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Зеленски призова депутатите незабавно да приемат оставката на главния прокурор
  Тема: Украйна

Зеленски призова депутатите незабавно да приемат оставката на главния прокурор

14 Септември, 2026 10:22 443 7

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  • оставка-
  • главен прокурор

Украинският президент заяви, че Руслан Кравченко трябва да бъде освободен от длъжност

Зеленски призова депутатите незабавно да приемат оставката на главния прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски призова депутатите да приемат оставката на главния прокурор на Украйна незабавно, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„За този главен прокурор има само един път - освобождаване от длъжност. Точно това му казах. Украйна вижда всички основания за това. Ако той смята, че това е политически натиск, нека го нарича така. Призовавам народните представители да подкрепят това освобождаване незабавно“, подчерта украинският лидер.

Главният прокурор Руслан Кравченко, който подаде оставка от поста си миналата седмица, след като разследване за корупция стигна до неговата служба, заяви по-рано днес, че е подписал уведомление за подозрение срещу ръководителя на най-висшия антикорупционен орган в Украйна.

Той подчерта, че умишлено е подал оставка като главен прокурор и определи решението като политическо.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ходи

    2 0 Отговор
    На фронта - на първа линия

    10:24 14.09.2026

  • 2 8888

    6 0 Отговор
    Супер диктатор. Това и Хитлер не е успял да намали бройката на населението на държавата си наполовина, както нашия суперзеленчук успя.

    10:27 14.09.2026

  • 3 И сега

    3 0 Отговор
    Да не вземе да се гътне скоропостижно този човек, че много неща знае. Кой знае колко депутати има в играта.

    10:27 14.09.2026

  • 4 Оня с джипката от Банкя

    3 0 Отговор
    За този президент на Украйна има само един път - освобождаване от длъжност. И това трябваше да се случи още преди да бе погребал страната!

    10:28 14.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    За главния прокурор не знам ама зеленото в една дупка на центъра в Украйна и да го оправят как сметне за удобно собствения му народ .Много бели направи !

    10:36 14.09.2026

  • 6 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Който не откликне на призива заминава за фронта заедно със семейството.

    10:50 14.09.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Пацанити зеха да са карат кат няма пари

    10:51 14.09.2026

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