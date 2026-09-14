Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна, каза полски генерал

Русия може би се опитва да прекъсне доставките на западни оръжия с ударите си по Западна Украйна в близост до границата с Полша, заяви по време на интервю за националното радио бившият началник на Генералния щаб на Полските въоръжени сили Мечислав Ченюх, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
Според него руските атаки, извършвани все по-близо до полската граница, вероятно целят да нарушат логистичните маршрути, по които в Украйна пристига военна помощ от съюзниците.
„Коридорът за доставки от Полша и Румъния в момента е под прицела на руската армия. Целта е да се затрудни доставката на оръжие от съюзниците. Наближава зима, така че прекъсването на маршрутите за доставки ще бъде от голямо значение. Трябва да се подготвим за ескалация“, заяви Ченюх.
Вчера руски дрон атакува локомотив на пътнически влак на два километра от полската граница.
Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на полската граница с Украйна. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна, предаде Франс прес.
Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени в удара няма. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака.
В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
Коментиран от #4, #13
11:41 14.09.2026
2 генерал
Коментиран от #33
11:44 14.09.2026
3 ташунко
Коментиран от #34
11:44 14.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И кво ?
11:44 14.09.2026
6 Някой
Коментиран от #31
11:45 14.09.2026
7 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ
11:46 14.09.2026
8 Мимч
11:46 14.09.2026
9 Рублевка
Коментиран от #15
11:47 14.09.2026
10 Стремеж
А-95 в русията отдавна нема. Продават А-72 с нафталин за А-95.
Поне молците в русията ще намалеят. На заправките по Садовое опашките
са километри.
11:48 14.09.2026
11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
11:49 14.09.2026
12 Съдията
11:50 14.09.2026
13 Боруна Лом
До коментар #1 от "Смех":ТОЗИ ДА СЕ КРЪСТИ ДА НЕ ГИ ИЗДУМКАТ И В ПОЛША НА ТЯХНАТА,,,ГАРА ПИОНЕР,,ЖИШОВ
11:52 14.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боруна Лом
До коментар #9 от "Рублевка":ДА БЛАГОДАРЯТ НА ЗЕЛЕНИЯТ!И НИЕ ДА БЛАГОДАРИМ НА ЧОРАПА ЗА ЦЕНИТЕ КОИТО ЛЕТЯТ НА ГОРЕ
11:54 14.09.2026
16 Механик
Ми много ясно, че такава цел си поставя всяка воюваща армия.
Тоя какво е очкавал> Русия да организира конвой и охрана доставките на оръжие за укрите ли?
Голем мозък трябва да си, че да стигнеш до горното умозаключение.
11:54 14.09.2026
17 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
Коментиран от #20, #28
11:55 14.09.2026
18 горски
11:57 14.09.2026
19 Фен
12:00 14.09.2026
20 САЩ и ЕС
До коментар #17 от "ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ":Нали им дадоха пари за пенсии и заплати? Кой ги открадна?
12:02 14.09.2026
21 Загадката е
12:02 14.09.2026
22 Пич
12:05 14.09.2026
23 Ха сега де...
12:08 14.09.2026
24 Иван
12:09 14.09.2026
25 нннн
На война - като на война.
12:09 14.09.2026
26 Ти да видиш
12:09 14.09.2026
27 НАТО
Спомена също ,че разполагат с координатите на всичко останали рафинерии.
12:11 14.09.2026
28 И защо
До коментар #17 от "ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ":Са спряли заплатите на войската и пенсиите на хората в 404, нали Европата дава пари и щяла да помага колкото било необходимо.. .. ..
12:11 14.09.2026
29 Артилерист
Опитът на Драпатий за по-сериозен контраудар в района на Гуляйполе е претърпял пълен провал. Руските войски в района са разкрили своевременно укро намеренията, преминали са временно към подготвена отбрана и са смлели контраатакуващите 2-3 укро бригади с дронове, голямокалибрена класическа и реактива АРТИЛЕРИЯ и тежки авиобомби още в междупозиционното пространство...
12:13 14.09.2026
30 имееми
12:13 14.09.2026
31 Коко
До коментар #6 от "Някой":Всичките им заглавия са такива - удар по влак. Само, че "тъпите" руснаци бият само локомотивите. Пределно ясно е, че бутнеш ли 100-тина локомотива хиляди вагони ще си стоят като паметници.
12:14 14.09.2026
32 Бай Ганьо
12:15 14.09.2026
33 Путин многоходовия
До коментар #2 от "генерал":Аз 5 години трепах вати буахахах.... Оставих коридора, понеже ме беше страх муахахах
12:16 14.09.2026
34 Путин
До коментар #3 от "ташунко":Не можем, Сорос ни забрани
12:16 14.09.2026