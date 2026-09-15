Врагове на народа! Иран създаде уебсайт за доноси срещу критици, живеещи в чужбина

Иран създаде уебсайт, чрез който да бъдат подавани сигнали срещу критици на режима, живеещи в чужбина, съобщава ДПА. Системата за наблюдение, наречена "Аладж" ("Изцеление"), има за цел да идентифицира "предатели". Тя е създадена официално с цел "защита на националната сигурност".

"Предателството на Иран има цена и води до правни последици", написа вчера информационната агенция "Фарс".

Иранците могат да използват както интернет портала, така и социалните мрежи, за да подават сигнали срещу предполагаемите "предатели". Самоличността на подателите на сигналите ще бъде запазена в тайна.

Засега остава напълно неясно доколко широко ще се използва уебсайтът, но съществуват опасения, че той ще засили недоверието сред иранската диаспора.

Според различни оценки около 4 милиона души с иранско гражданство или ирански произход живеят извън страната. Много от тях са напуснали Иран по политически причини.

Отдавна е известно, че иранските служби за сигурност разполагат със значителни възможности за действие в Европа и Съединените щати, което затруднява иранците в чужбина да се доверяват един на друг.

Войната с Иран допълнително засили недоверието и практиката хора да подават сигнали един срещу друг. В портала "Аладж" като потенциални "предатели" са посочени поддръжниците на военни удари срещу Иран и на санкциите срещу страната.

Според информацията на самия сайт досега граждани са подали сигнали срещу 600 души. Самоличностите на някои иранци, живеещи в чужбина, вече са публикувани в портала.