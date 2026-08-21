Дрон с предполагаеми боеприпаси беше открит на плаж в Истанбул

Безпилотен летателен апарат, за който се предполага, че може да носи боеприпаси, беше открит на черноморския бряг на Истанбул, съобщиха турски медии, предава News.bg.

Дронът е намерен в петък на плажа Карабурун в район Арнавуткьой. Местни рибари забелязали необичайния обект сутринта и сигнализирали на спасителите, които след установяването, че става дума за безпилотен апарат, уведомили турската брегова охрана.

На мястото са изпратени екипи на бреговата охрана. След първоначална оценка, че дронът може да съдържа експлозиви, са пристигнали и командоси от специализираното подразделение за подводна отбрана SAS на турските Военноморски сили.

Първоначалният анализ на снимки показва, че апаратът прилича на украинския далекобоен ударен дрон FP-1. Произходът му обаче все още не е официално потвърден и специалисти извършват техническа експертиза.

Заради опасенията, че на борда може да има взривно устройство, властите са решили дронът да бъде унищожен контролирано на мястото, където е открит.

Кадри от въздуха показват сравнително голям корпус и широк размах на крилата. Началникът на спасителите на плажа Мухамет Джан Чобан заяви, че находката е изненадала екипа му.

По думите му апаратът се различава значително от други подобни предмети, откривани по крайбрежието през последните дни.

Случаят е поредният с военен дрон по турското Черноморие. На 15 август на брега в същия район Арнавуткьой беше открит руски дрон „Геран-2“. Няколко дни по-късно друг безпилотен апарат падна в района на полицейско управление в Арсин, окръг Трабзон. При инцидента нямаше пострадали, но бяха повредени няколко полицейски автомобила.

Турските власти разследват откъде е дошъл намереният в Истанбул дрон, как е достигнал до плажа Карабурун и дали е превозвал боеприпаси или други опасни системи.

Подобни инциденти не са прецедент за Турция от началото на войната в Украйна. През декември 2025 г. в рамките на няколко дни турските власти регистрираха няколко случая с безпилотни апарати, достигнали до турска територия. Сред тях беше руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, открит край Измит, както и друг апарат, намерен в нива в окръг Балъкесир.

През 2022 г. край Кюртюн също беше открит разбил се руски „Орлан-10“.

Рисковете за сигурността в Черно море не се ограничават само до въздушни дронове. На 21 март 2026 г. край Юние, в окръг Орду, турските власти откриха безпилотен морски апарат, който според Министерството на отбраната вероятно е бил отнесен от теченията към турския бряг. Той беше унищожен контролирано.

Новият инцидент идва на фона на усилията на Анкара да ограничи разпространяването на рисковете от войната в Черно море. Турският външен министър Хакан Фидан призова Русия и Украйна да обявят мораториум върху военните удари в Черно море заради зачестилите атаки срещу кораби и пристанища.

Украйна също предложи взаимно прекратяване на атаките срещу граждански цели в Черно море, но Русия отхвърли идеята за частично примирие.

На този фон откриването на нов военен дрон на турския бряг засилва опасенията в Анкара, че продължаващите бойни действия могат все по-често да създават преки рискове за сигурността на Турция и гражданското корабоплаване в Черно море.