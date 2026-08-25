Кремъл отрече слуховете за нова мобилизация в Русия

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи слуховете за подготвяна нова мобилизация в Русия като „информационни измислици“, които според него украинските власти целенасочено разпространяват, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

„Знаете ли, всичко това се разпространява от украинските власти. Естествено, киевският режим се опитва идеологически да разклати ситуацията в нашата страна. Всичко това са информационни измислици, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство“, заяви Песков пред RTVI.

Зеленски твърди, че Москва подготвя мобилизация

По-рано украинският президент Володимир Зеленски неколкократно заяви, че руските власти могат да обявят нова мобилизация през есента.

Според твърденията, разпространявани от украинските власти и медии, Москва може да планира мобилизирането на до 300 000 души.

Кремъл обаче категорично отхвърля тези твърдения и определя информацията като част от опит за дестабилизиране на обществените нагласи в Русия.

Засега няма официално потвърждение от руските власти за подготовка на нова мобилизационна кампания.