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Кремъл отрече слуховете за нова мобилизация в Русия

Кремъл отрече слуховете за нова мобилизация в Русия

25 Август, 2026 10:21 630 32

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  • русия-
  • мобилизация

Дмитрий Песков определи твърденията като „информационни измислици“, разпространявани умишлено от Киев

Кремъл отрече слуховете за нова мобилизация в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи слуховете за подготвяна нова мобилизация в Русия като „информационни измислици“, които според него украинските власти целенасочено разпространяват, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

„Знаете ли, всичко това се разпространява от украинските власти. Естествено, киевският режим се опитва идеологически да разклати ситуацията в нашата страна. Всичко това са информационни измислици, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство“, заяви Песков пред RTVI.

Зеленски твърди, че Москва подготвя мобилизация

По-рано украинският президент Володимир Зеленски неколкократно заяви, че руските власти могат да обявят нова мобилизация през есента.

Според твърденията, разпространявани от украинските власти и медии, Москва може да планира мобилизирането на до 300 000 души.

Кремъл обаче категорично отхвърля тези твърдения и определя информацията като част от опит за дестабилизиране на обществените нагласи в Русия.

Засега няма официално потвърждение от руските власти за подготовка на нова мобилизационна кампания.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай как хочется

    10 6 Отговор
    ма не знаем ако дадем оръжие на руснаци, накъде ще тръгнат! Ай ай ай.

    10:22 25.08.2026

  • 2 Българин

    13 6 Отговор
    Винаги съм вярвал на Путин! Преди пет години каза, че само луд може да твърди, че Русия ще напада Украйна!
    Непеошките още чакат, войната да започне!

    10:23 25.08.2026

  • 3 Сергей Лавров

    14 5 Отговор
    ЦРУ са непрофесионалисти, а Джо Байден е откровен лъжец, ако твърдят че РФ ще нападне нашите украински братя! ДА!

    Коментиран от #22

    10:23 25.08.2026

  • 4 елке пак стари пълнежи

    4 10 Отговор
    притоплени за нови от преди 3 дни

    10:24 25.08.2026

  • 5 Примата

    13 5 Отговор
    Русия я в агония

    Коментиран от #30

    10:25 25.08.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 7 Отговор
    няма бе!! корейците идат! ся , като опрашат раскините , ще се появи нов блатен народ-Хон Гил Донски летящи казаци , и Киев ще падне

    Коментиран от #31

    10:25 25.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аеееееееее

    8 5 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!И без това мунчо ви намали пенсиите.

    10:34 25.08.2026

  • 9 Сесесере

    9 5 Отговор
    Колкото нямаше да напада и Украйна ! Руснака и русофила са най-лъжливите !

    10:34 25.08.2026

  • 10 Ко стаа бе руски боклуци?

    9 8 Отговор
    Ко стаа?Избиха ли ви зъбките?

    10:38 25.08.2026

  • 11 Айляк

    5 9 Отговор
    Нема мобилизация в Русия, верно е.
    Има обаче 50 000 севернокорейски човечета, готови да трепат бандери.
    Малко руснаци, малко чеченци, малко севернокорейци и накрая - нема бандери.
    Ще останат само Кличко, брат му на Кличко и Андрейчо Шевченко.
    Но и това не е сигурно.
    До последния украинец, тва е директивата на англосаксите.

    10:38 25.08.2026

  • 12 Хаха

    21 5 Отговор
    Кога лъже един руснак?
    Когато говори, тогава лъже, няма изключение!

    Коментиран от #14

    10:41 25.08.2026

  • 13 Всяка година

    20 3 Отговор
    Всяка година 1 милион руснаци умират от алкохола.
    Още един милион избити в Донбас.
    Путин ги замества със всякаква паплач и измет от Азия и Африка.
    Ще взема да му стана фен.Надявам се да изпревари Сталин по ликвидирането на руснаците.

    Коментиран от #32

    10:48 25.08.2026

  • 14 А българският

    2 17 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    русофоб, даже не знае какво е истина! Затова за него всичко е лъжа, истината я вижда единствено в центовете, получени в края на деня!

    10:50 25.08.2026

  • 15 Някой

    2 17 Отговор
    Русия е велика страна и винаги ще бъде, а вие може да си лаете, колкото си искате.

    Коментиран от #25, #29

    10:51 25.08.2026

  • 16 Информация

    15 1 Отговор
    Кремълските подлеци и лъжци друго няма и да кажат. Вчера един руснак на около 35 години търсеше квартира в Пловдив и каза, че масово се получават призовки за справка дали са годни за военна служба. Той е избягал, а жена му с детето е в Русия.

    Коментиран от #21

    10:52 25.08.2026

  • 17 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 1 Отговор
    Отричането е сигурно потвърждение, че се извършва мобилизация и се подготвя масова такава.
    Кога не са лъгали монголските угри ?

    10:56 25.08.2026

  • 18 Бай Тошо

    5 1 Отговор
    Навремето плъзнаха неверни слухиве, че АЕЦ Чернобил, бил гръмнал. Аз категорично ги отрекох!

    10:56 25.08.2026

  • 19 Доста ще трябва да платят на корейците

    5 1 Отговор
    ако няма мобилизация.

    10:58 25.08.2026

  • 20 Песков

    5 1 Отговор
    Преди началото на тридневната спецьяльная н@ сирация, т.е. преди пет години, аз категорично отричах, че РуZия ще нападне Украйна! Излъгах ли?

    Коментиран от #26

    11:00 25.08.2026

  • 21 Путин управлява мъдро

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Информация":

    Мобилизацията се извършва по региони, всеки със свои правила. Някъде нормално, другаде просто ги ловят по улиците или ги викат уж за справка, а в Москва мобилизация няма и няма да има. Така ако има недоволни, те се сърдят на местните началници, не и на големите в Москва.

    11:01 25.08.2026

  • 22 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сергей Лавров":

    Освен това щом Кремъл казва, че няма да има мобилизация, значи 100% ще има.

    11:02 25.08.2026

  • 23 българин

    5 1 Отговор
    Значи е вярно, много мужик даде фира.

    11:02 25.08.2026

  • 24 Путин гол до кръста на пони

    5 1 Отговор
    Песков, уZпакой хората, мабалиZаця няма да има. Медведев, ти Zzатвори граниZите!

    11:03 25.08.2026

  • 25 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Руския КЕН eф - най големия, смърдящ КЕН eф !
    Радост за паразити и мухи !

    11:03 25.08.2026

  • 26 Ми да де

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Песков":

    Аааааа, как така Песков ще лъже. Не може да бъде. Руснак никога не лъже.

    11:05 25.08.2026

  • 27 Шмекер Копейкин празнодумеца

    4 1 Отговор
    Това, московски монголяк да ти гарантира нещо е същото като Къстадин cKoneйкин да се зарече "Това няма да го позволим " . 🤣🤣🤣
    Все циraHcka работа. 🤣

    11:07 25.08.2026

  • 28 Медведев

    4 1 Отговор
    А... те съседните държави като чуят, сами ще си затворят границите!

    11:07 25.08.2026

  • 29 Никой

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Русия е най-пропадналата държава в света. Само лъжи и войни са в главите им. Държава терорист.

    11:09 25.08.2026

  • 30 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Примата":

    А дано!

    11:10 25.08.2026

  • 31 Може и теб да те

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    опрашат, кой знае.
    Те харесват кучета и котки, за ядене, сигурно и за друго.

    11:13 25.08.2026

  • 32 Ами да

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всяка година":

    Аз вече съм му фен. Никой досега не е бастисвал така яко руската държава както Путин.

    11:14 25.08.2026

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