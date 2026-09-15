Врагове на народа! Иран създаде уебсайт за доноси срещу критици, живеещи в чужбина

Иран създаде уебсайт, чрез който да бъдат подавани сигнали срещу критици на режима, живеещи в чужбина, съобщава ДПА. Системата за наблюдение, наречена "Аладж" ("Изцеление"), има за цел да идентифицира "предатели". Тя е създадена официално с цел "защита на националната сигурност".
"Предателството на Иран има цена и води до правни последици", написа вчера информационната агенция "Фарс".
Иранците могат да използват както интернет портала, така и социалните мрежи, за да подават сигнали срещу предполагаемите "предатели". Самоличността на подателите на сигналите ще бъде запазена в тайна.
Засега остава напълно неясно доколко широко ще се използва уебсайтът, но съществуват опасения, че той ще засили недоверието сред иранската диаспора.
Според различни оценки около 4 милиона души с иранско гражданство или ирански произход живеят извън страната. Много от тях са напуснали Иран по политически причини.
Отдавна е известно, че иранските служби за сигурност разполагат със значителни възможности за действие в Европа и Съединените щати, което затруднява иранците в чужбина да се доверяват един на друг.
Войната с Иран допълнително засили недоверието и практиката хора да подават сигнали един срещу друг. В портала "Аладж" като потенциални "предатели" са посочени поддръжниците на военни удари срещу Иран и на санкциите срещу страната.
Според информацията на самия сайт досега граждани са подали сигнали срещу 600 души. Самоличностите на някои иранци, живеещи в чужбина, вече са публикувани в портала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:06 15.09.2026
2 123
Коментиран от #4
16:06 15.09.2026
3 НАИСТИНА
16:07 15.09.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "123":А стаду нужен не пастух, стаду нужен палач.
16:09 15.09.2026
5 Налудник
16:10 15.09.2026
6 Дада
16:10 15.09.2026
7 Митко
16:10 15.09.2026
8 Щом Украйна
16:11 15.09.2026
9 Збигнев
Коментиран от #13, #14
16:11 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 12...34
16:20 15.09.2026
12 Стоянчо Пуканката
16:20 15.09.2026
13 Ние
До коментар #9 от "Збигнев":Искаме Путин да ни води към мир и благоденствие! Само той може и никой друг.
16:22 15.09.2026
14 Слабо умен,да? ))
До коментар #9 от "Збигнев":Правиш ли разлика между Недоволни от престъпният и авторитарен ислямистко-терористичен режим на Аятоласите и Без родни национални изменници работещи срещу собствената си родина?
Като копейките из - мекяри и Павлик Морозовци!
16:23 15.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И в България трябва
16:33 15.09.2026
17 И ние трябва някъде да
16:35 15.09.2026
18 Баба Гошка
16:57 15.09.2026
19 Перо
17:24 15.09.2026