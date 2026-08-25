Кремъл отрече слуховете за нова мобилизация в Русия

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи слуховете за подготвяна нова мобилизация в Русия като „информационни измислици“, които според него украинските власти целенасочено разпространяват, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
„Знаете ли, всичко това се разпространява от украинските власти. Естествено, киевският режим се опитва идеологически да разклати ситуацията в нашата страна. Всичко това са информационни измислици, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство“, заяви Песков пред RTVI.
Зеленски твърди, че Москва подготвя мобилизация
По-рано украинският президент Володимир Зеленски неколкократно заяви, че руските власти могат да обявят нова мобилизация през есента.
Според твърденията, разпространявани от украинските власти и медии, Москва може да планира мобилизирането на до 300 000 души.
Кремъл обаче категорично отхвърля тези твърдения и определя информацията като част от опит за дестабилизиране на обществените нагласи в Русия.
Засега няма официално потвърждение от руските власти за подготовка на нова мобилизационна кампания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай как хочется
10:22 25.08.2026
2 Българин
Непеошките още чакат, войната да започне!
10:23 25.08.2026
3 Сергей Лавров
Коментиран от #22
10:23 25.08.2026
4 елке пак стари пълнежи
10:24 25.08.2026
5 Примата
Коментиран от #30
10:25 25.08.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #31
10:25 25.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аеееееееее
10:34 25.08.2026
9 Сесесере
10:34 25.08.2026
10 Ко стаа бе руски боклуци?
10:38 25.08.2026
11 Айляк
Има обаче 50 000 севернокорейски човечета, готови да трепат бандери.
Малко руснаци, малко чеченци, малко севернокорейци и накрая - нема бандери.
Ще останат само Кличко, брат му на Кличко и Андрейчо Шевченко.
Но и това не е сигурно.
До последния украинец, тва е директивата на англосаксите.
10:38 25.08.2026
12 Хаха
Когато говори, тогава лъже, няма изключение!
Коментиран от #14
10:41 25.08.2026
13 Всяка година
Още един милион избити в Донбас.
Путин ги замества със всякаква паплач и измет от Азия и Африка.
Ще взема да му стана фен.Надявам се да изпревари Сталин по ликвидирането на руснаците.
Коментиран от #32
10:48 25.08.2026
14 А българският
До коментар #12 от "Хаха":русофоб, даже не знае какво е истина! Затова за него всичко е лъжа, истината я вижда единствено в центовете, получени в края на деня!
10:50 25.08.2026
15 Някой
Коментиран от #25, #29
10:51 25.08.2026
16 Информация
Коментиран от #21
10:52 25.08.2026
17 Всичко от московия е лъжа и измама !
Кога не са лъгали монголските угри ?
10:56 25.08.2026
18 Бай Тошо
10:56 25.08.2026
19 Доста ще трябва да платят на корейците
10:58 25.08.2026
20 Песков
Коментиран от #26
11:00 25.08.2026
21 Путин управлява мъдро
До коментар #16 от "Информация":Мобилизацията се извършва по региони, всеки със свои правила. Някъде нормално, другаде просто ги ловят по улиците или ги викат уж за справка, а в Москва мобилизация няма и няма да има. Така ако има недоволни, те се сърдят на местните началници, не и на големите в Москва.
11:01 25.08.2026
22 Така е
До коментар #3 от "Сергей Лавров":Освен това щом Кремъл казва, че няма да има мобилизация, значи 100% ще има.
11:02 25.08.2026
23 българин
11:02 25.08.2026
24 Путин гол до кръста на пони
11:03 25.08.2026
25 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #15 от "Някой":Руския КЕН eф - най големия, смърдящ КЕН eф !
Радост за паразити и мухи !
11:03 25.08.2026
26 Ми да де
До коментар #20 от "Песков":Аааааа, как така Песков ще лъже. Не може да бъде. Руснак никога не лъже.
11:05 25.08.2026
27 Шмекер Копейкин празнодумеца
Все циraHcka работа. 🤣
11:07 25.08.2026
28 Медведев
11:07 25.08.2026
29 Никой
До коментар #15 от "Някой":Русия е най-пропадналата държава в света. Само лъжи и войни са в главите им. Държава терорист.
11:09 25.08.2026
30 Така е
До коментар #5 от "Примата":А дано!
11:10 25.08.2026
31 Може и теб да те
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":опрашат, кой знае.
Те харесват кучета и котки, за ядене, сигурно и за друго.
11:13 25.08.2026
32 Ами да
До коментар #13 от "Всяка година":Аз вече съм му фен. Никой досега не е бастисвал така яко руската държава както Путин.
11:14 25.08.2026