Зеленски призова депутатите незабавно да приемат оставката на главния прокурор

Президентът Володимир Зеленски призова депутатите да приемат оставката на главния прокурор на Украйна незабавно, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„За този главен прокурор има само един път - освобождаване от длъжност. Точно това му казах. Украйна вижда всички основания за това. Ако той смята, че това е политически натиск, нека го нарича така. Призовавам народните представители да подкрепят това освобождаване незабавно“, подчерта украинският лидер.

Главният прокурор Руслан Кравченко, който подаде оставка от поста си миналата седмица, след като разследване за корупция стигна до неговата служба, заяви по-рано днес, че е подписал уведомление за подозрение срещу ръководителя на най-висшия антикорупционен орган в Украйна.

Той подчерта, че умишлено е подал оставка като главен прокурор и определи решението като политическо.