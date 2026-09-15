Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Властта сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от бързите кредити (ВИДЕО)

Основната част от бързите кредите, които се взимат са до 2000 евро. Моделът, психологията и механиката между микрокредитирането и хазарта са доста идентични - живот над границата на производствените възможности. Това заяви икономистът Кристиян Иванов пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ.

"Сега Бюджетната комисия сякаш има доброто намерение да извади татуираните и спортните момчета от схемата с кредитирането и при хората със зависимости", смята той.

Целия разговор с Кристиян Иванов гледайте във видеото: