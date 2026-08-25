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Германските разследващи откриха трети дрон и експлозиви на летището в Лайпциг
  Тема: Украйна

Германските разследващи откриха трети дрон и експлозиви на летището в Лайпциг

25 Август, 2026 10:15 1 099 20

  • лайпциг-
  • германия-
  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Източниците подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване

Германските разследващи откриха трети дрон и експлозиви на летището в Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг/Хале по-рано този месец, съобщиха обществените медии "Вестдойчерундфунк" (ВДР) и "Норддойчерундфунк" (НДР), както и изданието "Зюддойче цайтунг", цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военният експлозив хексоген, се отбелязва в медийните съобщения.

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Засега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитираните в материалите източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля.

На 4 август до украински транспортен самолет "Антонов", използван за военни доставки, беше открит дрон, зареден с експлозиви.

Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се е ударил в карго полет на Ди Ейч Ел малко след като летището бе временно затворено.

Летището е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много тъпи

    21 1 Отговор
    Провокации.

    10:18 25.08.2026

  • 2 ПЕТРОВ И БОШИРОВ СА

    16 1 Отговор
    ТЕ СА НЕКАДЪРНИЦИТЕ ДЕТО НЕ МОГАТ ДА ОТРОВЯТ НИКОЙ И ЕДИН ДРОН НЕ МОГАТ ДА ПУСНАТ

    10:18 25.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    16 2 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    10:19 25.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    17 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19

    10:19 25.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 4 Отговор
    ГЕРМАНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ НАМЕРИ В ГОРА КРАЙ БЕРЛИН ПРЕД ДНИ И 3 ПИСТОЛЕТА И ПЪЛНИТЕЛИ
    ....
    А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОЧТИ ВСЕКИ ТУРСКИ ТИР КАРА ПИСТОЛЕТИ ОТ ТУРЦИЯ В ГЕРМАНИЯ:)
    .....
    ТИЯ СЕ НАМИРАТ НА РАБОТА И ТЪРСЯТ ДА ДИ ОПРАВДАЯТ ЗАПЛАТИТЕ :)

    10:19 25.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    10 4 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    10:19 25.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    5 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    10:19 25.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    11 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    10:19 25.08.2026

  • 9 Я да вземат

    18 5 Отговор
    Да премерят летището , че току виж открили още дронове. Може и Путин да открият на летището. Знае ли човек какво ще измисли европейската пропаганда.

    10:20 25.08.2026

  • 10 Германците се пооляха

    20 4 Отговор
    Трябва да си тотален неможач за да зарежеш три негръмнали дрона на летище, което е под засилен контрол и могат да те уличат веднага. Абсолютни партенки са това.

    10:23 25.08.2026

  • 11 Механик

    18 4 Отговор
    "Източниците подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване"
    А обясняват ли как тоя "руски дрон" е стигнал до Немция? През колко натовски държави е прелетял за да стигне? И как така, все не успяват нищо да гръмнат тия дронове? Да не са правени в някое село в час по физическо?

    10:27 25.08.2026

  • 12 нннн

    16 4 Отговор
    Тия, май, сами си ги пускат или слагат, за да плашат населението и да имат причини да скубят пари за ВПК.

    10:28 25.08.2026

  • 13 По скоро

    12 4 Отговор
    да разследват украинските екипажи, вместо да търсят под вола теле.

    10:29 25.08.2026

  • 14 Някой

    14 4 Отговор
    А що се свените да кажете, че германските разследващи работят и по версия за украински саботаж? Целта му е да покаже колко лоши са руснаците и да предизвика допълнителна реакция в НАТО и ЕС.

    10:30 25.08.2026

  • 15 Жожи

    3 7 Отговор
    Така е като не искате да давате ракети на Украйна и арестувате тези, които са бомбили руския Северен поток. Как пък нито един дрон се се взриви, поставен като за снимка. При нас поне го взривиха на безопасно разстояние, за да вразумят Радев, който се изрепчи и каза, че тая година няма да помага на Украйна с пари. За догодина добре да помисли, дали ще говори и действа така.

    10:30 25.08.2026

  • 16 Зле

    5 3 Отговор
    Няма ли кой да обясни на Мара, че самолетът е марка Антонов, а не авиолинията... Явно критериите за работа в сайта не са особено високи, ама това е лесно обяснимо, като се погледне съдържанието...

    10:40 25.08.2026

  • 17 тъй де

    8 3 Отговор
    То и във взривяването на Северен поток уж участваха руските тайни служби, пък то какво се оказа, не е за разправяне. Храни куче, да те лае. Още малко ук.робезобразия и цяла Европа ще мине на страната на Русия.

    10:42 25.08.2026

  • 18 Георги

    4 2 Отговор
    руски са! Руснаците нямат търпение да ескалират войната. Само могат да спечелят от това. Или май бяха украинците?! Няма значение - руски са!

    10:46 25.08.2026

  • 19 Антирашист 4039

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    Фашизмът сега е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #20

    11:06 25.08.2026

  • 20 Бай Хой

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 4039":

    Ами ти бай разбираш от фашизъм защото си фашист,потомък на фашисти .такива като тебе си платиха за подпалване на Райхстага и после убиха подпалвача за са обвинят други,историята се повтаря ,ако дроновете бяха с там за да взривяват да бяха взривили вече ...

    11:19 25.08.2026

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