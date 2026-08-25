Украйна иска мир, но не на всяка цена: какво каза Зеленски в Деня на независимостта

Вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна са във фокуса на западния печат днес. Освен това вчера бе проведена и среща на Коалицията на желаещите, която също привлича вниманието на западните издания, предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски се заобиколи със своите европейски съюзници и увери, че Украйна иска мир, но не на всяка цена, извежда в заглавие по случай честванията испанският в. "Паис".

"Украйна иска мир с цялото си сърце, но не е готова просто така да се предаде", подчерта Зеленски по време на церемония по случай годишнината от обявяването на независимостта на Украйна. На церемонията присъстваха европейски лидери, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща и британският премиер Анди Бърнам, който след това беше съпредседателстващ на нова среща на Коалицията на желаещите.

Пристигането на Коща и Бърнам в Киев съвпадна по време с изявлението на Европейската комисия, че одобрява нов помощен пакет на стойност 6,1 милиарда евро за Украйна, с които средства следва да бъдат купени системи за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.

"На Деня на независимостта на Украйна Европа показва, че нашата подкрепа е неизменна и конкретна", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Европейският съюз не може да е неутрален, когато се нарушава международното право. Не сме неутрални, подкрепяме Украйна, подкрепяме всички инициативи за постигна на мир в Украйна, но в крайна сметка само Украйна ще определи условията на всеобхватния, справедлив и траен мир", подчерта председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Киев.

"Всички искаме да живеем не в исторически времена, а във времена, които са просто спокойни и мирни, във времена на безопасност. В една мирна Украйна", заяви Володимир Зеленски.

Украйна отбеляза 35 години на борба за съществуване, гласи заглавие на в. "Мундо".

Страната посрещна годишнината с част от територията си окупирана и с милиони разселени, но с една подсилена обща идентичност и с общество, което продължава да упражнява надзор на властите, пише испанското издание.

Войната засили, както никога общата идентичност, но не заглуши дебата за корупцията, за властта на Володимир Зеленски и за изборите, които следва да излъчат нов държавен глава, когато настъпи мир.

Европейските лидери осъдиха руската стратегия за всяване на ужас в Украйна, пише в заглавие френският в. "Монд".

На вчерашната среща на Коалицията на желаещите лидерите от Стария континент отново изразиха подкрепата си за Украйна – както военна, така и финансова, и разкритикуваха засилването на интензитета на руските удари срещу цивилните.

Европейските лидери пристигнаха в Киев по покана на украинския президент, за да присъстват на честванията на 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Украйна от Съветския съюз през 1991 година. Това беше първото пътуване до Киев за британския премиер Анди Бърнам, както и неговото първо пътуване в чужбина, откакто стана министър-председател, отбелязва "Монд". За Антонио Коща това беше петата визита в Украйна.

И Бърнам, и Коща държаха речи по време на церемонията в Киев и препотвърдиха подкрепата на Европа за Украйна.

Анди Бърнам оприличи съпротивата на Украйна срещу руската агресия на тази на Обединеното кралство срещу нацистка Германия. "Великобритания носеше факела на свободата през 20 век, а през 21 век го носи Украйна", заяви Бърнам.

Украйна "не е бреме за нашата сигурност, а фронтовата линия, която защитава Европа", посочи британският премиер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера на европейските лидери, че Украйна има нужда от още пари, за да увеличи производството на дронове и за да поддържа военния паритет с Русия, пише в. "Фигаро".

Русия и Украйна от няколко месеца са в режим на ескалация на ударите дълбоко в тила на противника, отбелязва френското издание.

Събитията от последните няколко дни на границите на Европа може да бележат повратен момент във войната на Русия срещу Украйна, пише в. "Гардиън".

Военната картина изглежда по-обнадеждаваща. Украйна вече може да изпраща рояци от дронове срещу петролни обекти и складове в Русия, отбелязва британското издание.