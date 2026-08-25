Новини
Свят »
Русия »
Русия обяви, че разполагането на сили на НАТО в Украйна е неприемливо
  Тема: Украйна

Русия обяви, че разполагането на сили на НАТО в Украйна е неприемливо

25 Август, 2026 16:44 714 29

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • война-
  • дмитрий песков

Песков определи като „много важен въпрос и особено важна тема“ плановете на някои страни за подпомагане на Киев чрез изпращане на многонационални военни сили

Русия обяви, че разполагането на сили на НАТО в Украйна е неприемливо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разполагането на каквито и да е сили на НАТО в Украйна би било неприемливо за Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков определи като „много важен въпрос и особено важна тема“ плановете на т. нар. Коалиция на желаещите за подпомагане на Киев чрез изпращане на многонационални военни сили в Украйна след прекратяването на конфликта.

Още новини от Украйна

„Не за първи път се говори за намерения за разполагането на територията на Украйна на военни контингенти от страни, които се явяват членки на Северноатлантическия пакт. Прави се уговорката – „след завършването на конфликта“, поясни Песков, цитиран от ТАСС. „Но ние неведнъж на най-различни равнища сме повтаряли позиция си, че разполагането на чуждестранни контингенти на страни от Северноатлантическия пакт за нас е неприемливо“, добави говорителят на Кремъл.

Той коментира и изказването на финландския президент Александер Стуб, че одобрява украинските удари по руска територия. По думите на Песков това е доказателство, че Стуб "също е ярък представител на „партията на войната“ заедно с британския премиер".

"Току-що обсъдихме изявленията на Стуб и последователните изявления на британските премиери. Те показват, че тази войнствена, агресивна линия спрямо наша страна продължава. Следователно мие сме длъжни да вземем необходимите мерки, да гарантираме собствената си сигурност", подчерта прессекретарят на Кремъл.

Стуб каза, че подкрепя украинските удари с голям обсег по обекти, разположени навътре в руска територия, включително и по цивилни логистични центрове, понеже по този начин се повишава плащаната от Москва цена за войната. Освен това по думите на финландския лидер тези украински атаки могат да бъдат от помощ за заставянето на руските власти да седнат на масата за преговори.

Песков посочи, че не е изненадан от позицията на Стуб, който демонстрира желанието на Хелзинки, подобно на Лондон, войната в Украйна да продължи.

Освен това говорителят на Кремъл обвини финландския президент и други западни лидери, че подвеждат избирателите си, твърдейки, че е възможно Русия да бъде стратегически победена.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гълъб парашутист

    16 6 Отговор
    НАТО съобщи.че разполагането севрнокорейски и руску войници в Украйна също е неприемливо!

    Коментиран от #16, #28, #29

    16:48 25.08.2026

  • 2 Кирил

    15 3 Отговор
    А на северни корейци в русия, приемливо ли е....

    16:48 25.08.2026

  • 3 Пич

    8 13 Отговор
    Не само в Украйна!!! Крайно време е да ударите и извън Украйна - по някой остров, примерно...

    Коментиран от #7

    16:49 25.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    7 13 Отговор
    Силите на целокупното натю се оказаха гола вода. Стават само за терористични и пиратски операции.

    Коментиран от #9

    16:49 25.08.2026

  • 5 Маша

    8 4 Отговор
    Не е часно. Искаме да громим НАТО, но само на думи.

    16:50 25.08.2026

  • 6 Нали воювйате 4,5 години с НАТО?

    11 3 Отговор
    И го побеждавате?

    16:50 25.08.2026

  • 7 Едва ли някой се интересува от мнението

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    На кекав Пич.

    Коментиран от #10

    16:52 25.08.2026

  • 8 Всички еврасти-атлантиди в Територията

    4 7 Отговор
    ще бъдат тричани през врата със струна от пиано в Белене докато пуснат кафявото

    Коментиран от #20, #24

    16:52 25.08.2026

  • 9 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Ватенките що рИват?

    Коментиран от #12

    16:53 25.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 kоkорчо 💋🍌

    6 1 Отговор
    клети, нещастни копейки

    Коментиран от #14

    16:55 25.08.2026

  • 12 Щото

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Им е мъчно, че изтрепаха милиони украинци!

    16:57 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "kоkорчо 💋🍌":

    Няма да тебе защото ще се радваш!

    16:58 25.08.2026

  • 15 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    16:58 25.08.2026

  • 16 И в Беларус има

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гълъб парашутист":

    руски войски. Приемливо е. Значи и натовски бази в Украйна е приемливо.

    17:00 25.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Засили се някъде от високо.И гледай да е без свидетели.

    17:01 25.08.2026

  • 19 Доктор политико

    4 1 Отговор
    Болните мозъци скапани от водка им се привиждат само нападащи врагове...

    17:02 25.08.2026

  • 20 А ти откъде насъбра толкова

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всички еврасти-атлантиди в Територията":

    агресия и радикализъм. Да не си от някоя руска спяща хибридна клетка

    17:05 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това е същото, като

    2 0 Отговор
    "България обяви, че разполагането на руски войски на запад от Урал е наприемливо и застрашава сигурността на Европа!"

    17:10 25.08.2026

  • 23 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    5 1 Отговор
    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.

    2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.

    3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели

    4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.

    5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.

    6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.

    7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.

    8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.

    9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.

    10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.

    11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.

    12. Култ към наказанието и силовите органи.

    13. Корупция и шуробаджанащина.

    14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.

    17:11 25.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Украйна

    2 1 Отговор
    ще разполага каквито иска сили на собствената си територия.

    Московията няма думата!

    17:14 25.08.2026

  • 26 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Путен каза, че е приемливо само разполагането на войски на клоуна Ким!
    Нема по голем дебил от рушляка.
    На второ място е бг дебила.

    17:23 25.08.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Приемливо ли е СЕВЕРНОКОРЕЙЦИ в Русия.

    17:23 25.08.2026

  • 28 Кое нато

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гълъб парашутист":

    Дето си избелват анусите ли?

    17:24 25.08.2026

  • 29 Не само рушляци

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гълъб парашутист":

    чеченци, дагестанци, удмури, буряти , татари и още стотина вида ескимоси наторяват Украйна.

    17:28 25.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания