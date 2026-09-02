С руски паспорти и досиета: заподозрените за Лайпциг

Германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Според информация на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ) германските власти са идентифицирали извършителите на престъплението. В момента тече разследване срещу двама души, пише "Ди Цайт".
Влезли в държавата с туристическа виза
Единият заподозрян е беларуски гражданин, чието ДНК е открито на местопрестъплението. Мъжът, който има и руски паспорт, има криминално досие в Балтийските държави, съобщават NDR, WDR и ЗЦ. Германските власти са успели да установят точно как е влязъл в страната и как я е напуснал. Според информацията на германските медии заподозреният е влязъл през Шенгенска граница, защото е имал италианска туристическа виза. Властите са установили, че документът е издаден от консулството на Италия в Минск през април месец тази година.
Предполага се, че вторият мъж е действал като координатор на логистиката на нападението и инструктор по подготовката на атентата. Смята се, че той е пристигнал в края на юли през летището в Берлин и след това е отпътувал с наета кола към Саксония. Два дни преди неуспешния атентат с дрон в Лайпциг той е напуснал страната отново със самолет. Заподозреният притежава латвийски и руски паспорт. АРД съобщава, че разследващите са идентифицирали лице, свързано с руска разузнавателна служба. Разследването продължава, но властите са скептични относно възможностите да заловят двамата заподозрени.
ДНК, което е показало съвпадения в европейски бази данни
В разследването важна роля играят няколко ДНК отпечатъци, открити на местопрестъплението и в околностите на летището в Лайпциг, отбелязва АРД. Криминалистите са ги открили върху дрона, от вътрешната страна на консервна кутия, пълна с експлозиви, както и върху антена, закрепена към дърво в близост до летището. Те са дали съвпадения в европейски бази данни, сред които в Литва и Финландия. Към това се прибавя и разузнавателна информация, която насочи разследването към заподозрените.
Властите смятат, че при неуспешния атентат преди около месец може да са били използвани повече дронове, отколкото се смяташе досега. Вече има доказателства, които сочат към тази версия. Досега са открити три летателни апарата – цели или на части.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неблагодарни нацисти
18:18 02.09.2026
2 Георги Димитров
Коментиран от #21
18:18 02.09.2026
3 Руснак на части
18:18 02.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #14
18:19 02.09.2026
5 Верно ли
18:19 02.09.2026
6 ЕСтествено
Интересно, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и вие знаете ли, че сте в нея?!
Коментиран от #15
18:19 02.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
евтените тролове на галя
къде сте бе? липсвате!
18:21 02.09.2026
9 Путлер Капуt
Коментиран от #11
18:22 02.09.2026
10 тук ли са евтените тролове?
не че ми пречи ама ми прави впечатление , тия боклуци явно звънят направо у редаакцията ли?
то не е лесно да си на символична заплата и да пишеш по цял ден неща в които ти самия не вярваш
18:23 02.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Путлер Капуt":а, ето един козяшки слуга от евтените дето пише за пари ха ха ха
18:23 02.09.2026
12 Руска
18:23 02.09.2026
13 Цирка е пълен обаче
18:23 02.09.2026
14 А защо
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пропускаш себе си, комуняго скрита?
18:24 02.09.2026
15 Малее
До коментар #6 от "ЕСтествено":колко си зле !!?
18:24 02.09.2026
16 Може пък
18:25 02.09.2026
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:26 02.09.2026
18 Зеле..
18:27 02.09.2026
19 Тва е фейк
18:27 02.09.2026
20 Истината:
е убил 18-годишната японка в "Бъкстон"
нанасял жестоки удари по своята приятелка с шест различни ножа.
Коментиран от #26, #36
18:28 02.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АБВ
А какво Гестапо и ЩАЗИ имаха само !
18:31 02.09.2026
23 Всичко изглежда като истинско
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ХИБРИДИЯТА НИ ЗАПАДНАТА Е МНОГО ПО ЯКА ОТ ХИБРИДИЯТА МУ НА ПУТИН!!!
18:31 02.09.2026
24 фен на сидеров
18:31 02.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Шорт
До коментар #20 от "Истината:":Това са болни хора наркомани. Да ги затварят и да изхвърлят ключа!
18:32 02.09.2026
27 Хе хе хе
18:33 02.09.2026
28 Значи браво ....хм
18:34 02.09.2026
29 Валя
18:35 02.09.2026
30 Минувач
Дори това ДНК да не е подхвърлено от тях самте, за да го обвинят, то как точно само един руски паспорт въвлича цялата държава?!?
Това е все едно, онзи българин, който го убиха в Украйна и воюваше на тяхна страна и да заявим, че цяла България стои зад него и държавата го е пратила.
18:36 02.09.2026
31 Наритай руснак
18:36 02.09.2026
32 Много са мизерни всичките
18:36 02.09.2026
33 Няма сила в галактиката
18:36 02.09.2026
34 БОЦ - ко
За комунягите ни все е свято !
18:36 02.09.2026
35 Руска опозиция във война срещу Путин
Западът като цяло е дълбоко хлътнал в конфликта и ефективно воюва срещу Русия
разчитайки на своето прокси Украйна да я омаломощи и обезкърви.
И след подходящата провокация да се задейства член 5 на алианса.
Отдавна коалицията на желаещите мечтаят на Русия да бъде нанесено стратегическо поражение.
Светът ще се върже ли на провокациите на Зеленски ?
И нашите политици ли ще подкрепят неговите провокации?
18:38 02.09.2026
36 Недей да баламосваш читателите
До коментар #20 от "Истината:":Софийският украински наркоман няма абсолютно нищо общо с некадърните руски агенти в Германия.
18:39 02.09.2026
37 Механик
Ах тези пакостници бее! Ходят си къде си искат и си оставят ДНК-то на местопрестъплението.
Коментиран от #41
18:39 02.09.2026
38 Клюкар
Можеше да се постараят повечко.
Как пък всички заподозрени са с руски паспорти? И то новички паспорти!
И то все с измислени номера т.е фалшиви.
За толкова много години от МИ6 не проумяха едно просто нещо:
Русия НЕ прави фалшиви руски паспорти!!!
Леле тия ингилизи са затъпели като краля си!
Това е толкова прозрачно мероприятие че даже ния човек Грозев не го коментира....
18:39 02.09.2026
39 Българин
18:40 02.09.2026
40 Капейчо
18:40 02.09.2026
41 Дедо ванго
До коментар #37 от "Механик":Познаваш наУи.Олихгфрен
18:41 02.09.2026
42 БОЦ - ко
Дори и пълно със фекали руско блато,
За нашите "другари" то е свято !
18:41 02.09.2026
43 Швабиии...
18:42 02.09.2026
44 Криминални досиета
18:43 02.09.2026
45 Въпрос
18:43 02.09.2026
46 Анонимен
Доооообре.
Коментиран от #48
18:44 02.09.2026
47 Сталин
18:46 02.09.2026
48 Ами
До коментар #46 от "Анонимен":Руската некадърност е пословична.
18:47 02.09.2026
49 Исторически факти
18:47 02.09.2026
50 Ами така е ...
18:47 02.09.2026
51 Пълна изолация
18:48 02.09.2026