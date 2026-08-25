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Мерц: Германия знае кой стои зад опита за атака с дронове на летището в Лайпциг

Мерц: Германия знае кой стои зад опита за атака с дронове на летището в Лайпциг

25 Август, 2026 13:21 901 28

  • германия-
  • лайпциг-
  • атака-
  • организатори

Германският канцлер е готов да обяви публично виновниците, ако разследването потвърди кой стои зад опита за атака

Мерц: Германия знае кой стои зад опита за атака с дронове на летището в Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правителството на Германия разполага с доказателства, които могат да насочат към организаторите на опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг, съобщава вестник Bild, позовавайки се на членове на президиума на ХДС, предава Фокус.

Според изданието Мерц е обсъдил инцидента и последствията от него на закрито заседание на изпълнителния комитет на ХДС около три седмици след случилото се.

Берлин подготвя реакция

По думите на канцлера, ако разследването установи кой стои зад атаката, имената на организаторите трябва да бъдат обявени публично и случаят не бива да остане без последствия.

Източници на Bild твърдят, че Мерц е бил категоричен в намерението си да посочи публично виновниците и да предприеме ответни мерки при успешно приключване на разследването.

Какви точно могат да бъдат тези мерки, особено ако зад атаката стои държавен субект, не е било обсъждано на заседанието.

Дрон с взривно устройство край украински самолет

Инцидентът е станал късно вечерта на 4 август на пистата на летище Лайпциг.

В близост до украински товарен самолет „Ан“ е бил открит дрон, оборудван със самоделно взривно устройство. Детонаторът не се е задействал.

Същата нощ втори дрон се е сблъскал с товарен самолет на DHL.

Десет дни по-късно следователите са открили и трети безпилотен летателен апарат, както и следи от взривно вещество. По предварителни данни става дума за около 50 грама хексоген.

Разследването продължава, като засега германските власти не са посочили официално кой стои зад инцидентите.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 yкpонюз

    35 4 Отговор
    4O4, вcички знаят!

    Коментиран от #3

    13:23 25.08.2026

  • 2 Публична тайна е

    30 0 Отговор
    Всички знаем.

    13:23 25.08.2026

  • 3 Здрасти,

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "yкpонюз":

    фейкав!

    Коментиран от #23

    13:23 25.08.2026

  • 4 балък

    37 3 Отговор
    Ееей 15 дрона около украински самолет, нито един гръмнал! Те руснаците шах играят с тях!

    13:23 25.08.2026

  • 5 Обективен

    7 29 Отговор
    Крайно време е ДОЙЧЛАНД да освободи П едерацията от фашистката г ЕЙ СЕКТА У КРЕМЛЯ!

    13:24 25.08.2026

  • 6 виктория

    30 4 Отговор
    явно са укри, затова мълчат!!

    13:28 25.08.2026

  • 7 НА ТОЗИ МУШМОРОК

    34 4 Отговор
    И ВИДА И ИЗКАЗВАНИЯТА СА КОМИЧНИ.

    13:28 25.08.2026

  • 8 Тиква

    37 4 Отговор
    Браво, супер, Всички знаят кой подготвял "атентат", всички знаем кой взриви северен поток, само мерц, уСрула,кая,мая,микрон не знаят.

    13:28 25.08.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 0 Отговор
    Путин,кой да е!?🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    13:30 25.08.2026

  • 10 хехе

    27 1 Отговор
    а знаят ли кой стои зад взрива на северния поток?

    13:32 25.08.2026

  • 11 Ммммм

    14 3 Отговор
    Тоя завършен клоун. А гнома е Профи клоун

    13:32 25.08.2026

  • 12 Галина Събева

    18 3 Отговор
    Стига с плашили децата със снимката на този Върколак ,все пак и непълнолетни посещават сайта .

    13:34 25.08.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    4 21 Отговор
    Диверсантите са същите, които 12 палиха заводи и складове в България!
    Мунчо, кво праим?

    Коментиран от #22

    13:34 25.08.2026

  • 14 Иван 1

    19 1 Отговор
    Как няма да знае това е приятеля му зеле.

    13:36 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян

    1 15 Отговор
    Германските полицаи са открили днка което означава че скоро рузките шпиони ще са хванати и оповестени пред света че рузия е терорист номер едно в Европа

    Коментиран от #20

    13:39 25.08.2026

  • 17 Как кой стои

    7 1 Отговор
    Зеленски търси провокация

    13:43 25.08.2026

  • 18 клоуни с каски

    9 1 Отговор
    цял свят знае много повече, чиия колония сте и заради кого след 100 г автоиндустрия ще я закриете като Титаник.... да прекъснеш всякакви ик отношения със страната с най много ресурси на тази планета, показва потенциала ви на ЗНАНИЕ! Първия симптом беше, че не ЗНАЕХТЕ, КОЙ Е ПОДСЛУШВАЛ Меркел два мандата....

    13:44 25.08.2026

  • 19 българина

    10 1 Отговор
    някой слага бомби около украински самолет и не ги взривява....... колкото и да си тъпа каска трябва да се сетиш кой е и какво цели, оше санкции и да закъсате още повече.... След всяка война която загубите тъпотата ви се извисява над този континент

    13:47 25.08.2026

  • 20 Елементарно Уотсън

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян":

    Има явни следи от роммска днк по нинджата на Десислава Димитрова -Контрольорката !

    13:55 25.08.2026

  • 21 Докажи тогава

    4 0 Отговор
    След като знаете бе изпаднал германецо.
    Дай доказателства.?

    13:57 25.08.2026

  • 22 Какво правим ли

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Пращаме те в Белене

    14:00 25.08.2026

  • 23 Евро-Атлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Здрасти,":

    Здравей, гламав

    14:04 25.08.2026

  • 24 Някой

    1 0 Отговор
    Украински транспортен самолет аз пренасяне на оръжия с които да се стреля в Русия, е напълно законно цел да бъде взривен в Германия. Това е заслуга на такива като този Мерц.

    14:09 25.08.2026

  • 25 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    1 0 Отговор
    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУССКИХ СПЕЦСЛУЖБ!

    14:11 25.08.2026

  • 26 НАСКО

    0 0 Отговор
    Украинска провокация съшита с бели конци!

    14:16 25.08.2026

  • 27 Отврат

    1 0 Отговор
    А кой ви гръмна Северния поток бе послУшковци палашОрски?

    14:19 25.08.2026

  • 28 Иван

    1 0 Отговор
    Ами Германия йатознае, да ди изгони всички руснаци от тетиторията, те дациреи за цяла Европ. Днешните руснаци не са онези руснаци, избягали ит СССР. Те винаги ще бъдат троянски кон в която и държава да са.

    14:20 25.08.2026

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