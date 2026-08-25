Русия обяви, че разполагането на сили на НАТО в Украйна е неприемливо

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разполагането на каквито и да е сили на НАТО в Украйна би било неприемливо за Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков определи като „много важен въпрос и особено важна тема“ плановете на т. нар. Коалиция на желаещите за подпомагане на Киев чрез изпращане на многонационални военни сили в Украйна след прекратяването на конфликта.

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„Не за първи път се говори за намерения за разполагането на територията на Украйна на военни контингенти от страни, които се явяват членки на Северноатлантическия пакт. Прави се уговорката – „след завършването на конфликта“, поясни Песков, цитиран от ТАСС. „Но ние неведнъж на най-различни равнища сме повтаряли позиция си, че разполагането на чуждестранни контингенти на страни от Северноатлантическия пакт за нас е неприемливо“, добави говорителят на Кремъл.

Той коментира и изказването на финландския президент Александер Стуб, че одобрява украинските удари по руска територия. По думите на Песков това е доказателство, че Стуб "също е ярък представител на „партията на войната“ заедно с британския премиер".

"Току-що обсъдихме изявленията на Стуб и последователните изявления на британските премиери. Те показват, че тази войнствена, агресивна линия спрямо наша страна продължава. Следователно мие сме длъжни да вземем необходимите мерки, да гарантираме собствената си сигурност", подчерта прессекретарят на Кремъл.

Стуб каза, че подкрепя украинските удари с голям обсег по обекти, разположени навътре в руска територия, включително и по цивилни логистични центрове, понеже по този начин се повишава плащаната от Москва цена за войната. Освен това по думите на финландския лидер тези украински атаки могат да бъдат от помощ за заставянето на руските власти да седнат на масата за преговори.

Песков посочи, че не е изненадан от позицията на Стуб, който демонстрира желанието на Хелзинки, подобно на Лондон, войната в Украйна да продължи.

Освен това говорителят на Кремъл обвини финландския президент и други западни лидери, че подвеждат избирателите си, твърдейки, че е възможно Русия да бъде стратегически победена.