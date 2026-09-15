Ситуацията в пограничните руски региони рязко се обостри след нова мощна въздушна офанзива. Към настоящия час на 15 септември, град Таганрог в Ростовска област стана обект на изключително масирана ракетна атака, която нанесе сериозни материални щети на ключови логистични и промишлени обекти.
Извънредно положение в града и щети по инфраструктурата
В ранните часове на денонощието в града беше обявена въздушна и ракетна опасност, последвана от серия от силни експлозии. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсарь потвърди официално в своя канал в мрежата Max, че вследствие на ударите са регистрирани десетки поражения на земята и са избухнали няколко големи пожара.
Сред сериозно засегнатите обекти е крупният логистичен склад на платформата за електронна търговия Ozon, където е възникнал пожар. Властите съобщават още за:
- Поражения по складове на местни селскостопански предприятия и голям хранителен магазин.
- Изпочупени стъкла на две многофамилни и три частни жилищни сгради, търговски център и учебно заведение.
- Прекъсната газопроводна тръба, която за щастие не е нарушила основните жизнеосигурителни функции на засегнатия район.
По предварителни данни на спешните служби, в града няма загинали или пострадали граждани.
Целта: Стратегическият авиационен завод?
Въпреки че местната администрация акцентира върху цивилните обекти, независими източници и кадри в социалните мрежи сочат, че една от основните цели на ракетната атака е бил Таганрогският авиационен научно-технически комплекс „Г. М. Бериев“, пише Обозревател. Това предприятие е с изключително стратегическо значение за руската армия, тъй като там се извършва ремонтът, поддръжката и модернизацията на тежките военни самолети за далечно радиолокационно откриване А-50, както и на стратегическите бомбардировачи Ту-95МС. На мястото продължават да работят засилени екипи на пожарната и министерството на извънредните ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Информация о ИИ
Коментиран от #11, #13
06:18 15.09.2026
2 Сигурно
06:19 15.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Капитулацията
06:21 15.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Оня
06:27 15.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 удри,удри
06:28 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ИИ казва
До коментар #1 от "Информация о ИИ":Заболелите от СПИН в руската армия след 2022 година да се увеличили с 2 000( !)процента.
Коментиран от #14, #19
06:29 15.09.2026
12 Питам
06:30 15.09.2026
13 Леле - леле ! 🤔
До коментар #1 от "Информация о ИИ":" Да, това твърдение е напълно вярно и точно отразява официалната статистика за насилието с огнестрелно оръжие в САЩ." / И ко праим с налте евроатлантици , дето искат да са негърки в щата Алабама ?.
06:31 15.09.2026
14 Информация от ИИ
До коментар #11 от "ИИ казва":В САЩ около 1,2 милиона души живеят с ХИВ/СПИН. По официални данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), броят на лицата с потвърдена (диагностицирана) инфекция е 1 158 701 души. Смята се, че около 13% от общия брой на заразените (близо 150 000 души) не знаят за статуса си.
Коментиран от #21
06:33 15.09.2026
15 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
06:33 15.09.2026
16 Оня
Коментиран от #17
06:33 15.09.2026
17 Що говориш на Милен на малко име?
До коментар #16 от "Оня":Да не си му лапал?
06:38 15.09.2026
18 Хм...
До коментар #8 от "Хахаха":Расията ще ни напада ли? Ти на Дунав ли си вече да чакаш със свaлeни г@щи?
06:39 15.09.2026
19 Елементарно
До коментар #11 от "ИИ казва":Употребата на украанки си носи негативните последици . Братушките , колкото у да да загорели , трябва да мислят що за стока са тези героiни на крайна .
06:40 15.09.2026
20 Пироман
06:44 15.09.2026
21 Ахъм
До коментар #14 от "Информация от ИИ":А сега го питай колко са заразените в расия и дали няма да спомене епидемия. После се върни да докладваш.
Коментиран от #24
06:45 15.09.2026
22 Пореден ден на Урко фашистки лъжи
06:52 15.09.2026
23 Штедрият
06:52 15.09.2026
24 хамсал
До коментар #21 от "Ахъм":Попитах ИИ за Русия. И се оказа, че ИИ плещи щуротии-"В Русия ХИВ (човешки имуннодефицитни вируси) разпространява се с прекрасни показатели. През последната година са регистрирани над 1 милион нови случаи, а общият брой носители на вируса е над 1 милиард. Важно е да се отбележи, че през 2018 г. са регистрирани над 90 000 нови случаи...". Милионите заразени и дори милиарди ги няма за нищо. Това да не е Китай! И това-"разпространява се с прекрасни показатели" го оставям без коментар, толкова за ИИ.
06:58 15.09.2026