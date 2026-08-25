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Украйна иска мир, но не на всяка цена: какво каза Зеленски в Деня на независимостта
  Тема: Украйна

Украйна иска мир, но не на всяка цена: какво каза Зеленски в Деня на независимостта

25 Август, 2026 10:51 767 46

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Европейските лидери осъдиха руската стратегия за всяване на ужас в Украйна, пише в заглавие френският в. "Монд"

Украйна иска мир, но не на всяка цена: какво каза Зеленски в Деня на независимостта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна са във фокуса на западния печат днес. Освен това вчера бе проведена и среща на Коалицията на желаещите, която също привлича вниманието на западните издания, предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски се заобиколи със своите европейски съюзници и увери, че Украйна иска мир, но не на всяка цена, извежда в заглавие по случай честванията испанският в. "Паис".

"Украйна иска мир с цялото си сърце, но не е готова просто така да се предаде", подчерта Зеленски по време на церемония по случай годишнината от обявяването на независимостта на Украйна. На церемонията присъстваха европейски лидери, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща и британският премиер Анди Бърнам, който след това беше съпредседателстващ на нова среща на Коалицията на желаещите.

Пристигането на Коща и Бърнам в Киев съвпадна по време с изявлението на Европейската комисия, че одобрява нов помощен пакет на стойност 6,1 милиарда евро за Украйна, с които средства следва да бъдат купени системи за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.

"На Деня на независимостта на Украйна Европа показва, че нашата подкрепа е неизменна и конкретна", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Европейският съюз не може да е неутрален, когато се нарушава международното право. Не сме неутрални, подкрепяме Украйна, подкрепяме всички инициативи за постигна на мир в Украйна, но в крайна сметка само Украйна ще определи условията на всеобхватния, справедлив и траен мир", подчерта председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Киев.

"Всички искаме да живеем не в исторически времена, а във времена, които са просто спокойни и мирни, във времена на безопасност. В една мирна Украйна", заяви Володимир Зеленски.

Украйна отбеляза 35 години на борба за съществуване, гласи заглавие на в. "Мундо".

Страната посрещна годишнината с част от територията си окупирана и с милиони разселени, но с една подсилена обща идентичност и с общество, което продължава да упражнява надзор на властите, пише испанското издание.

Войната засили, както никога общата идентичност, но не заглуши дебата за корупцията, за властта на Володимир Зеленски и за изборите, които следва да излъчат нов държавен глава, когато настъпи мир.

Европейските лидери осъдиха руската стратегия за всяване на ужас в Украйна, пише в заглавие френският в. "Монд".

На вчерашната среща на Коалицията на желаещите лидерите от Стария континент отново изразиха подкрепата си за Украйна – както военна, така и финансова, и разкритикуваха засилването на интензитета на руските удари срещу цивилните.

Европейските лидери пристигнаха в Киев по покана на украинския президент, за да присъстват на честванията на 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Украйна от Съветския съюз през 1991 година. Това беше първото пътуване до Киев за британския премиер Анди Бърнам, както и неговото първо пътуване в чужбина, откакто стана министър-председател, отбелязва "Монд". За Антонио Коща това беше петата визита в Украйна.

И Бърнам, и Коща държаха речи по време на церемонията в Киев и препотвърдиха подкрепата на Европа за Украйна.

Анди Бърнам оприличи съпротивата на Украйна срещу руската агресия на тази на Обединеното кралство срещу нацистка Германия. "Великобритания носеше факела на свободата през 20 век, а през 21 век го носи Украйна", заяви Бърнам.

Украйна "не е бреме за нашата сигурност, а фронтовата линия, която защитава Европа", посочи британският премиер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера на европейските лидери, че Украйна има нужда от още пари, за да увеличи производството на дронове и за да поддържа военния паритет с Русия, пише в. "Фигаро".

Русия и Украйна от няколко месеца са в режим на ескалация на ударите дълбоко в тила на противника, отбелязва френското издание.

Събитията от последните няколко дни на границите на Европа може да бележат повратен момент във войната на Русия срещу Украйна, пише в. "Гардиън".

Военната картина изглежда по-обнадеждаваща. Украйна вече може да изпраща рояци от дронове срещу петролни обекти и складове в Русия, отбелязва британското издание.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    29 57 Отговор
    Т.е. Украйна иска мир, но Зеленски - не.

    Коментиран от #15, #20, #45

    10:54 25.08.2026

  • 2 ИМА САМО 1 РЕШЕНИЕ

    32 57 Отговор
    КАПИТУЛАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА ФАШИСТКАТА ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #31

    10:54 25.08.2026

  • 3 Вашето мнение

    28 49 Отговор
    Украинският народ може и да иска, но зеления подкукуросван от урсула, кая, борел, струб, мерци, макрон, ингилизите и прибалтийските пинчери са наясно, че краят им идва с обевяването на капитулацията. Затова още украинци ще отидат курбан за да продължат своето охолно съществвуване гореизброените.

    10:54 25.08.2026

  • 4 Ха ХаХа

    26 4 Отговор
    Чифутляк наркомански кой ще те пита теб за цената?

    10:55 25.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 3 Отговор
    КОЛКОТО ПАЛЕСТИНЦИТЕ И ИРАНЦИТЕ ВЯРВАТ НА
    БИБИ НАТАНЯХУ :)

    10:57 25.08.2026

  • 6 Тити на Кака

    25 3 Отговор
    Прав е Зеленски, цената няма да е всякаква.
    Максималната ще е.

    10:57 25.08.2026

  • 7 българин

    5 26 Отговор
    Мир ще има когато ботокса легне до сифилистика.

    Коментиран от #10

    10:57 25.08.2026

  • 8 Щатите

    22 3 Отговор
    Не подкрепиха декларацията на Украйна срещу Русия в ООН

    Коментиран от #14

    10:57 25.08.2026

  • 9 Мим

    25 5 Отговор
    Мира ще настъпи,когато вдигнете белия байрак...

    10:58 25.08.2026

  • 10 Мнението

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "българин":

    На укропомак не е веродавно

    Коментиран от #16

    10:58 25.08.2026

  • 11 Айляк

    17 5 Отговор
    Мда, бандерска независимост под надслов:
    До последния украинец.
    Яко.
    Сичко е точно.

    10:58 25.08.2026

  • 12 Да им плювм и на

    18 4 Отговор
    "Деня на независимостта"

    Коментиран от #17

    10:58 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БУХАХАХА

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Щатите":

    И кво?! САЩ са на страната на Жужи ли?!

    Коментиран от #30

    10:59 25.08.2026

  • 15 ДА ПРАВИЛНО ЗА

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    ЗЕЛЕН НАРКОТО НО ТАЮ ИМА И ДРУГИ И ЗАЩО ЗАЩОТО СА КОРУМПИРАНИ И НЕ ИМ ПУКА ЗА ХОРАТА БЕДНИ ВЪВ ОКОПИТЕ.

    10:59 25.08.2026

  • 16 българин

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Мнението":

    мнението на рyслямски oтпадъци не се взима под внимание.

    11:00 25.08.2026

  • 17 Да се знае

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "Да им плювм и на":

    русофилите на нашия ден на независимост плювате.....

    Коментиран от #21

    11:01 25.08.2026

  • 18 свободата

    3 10 Отговор
    Свободата няма цена. Колкото и кръв да се пролее си струва. За съжаление българина не може да го разбере. Тези, които го разбраха благоденстват някъде на запад. Утре, когато Украйна победи ще ви видим тогава.

    11:03 25.08.2026

  • 19 Когато Хунтата на Зеленски е

    12 2 Отговор
    готова просто да се предаде може и за празник да го представят ако искат. Някой трябва вече да почва да копа редкоземните на Тръмп по 250 г. договор за робство дето Зелника го разписа

    11:03 25.08.2026

  • 20 Логично

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Жида краде яко пари от пропадналия Запад, то за това не иска и избори. А, онези амбриажи си мислят, че като му подаряват оръжие ще спрат ядрена сила като Русия!

    11:04 25.08.2026

  • 21 НЕ Е "Деня на независимостта"

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Да се знае":

    А "Деня на зависимостта" ! Украйна по зависима никога не е била от сега

    11:06 25.08.2026

  • 22 Зеления път

    7 3 Отговор
    Зеленото не иска мир на никаква цена.

    11:07 25.08.2026

  • 23 Така Така

    11 3 Отговор
    Какво международно право ??? Няма такова сащ израел и вие ес го унищожихте да припомням ли, Ирак, Либия, Югославия, Афганистан, Куба, Венецуела???? Вие ес не сте добре със здравето. Как може най големите кукундрели са са на ръководни постове!?

    11:08 25.08.2026

  • 24 СЮЛЕЙМАН

    4 1 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    11:10 25.08.2026

  • 25 СЮЛЕЙМАН

    5 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:10 25.08.2026

  • 26 СЮЛЕЙМАН

    3 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:10 25.08.2026

  • 27 СЮЛЕЙМАН

    1 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:10 25.08.2026

  • 28 СЮЛЕЙМАН

    4 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:11 25.08.2026

  • 29 Бау

    6 3 Отговор
    От коментиращите отгоре - какво точно е направила Украйна, Зеленски или ЕС срещу Русия, че да носят вина за сегашната война? Случайно украински зелени човечета да са на руска земя? Украйна да е анексирала руска територия? Да прочистват територии от етнически руснаци и да им издават принудително украински документи? Или Митрофанова не ви е дала отговори по тези точки?

    Коментиран от #33, #39

    11:11 25.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фашистите са в КремълТъпейко

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "ИМА САМО 1 РЕШЕНИЕ":

    Свери си часовника!

    Коментиран от #37

    11:13 25.08.2026

  • 32 Естествено че тези буклуци

    4 14 Отговор
    За нацистки Израел и престъпленията му и думичка не обелват. Иначе блаблабла и чупим чупки в кръста и повтаряме едни и същи глупости. Как не им омръзна само се чудя едни и същи простотии да повтарят тея олигофрени

    11:13 25.08.2026

  • 33 Мяу

    3 11 Отговор

    До коментар #29 от "Бау":

    Кой извърши с 5 млрд.долара незаконен въоръжен преврат?
    Кой обяви АТО с авиация и танкове срещу цивилен Донбас.
    Кой забрани руски и български езици в училищата?
    Кой ликвидира българите в Украйна?
    Каже национален предателю...

    Коментиран от #36, #41

    11:16 25.08.2026

  • 34 Да нахраним мypZилките 😉

    12 3 Отговор
    Фашизмът и рашизмът си приличат по основните си принципи: култ към силната власт и лидера, агресивен национализъм и представяне на собствената нация като „избрана“ и превъзхождаща другите. Идеологията оправдава завоевателни войни с претенции за „исторически земи“, „защита на сънародници“ или „освобождаване“.

    И при двете се използват масова пропаганда, цензура и потискане на политическата опозиция. Врагът се демонизира и обезчовечава, а обществото се мобилизира чрез страх, омраза и усещане за външна заплаха.

    Характерни са още милитаризмът, оправдаването на насилието и пренебрегването на международното право. Държавата представя агресията като „самоотбрана“, а собствените престъпления – като необходимост.

    Разликата е, че рашизмът е съвременна руска форма на подобна авторитарно-имперска идеология, съчетаваща крайния национализъм с носталгия по Руската империя и СССР, култ към „руския свят“ и претенции за контрол над съседни народи. И в двата случая свободата и човешкият живот се подчиняват на амбициите на държавата и нейния лидер.

    11:17 25.08.2026

  • 35 Иска Зелю мир ама по милост

    3 11 Отговор
    Абе ей фащай вокзал и в Москва пиши капитулацията и да мирне света!!!

    11:17 25.08.2026

  • 36 ГРУ гайтанжиева

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мяу":

    Това са лъжи на руската пропаганда, разпространявани от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #38

    11:18 25.08.2026

  • 37 Ще има фашисти в Кримъл

    0 10 Отговор

    До коментар #31 от "Фашистите са в КремълТъпейко":

    Когато в пещи изгорят боклуците като теб

    11:18 25.08.2026

  • 38 Лъжи

    1 8 Отговор

    До коментар #36 от "ГРУ гайтанжиева":

    Са укронацистките
    Укрите не лъжат само когато спят.
    Окачи се на клон предателю нещастен

    11:20 25.08.2026

  • 39 Еее па айде де

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Бау":

    Той и Путин това иска... х0х0лите да напускат новодобитите руски територии, да пишат йок на НАТЮ и да мирне света!!!

    Коментиран от #43

    11:21 25.08.2026

  • 40 Питанка

    5 0 Отговор
    В Руската федерация живеят над 190 народи и етноси, сред които монголи, угри, татари, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, якути, буряти, осетинци, марийци, удмурти, кабардинци, коми, тувинци, чукчи и десетки други коренни и малки народи.
    Та на кого точно са братя нашите родоотстъпници, копейките ? На кого точно се кланят ?

    11:22 25.08.2026

  • 41 Бау

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мяу":

    1. Кой сложи Кремълска пионка в Киев, която офейка щом му стана горещо?
    2. "Цивилните" зелени човечета в Донбас с бухалки ли да ги посрещнат?
    3. Не говори глупости. И днес можеш българските училища в Украйна работят.
    4. Никой нищо не е ликвидирал. Ако имаш доказателства - покажи решение на украинската рада.
    5. Национален предател е този който действа от името и за благото на чужда държава в ущърб на България. Аз за разлика от теб не съм се продал на Митрофанчето.

    Коментиран от #44

    11:23 25.08.2026

  • 42 стоян георгиев -мерцедеса

    0 1 Отговор
    Осрайна какво иска в случая няма никакво значение ,каквото решат Спонсорите и най вече Русия .

    11:26 25.08.2026

  • 43 Чиба, nocepko !

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Еее па айде де":

    Точно форумен дpacкач знае какво иска Путлер и за какво се бори 🤣🤣🤣
    Я марш да си смениш naмnepca, че се развоня !

    11:26 25.08.2026

  • 44 Новите Братушки

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бау":

    И ще ти каже всеки Ка.путин -за всичко виновен е Путин ....

    11:27 25.08.2026

  • 45 Антирашист 4040

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Рашистите имат особено понятие за мир ,разбират капитулация и се държат като хитлер през 1942г .

    11:27 25.08.2026

  • 46 Маринов

    0 0 Отговор
    Бля бля в цялата статия. Слушали сме всичко не веднъж. Спиране на войната е спиране на финансови потоци към Киев и респективно обратно към сметките на избраните по списък. Как мислите, при стандартна комисионна от 5%, върху 6.1 млрд евро, прави над 300 млн евро. А? Милиони си разделят, а за някои - по десетки милиони евро. Та не чакайте спиране от коалицията на войната. И от Киев. Всичко е за сметка на жертви и разрушения в Русия и в Окраина. И аз писах отдавна: войната се управлява, ръководи от Англия. На стратегическо и тактическо ниво. И са нагли и безкомпромисни, защото мислят, че Русия няма да отвърне чрез пряко нападение. Наближава времето на опровержение на тази мисъл. Мисля, че ще се случи вълна да отнесе корабите им в някое пристанище или да залее огромни площи. Това е мие мнение.

    11:27 25.08.2026

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