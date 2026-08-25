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САЩ може да започнат връщането на евакуирани дипломати в Близкия изток

САЩ може да започнат връщането на евакуирани дипломати в Близкия изток

25 Август, 2026 14:27 597 5

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Държавният департамент обмисля възстановяване на дипломатическото присъствие след конфликта с Иран

САЩ може да започнат връщането на евакуирани дипломати в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ може още тази седмица да започнат да връщат дипломатите, които бяха евакуирани от американските посолства в Близкия изток на фона на конфликта с Иран, съобщава New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент, предава Фокус.

Според документа връщането на служителите и отмяната на извънредните мерки в американските дипломатически мисии в региона могат да започнат още през тази седмица.

Постепенно възстановяване на дипломатическите мисии

Първите дипломати се очаква да се върнат в американското посолство в Ливан, но то няма да бъде напълно окомплектовано.

Впоследствие се предвижда персоналът да бъде възстановен изцяло в посолствата на САЩ в Израел, Йордания и Оман.

В дипломатическите мисии в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да бъдат заети до 85% от щатните позиции.

За посолствата в Ирак, Кувейт и Бахрейн ограничението ще бъде до 75% от щатния състав.

Сигнал за по-нисък риск от нова ескалация

Според New York Times евентуалното връщане на дипломатите може да е знак, че администрацията на президента Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия в региона.

Мерките за евакуация бяха въведени преди и по време на конфликта с Иран заради опасения за сигурността на американския дипломатически персонал.


САЩ
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