Русия обяви, че разполагането на сили на НАТО в Украйна е неприемливо

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разполагането на каквито и да е сили на НАТО в Украйна би било неприемливо за Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Песков определи като „много важен въпрос и особено важна тема“ плановете на т. нар. Коалиция на желаещите за подпомагане на Киев чрез изпращане на многонационални военни сили в Украйна след прекратяването на конфликта.
„Не за първи път се говори за намерения за разполагането на територията на Украйна на военни контингенти от страни, които се явяват членки на Северноатлантическия пакт. Прави се уговорката – „след завършването на конфликта“, поясни Песков, цитиран от ТАСС. „Но ние неведнъж на най-различни равнища сме повтаряли позиция си, че разполагането на чуждестранни контингенти на страни от Северноатлантическия пакт за нас е неприемливо“, добави говорителят на Кремъл.
Той коментира и изказването на финландския президент Александер Стуб, че одобрява украинските удари по руска територия. По думите на Песков това е доказателство, че Стуб "също е ярък представител на „партията на войната“ заедно с британския премиер".
"Току-що обсъдихме изявленията на Стуб и последователните изявления на британските премиери. Те показват, че тази войнствена, агресивна линия спрямо наша страна продължава. Следователно мие сме длъжни да вземем необходимите мерки, да гарантираме собствената си сигурност", подчерта прессекретарят на Кремъл.
Стуб каза, че подкрепя украинските удари с голям обсег по обекти, разположени навътре в руска територия, включително и по цивилни логистични центрове, понеже по този начин се повишава плащаната от Москва цена за войната. Освен това по думите на финландския лидер тези украински атаки могат да бъдат от помощ за заставянето на руските власти да седнат на масата за преговори.
Песков посочи, че не е изненадан от позицията на Стуб, който демонстрира желанието на Хелзинки, подобно на Лондон, войната в Украйна да продължи.
Освен това говорителят на Кремъл обвини финландския президент и други западни лидери, че подвеждат избирателите си, твърдейки, че е възможно Русия да бъде стратегически победена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гълъб парашутист
Коментиран от #16, #28, #29
16:48 25.08.2026
2 Кирил
16:48 25.08.2026
3 Пич
Коментиран от #7
16:49 25.08.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #9
16:49 25.08.2026
5 Маша
16:50 25.08.2026
6 Нали воювйате 4,5 години с НАТО?
16:50 25.08.2026
7 Едва ли някой се интересува от мнението
До коментар #3 от "Пич":На кекав Пич.
Коментиран от #10
16:52 25.08.2026
8 Всички еврасти-атлантиди в Територията
Коментиран от #20, #24
16:52 25.08.2026
9 Ами
До коментар #4 от "Вашето мнение":Ватенките що рИват?
Коментиран от #12
16:53 25.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #14
16:55 25.08.2026
12 Щото
До коментар #9 от "Ами":Им е мъчно, че изтрепаха милиони украинци!
16:57 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тебе
До коментар #11 от "kоkорчо 💋🍌":Няма да тебе защото ще се радваш!
16:58 25.08.2026
15 Ха-ха
16:58 25.08.2026
16 И в Беларус има
До коментар #1 от "Гълъб парашутист":руски войски. Приемливо е. Значи и натовски бази в Украйна е приемливо.
17:00 25.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Брачет,
До коментар #10 от "Пич":Засили се някъде от високо.И гледай да е без свидетели.
17:01 25.08.2026
19 Доктор политико
17:02 25.08.2026
20 А ти откъде насъбра толкова
До коментар #8 от "Всички еврасти-атлантиди в Територията":агресия и радикализъм. Да не си от някоя руска спяща хибридна клетка
17:05 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това е същото, като
17:10 25.08.2026
23 Рашизма е варваpcки фашизъм !
1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.
2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.
3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели
4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.
5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.
6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.
7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.
8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.
9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.
10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.
11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.
12. Култ към наказанието и силовите органи.
13. Корупция и шуробаджанащина.
14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.
17:11 25.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Украйна
Московията няма думата!
17:14 25.08.2026
26 Ганя Путинофила
Нема по голем дебил от рушляка.
На второ място е бг дебила.
17:23 25.08.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
17:23 25.08.2026
28 Кое нато
До коментар #1 от "Гълъб парашутист":Дето си избелват анусите ли?
17:24 25.08.2026
29 Не само рушляци
До коментар #1 от "Гълъб парашутист":чеченци, дагестанци, удмури, буряти , татари и още стотина вида ескимоси наторяват Украйна.
17:28 25.08.2026