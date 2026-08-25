Украйна иска мир, но не на всяка цена: какво каза Зеленски в Деня на независимостта

Вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна са във фокуса на западния печат днес. Освен това вчера бе проведена и среща на Коалицията на желаещите, която също привлича вниманието на западните издания, предаде БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски се заобиколи със своите европейски съюзници и увери, че Украйна иска мир, но не на всяка цена, извежда в заглавие по случай честванията испанският в. "Паис".
"Украйна иска мир с цялото си сърце, но не е готова просто така да се предаде", подчерта Зеленски по време на церемония по случай годишнината от обявяването на независимостта на Украйна. На церемонията присъстваха европейски лидери, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща и британският премиер Анди Бърнам, който след това беше съпредседателстващ на нова среща на Коалицията на желаещите.
Пристигането на Коща и Бърнам в Киев съвпадна по време с изявлението на Европейската комисия, че одобрява нов помощен пакет на стойност 6,1 милиарда евро за Украйна, с които средства следва да бъдат купени системи за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.
"На Деня на независимостта на Украйна Европа показва, че нашата подкрепа е неизменна и конкретна", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Европейският съюз не може да е неутрален, когато се нарушава международното право. Не сме неутрални, подкрепяме Украйна, подкрепяме всички инициативи за постигна на мир в Украйна, но в крайна сметка само Украйна ще определи условията на всеобхватния, справедлив и траен мир", подчерта председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Киев.
"Всички искаме да живеем не в исторически времена, а във времена, които са просто спокойни и мирни, във времена на безопасност. В една мирна Украйна", заяви Володимир Зеленски.
Украйна отбеляза 35 години на борба за съществуване, гласи заглавие на в. "Мундо".
Страната посрещна годишнината с част от територията си окупирана и с милиони разселени, но с една подсилена обща идентичност и с общество, което продължава да упражнява надзор на властите, пише испанското издание.
Войната засили, както никога общата идентичност, но не заглуши дебата за корупцията, за властта на Володимир Зеленски и за изборите, които следва да излъчат нов държавен глава, когато настъпи мир.
Европейските лидери осъдиха руската стратегия за всяване на ужас в Украйна, пише в заглавие френският в. "Монд".
На вчерашната среща на Коалицията на желаещите лидерите от Стария континент отново изразиха подкрепата си за Украйна – както военна, така и финансова, и разкритикуваха засилването на интензитета на руските удари срещу цивилните.
Европейските лидери пристигнаха в Киев по покана на украинския президент, за да присъстват на честванията на 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Украйна от Съветския съюз през 1991 година. Това беше първото пътуване до Киев за британския премиер Анди Бърнам, както и неговото първо пътуване в чужбина, откакто стана министър-председател, отбелязва "Монд". За Антонио Коща това беше петата визита в Украйна.
И Бърнам, и Коща държаха речи по време на церемонията в Киев и препотвърдиха подкрепата на Европа за Украйна.
Анди Бърнам оприличи съпротивата на Украйна срещу руската агресия на тази на Обединеното кралство срещу нацистка Германия. "Великобритания носеше факела на свободата през 20 век, а през 21 век го носи Украйна", заяви Бърнам.
Украйна "не е бреме за нашата сигурност, а фронтовата линия, която защитава Европа", посочи британският премиер.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера на европейските лидери, че Украйна има нужда от още пари, за да увеличи производството на дронове и за да поддържа военния паритет с Русия, пише в. "Фигаро".
Русия и Украйна от няколко месеца са в режим на ескалация на ударите дълбоко в тила на противника, отбелязва френското издание.
Събитията от последните няколко дни на границите на Европа може да бележат повратен момент във войната на Русия срещу Украйна, пише в. "Гардиън".
Военната картина изглежда по-обнадеждаваща. Украйна вече може да изпраща рояци от дронове срещу петролни обекти и складове в Русия, отбелязва британското издание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #15, #20, #45
10:54 25.08.2026
2 ИМА САМО 1 РЕШЕНИЕ
Коментиран от #31
10:54 25.08.2026
3 Вашето мнение
10:54 25.08.2026
4 Ха ХаХа
10:55 25.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БИБИ НАТАНЯХУ :)
10:57 25.08.2026
6 Тити на Кака
Максималната ще е.
10:57 25.08.2026
7 българин
Коментиран от #10
10:57 25.08.2026
8 Щатите
Коментиран от #14
10:57 25.08.2026
9 Мим
10:58 25.08.2026
10 Мнението
До коментар #7 от "българин":На укропомак не е веродавно
Коментиран от #16
10:58 25.08.2026
11 Айляк
До последния украинец.
Яко.
Сичко е точно.
10:58 25.08.2026
12 Да им плювм и на
Коментиран от #17
10:58 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БУХАХАХА
До коментар #8 от "Щатите":И кво?! САЩ са на страната на Жужи ли?!
Коментиран от #30
10:59 25.08.2026
15 ДА ПРАВИЛНО ЗА
До коментар #1 от "провинциалист":ЗЕЛЕН НАРКОТО НО ТАЮ ИМА И ДРУГИ И ЗАЩО ЗАЩОТО СА КОРУМПИРАНИ И НЕ ИМ ПУКА ЗА ХОРАТА БЕДНИ ВЪВ ОКОПИТЕ.
10:59 25.08.2026
16 българин
До коментар #10 от "Мнението":мнението на рyслямски oтпадъци не се взима под внимание.
11:00 25.08.2026
17 Да се знае
До коментар #12 от "Да им плювм и на":русофилите на нашия ден на независимост плювате.....
Коментиран от #21
11:01 25.08.2026
18 свободата
11:03 25.08.2026
19 Когато Хунтата на Зеленски е
11:03 25.08.2026
20 Логично
До коментар #1 от "провинциалист":Жида краде яко пари от пропадналия Запад, то за това не иска и избори. А, онези амбриажи си мислят, че като му подаряват оръжие ще спрат ядрена сила като Русия!
11:04 25.08.2026
21 НЕ Е "Деня на независимостта"
До коментар #17 от "Да се знае":А "Деня на зависимостта" ! Украйна по зависима никога не е била от сега
11:06 25.08.2026
22 Зеления път
11:07 25.08.2026
23 Така Така
11:08 25.08.2026
24 СЮЛЕЙМАН
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
11:10 25.08.2026
25 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
11:10 25.08.2026
26 СЮЛЕЙМАН
11:10 25.08.2026
27 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:10 25.08.2026
28 СЮЛЕЙМАН
11:11 25.08.2026
29 Бау
Коментиран от #33, #39
11:11 25.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фашистите са в КремълТъпейко
До коментар #2 от "ИМА САМО 1 РЕШЕНИЕ":Свери си часовника!
Коментиран от #37
11:13 25.08.2026
32 Естествено че тези буклуци
11:13 25.08.2026
33 Мяу
До коментар #29 от "Бау":Кой извърши с 5 млрд.долара незаконен въоръжен преврат?
Кой обяви АТО с авиация и танкове срещу цивилен Донбас.
Кой забрани руски и български езици в училищата?
Кой ликвидира българите в Украйна?
Каже национален предателю...
Коментиран от #36, #41
11:16 25.08.2026
34 Да нахраним мypZилките 😉
И при двете се използват масова пропаганда, цензура и потискане на политическата опозиция. Врагът се демонизира и обезчовечава, а обществото се мобилизира чрез страх, омраза и усещане за външна заплаха.
Характерни са още милитаризмът, оправдаването на насилието и пренебрегването на международното право. Държавата представя агресията като „самоотбрана“, а собствените престъпления – като необходимост.
Разликата е, че рашизмът е съвременна руска форма на подобна авторитарно-имперска идеология, съчетаваща крайния национализъм с носталгия по Руската империя и СССР, култ към „руския свят“ и претенции за контрол над съседни народи. И в двата случая свободата и човешкият живот се подчиняват на амбициите на държавата и нейния лидер.
11:17 25.08.2026
35 Иска Зелю мир ама по милост
11:17 25.08.2026
36 ГРУ гайтанжиева
До коментар #33 от "Мяу":Това са лъжи на руската пропаганда, разпространявани от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !
Коментиран от #38
11:18 25.08.2026
37 Ще има фашисти в Кримъл
До коментар #31 от "Фашистите са в КремълТъпейко":Когато в пещи изгорят боклуците като теб
11:18 25.08.2026
38 Лъжи
До коментар #36 от "ГРУ гайтанжиева":Са укронацистките
Укрите не лъжат само когато спят.
Окачи се на клон предателю нещастен
11:20 25.08.2026
39 Еее па айде де
До коментар #29 от "Бау":Той и Путин това иска... х0х0лите да напускат новодобитите руски територии, да пишат йок на НАТЮ и да мирне света!!!
Коментиран от #43
11:21 25.08.2026
40 Питанка
Та на кого точно са братя нашите родоотстъпници, копейките ? На кого точно се кланят ?
11:22 25.08.2026
41 Бау
До коментар #33 от "Мяу":1. Кой сложи Кремълска пионка в Киев, която офейка щом му стана горещо?
2. "Цивилните" зелени човечета в Донбас с бухалки ли да ги посрещнат?
3. Не говори глупости. И днес можеш българските училища в Украйна работят.
4. Никой нищо не е ликвидирал. Ако имаш доказателства - покажи решение на украинската рада.
5. Национален предател е този който действа от името и за благото на чужда държава в ущърб на България. Аз за разлика от теб не съм се продал на Митрофанчето.
Коментиран от #44
11:23 25.08.2026
42 стоян георгиев -мерцедеса
11:26 25.08.2026
43 Чиба, nocepko !
До коментар #39 от "Еее па айде де":Точно форумен дpacкач знае какво иска Путлер и за какво се бори 🤣🤣🤣
Я марш да си смениш naмnepca, че се развоня !
11:26 25.08.2026
44 Новите Братушки
До коментар #41 от "Бау":И ще ти каже всеки Ка.путин -за всичко виновен е Путин ....
11:27 25.08.2026
45 Антирашист 4040
До коментар #1 от "провинциалист":Рашистите имат особено понятие за мир ,разбират капитулация и се държат като хитлер през 1942г .
11:27 25.08.2026
46 Маринов
11:27 25.08.2026