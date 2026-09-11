Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд: за първи път надхвърли 6 долара за галон

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес, съобщи БТА.
Според Американската автомобилна асоциация (AAA) цената на галон дизел днес се движи средно около 6,06 долара, за първи път преминавайки този символичен праг.
На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии.
Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.
Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.
Международната агенция по енергията (МАЕ) не очаква ситуацията с търсенето на петрол да се нормализира преди 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г. Това се посочва в месечния доклад на агенцията за състоянието на петролния пазар, публикуван днес и цитиран от световните агенции, предаде БТА.
„Като се има предвид, че конфликтът продължава, ние предполагаме, че нормализирането на ситуацията, което, както очаквахме по-рано, трябваше да настъпи през втората половина на 2026 г., ще бъде отложено до 2027 г., а корабоплаването през Ормузкия проток ще остане ограничено през цялата 2026 г.“, се посочва в документа.
МАЕ отбелязва, че очакваното възстановяване през 2027 г. ще доведе до ръст на търсенето до 105 млн. барела петрол на ден, което ще компенсира само частично загубите от 2026 година.
Според оценката на МАЕ спадът в търсенето на петрол през тази година ще бъде сравним с другите четири кризи, настъпили в света през последните 60 години. Става дума за кризите през 1973 и 1979 г., световната финансова криза през 2007–2008 г. и пандемията от коронавирус. Според експертите на МАЕ предишните спадове в търсенето от такъв мащаб неизменно са били последвани от продължителни периоди на възстановяване и структурни промени.
„По този начин нашата прогноза за бързо и пълно възстановяване на световната икономика през следващата година при незначителен устойчив спад в търсенето може да бъде значително понижена“, допълва докладът.
МАЕ понижи прогнозата си и вече очаква спад в търсенето от 2,5 милиона барела на ден на годишна база, докато в предишната си прогноза от август предвиждаше спад от 1,6 милиона барела на ден. Световното потребление на петрол през 2026 г. се очаква да достигне милиона барела на ден, спрямо милиона барела на ден, прогнозирани миналия месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:09 11.09.2026
2 Дончооо , Дончо
Коментиран от #23
12:10 11.09.2026
3 Дии
12:10 11.09.2026
4 Мдаа
Bloomberg: Катар, който беше най-големият износител на втечнен природен газ (LNG) в света преди войната, сега преговаря за закупуване на американски LNG по дългосрочни договори.
Войната с Иран извади от строя два от 14-те влака за втечнен природен газ (LNG) на Катар в Рас Лафан и ремонтът им ще отнеме от три до пет години. Износът на втечнен природен газ (LNG) от Катар се е сринал с 96% през последните шест месеца: от 509 доставки през същия период миналата година до 18. Очакваните щети за Катар възлизат на 24 милиарда долара.
Мдаа....
Коментиран от #13
12:13 11.09.2026
5 Ок бейби
12:14 11.09.2026
6 Циганин
12:14 11.09.2026
7 превозвач
12:15 11.09.2026
8 Исторически парк
12:15 11.09.2026
9 Здравей Мария
Не пускай либерално демократични опорки А дай сравнение на цени за да разберат европейските граждани колко по-скъпо плащат горивата заради умните в кавички ръководители на този измислен съюз.
Грешка след грешка и санкция след санкция ни доведе до тук.
Коментиран от #25
12:17 11.09.2026
10 Атина Палада
12:17 11.09.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малко е.... Един галон мисля че беше около 3,80 литра..... Когато стане 10 в краварника ще бъде много интересно....
Коментиран от #28
12:19 11.09.2026
12 Синбад Моряка
Една бърза гражданска война ще погребе вечния хегемон, колкото да не им се вярва на някои!
Коментиран от #14
12:21 11.09.2026
13 Ъперкът
До коментар #4 от "Мдаа":Ако не играеха по свирката на америте това нямаше да се случи. Сигурността в региона не е за продан, разбраха го по трудния начин.
12:22 11.09.2026
14 Атина Палада
До коментар #12 от "Синбад Моряка":А дали САЩ не бяха само маша ? А сега се опитват да се освободят ......
12:25 11.09.2026
15 Ъъъ
12:26 11.09.2026
16 Това е само
Коментиран от #20
12:26 11.09.2026
17 селяк
12:30 11.09.2026
18 сащисан кравар
12:31 11.09.2026
19 Мишел
Коментиран от #33
12:31 11.09.2026
20 Пецо
До коментар #16 от "Това е само":щот сме прости затва
12:33 11.09.2026
21 КОЛЬО ПАРЪМА
12:33 11.09.2026
22 Сатана Z
Ако дизелът в САЩ струва $6.05 за галон:\(\$6.05\div 3.78541=\mathbf\$1.598\text за литър\)След това, по текущия курс от $1.10 за €1, тази цена се разделя на 1.10, за да се получи стойността от €1.45 за литър.
Това означава ,че дизела в САЩ струва с 0.40€ цента по-евтино от Германия
12:34 11.09.2026
23 Дончо
До коментар #2 от "Дончооо , Дончо":Така си е . Под перчема ми грее кремълска звезда .
12:34 11.09.2026
24 Малко са!
12:35 11.09.2026
25 Има рима
До коментар #9 от "Здравей Мария":За Мария ..
12:36 11.09.2026
26 Ъъъ
12:38 11.09.2026
27 Българин
12:38 11.09.2026
28 Брачетке ,
До коментар #11 от "Европеец":Бъркаш европеец , с - азиатец ..
12:39 11.09.2026
29 Мишел
Коментиран от #35
12:39 11.09.2026
30 Щерев
12:40 11.09.2026
31 Баш химик
12:41 11.09.2026
32 Исторически факти
12:41 11.09.2026
33 Мишел Я
До коментар #19 от "Мишел":Това у Петър Берон ли го научи ?! Галон - литър .. 😁
12:42 11.09.2026
34 Кой какво
12:48 11.09.2026
35 Бамциг
До коментар #29 от "Мишел":Много по-скъпо ще е да издържат руска армия в Берлин.
12:50 11.09.2026
36 А Цената на Бензина
Да не би да е паднала
Бре Рублоидиоти?
Хаха хахахахаха хахахахаха
12:50 11.09.2026