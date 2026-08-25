Мерц: Германия знае кой стои зад опита за атака с дронове на летището в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правителството на Германия разполага с доказателства, които могат да насочат към организаторите на опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг, съобщава вестник Bild, позовавайки се на членове на президиума на ХДС, предава Фокус.

Според изданието Мерц е обсъдил инцидента и последствията от него на закрито заседание на изпълнителния комитет на ХДС около три седмици след случилото се.

Берлин подготвя реакция

По думите на канцлера, ако разследването установи кой стои зад атаката, имената на организаторите трябва да бъдат обявени публично и случаят не бива да остане без последствия.

Източници на Bild твърдят, че Мерц е бил категоричен в намерението си да посочи публично виновниците и да предприеме ответни мерки при успешно приключване на разследването.

Какви точно могат да бъдат тези мерки, особено ако зад атаката стои държавен субект, не е било обсъждано на заседанието.

Дрон с взривно устройство край украински самолет

Инцидентът е станал късно вечерта на 4 август на пистата на летище Лайпциг.

В близост до украински товарен самолет „Ан“ е бил открит дрон, оборудван със самоделно взривно устройство. Детонаторът не се е задействал.

Същата нощ втори дрон се е сблъскал с товарен самолет на DHL.

Десет дни по-късно следователите са открили и трети безпилотен летателен апарат, както и следи от взривно вещество. По предварителни данни става дума за около 50 грама хексоген.

Разследването продължава, като засега германските власти не са посочили официално кой стои зад инцидентите.