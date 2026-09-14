Германски синдикат: Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия

Влиятелният германски синдикат И Ге Метал (IG Metall) планира демонстрации на повече от 200 места в Германия на 21 септември в знак на протест срещу съкращенията на работни места и други изисквания към работниците в автомобилната индустрия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Лидерът на синдиката Кристиане Бенер заяви, че работниците понасят основната тежест на кризата в сектора.

„В момента сме свидетели на безпрецедентна атака срещу работниците в автомобилната индустрия“, каза тя, като добави, че основният въпрос е идеята за увеличаване на 35-часовата работна седмица.

В автомобилния сектор в Германия 35-часовата работна седмица е стандарт, установен с колективни трудови договори. В отговор на настоящите предизвикателства пред сектора автомобилните компании обсъждат удължаването ѝ до 40 часа без увеличение на заплатите.

Йенс Шефер, председател на работническия съвет на автомобилния доставчик Цет Еф (ZF) в Хановер, заяви, че това би означавало пет допълнителни работни часа седмично без заплащане.

„Това поставя колегите до стената", каза той и добави, че подобна мярка би довела и до още съкращения на работни места.

Бенер заяви, че работниците вече са направили жертви на стойност няколко милиарда евро, включително чрез отстъпки по отношение на заплатите и съкращения в колективните трудови договори. Въпреки това им се казва, че направеното не е достатъчно. Същевременно компаниите продължават да изплащат дивиденти, а ръководствата не понасят последствия за допуснатите в миналото грешки.

И Ге Метал си поставя за цел да изведе на улицата над 100 000 души на 21 септември. Предвидени са различни инициативи за нарушаване на нормалния работен процес, сред които събрания на работниците в предприятията, протестни действия по време на обедната почивка, шествия и публични изказвания.