Новини
Свят »
Русия »
Масиран ракетен удар по Таганрог: Гори склад на Ozon
  Тема: Украйна

Масиран ракетен удар по Таганрог: Гори склад на Ozon

15 Септември, 2026 06:10, обновена 15 Септември, 2026 06:16 1 068 24

  • таганрог-
  • атака-
  • удари-
  • инфраструктура-
  • щети-
  • всу

Взривове разтърсиха руския град; Поразена е цивилна инфраструктура и заводи в Ростовска област

Масиран ракетен удар по Таганрог: Гори склад на Ozon - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в пограничните руски региони рязко се обостри след нова мощна въздушна офанзива. Към настоящия час на 15 септември, град Таганрог в Ростовска област стана обект на изключително масирана ракетна атака, която нанесе сериозни материални щети на ключови логистични и промишлени обекти.

Извънредно положение в града и щети по инфраструктурата

Още новини от Украйна

В ранните часове на денонощието в града беше обявена въздушна и ракетна опасност, последвана от серия от силни експлозии. Временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсарь потвърди официално в своя канал в мрежата Max, че вследствие на ударите са регистрирани десетки поражения на земята и са избухнали няколко големи пожара.

Сред сериозно засегнатите обекти е крупният логистичен склад на платформата за електронна търговия Ozon, където е възникнал пожар. Властите съобщават още за:

  • Поражения по складове на местни селскостопански предприятия и голям хранителен магазин.
  • Изпочупени стъкла на две многофамилни и три частни жилищни сгради, търговски център и учебно заведение.
  • Прекъсната газопроводна тръба, която за щастие не е нарушила основните жизнеосигурителни функции на засегнатия район.

По предварителни данни на спешните служби, в града няма загинали или пострадали граждани.

Целта: Стратегическият авиационен завод?

Въпреки че местната администрация акцентира върху цивилните обекти, независими източници и кадри в социалните мрежи сочат, че една от основните цели на ракетната атака е бил Таганрогският авиационен научно-технически комплекс „Г. М. Бериев“, пише Обозревател. Това предприятие е с изключително стратегическо значение за руската армия, тъй като там се извършва ремонтът, поддръжката и модернизацията на тежките военни самолети за далечно радиолокационно откриване А-50, както и на стратегическите бомбардировачи Ту-95МС. На мястото продължават да работят засилени екипи на пожарната и министерството на извънредните ситуации.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Информация о ИИ

    7 27 Отговор
    В САЩ средно над 300 души стават жертва на огнестрелно оръжие всеки ден – около 110–120 души загиват, а над 200 други са ранени

    Коментиран от #11, #13

    06:18 15.09.2026

  • 2 Сигурно

    18 40 Отговор
    Таганрог ще им излезе през носа !

    06:19 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Капитулацията

    22 55 Отговор
    Дронове с 30 кг взрив срещу ФАБ-3000 и хиперзвук! Хайде по-сериозно, ЦРУ Козяк се бори до последния укра и на пропагандния фронт...

    06:21 15.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    12 32 Отговор
    Айде пак ,масирана атака счупили прозорци и гръмнали магазин! Е колко да е масирана бе ? Иначе на заглавия го докарвате ,четеш после то едно голямо нищо!

    06:27 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 удри,удри

    22 1 Отговор
    бай Постоле!

    06:28 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИИ казва

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "Информация о ИИ":

    Заболелите от СПИН в руската армия след 2022 година да се увеличили с 2 000( !)процента.

    Коментиран от #14, #19

    06:29 15.09.2026

  • 12 Питам

    22 10 Отговор
    Кога ще извлекат путин озъбен от бункера?

    06:30 15.09.2026

  • 13 Леле - леле ! 🤔

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "Информация о ИИ":

    " Да, това твърдение е напълно вярно и точно отразява официалната статистика за насилието с огнестрелно оръжие в САЩ." / И ко праим с налте евроатлантици , дето искат да са негърки в щата Алабама ?.

    06:31 15.09.2026

  • 14 Информация от ИИ

    2 15 Отговор

    До коментар #11 от "ИИ казва":

    В САЩ около 1,2 милиона души живеят с ХИВ/СПИН. По официални данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), броят на лицата с потвърдена (диагностицирана) инфекция е 1 158 701 души. Смята се, че около 13% от общия брой на заразените (близо 150 000 души) не знаят за статуса си.

    Коментиран от #21

    06:33 15.09.2026

  • 15 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    16 7 Отговор
    Копейки краят ви идва! Който разбрал,разбрал.

    06:33 15.09.2026

  • 16 Оня

    7 16 Отговор
    На всички е ясно че тия минусчета дето ги шляпате светкавично не са истински, що си губите времето бе Милене?

    Коментиран от #17

    06:33 15.09.2026

  • 17 Що говориш на Милен на малко име?

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    Да не си му лапал?

    06:38 15.09.2026

  • 18 Хм...

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    Расията ще ни напада ли? Ти на Дунав ли си вече да чакаш със свaлeни г@щи?

    06:39 15.09.2026

  • 19 Елементарно

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИИ казва":

    Употребата на украанки си носи негативните последици . Братушките , колкото у да да загорели , трябва да мислят що за стока са тези героiни на крайна .

    06:40 15.09.2026

  • 20 Пироман

    1 4 Отговор
    ГорИ... ГорИ огънче

    06:44 15.09.2026

  • 21 Ахъм

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Информация от ИИ":

    А сега го питай колко са заразените в расия и дали няма да спомене епидемия. После се върни да докладваш.

    Коментиран от #24

    06:45 15.09.2026

  • 22 Пореден ден на Урко фашистки лъжи

    3 1 Отговор
    Зеления наркоман къде го скрихте

    06:52 15.09.2026

  • 23 Штедрият

    2 3 Отговор
    Е кво и е специалното на операцията! Русия горит! Кораблите оперират по дъното на Черно море, дизелови дъждове, осакатена нация, липсата на бензин на бензинколонката имобилизирва руснака! Това е специалното!

    06:52 15.09.2026

  • 24 хамсал

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ахъм":

    Попитах ИИ за Русия. И се оказа, че ИИ плещи щуротии-"В Русия ХИВ (човешки имуннодефицитни вируси) разпространява се с прекрасни показатели. През последната година са регистрирани над 1 милион нови случаи, а общият брой носители на вируса е над 1 милиард. Важно е да се отбележи, че през 2018 г. са регистрирани над 90 000 нови случаи...". Милионите заразени и дори милиарди ги няма за нищо. Това да не е Китай! И това-"разпространява се с прекрасни показатели" го оставям без коментар, толкова за ИИ.

    06:58 15.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания