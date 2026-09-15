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Врагове на народа! Иран създаде уебсайт за доноси срещу критици, живеещи в чужбина
  Тема: Иранската криза

Врагове на народа! Иран създаде уебсайт за доноси срещу критици, живеещи в чужбина

15 Септември, 2026 16:03 604 19

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • моджтаба хаменей

Иранците могат да използват както интернет портала, така и социалните мрежи, за да подават сигнали срещу предполагаемите "предатели"

Врагове на народа! Иран създаде уебсайт за доноси срещу критици, живеещи в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Иран създаде уебсайт, чрез който да бъдат подавани сигнали срещу критици на режима, живеещи в чужбина, съобщава ДПА. Системата за наблюдение, наречена "Аладж" ("Изцеление"), има за цел да идентифицира "предатели". Тя е създадена официално с цел "защита на националната сигурност".

"Предателството на Иран има цена и води до правни последици", написа вчера информационната агенция "Фарс".

Иранците могат да използват както интернет портала, така и социалните мрежи, за да подават сигнали срещу предполагаемите "предатели". Самоличността на подателите на сигналите ще бъде запазена в тайна.

Засега остава напълно неясно доколко широко ще се използва уебсайтът, но съществуват опасения, че той ще засили недоверието сред иранската диаспора.

Според различни оценки около 4 милиона души с иранско гражданство или ирански произход живеят извън страната. Много от тях са напуснали Иран по политически причини.

Отдавна е известно, че иранските служби за сигурност разполагат със значителни възможности за действие в Европа и Съединените щати, което затруднява иранците в чужбина да се доверяват един на друг.

Войната с Иран допълнително засили недоверието и практиката хора да подават сигнали един срещу друг. В портала "Аладж" като потенциални "предатели" са посочени поддръжниците на военни удари срещу Иран и на санкциите срещу страната.

Според информацията на самия сайт досега граждани са подали сигнали срещу 600 души. Самоличностите на някои иранци, живеещи в чужбина, вече са публикувани в портала.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 10 Отговор
    Радевисти да взимат пример, защото предстои великото преселение на народите от на членове на партия ГЕРБ.

    16:06 15.09.2026

  • 2 123

    16 1 Отговор
    А ние в България избираме предателите да управляват държавата,а в нормалните държави тези негодници биват преследвани

    Коментиран от #4

    16:06 15.09.2026

  • 3 НАИСТИНА

    17 1 Отговор
    ПЕРСИТЕ СА МНОГО УМНИ ХОРА.

    16:07 15.09.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    А стаду нужен не пастух, стаду нужен палач.

    16:09 15.09.2026

  • 5 Налудник

    5 2 Отговор
    Хохохолите нали и те имаха нещо подобно?

    16:10 15.09.2026

  • 6 Дада

    7 2 Отговор
    Доколкото си спомням и в Украйна има подобен сайт, че даже се гордеят че ликвидират хора попаднали там.

    16:10 15.09.2026

  • 7 Митко

    6 2 Отговор
    Няма място за предатели. Иран е наш побратим. Всеки трябва да избира българското и точка!

    16:10 15.09.2026

  • 8 Щом Украйна

    6 1 Отговор
    Може, защо те да не могат? Украйна публикува и личните им данни и адресите..

    16:11 15.09.2026

  • 9 Збигнев

    6 2 Отговор
    Украинците нали от години имат сайта миротворец, защо не пишете за тях?

    Коментиран от #13, #14

    16:11 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 12...34

    2 1 Отговор
    Социализъмъ

    16:20 15.09.2026

  • 12 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор
    Правилни действия от страна на ръководството на древна, велика и пре-мъдра Персия. Колаборационистите трябва да бъдат тричани дори и в чужбина...

    16:20 15.09.2026

  • 13 Ние

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Збигнев":

    Искаме Путин да ни води към мир и благоденствие! Само той може и никой друг.

    16:22 15.09.2026

  • 14 Слабо умен,да? ))

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Збигнев":

    Правиш ли разлика между Недоволни от престъпният и авторитарен ислямистко-терористичен режим на Аятоласите и Без родни национални изменници работещи срещу собствената си родина?
    Като копейките из - мекяри и Павлик Морозовци!

    16:23 15.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И в България трябва

    1 0 Отговор
    За Атлантици - Врагове на народа!

    16:33 15.09.2026

  • 17 И ние трябва някъде да

    0 0 Отговор
    подаваме сигнали срещу предполагаемите атлантета-предатели

    16:35 15.09.2026

  • 18 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Браво на тях. Да идентифицират, локализират и лик ви дират плюввачите ираннци, които нищо че са взели европейски и американски паспорти и новите им родини са им дали възможност да живеят, работят и да се развиват, продължават да бъдат ограничени иранскии тъппуунгери в крат уните си. Не можело мъж да ги посрещнел на летището да не би случайно да направи нещо на старата чанта, долетяла с европейски паспорт от европейски град на частна "конференция" от 23 предимно стари чанти като нея, които са се събрали да плююяят по истинската си родина и да си споделят "страданията" в европата? Хай на самолетЯ и обратно отдет са, защото и на луната да идат, само оплакване и миззерно мислене. Как могат да им дават европейски паспорти като нито се асимилират доживот, нито се считат част от обществото, където са се присламчили?

    16:57 15.09.2026

  • 19 Перо

    1 0 Отговор
    Кралското обкръжение и еврейте на Иран, избягаха в САЩ през 1979 г. и се заселиха в Лонг Айлънд Ню Йорк и от много години са врагове на айтоласите и работят против тях! Комшиите в NY са недоволни от тях!

    17:24 15.09.2026

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