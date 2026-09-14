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Германски синдикат: Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия

Германски синдикат: Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия

14 Септември, 2026 16:45 968 14

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Лидерът на синдиката заяви, че работниците понасят основната тежест на кризата в сектора

Германски синдикат: Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влиятелният германски синдикат И Ге Метал (IG Metall) планира демонстрации на повече от 200 места в Германия на 21 септември в знак на протест срещу съкращенията на работни места и други изисквания към работниците в автомобилната индустрия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Лидерът на синдиката Кристиане Бенер заяви, че работниците понасят основната тежест на кризата в сектора.

„В момента сме свидетели на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия“, каза тя, като добави, че основният въпрос е идеята за увеличаване на 35-часовата работна седмица.

В автомобилния сектор в Германия 35-часовата работна седмица е стандарт, установен с колективни трудови договори. В отговор на настоящите предизвикателства пред сектора автомобилните компании обсъждат удължаването ѝ до 40 часа без увеличение на заплатите.

Йенс Шефер, председател на работническия съвет на автомобилния доставчик Цет Еф (ZF) в Хановер, заяви, че това би означавало пет допълнителни работни часа седмично без заплащане.

„Това поставя колегите до стената", каза той и добави, че подобна мярка би довела и до още съкращения на работни места.

Бенер заяви, че работниците вече са направили жертви на стойност няколко милиарда евро, включително чрез отстъпки по отношение на заплатите и съкращения в колективните трудови договори. Въпреки това им се казва, че направеното не е достатъчно. Същевременно компаниите продължават да изплащат дивиденти, а ръководствата не понасят последствия за допуснатите в миналото грешки.

И Ге Метал си поставя за цел да изведе на улицата над 100 000 души на 21 септември. Предвидени са различни инициативи за нарушаване на нормалния работен процес, сред които събрания на работниците в предприятията, протестни действия по време на обедната почивка, шествия и публични изказвания.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професии на бъдещето

    2 7 Отговор
    Да се преквалифицират в производството на дронове или техническа поддръжка на хуманоидни кухненски роботи.

    Коментиран от #5, #12, #13

    16:51 14.09.2026

  • 2 колев

    8 0 Отговор
    бг синдикатите да гледат и да се учат!

    16:52 14.09.2026

  • 3 Сатана Z

    6 0 Отговор
    В Дойчланд всички реват,но никой не стачкува.На синдикатите това им е работа,ако 75% от членовете са за превантивни действия са длъжни да започнат протести.

    16:52 14.09.2026

  • 4 Ми те тия

    6 1 Отговор
    работници се оядоха... в Румъния, Унгария и в Полша взимат 6 пъти по малки заплати в същия бранш...

    Коментиран от #14

    16:53 14.09.2026

  • 5 емзеперикс

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професии на бъдещето":

    вие преквалифицирахте ли се?

    Коментиран от #10

    16:53 14.09.2026

  • 6 Лигавщини по немски

    6 0 Отговор
    "това би означавало пет допълнителни работни часа седмично без заплащане."
    „Това поставя колегите до стената". Що не дойдат тези в България да видят какво е или не отидат в Китай. Там стандартът е 996 при по-висока производителност и по-ниска цена.

    16:55 14.09.2026

  • 7 Щип

    9 0 Отговор
    Така е докато санкционират Русия и евтините енергоносители!!!
    Ще има повече работа за същите заплати, оборотът ще покрива загубите, пък и китайците напират с евтини коли!

    17:11 14.09.2026

  • 8 ......-

    6 0 Отговор
    Дойчовците като си "избират" Кирчовци ще е така !

    17:15 14.09.2026

  • 9 Газпром

    6 1 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    17:15 14.09.2026

  • 10 Синдикат на овчарите и чобаните

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "емзеперикс":

    Естествено, още преди широкото разпространение на комерсиалните ИИ приложения и смартфоните.

    17:19 14.09.2026

  • 11 Тва е само началото.

    5 0 Отговор
    После глад и мизерия ще мори добитъка. Санкциите срещу Русия имат ефекта на бумеранга, връща се и реже кухите тикви на тези които са го хвърлили.

    17:25 14.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И де ша ги праят бе cърvуl saдrаn,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професии на бъдещето":

    то заводи още няма, да не говорим за материали които няма откъде да ги вземат. Руснаците само за август са вдигнали производството на реактивни дронове от 350 през юли до 3200 през август. А,1западналите pроpаdнаlяcи да не говорим за тъпите ukрopитеci, които стават само за разходен матрял и пушечно месо превръщано в русенско варено.

    17:37 14.09.2026

  • 14 Ми нъл са пишат, че са у райската

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ми те тия":

    градина а останалите са в тръните и драките. Нека опитат сеги и те от трънаците и буедаците и да свикват щот бъдещето им ще е такова сураво и кurаvо.

    17:41 14.09.2026

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