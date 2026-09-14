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Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна, каза полски генерал
  Тема: Украйна

Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна, каза полски генерал

14 Септември, 2026 11:40 844 34

  • полша-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • влак-
  • оръжие-
  • мечислав ченюх

Коридорът за доставки от Полша и Румъния в момента е под прицела на руската армия, каза бивш началник на полския генерален щаб

Русия се стреми да прекъсне доставките на оръжие за Украйна, каза полски генерал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може би се опитва да прекъсне доставките на западни оръжия с ударите си по Западна Украйна в близост до границата с Полша, заяви по време на интервю за националното радио бившият началник на Генералния щаб на Полските въоръжени сили Мечислав Ченюх, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Според него руските атаки, извършвани все по-близо до полската граница, вероятно целят да нарушат логистичните маршрути, по които в Украйна пристига военна помощ от съюзниците.

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„Коридорът за доставки от Полша и Румъния в момента е под прицела на руската армия. Целта е да се затрудни доставката на оръжие от съюзниците. Наближава зима, така че прекъсването на маршрутите за доставки ще бъде от голямо значение. Трябва да се подготвим за ескалация“, заяви Ченюх.

Вчера руски дрон атакува локомотив на пътнически влак на два километра от полската граница.

Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на полската граница с Украйна. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна, предаде Франс прес.

Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени в удара няма. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака.

В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    34 4 Отговор
    Малеее, какъв гений.

    Коментиран от #4, #13

    11:41 14.09.2026

  • 2 генерал

    31 3 Отговор
    Това е повече от нормално и ясно .Всеки би го направил

    Коментиран от #33

    11:44 14.09.2026

  • 3 ташунко

    26 3 Отговор
    Това требваше да се случи още в първите дни на войната . Требва да разрушат и всички мостове на Днепър .

    Коментиран от #34

    11:44 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И кво ?

    30 4 Отговор
    Е , то нямаше ли да е странно братушките да оставят оръжейните доставки за киевската хунта да продължават безпрепятствено .

    11:44 14.09.2026

  • 6 Някой

    25 2 Отговор
    Естествена цел. А за влак твърдяха, че е ударен такъв на който се е возил бившият британски премиер Джонсън. Показателно е, че се представя за пътнически, но нямало ранени.

    Коментиран от #31

    11:45 14.09.2026

  • 7 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ

    24 2 Отговор
    Пак ще си го получат. Всеки помни пакта Рибентроп-Молотов, но същите неща са подписвани с Хитлер от британците, от французите, дори и от поляците още през Януари 1934. Именно пакта Пилсудски-Хитлер е причина да не се създаде предлаганата в началото на 30те години от Франция и СССР Система за колективна европейска сигурност, която да сдържа агресивната политига на Хитлер. Англичаните естествено и те правят всичко възможно тази Система да не се състои защото искат слаба и разделена Европа. Пилсудски е съюзник на Хитлер, представляват интересите на Хитлер в Лигата на Нациите когато Германия се оттегля от оргонизацията. А Полша е окупатор заедно с нацистите в Чехия. Когато Пилсудски умира, на погребението му е цялото нацистко ръководство с Хитлер начело. В началото на 1937 г. Херман Гьоринг посещава Полша. На среща с наследника на Пилсудски Едвард Ридз-Шмигли той заявява, че не само болшевиките са заплаха за Полша и Германия, но и самата Русия като държава, независимо кой я управлява - монарх, либерално правителство или каквото и да е друго правителство. По-късно полският Генерален щаб повтаря тази идея в своята Директива № 2304/2/37, провъзгласявайки, че крайната цел на полската външна политика е „елиминирането на руската държава под каквато и да е форма“.

    11:46 14.09.2026

  • 8 Мимч

    18 3 Отговор
    Това е добре,постоянно трябва да има влакове,които влизат в крайна във въздуха.Трябва и ж.п мостовете да,са във въздуха,а и товарни гари....

    11:46 14.09.2026

  • 9 Рублевка

    19 4 Отговор
    В у крайна са спрели плащането на пенсии. Следва спиране на заплатите, глад, смpaд и разпад!

    Коментиран от #15

    11:47 14.09.2026

  • 10 Стремеж

    4 17 Отговор
    Русията се стреми да има и бензин, ама няма.
    А-95 в русията отдавна нема. Продават А-72 с нафталин за А-95.
    Поне молците в русията ще намалеят. На заправките по Садовое опашките
    са километри.

    11:48 14.09.2026

  • 11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    5 18 Отговор
    Да не ревнат като почнат фламинготата да прелитат масово над блатата.

    11:49 14.09.2026

  • 12 Съдията

    17 3 Отговор
    Тоя е по-голяма врачка от Баба Ванга и Нострадамус, взети заедно. А към какво друго да се стреми Русия? Мъка, мъка либерастка.😂

    11:50 14.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смех":

    ТОЗИ ДА СЕ КРЪСТИ ДА НЕ ГИ ИЗДУМКАТ И В ПОЛША НА ТЯХНАТА,,,ГАРА ПИОНЕР,,ЖИШОВ

    11:52 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Рублевка":

    ДА БЛАГОДАРЯТ НА ЗЕЛЕНИЯТ!И НИЕ ДА БЛАГОДАРИМ НА ЧОРАПА ЗА ЦЕНИТЕ КОИТО ЛЕТЯТ НА ГОРЕ

    11:54 14.09.2026

  • 16 Механик

    12 1 Отговор
    Абе от де ги намират таива умни анализатори бе?
    Ми много ясно, че такава цел си поставя всяка воюваща армия.
    Тоя какво е очкавал> Русия да организира конвой и охрана доставките на оръжие за укрите ли?
    Голем мозък трябва да си, че да стигнеш до горното умозаключение.

    11:54 14.09.2026

  • 17 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    12 3 Отговор
    В бандерия са спрели заплатите на войската, защото нямат пари. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ.

    Коментиран от #20, #28

    11:55 14.09.2026

  • 18 горски

    12 1 Отговор
    От ден на ден все по малоумни статии....Видите ли те стремят да нарушат дотавките-как ли са се сетили,ударили нарочно локомотив....Що нарочно бе---Путин...защо нарочно,трябваше да е случайно....

    11:57 14.09.2026

  • 19 Фен

    9 1 Отговор
    Натовари генерал, с наченки на мислене!? Оксиморон.

    12:00 14.09.2026

  • 20 САЩ и ЕС

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ":

    Нали им дадоха пари за пенсии и заплати? Кой ги открадна?

    12:02 14.09.2026

  • 21 Загадката е

    7 2 Отговор
    Защо чак сега започнаха да го правят?

    12:02 14.09.2026

  • 22 Пич

    8 1 Отговор
    Трябва ли да обяснявам, какъв кретен е полския Колумб...?!

    12:05 14.09.2026

  • 23 Ха сега де...

    0 7 Отговор
    Русия по всякакъв начин се стреми да попречи не само на доставките на оръжия за Украйна, а и на превъоръжаването на Европа, използвайки всякакви позволени и непозволени методи, докато самата тя продължава да складира все повече и повече оръжия като за световна война и открито да заплашва всички с ядрен апокалипсис. Трябва ли да бъде пренебрегван този факт и да бъдем спокойни за бъдещето си, след като през цялата си история Русия също като САЩ все дрънка оръжия някъде по света?

    12:08 14.09.2026

  • 24 Иван

    6 0 Отговор
    Няма пострадали, но има наторяване.

    12:09 14.09.2026

  • 25 нннн

    6 0 Отговор
    Ама, да кажат на влаковете, че там се стреля.
    На война - като на война.

    12:09 14.09.2026

  • 26 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Сетиха се най-накрая.

    12:09 14.09.2026

  • 27 НАТО

    1 3 Отговор
    Полският министър на отбраната Радослав Сикорски се закяни люто на Русия. Предупреди ,че Полша е много по добре въоръженс от Украйна и е в състояние да нанесе много тежки поражения на Русия.у може да ги унищожи много бъезо Намекна също ,че руската армия е зле подготяена
    Спомена също ,че разполагат с координатите на всичко останали рафинерии.

    12:11 14.09.2026

  • 28 И защо

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ":

    Са спряли заплатите на войската и пенсиите на хората в 404, нали Европата дава пари и щяла да помага колкото било необходимо.. .. ..

    12:11 14.09.2026

  • 29 Артилерист

    2 6 Отговор
    Русия извършва много по-мощни огледални отговори на укро терористичните удари по руски рафинерии. Съобщават се числа от порядъка близки до 90% на сриване на укро енергийна система. В Русия има затруднения в ОТДЕЛНИ региони с бензина и нафтата, но в Украйна тези горивни източници са пред пълно приключване. Отделно руското въдушно-космическо, наземно и партизанско разузнаване е пред детайлно разкриване и затваряне на коридорите за доставка на западната военна помощ. Това с черноморските и дунавски укро пристанища може да се каже, че е напълно решено от руските ВКС. На ред е пълното обездвижване на укро автомобилния и ЖП транспорт.
    Опитът на Драпатий за по-сериозен контраудар в района на Гуляйполе е претърпял пълен провал. Руските войски в района са разкрили своевременно укро намеренията, преминали са временно към подготвена отбрана и са смлели контраатакуващите 2-3 укро бригади с дронове, голямокалибрена класическа и реактива АРТИЛЕРИЯ и тежки авиобомби още в междупозиционното пространство...

    12:13 14.09.2026

  • 30 имееми

    1 5 Отговор
    Какъв шок! Вместо да подпомага доставките, Русия се мъчи да ги прекъсне !? Крайно нерационално пведение от тяхна страна, граничещо с шизофрения.

    12:13 14.09.2026

  • 31 Коко

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Всичките им заглавия са такива - удар по влак. Само, че "тъпите" руснаци бият само локомотивите. Пределно ясно е, че бутнеш ли 100-тина локомотива хиляди вагони ще си стоят като паметници.

    12:14 14.09.2026

  • 32 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    12:15 14.09.2026

  • 33 Путин многоходовия

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "генерал":

    Аз 5 години трепах вати буахахах.... Оставих коридора, понеже ме беше страх муахахах

    12:16 14.09.2026

  • 34 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ташунко":

    Не можем, Сорос ни забрани

    12:16 14.09.2026

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