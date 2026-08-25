САЩ може да започнат връщането на евакуирани дипломати в Близкия изток

САЩ може още тази седмица да започнат да връщат дипломатите, които бяха евакуирани от американските посолства в Близкия изток на фона на конфликта с Иран, съобщава New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент, предава Фокус.
Според документа връщането на служителите и отмяната на извънредните мерки в американските дипломатически мисии в региона могат да започнат още през тази седмица.
Постепенно възстановяване на дипломатическите мисии
Първите дипломати се очаква да се върнат в американското посолство в Ливан, но то няма да бъде напълно окомплектовано.
Впоследствие се предвижда персоналът да бъде възстановен изцяло в посолствата на САЩ в Израел, Йордания и Оман.
В дипломатическите мисии в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да бъдат заети до 85% от щатните позиции.
За посолствата в Ирак, Кувейт и Бахрейн ограничението ще бъде до 75% от щатния състав.
Сигнал за по-нисък риск от нова ескалация
Според New York Times евентуалното връщане на дипломатите може да е знак, че администрацията на президента Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия в региона.
Мерките за евакуация бяха въведени преди и по време на конфликта с Иран заради опасения за сигурността на американския дипломатически персонал.
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Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
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