Германските разследващи откриха трети дрон и експлозиви на летището в Лайпциг

Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг/Хале по-рано този месец, съобщиха обществените медии "Вестдойчерундфунк" (ВДР) и "Норддойчерундфунк" (НДР), както и изданието "Зюддойче цайтунг", цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военният експлозив хексоген, се отбелязва в медийните съобщения.
Засега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитираните в материалите източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля.
На 4 август до украински транспортен самолет "Антонов", използван за военни доставки, беше открит дрон, зареден с експлозиви.
Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се е ударил в карго полет на Ди Ейч Ел малко след като летището бе временно затворено.
Летището е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много тъпи
10:18 25.08.2026
2 ПЕТРОВ И БОШИРОВ СА
10:18 25.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
10:19 25.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
10:19 25.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОЧТИ ВСЕКИ ТУРСКИ ТИР КАРА ПИСТОЛЕТИ ОТ ТУРЦИЯ В ГЕРМАНИЯ:)
.....
ТИЯ СЕ НАМИРАТ НА РАБОТА И ТЪРСЯТ ДА ДИ ОПРАВДАЯТ ЗАПЛАТИТЕ :)
10:19 25.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
10:19 25.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
10:19 25.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
10:19 25.08.2026
9 Я да вземат
10:20 25.08.2026
10 Германците се пооляха
10:23 25.08.2026
11 Механик
А обясняват ли как тоя "руски дрон" е стигнал до Немция? През колко натовски държави е прелетял за да стигне? И как така, все не успяват нищо да гръмнат тия дронове? Да не са правени в някое село в час по физическо?
10:27 25.08.2026
12 нннн
10:28 25.08.2026
13 По скоро
10:29 25.08.2026
14 Някой
10:30 25.08.2026
15 Жожи
10:30 25.08.2026
16 Зле
10:40 25.08.2026
17 тъй де
10:42 25.08.2026
18 Георги
10:46 25.08.2026
19 Антирашист 4039
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":Фашизмът сега е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #20
11:06 25.08.2026
20 Бай Хой
До коментар #19 от "Антирашист 4039":Ами ти бай разбираш от фашизъм защото си фашист,потомък на фашисти .такива като тебе си платиха за подпалване на Райхстага и после убиха подпалвача за са обвинят други,историята се повтаря ,ако дроновете бяха с там за да взривяват да бяха взривили вече ...
11:19 25.08.2026