Коментиран от #39
14:36 21.08.2026
33 Наблюдател
Коментиран от #52
14:37 21.08.2026
34 Всяко руско село
До коментар #13 от "Ха ха":има повече Леониди,от колкото за цялата устория в Гърция!
14:38 21.08.2026
35 0407
До коментар #9 от "Румен Решетников":da...при 1 млн .членове на БКП плюс деца и съпруги, и съпрузи......и+СДС ПЪЛНО С КАРИЕРИСТИ И СЛУЧАЙНИЦИ= КОЙ МИ ........В ГА......ТЕ......
14:39 21.08.2026
36 Дзак
14:39 21.08.2026
37 Република Крим - независима с референдум
Лакомите юдео-хазари от така наречената квази-държава "Украина" искаха да искат, но не им се получи след кървавия юдо-ционистки и укро-нацистки държавен преврат от февруари 2014 г.
Руският полуостров Крим отново е руски по силата на решението на обявилата независимост на 16.03.2014 г. Република Крим, след референдум да се присъедини към Руската федерация, като отделен и пълноправен субект на федерацията.
Няма нов юдо-хазарски каганат с ядрени оръжия. Тюх, язък!
Няма ги руските земи на Република Крим, ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области в скрития нов юдо-хазарски каганат! Тюх, язък!
Русия побеждава, покраината се смалява - тюх, язък!
14:39 21.08.2026
38 В Русия
До коментар #25 от "Майдана":започна Чемодана!
14:39 21.08.2026
39 Румен Решетников
До коментар #32 от "Тия дето":Яснооо...
Вечер търсиш фашисти под леглото и се защитаваш от тях с портретите на Сталин и Гошо Тарабата, нали?
14:40 21.08.2026
40 Нека се изясним
До коментар #30 от "Фаталната грешка":СССР не е идентичен с Русия. Съветските ядрени оръжия в Украйна не са руски. Както тези в Русия не са украински. Въпрос на договаряне.
Коментиран от #58, #70
14:40 21.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Ами":"През последните три години представители на ЕС са заявявали, че подписването на споразумение на Украйна с Международния валутен фонд за отпускане на заем е условие за предоставяне на техническа помощ на Украйна от ЕС в размер на 610 млн. евро, напомни Янукович.
"От 2010 г. три години поред ни показваха този бонбон в красива опаковка и ни казваха: "Ще го получите, когато подпишете споразумение с МВФ". Не трябва да ни унижават.
Ние не сме малки деца, не сме лакоми за бонбони.
Ние сме сериозна европейска страна, а МВФ ни казва: "Увеличете данъците на населението, замразете заплатите и пенсиите" и т. н. Никога няма да се съглася на това", гласеше аргументацията на украинският президент.
Той посочи, че за икономическият преход към европейските стандарти са необходими
най-малко 20 млрд. долара годишно, а като цяло до 2017 г. - около 160 млрд. долара. "🤔
Има още доста "искания" .....
14:41 21.08.2026
42 Запъртък,
До коментар #22 от "Изгоря":тя Украйна изгоре ти за Лукойл се кахъриш.
14:42 21.08.2026
43 Мощите на Донски
14:43 21.08.2026
44 Цивилизованата Раздяла
По рано и Сталин е надарил "своята любима" с Волиния и Галиция , с Буковина и Закарпатието . Самият той е предоставил и руският Донбас .за да бъдат в една общност с общо бъдеще, ...
После куртизанката съблазнена от богатият Запад реши , че всичко е само нейно и може да го завлече на запад???
После, ....
14:43 21.08.2026
45 Еврослон
14:44 21.08.2026
46 Кви гърци в
До коментар #13 от "Ха ха":Македония бе... Македонско е
Коментиран от #63
14:45 21.08.2026
47 Бухай
До коментар #22 от "Изгоря":Украйна няма право да удря по Русия!
Коментиран от #53
14:45 21.08.2026
48 Янко
14:45 21.08.2026
49 Леонид не е руско име, въпреки Брежнев
До коментар #7 от "Леонид":Но Борис е българско. Борис I, Борис Елцин, Борис Березовски, Борис Бекер, Борис Джонсън. Станало е международно.
Коментиран от #54
14:46 21.08.2026
50 Бай онзи
Коментиран от #57, #83
14:46 21.08.2026
51 Йовков
14:47 21.08.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Наблюдател":Майдана го подпалиха СеРеУ и САШтинците, БайПън и Ню Ланд раздаваха кифлички, техни хора бяха със снайпери по покривите❗
Какво НЕ ясно има -
айде сега обясни , че снайперистите са били на Путин и да гледали през окуляра как БайПън е раздавал кифлички🤔❗
14:47 21.08.2026
53 Но русия има право
До коментар #47 от "Бухай":да удря по Украйна
Коментиран от #56
14:47 21.08.2026
54 :))))
До коментар #49 от "Леонид не е руско име, въпреки Брежнев"::))))
Коментиран от #62
14:47 21.08.2026
55 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #31 от "глупако":Сега са роби.
Коментиран от #74
14:48 21.08.2026
56 Както
До коментар #53 от "Но русия има право":родител бие децата си!
14:48 21.08.2026
57 Тихо пико4!
До коментар #50 от "Бай онзи":Тихо Не си компетентен.
14:49 21.08.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Нека се изясним":Нека се изясним,
да тези в Русия НЕ БЯХА на укр...ите,
но тези в У...йна БЯХА на подчинение на МаЦква❗
Коментиран от #61
14:50 21.08.2026
59 Гаага
14:50 21.08.2026
60 Три ама други
14:51 21.08.2026
61 Защо
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не си ги прибраха,а сАнглия и САЩ ги преметнаха с мурмурандум?
Коментиран от #64
14:52 21.08.2026
62 Ширлиц
До коментар #54 от ":))))":какво име е?
14:53 21.08.2026
63 Леонид Леонов
До коментар #46 от "Кви гърци в":Грък съм!....Маке съм...
14:55 21.08.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Защо":Защо, нещо пак не си разбрал❗
БЯХА на СССР/Русия и тя си ги прибра ❗
Това стана с ОДОБРЕНИЕТО
на Англия и ШАШт ❗
Коментиран от #66, #69
14:56 21.08.2026
65 Слава украини
14:56 21.08.2026
66 Пълни
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":глупости!
Коментиран от #73, #81
14:58 21.08.2026
67 Празни приказки от празни хора.
- Ако от украйна не бяха изтеглени ядрените оръжия просто нямаше да има такава държава. И пак тези оръжия щяха да са си в РФ.
- Ако не бвха вписали в конституцията си че няма да има НАТО и военни съюзи- нямаше да има такава държава.
- Ако не бяха пренебрегнали условието за неутралитет та натовски бази да се настанят Крим, Крим щеше още да си е украински.
Това са трите грешки за които не смеете да пишете.
Русия им даде държава- те си я затриха- от много акъл и лакомия.
Коментиран от #82
14:59 21.08.2026
68 Росомаха
Всеки се опитва да избяга от концлагера Украйна! Бягат министри и спортисти. Бягат преводачите на делегациите. Бягат войниците от позициите и се присъединяват към въоръжените сили на РФ. Вече има няколко полка от "украинци".
15:00 21.08.2026
69 Ще кажеш и
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":че монголците са били под руско робство!?
Коментиран от #87
15:00 21.08.2026
70 Писал си глупости
До коментар #40 от "Нека се изясним":Руската федерация е официалният и пълноправен наследник на СССР, защото пое цялата политическа, икономическа и военна отговорност за наследството на СССР, включително и за ядрените оръжия.
Не Украйна или друга съветска република, а Русия плати всичките външни дългове на СССР.
Когато превратаджийте от Беловежката пуща в БССР - същият този Кучма (УССР), Шушкевич (БССР) и Елцин (РСФСР) на 08.12.1991 г. извършват държавния преврат в СССР, като обявяват неговия край и Елцин докладва на Джордж Буш-старши, е решено всичките ядрени оръжия да бъдат преместени в РСФСР - Руската федерация от 01.01.1992 г.
Най-големият предател в човешката история - жалкият президент на СССР и генерален секретар на КПСС - М. Горбачов - вместо да арестува превратаджийте от Беловежката пуща и да ги даде под съд, подава оставка и става лекламно лице на пица Hut.
Коментиран от #75, #76
15:01 21.08.2026
71 Заправчик
15:03 21.08.2026
72 Да, ама не
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На кого бяха ядрените оръжия в Украйна?
На СССР! Русия е правоприемник на СССР точно толкова, колкото и Украйна, защото двете републики, заедно с Беларус, са учредители на Съюза.
Коментиран от #78, #92
15:03 21.08.2026
73 По погрешка ти сложих плюс
До коментар #66 от "Пълни":Поясни, защо е глупости? Ако Германия реши да задържи като свои американските ЯО, които са на нейна територия? Или Англия? Това не са ли глупости?
Коментиран от #77
15:03 21.08.2026
74 Ти си роб
До коментар #55 от "Преди руснаците бяха крепостни":и затова съдиш за другите по себе си.
15:04 21.08.2026
75 Бахов
До коментар #70 от "Писал си глупости":Пълен абсурд!
15:04 21.08.2026
76 Кажи
До коментар #70 от "Писал си глупости":един дълг на кой са изплатили?
Коментиран от #89
15:05 21.08.2026
77 Справка
До коментар #73 от "По погрешка ти сложих плюс":Будапеща 1994!Чети да научиш!
15:06 21.08.2026
78 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #72 от "Да, ама не":Не ставай смешен. Още малко и ще кажеш, че Украйна е учредител на Руската империя. Украинците са като кучето, дето му дали да стои под масата, а то се качило на нея! Те са регионален клон на руснаците, като нахалните шопи от софийското поле.
15:07 21.08.2026
79 Петко барбекюто
15:09 21.08.2026
80 Що за глупости
Коментиран от #85
15:09 21.08.2026
81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "Пълни":И защо пишеш Пълни Глупости по 🤔 ❓ Защото само това можеш ли😀❓
15:11 21.08.2026
82 А най-гнусното е
До коментар #67 от "Празни приказки от празни хора.":че шепата западни и натовски рпсихопати използваха бандерите със свастиките за, да си наредят пасианса. И чрез медиите си ги изкараха герои и борци за демокрация, като поставиха продажното еврейче начело за да замажат това.
15:12 21.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Въх, нидей!
15:13 21.08.2026
85 Петко барбекюто
До коментар #80 от "Що за глупости":Колко страни са нападнали тези фашисти украинците след WWII, за разлика от русия?
15:13 21.08.2026
86 Истината
Общото на всички тези журналисти , беше това, че разследваха част от твоите и на обкръжението ти далавери.
15:14 21.08.2026
87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #69 от "Ще кажеш и":Какво ЩЕ кажа АЗ или НЯМА да кажа АЗ-
решавам АЗ❗
Не се пробвай ТИ да ми пробутваш чужди мисли, като мои❗
15:14 21.08.2026
88 Хахаха!🎺🥳😀
Но и Сталин не е управлявал самостоятелно, а заедно с "украинците" Хрушчов и Клемент Ворошилов.
15:16 21.08.2026
89 А поименен списък на жертвите от ВСВ
До коментар #76 от "Кажи":не искаш ли?
Или У й искаш?
15:16 21.08.2026
90 Най-фаталните им грешки се казват
15:17 21.08.2026
91 Ядрените оръжия на
До коментар #30 от "Фаталната грешка":СССР бяха откраднати от РСФСР с помощта на Запада който не искаше нови 14 ядрени държави в лицето на републиките в бившия вече СССР. Никой обаче не е допускал, че РФ ще заплашва с ЯО и анексира част от бившите републики - Абхазия, Южна Осетия, Крим, ЛНР, ДНР. Да не говорим, че това оръжие беше откраднато от САЩ - съпрузите-евреи Розенберг.
15:18 21.08.2026
92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #72 от "Да, ама не":Ей, смИшник, ама много си забавен❗
Дори не различавал съосновател с приемник на правата и задълженията след подялба❗
15:18 21.08.2026