С руски паспорти и досиета: заподозрените за Лайпциг

Германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Според информация на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ) германските власти са идентифицирали извършителите на престъплението. В момента тече разследване срещу двама души, пише "Ди Цайт".

Влезли в държавата с туристическа виза

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Единият заподозрян е беларуски гражданин, чието ДНК е открито на местопрестъплението. Мъжът, който има и руски паспорт, има криминално досие в Балтийските държави, съобщават NDR, WDR и ЗЦ. Германските власти са успели да установят точно как е влязъл в страната и как я е напуснал. Според информацията на германските медии заподозреният е влязъл през Шенгенска граница, защото е имал италианска туристическа виза. Властите са установили, че документът е издаден от консулството на Италия в Минск през април месец тази година.

Предполага се, че вторият мъж е действал като координатор на логистиката на нападението и инструктор по подготовката на атентата. Смята се, че той е пристигнал в края на юли през летището в Берлин и след това е отпътувал с наета кола към Саксония. Два дни преди неуспешния атентат с дрон в Лайпциг той е напуснал страната отново със самолет. Заподозреният притежава латвийски и руски паспорт. АРД съобщава, че разследващите са идентифицирали лице, свързано с руска разузнавателна служба. Разследването продължава, но властите са скептични относно възможностите да заловят двамата заподозрени.

ДНК, което е показало съвпадения в европейски бази данни

В разследването важна роля играят няколко ДНК отпечатъци, открити на местопрестъплението и в околностите на летището в Лайпциг, отбелязва АРД. Криминалистите са ги открили върху дрона, от вътрешната страна на консервна кутия, пълна с експлозиви, както и върху антена, закрепена към дърво в близост до летището. Те са дали съвпадения в европейски бази данни, сред които в Литва и Финландия. Към това се прибавя и разузнавателна информация, която насочи разследването към заподозрените.

Властите смятат, че при неуспешния атентат преди около месец може да са били използвани повече дронове, отколкото се смяташе досега. Вече има доказателства, които сочат към тази версия. Досега са открити три летателни апарата – цели или на части.