САЩ може да започнат връщането на евакуирани дипломати в Близкия изток

САЩ може още тази седмица да започнат да връщат дипломатите, които бяха евакуирани от американските посолства в Близкия изток на фона на конфликта с Иран, съобщава New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент, предава Фокус.

Според документа връщането на служителите и отмяната на извънредните мерки в американските дипломатически мисии в региона могат да започнат още през тази седмица.

Постепенно възстановяване на дипломатическите мисии

Първите дипломати се очаква да се върнат в американското посолство в Ливан, но то няма да бъде напълно окомплектовано.

Впоследствие се предвижда персоналът да бъде възстановен изцяло в посолствата на САЩ в Израел, Йордания и Оман.

В дипломатическите мисии в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да бъдат заети до 85% от щатните позиции.

За посолствата в Ирак, Кувейт и Бахрейн ограничението ще бъде до 75% от щатния състав.

Сигнал за по-нисък риск от нова ескалация

Според New York Times евентуалното връщане на дипломатите може да е знак, че администрацията на президента Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия в региона.

Мерките за евакуация бяха въведени преди и по време на конфликта с Иран заради опасения за сигурността на американския дипломатически персонал.