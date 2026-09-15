Масиран ракетен удар по Таганрог: Гори склад на Ozon

Ситуацията в пограничните руски региони рязко се обостри след нова мощна въздушна офанзива. Към настоящия час на 15 септември, град Таганрог в Ростовска област стана обект на изключително масирана ракетна атака, която нанесе сериозни материални щети на ключови логистични и промишлени обекти.

Извънредно положение в града и щети по инфраструктурата

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В ранните часове на денонощието в града беше обявена въздушна и ракетна опасност, последвана от серия от силни експлозии. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсарь потвърди официално в своя канал в мрежата Max, че вследствие на ударите са регистрирани десетки поражения на земята и са избухнали няколко големи пожара.

Сред сериозно засегнатите обекти е крупният логистичен склад на платформата за електронна търговия Ozon, където е възникнал пожар. Властите съобщават още за:

Поражения по складове на местни селскостопански предприятия и голям хранителен магазин.

и голям хранителен магазин. Изпочупени стъкла на две многофамилни и три частни жилищни сгради , търговски център и учебно заведение.

, търговски център и учебно заведение. Прекъсната газопроводна тръба, която за щастие не е нарушила основните жизнеосигурителни функции на засегнатия район.

По предварителни данни на спешните служби, в града няма загинали или пострадали граждани.

Целта: Стратегическият авиационен завод?

Въпреки че местната администрация акцентира върху цивилните обекти, независими източници и кадри в социалните мрежи сочат, че една от основните цели на ракетната атака е бил Таганрогският авиационен научно-технически комплекс „Г. М. Бериев“, пише Обозревател. Това предприятие е с изключително стратегическо значение за руската армия, тъй като там се извършва ремонтът, поддръжката и модернизацията на тежките военни самолети за далечно радиолокационно откриване А-50, както и на стратегическите бомбардировачи Ту-95МС. На мястото продължават да работят засилени екипи на пожарната и министерството на извънредните ситуации.