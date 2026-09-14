Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна, каза полски генерал

Русия може би се опитва да прекъсне доставките на западни оръжия с ударите си по Западна Украйна в близост до границата с Полша, заяви по време на интервю за националното радио бившият началник на Генералния щаб на Полските въоръжени сили Мечислав Ченюх, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Според него руските атаки, извършвани все по-близо до полската граница, вероятно целят да нарушат логистичните маршрути, по които в Украйна пристига военна помощ от съюзниците.

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„Коридорът за доставки от Полша и Румъния в момента е под прицела на руската армия. Целта е да се затрудни доставката на оръжие от съюзниците. Наближава зима, така че прекъсването на маршрутите за доставки ще бъде от голямо значение. Трябва да се подготвим за ескалация“, заяви Ченюх.

Вчера руски дрон атакува локомотив на пътнически влак на два километра от полската граница.

Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на полската граница с Украйна. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна, предаде Франс прес.

Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени в удара няма. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака.

В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали.