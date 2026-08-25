Мерц: Германия знае кой стои зад опита за атака с дронове на летището в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правителството на Германия разполага с доказателства, които могат да насочат към организаторите на опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг, съобщава вестник Bild, позовавайки се на членове на президиума на ХДС, предава Фокус.
Според изданието Мерц е обсъдил инцидента и последствията от него на закрито заседание на изпълнителния комитет на ХДС около три седмици след случилото се.
Берлин подготвя реакция
По думите на канцлера, ако разследването установи кой стои зад атаката, имената на организаторите трябва да бъдат обявени публично и случаят не бива да остане без последствия.
Източници на Bild твърдят, че Мерц е бил категоричен в намерението си да посочи публично виновниците и да предприеме ответни мерки при успешно приключване на разследването.
Какви точно могат да бъдат тези мерки, особено ако зад атаката стои държавен субект, не е било обсъждано на заседанието.
Дрон с взривно устройство край украински самолет
Инцидентът е станал късно вечерта на 4 август на пистата на летище Лайпциг.
В близост до украински товарен самолет „Ан“ е бил открит дрон, оборудван със самоделно взривно устройство. Детонаторът не се е задействал.
Същата нощ втори дрон се е сблъскал с товарен самолет на DHL.
Десет дни по-късно следователите са открили и трети безпилотен летателен апарат, както и следи от взривно вещество. По предварителни данни става дума за около 50 грама хексоген.
Разследването продължава, като засега германските власти не са посочили официално кой стои зад инцидентите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 yкpонюз
Коментиран от #3
13:23 25.08.2026
2 Публична тайна е
13:23 25.08.2026
3 Здрасти,
До коментар #1 от "yкpонюз":фейкав!
Коментиран от #23
13:23 25.08.2026
4 балък
13:23 25.08.2026
5 Обективен
13:24 25.08.2026
6 виктория
13:28 25.08.2026
7 НА ТОЗИ МУШМОРОК
13:28 25.08.2026
8 Тиква
13:28 25.08.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
13:30 25.08.2026
10 хехе
13:32 25.08.2026
11 Ммммм
13:32 25.08.2026
12 Галина Събева
13:34 25.08.2026
13 Ганя Путинофила
Мунчо, кво праим?
Коментиран от #22
13:34 25.08.2026
14 Иван 1
13:36 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян
Коментиран от #20
13:39 25.08.2026
17 Как кой стои
13:43 25.08.2026
18 клоуни с каски
13:44 25.08.2026
19 българина
13:47 25.08.2026
20 Елементарно Уотсън
До коментар #16 от "стоян":Има явни следи от роммска днк по нинджата на Десислава Димитрова -Контрольорката !
13:55 25.08.2026
21 Докажи тогава
Дай доказателства.?
13:57 25.08.2026
22 Какво правим ли
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Пращаме те в Белене
14:00 25.08.2026
23 Евро-Атлантик
До коментар #3 от "Здрасти,":Здравей, гламав
14:04 25.08.2026
24 Някой
14:09 25.08.2026
25 Ч€рв€н Бой ко Но €в
14:11 25.08.2026
26 НАСКО
14:16 25.08.2026
27 Отврат
14:19 25.08.2026
28 Иван
14:20 25.08.2026