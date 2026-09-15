Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Властта сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от бързите кредити (ВИДЕО)

Основната част от бързите кредите, които се взимат са до 2000 евро. Моделът, психологията и механиката между микрокредитирането и хазарта са доста идентични - живот над границата на производствените възможности. Това заяви икономистът Кристиян Иванов пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.
"Сега Бюджетната комисия сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от схемата с кредитирането и при хората със зависимости", смята той.
Целия разговор с Кристиян Иванов гледайте във видеото:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Власт
Взривове ежедневно и цени в небесата.
Коментиран от #4
16:10 15.09.2026
2 Тити
16:12 15.09.2026
3 Абе
Коментиран от #5
16:15 15.09.2026
4 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Власт":Трай коньо. Сега сеят зелената трева но са я омешали с мнооого бурени и то все червени, та ливадата ще зааленее !
16:16 15.09.2026
5 Е как...
До коментар #3 от "Абе":ДС, народа - едно на нула /поредно/ за червените
16:18 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Никой
17:03 15.09.2026