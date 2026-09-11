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Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд: за първи път надхвърли 6 долара за галон
  Тема: Иранската криза

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд: за първи път надхвърли 6 долара за галон

11 Септември, 2026 12:04 891 36

  • дизел-
  • сащ-
  • петрол-
  • иран-
  • ормузки проток

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд: за първи път надхвърли 6 долара за галон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според Американската автомобилна асоциация (AAA) цената на галон дизел днес се движи средно около 6,06 долара, за първи път преминавайки този символичен праг.

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии.

Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.

Международната агенция по енергията (МАЕ) не очаква ситуацията с търсенето на петрол да се нормализира преди 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г. Това се посочва в месечния доклад на агенцията за състоянието на петролния пазар, публикуван днес и цитиран от световните агенции, предаде БТА.

„Като се има предвид, че конфликтът продължава, ние предполагаме, че нормализирането на ситуацията, което, както очаквахме по-рано, трябваше да настъпи през втората половина на 2026 г., ще бъде отложено до 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г.“, се посочва в документа.

МАЕ отбелязва, че очакваното възстановяване през 2027 г. ще доведе до ръст на търсенето до 105 млн. барела петрол на ден, което ще компенсира само частично загубите от 2026 година.

Според оценката на МАЕ спадът в търсенето на петрол през тази година ще бъде сравним с другите четири кризи, настъпили в света през последните 60 години. Става дума за кризите през 1973 и 1979 г., световната финансова криза през 2007–2008 г. и пандемията от коронавирус. Според експертите на МАЕ предишните спадове в търсенето от такъв мащаб неизменно са били последвани от продължителни периоди на възстановяване и структурни промени.

„По този начин нашата прогноза за бързо и пълно възстановяване на световната икономика през следващата година при незначителен устойчив спад в търсенето може да бъде значително понижена“, допълва докладът.

МАЕ понижи прогнозата си и вече очаква спад в търсенето от 2,5 милиона барела на ден на годишна база, докато в предишната си прогноза от август предвиждаше спад от 1,6 милиона барела на ден. Световното потребление на петрол през 2026 г. се очаква да достигне милиона барела на ден, спрямо милиона барела на ден, прогнозирани миналия месец.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    А идат избори.

    Коментиран от #11

    12:09 11.09.2026

  • 2 Дончооо , Дончо

    19 0 Отговор
    Ай честито ... Ама па - Ормуз Ваш Мяш .

    Коментиран от #23

    12:10 11.09.2026

  • 3 Дии

    22 0 Отговор
    Нека им. Дано се осъзнаят че рижавия не е нормален.

    12:10 11.09.2026

  • 4 Мдаа

    17 0 Отговор
    Най-големият износител на втечнен природен газ (LNG) в света се превърна в купувач на газ.
    Bloomberg: Катар, който беше най-големият износител на втечнен природен газ (LNG) в света преди войната, сега преговаря за закупуване на американски LNG по дългосрочни договори.

    Войната с Иран извади от строя два от 14-те влака за втечнен природен газ (LNG) на Катар в Рас Лафан и ремонтът им ще отнеме от три до пет години. Износът на втечнен природен газ (LNG) от Катар се е сринал с 96% през последните шест месеца: от 509 доставки през същия период миналата година до 18. Очакваните щети за Катар възлизат на 24 милиарда долара.

    Мдаа....

    Коментиран от #13

    12:13 11.09.2026

  • 5 Ок бейби

    16 1 Отговор
    Да благодарят на старата рижа, нали гласуваха за него. Сега да не плачкат.

    12:14 11.09.2026

  • 6 Циганин

    12 1 Отговор
    Бай Дончо лудото ще докара ХОЛИВУД до просешка тояга..! СПРЕТЕ ИЛИ ИЗРЕЖЕ ТОЗИ ТУМОР..! ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОДКРЕПЯ АРЖЕНТИНА.

    12:14 11.09.2026

  • 7 превозвач

    4 0 Отговор
    Идва Тесла Семи

    12:15 11.09.2026

  • 8 Исторически парк

    3 4 Отговор
    РАДЕВ Е ВИНОВЕН!

    12:15 11.09.2026

  • 9 Здравей Мария

    16 0 Отговор
    Свали черните очила за да видиш и ако можеш да осъзнаеш че дизела в Е С е 30% най-малко по-скъп. Аз синьото гориво е 10 пъти по-скъпо .
    Не пускай либерално демократични опорки А дай сравнение на цени за да разберат европейските граждани колко по-скъпо плащат горивата заради умните в кавички ръководители на този измислен съюз.
    Грешка след грешка и санкция след санкция ни доведе до тук.

    Коментиран от #25

    12:17 11.09.2026

  • 10 Атина Палада

    8 1 Отговор
    ТръмпИЧ си върши работата отлично..А вие си му казвайте,че е хахо .

    12:17 11.09.2026

  • 11 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малко е.... Един галон мисля че беше около 3,80 литра..... Когато стане 10 в краварника ще бъде много интересно....

    Коментиран от #28

    12:19 11.09.2026

  • 12 Синбад Моряка

    16 0 Отговор
    Спасението на света ще започне с разпадането на щатите. Тръмп работи за това неуморно!
    Една бърза гражданска война ще погребе вечния хегемон, колкото да не им се вярва на някои!

    Коментиран от #14

    12:21 11.09.2026

  • 13 Ъперкът

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Ако не играеха по свирката на америте това нямаше да се случи. Сигурността в региона не е за продан, разбраха го по трудния начин.

    12:22 11.09.2026

  • 14 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Синбад Моряка":

    А дали САЩ не бяха само маша ? А сега се опитват да се освободят ......

    12:25 11.09.2026

  • 15 Ъъъ

    6 0 Отговор
    $115-120 за барел до края на месеца и $150+ до края на 2026. Запомнете тези цифри!

    12:26 11.09.2026

  • 16 Това е само

    11 0 Отговор
    1,37 евро на литър. А ние тука в Европа плащаме винаги повече.

    Коментиран от #20

    12:26 11.09.2026

  • 17 селяк

    3 0 Отговор
    как така бе нали украднаа петроя на венецуела ко стана

    12:30 11.09.2026

  • 18 сащисан кравар

    3 0 Отговор
    Бай Дончо докато им даде по 5000 долара няма да могат и едно кафе да си купят с тях на бензиностанцията😅

    12:31 11.09.2026

  • 19 Мишел

    6 0 Отговор
    Предизборно 6 долара литър дизел. Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран.

    Коментиран от #33

    12:31 11.09.2026

  • 20 Пецо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това е само":

    щот сме прости затва

    12:33 11.09.2026

  • 21 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 0 Отговор
    100 ДОЛАРА ДА СТАНЕ ЗА ГАЛОН ТАМ КРАВАРИ

    12:33 11.09.2026

  • 22 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Европейски манипулации
    Ако дизелът в САЩ струва $6.05 за галон:\(\$6.05\div 3.78541=\mathbf\$1.598\text за литър\)След това, по текущия курс от $1.10 за €1, тази цена се разделя на 1.10, за да се получи стойността от €1.45 за литър.
    Това означава ,че дизела в САЩ струва с 0.40€ цента по-евтино от Германия

    12:34 11.09.2026

  • 23 Дончо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дончооо , Дончо":

    Така си е . Под перчема ми грее кремълска звезда .

    12:34 11.09.2026

  • 24 Малко са!

    4 0 Отговор
    За тези англосаксонски пирати, най-малко 20 долара на галон!

    12:35 11.09.2026

  • 25 Има рима

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Здравей Мария":

    За Мария ..

    12:36 11.09.2026

  • 26 Ъъъ

    1 0 Отговор
    Добри новини! Петролопровода Petroline в Саудитска Арабия гори, а Иран посредством хусите слагат ръка и на Баб ал-Мандеб. Последнкте нформации сочат, че повече от 100 американски военни съветници вече са в Саудитска Арабия, предоставяйки информация и подкрепа, в опит да се предотврати контролът на хусите над бреговата линия на Червено море.....Щото знаете какво ще се случи, ако Иран сложи ръка на Баб ал-Мандеб, нали? Точно така: Иран се сдобива с "ядрено оръжие"! В прав и в преносен смисъл...

    12:38 11.09.2026

  • 27 Българин

    1 0 Отговор
    И какво много скъп дизела 1.59 евро къде е по скъпо при нас или при тях . Само ревът краварите .

    12:38 11.09.2026

  • 28 Брачетке ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Бъркаш европеец , с - азиатец ..

    12:39 11.09.2026

  • 29 Мишел

    1 0 Отговор
    Министерството на финансите на Германия е изчислило, че отказът от руски горива струва на Германия 50 милиарда евро годишно.

    Коментиран от #35

    12:39 11.09.2026

  • 30 Щерев

    0 0 Отговор
    20 да стани!

    12:40 11.09.2026

  • 31 Баш химик

    0 0 Отговор
    20 да им го направят, заради техния мал о умник сме на това положение целия свят!

    12:41 11.09.2026

  • 32 Исторически факти

    0 1 Отговор
    11.09. - тази дата е сред най-добре онагледяващите какво се случва в Сащ... Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес. Мишел Обама беше сред публиката и гледа как загубиха Пегула и Гоф. Голям карък е. А на мен пък ми е кеф, че на финала са Рибакина и Сабаленка.

    12:41 11.09.2026

  • 33 Мишел Я

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Това у Петър Берон ли го научи ?! Галон - литър .. 😁

    12:42 11.09.2026

  • 34 Кой какво

    0 0 Отговор
    Американците са идиоти и избират за президент най големия от тях

    12:48 11.09.2026

  • 35 Бамциг

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Много по-скъпо ще е да издържат руска армия в Берлин.

    12:50 11.09.2026

  • 36 А Цената на Бензина

    0 0 Отговор
    В Руската Кочина
    Да не би да е паднала
    Бре Рублоидиоти?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    12:50 11.09.2026