Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд: за първи път надхвърли 6 долара за галон

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според Американската автомобилна асоциация (AAA) цената на галон дизел днес се движи средно около 6,06 долара, за първи път преминавайки този символичен праг.

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии.

Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.

Международната агенция по енергията (МАЕ) не очаква ситуацията с търсенето на петрол да се нормализира преди 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г. Това се посочва в месечния доклад на агенцията за състоянието на петролния пазар, публикуван днес и цитиран от световните агенции, предаде БТА.

„Като се има предвид, че конфликтът продължава, ние предполагаме, че нормализирането на ситуацията, което, както очаквахме по-рано, трябваше да настъпи през втората половина на 2026 г., ще бъде отложено до 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г.“, се посочва в документа.

МАЕ отбелязва, че очакваното възстановяване през 2027 г. ще доведе до ръст на търсенето до 105 млн. барела петрол на ден, което ще компенсира само частично загубите от 2026 година.

Според оценката на МАЕ спадът в търсенето на петрол през тази година ще бъде сравним с другите четири кризи, настъпили в света през последните 60 години. Става дума за кризите през 1973 и 1979 г., световната финансова криза през 2007–2008 г. и пандемията от коронавирус. Според експертите на МАЕ предишните спадове в търсенето от такъв мащаб неизменно са били последвани от продължителни периоди на възстановяване и структурни промени.

„По този начин нашата прогноза за бързо и пълно възстановяване на световната икономика през следващата година при незначителен устойчив спад в търсенето може да бъде значително понижена“, допълва докладът.

МАЕ понижи прогнозата си и вече очаква спад в търсенето от 2,5 милиона барела на ден на годишна база, докато в предишната си прогноза от август предвиждаше спад от 1,6 милиона барела на ден. Световното потребление на петрол през 2026 г. се очаква да достигне милиона барела на ден, спрямо милиона барела на ден, прогнозирани миналия месец.