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Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Властта сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от бързите кредити (ВИДЕО)

Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Властта сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от бързите кредити (ВИДЕО)

15 Септември, 2026 16:07 539 7

  • кристиян иванов-
  • микрокредитиране-
  • хазарт

В капана на хазарта и бързите кредити попадат хората, които искат живот над границата на производствените възможности

Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Властта сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от бързите кредити (ВИДЕО) - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Основната част от бързите кредите, които се взимат са до 2000 евро. Моделът, психологията и механиката между микрокредитирането и хазарта са доста идентични - живот над границата на производствените възможности. Това заяви икономистът Кристиян Иванов пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.

"Сега Бюджетната комисия сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от схемата с кредитирането и при хората със зависимости", смята той.

Целия разговор с Кристиян Иванов гледайте във видеото:


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Власт

    6 3 Отговор
    Абе нали Радев обещаваше спокойствие и стабилност бе. Де ги?
    Взривове ежедневно и цени в небесата.

    Коментиран от #4

    16:10 15.09.2026

  • 2 Тити

    6 4 Отговор
    А заемите които взима Радев не е ли същото България не произвежда нищо за да може да се изплатят.

    16:12 15.09.2026

  • 3 Абе

    1 1 Отговор
    какво стана с Петрохан? Разбра ли си кой/кого?

    Коментиран от #5

    16:15 15.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Власт":

    Трай коньо. Сега сеят зелената трева но са я омешали с мнооого бурени и то все червени, та ливадата ще зааленее !

    16:16 15.09.2026

  • 5 Е как...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    ДС, народа - едно на нула /поредно/ за червените

    16:18 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    Сотир Цацаров си е купил вила 141 кв. м. в Балчик в 5 звездния голф курорт " Блексирама " собственост на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев пропагандатори на руските наративи в България и яростни подръжници на " Прогресивна България " и зеления чорапогащник .

    17:03 15.09.2026

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