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С руски паспорти и досиета: заподозрените за Лайпциг
  Тема: Украйна

С руски паспорти и досиета: заподозрените за Лайпциг

2 Септември, 2026 18:16 993 51

  • лайпциг-
  • германия-
  • украйна-
  • русия-
  • дронове

Предполага се, че вторият мъж е действал като координатор на логистиката на нападението и инструктор по подготовката на атентата

С руски паспорти и досиета: заподозрените за Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Според информация на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ) германските власти са идентифицирали извършителите на престъплението. В момента тече разследване срещу двама души, пише "Ди Цайт".

Влезли в държавата с туристическа виза

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Единият заподозрян е беларуски гражданин, чието ДНК е открито на местопрестъплението. Мъжът, който има и руски паспорт, има криминално досие в Балтийските държави, съобщават NDR, WDR и ЗЦ. Германските власти са успели да установят точно как е влязъл в страната и как я е напуснал. Според информацията на германските медии заподозреният е влязъл през Шенгенска граница, защото е имал италианска туристическа виза. Властите са установили, че документът е издаден от консулството на Италия в Минск през април месец тази година.

Предполага се, че вторият мъж е действал като координатор на логистиката на нападението и инструктор по подготовката на атентата. Смята се, че той е пристигнал в края на юли през летището в Берлин и след това е отпътувал с наета кола към Саксония. Два дни преди неуспешния атентат с дрон в Лайпциг той е напуснал страната отново със самолет. Заподозреният притежава латвийски и руски паспорт. АРД съобщава, че разследващите са идентифицирали лице, свързано с руска разузнавателна служба. Разследването продължава, но властите са скептични относно възможностите да заловят двамата заподозрени.

ДНК, което е показало съвпадения в европейски бази данни

В разследването важна роля играят няколко ДНК отпечатъци, открити на местопрестъплението и в околностите на летището в Лайпциг, отбелязва АРД. Криминалистите са ги открили върху дрона, от вътрешната страна на консервна кутия, пълна с експлозиви, както и върху антена, закрепена към дърво в близост до летището. Те са дали съвпадения в европейски бази данни, сред които в Литва и Финландия. Към това се прибавя и разузнавателна информация, която насочи разследването към заподозрените.

Властите смятат, че при неуспешния атентат преди около месец може да са били използвани повече дронове, отколкото се смяташе досега. Вече има доказателства, които сочат към тази версия. Досега са открити три летателни апарата – цели или на части.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неблагодарни нацисти

    37 4 Отговор
    Ненормални фашисти

    18:18 02.09.2026

  • 2 Георги Димитров

    27 2 Отговор
    Аз запалих Райхстага и пуснах дрона!

    Коментиран от #21

    18:18 02.09.2026

  • 3 Руснак на части

    7 21 Отговор
    По-добре в германски затвор, отколкото на части на фронта.

    18:18 02.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    Отново Баширов и Петров са замесени😀

    Коментиран от #14

    18:19 02.09.2026

  • 5 Верно ли

    33 3 Отговор
    Разбира се, как не! Верваме ви! Ако бяха рашките, нямаше да намерите дронове с експлозив, а димящи Антоновки!

    18:19 02.09.2026

  • 6 ЕСтествено

    36 2 Отговор
    "ДНК, което е показало съвпадения в европейски бази данни"!?!?
    Интересно, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и вие знаете ли, че сте в нея?!

    Коментиран от #15

    18:19 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    18 5 Отговор
    слугите на козяк
    евтените тролове на галя

    къде сте бе? липсвате!

    18:21 02.09.2026

  • 9 Путлер Капуt

    6 16 Отговор
    Опасявам се, че ще ме обесят, ако спра войната.

    Коментиран от #11

    18:22 02.09.2026

  • 10 тук ли са евтените тролове?

    16 1 Отговор
    абе защо като напиша че търся евтините тролове на козяк и ми изписва че съм блокииран?

    не че ми пречи ама ми прави впечатление , тия боклуци явно звънят направо у редаакцията ли?

    то не е лесно да си на символична заплата и да пишеш по цял ден неща в които ти самия не вярваш

    18:23 02.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путлер Капуt":

    а, ето един козяшки слуга от евтените дето пише за пари ха ха ха

    18:23 02.09.2026

  • 12 Руска

    1 10 Отговор
    му работа!

    18:23 02.09.2026

  • 13 Цирка е пълен обаче

    18 2 Отговор
    Нямаше как и заподозрян беларуски гражданин да не се появи ...

    18:23 02.09.2026

  • 14 А защо

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пропускаш себе си, комуняго скрита?

    18:24 02.09.2026

  • 15 Малее

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЕСтествено":

    колко си зле !!?

    18:24 02.09.2026

  • 16 Може пък

    9 0 Отговор
    И американски паспорт да е имал , и криминално досие....

    18:25 02.09.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 0 Отговор
    Смята се, предполага се, вероятно - това са изключително убедителни доказателства...

    18:26 02.09.2026

  • 18 Зеле..

    15 0 Отговор
    смърди от вас на прокиснала пропаганда...

    18:27 02.09.2026

  • 19 Тва е фейк

    14 0 Отговор
    Не може така българин да не е замесен ! Алйоооо...

    18:27 02.09.2026

  • 20 Истината:

    9 1 Отговор
    25-годишният украински Изверг Ярослав Голядкин
    е убил 18-годишната японка в "Бъкстон"
    нанасял жестоки удари по своята приятелка с шест различни ножа.

    Коментиран от #26, #36

    18:28 02.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АБВ

    6 1 Отговор
    Никакво ДНК не са намерили, а руските им паспорти, които са се въргаляли край пистата. Смешници !
    А какво Гестапо и ЩАЗИ имаха само !

    18:31 02.09.2026

  • 23 Всичко изглежда като истинско

    6 1 Отговор
    Ама дали е така кой, кой ли да знае... след като се знае, че...
    ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ХИБРИДИЯТА НИ ЗАПАДНАТА Е МНОГО ПО ЯКА ОТ ХИБРИДИЯТА МУ НА ПУТИН!!!

    18:31 02.09.2026

  • 24 фен на сидеров

    4 2 Отговор
    дългата ръка на МИ-6 .

    18:31 02.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Шорт

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Истината:":

    Това са болни хора наркомани. Да ги затварят и да изхвърлят ключа!

    18:32 02.09.2026

  • 27 Хе хе хе

    6 0 Отговор
    Ама те дори не са ги хванали ли? С две думи обявяват две имена, които може и да не съществуват и готово. Открили ги по ДНК..... От къде имате ДНК на някакви руснаци или белоруси? Не се казва. Кой ги е наел? Не се казва. Още си спомняме афарата Сергей Антонов. А също и взривения Северен поток, падналият дрон в България и още куп глупости.

    18:33 02.09.2026

  • 28 Значи браво ....хм

    7 2 Отговор
    Мъж с руски паспорт и криминално досие си влизал и излизал от и в Шенген .. ама когато му било кеф и викал зрасти на митничарите и махал с ръчичка на граничната на НАТЮ а? И си носил и 5 куфара с дрони и един кубик пластичен експлозив от завод на НАТО произведен в Чехия? Айй ситир бре по добре да напускаме тая сган до де е време... тея хораа определено не са у ред

    18:34 02.09.2026

  • 29 Валя

    6 3 Отговор
    Да не стане ,както при взривяването на Северен поток следата , водеше към Русия, а се оказа украински субект.Да не стане като оръжията за масово унищожаване , за което Колин Паул обвини Ирак ,в резултат на което нахлуха и разграбиха Ирак .Тоя театър ,със същите режисьори ,сме го гледали .Как не им омръзна да създават конфликти ...

    18:35 02.09.2026

  • 30 Минувач

    6 0 Отговор
    Само не пишат, как ги свързаха със службите на Русия.
    Дори това ДНК да не е подхвърлено от тях самте, за да го обвинят, то как точно само един руски паспорт въвлича цялата държава?!?
    Това е все едно, онзи българин, който го убиха в Украйна и воюваше на тяхна страна и да заявим, че цяла България стои зад него и държавата го е пратила.

    18:36 02.09.2026

  • 31 Наритай руснак

    5 6 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    18:36 02.09.2026

  • 32 Много са мизерни всичките

    6 1 Отговор
    Като ония двамата агенти на ФСБ в Англия, дето обичали да гледат средновековни шпилове, настанили се в една стая в хотела, поръчали си двамата една жена, за икономия, а за заблуда се представили за влюбени един в друг, а после намазали дръжката на вратата на жертвата си Скрипал с Новичок. Петров и Баширов.

    18:36 02.09.2026

  • 33 Няма сила в галактиката

    3 3 Отговор
    Която да спаси Путлето.

    18:36 02.09.2026

  • 34 БОЦ - ко

    5 2 Отговор
    Що е руско блато,
    За комунягите ни все е свято !

    18:36 02.09.2026

  • 35 Руска опозиция във война срещу Путин

    5 3 Отговор
    Украинците отдавна са наясно, че не са в състояние да победят Русия и по всякакъв начин се стремят да провокират война между Русия и Н.А.Т.О.
    Западът като цяло е дълбоко хлътнал в конфликта и ефективно воюва срещу Русия
    разчитайки на своето прокси Украйна да я омаломощи и обезкърви.
    И след подходящата провокация да се задейства член 5 на алианса.
    Отдавна коалицията на желаещите мечтаят на Русия да бъде нанесено стратегическо поражение.
    Светът ще се върже ли на провокациите на Зеленски ?
    И нашите политици ли ще подкрепят неговите провокации?

    18:38 02.09.2026

  • 36 Недей да баламосваш читателите

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Истината:":

    Софийският украински наркоман няма абсолютно нищо общо с некадърните руски агенти в Германия.

    18:39 02.09.2026

  • 37 Механик

    3 2 Отговор
    Нека позная! Петров и Боширов, нали?
    Ах тези пакостници бее! Ходят си къде си искат и си оставят ДНК-то на местопрестъплението.

    Коментиран от #41

    18:39 02.09.2026

  • 38 Клюкар

    4 2 Отговор
    МИ6 се излагат!
    Можеше да се постараят повечко.
    Как пък всички заподозрени са с руски паспорти? И то новички паспорти!
    И то все с измислени номера т.е фалшиви.
    За толкова много години от МИ6 не проумяха едно просто нещо:
    Русия НЕ прави фалшиви руски паспорти!!!
    Леле тия ингилизи са затъпели като краля си!
    Това е толкова прозрачно мероприятие че даже ния човек Грозев не го коментира....

    18:39 02.09.2026

  • 39 Българин

    3 1 Отговор
    Всичката сган с руски паспорти вън от ЕС!

    18:40 02.09.2026

  • 40 Капейчо

    2 0 Отговор
    С голямо учудване прочетох, че са имали италианска туристическа виза. По правило ние издаваме визи на руските терористи. Те у нас са си у дома.

    18:40 02.09.2026

  • 41 Дедо ванго

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Познаваш наУи.Олихгфрен

    18:41 02.09.2026

  • 42 БОЦ - ко

    4 0 Отговор
    Така е по-добре. Предишното бе спонтанна "първа редакция"

    Дори и пълно със фекали руско блато,
    За нашите "другари" то е свято !

    18:41 02.09.2026

  • 43 Швабиии...

    3 1 Отговор
    Ами и ако завод за барути имахме правите ли си сметката кво ви чака ?

    18:42 02.09.2026

  • 44 Криминални досиета

    2 0 Отговор
    в отявлено антируски държави! Арестувани на техни територии и освободени срещу съответната услуга.

    18:43 02.09.2026

  • 45 Въпрос

    3 0 Отговор
    Абе, какви са тези туристически визи за руски и беларуски граждани? Как може да им се издават визи на тези за ЕС?

    18:43 02.09.2026

  • 46 Анонимен

    2 1 Отговор
    Промъкнали са се през всякакви граници, проверки и защити на летището и са сглобили и поставили устройствата посред бял ден, без някой да ги забележи, но някак не са се сетили да си изтрият руските отпечатъци от консервата.

    Доооообре.

    Коментиран от #48

    18:44 02.09.2026

  • 47 Сталин

    0 0 Отговор
    Разстрелят!

    18:46 02.09.2026

  • 48 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Руската некадърност е пословична.

    18:47 02.09.2026

  • 49 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Паул Йозеф Гьобелс (на немски: Paul Joseph Goebbels) е германски политик, министър на пропагандата и просвещението на Нацистка Германия (1933 – 1945 г.) и за 2 дни до смъртта си райхсканцлер (1945 г.).

    18:47 02.09.2026

  • 50 Ами така е ...

    0 0 Отговор
    заподозряният беларуски гражданин, чието ДНК било открито пак бил евреин издирван и в Русия и в Беларус ! Но за това пък се ражхождал по цяла Европа с израелският си паспорт

    18:47 02.09.2026

  • 51 Пълна изолация

    1 0 Отговор
    Те визи раздават...желязната завеса трябва отново! Това е оправията. Който харесва руския мир, да отива. Който харесва останалия свят, да остава. Просто е!

    18:48 02.09.2026

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