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Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове
  Тема: Украйна

Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове

25 Август, 2026 15:04 1 356 74

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • дронове

Ако Русия прецени, че частна компания от "критичната инфраструктура" не се пази ефективно от атаки с дронове, държавата ще поема контрола върху нея. Какво се знае за указа на Путин?

Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, който позволява въвеждането на "външно управление на обекти от критичната инфраструктура”, ако техните собственици не спазват изискванията за сигурността. В текста на указа, който вече е влязъл в сила, се отбелязва, че такива мерки могат да бъдат предприети в случай на неефективност на "предотвратяването на заплахи от нападения" с безпилотни летателни апарати. Освен това временно управление може да бъде въведено, ако повреденият обект не е възстановен или това е направено със закъснение.

Това няма да представлява фактическа национализация или промени в структурата на собствеността на тези предприятия, коментира първият заместник-министър-председател на Русия Денис Мантуров. Според него указът не предвижда "масово прилагане”. Мантуров твърди, че "целенасочени и внимателно обмислени решения ще се вземат на най-високо равнище”.

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За какви обекти от критичната инфраструктура става дума

Под обекти на критичната инфраструктура документът има предвид предприятия от енергийния комплекс, промишлени, комунални, транспортни и логистични обекти, обекти за комуникации, както и "други обекти, които имат особено важно значение за сигурността” и "икономическата стабилност” на Руската федерация.

Временен управител по подразбиране ще бъде Федералната агенция за управление на държавното имущество. Тя ще може да разполага с движимото и недвижимото имущество на предприятието, неговите ценни книжа и дялове в капитала му, както и да упражнява други права на собственика.

Основание – заплахи за сигурността по време на война

Срокът на това държавно управление на частни компании не е определен – то може да бъде прекратено и по решение на правителството. Като основание за приемането на този указ се посочва "нарастването на заплахите за сигурността” по време на войната в Украйна.

През 2026 г. ударите с дронове, които украинската армия извършва срещу руски промишлени и логистични обекти, се засилиха много в последните месеци. Атаките срещу нефтопреработвателни заводи доведоха до горивна криза в Русия. През юли и август под ударите попаднаха складове и логистични центрове на онлайн платформите Wildberries и Ozon.

Автор: Евгений Жуков


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев за три дня!

    25 8 Отговор
    Айде бе.😄

    Коментиран от #33

    15:07 25.08.2026

  • 2 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    15 14 Отговор
    Аааааа?

    15:10 25.08.2026

  • 3 Примати

    12 11 Отговор
    Няма да има полза нали противовъздушната отбрана пак е руска

    15:10 25.08.2026

  • 4 путин загроби русия

    19 15 Отговор
    Фашиста путин вкара русия във фашисткото блато!

    Коментиран от #32

    15:10 25.08.2026

  • 5 Руски мир

    21 12 Отговор
    След удар с дрон - гориш, а това което е останало го взима Путин, за да го даде после
    на свой човек.

    Коментиран от #62

    15:11 25.08.2026

  • 6 хахаха

    23 6 Отговор
    Национализация в най-добрата си форма,на една стъпка са от комунизма!

    Коментиран от #12

    15:11 25.08.2026

  • 7 Да живее Путин

    16 8 Отговор
    Всичко частно трябва да се изземва в полза на Путин и великата Армия

    Коментиран от #72

    15:11 25.08.2026

  • 8 Тридневният Гном помете Русия

    14 9 Отговор
    Гномът няма да спре докато има Живи Руснаци

    Коментиран от #17, #39

    15:12 25.08.2026

  • 9 Трансформация

    18 3 Отговор
    С този указ Озон става на Кислород.

    15:13 25.08.2026

  • 10 Гроб до Гроб и до него прасе рови в друг

    10 7 Отговор
    Ще стане едно огромно гробище

    15:13 25.08.2026

  • 11 Клоуна пусин 🤡💩

    18 7 Отговор
    Това само рашисти притиснати в ъгъла могат да го измислят.
    На крепостния не му дреме, той е свикнал да го ползват като козичка на Ахмат сила.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:13 25.08.2026

  • 12 Атина Палада

    11 10 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Не могат да стигнат болшевиките,които управляват ЕС сега...

    Коментиран от #18, #34, #35

    15:13 25.08.2026

  • 13 Украйна Унищожи Русия

    18 8 Отговор
    Факт!!!!

    15:14 25.08.2026

  • 14 Украйна спря масовата

    16 6 Отговор
    Педофилизация на Русия

    Факт

    15:14 25.08.2026

  • 15 Асеновград

    17 6 Отговор
    Поредният безумен указ. Държавата да поеме контрол на милиарди долари чрез подписване на един лист хартия. Как да се пазят като това не са военни компании. То държавата трябва да ги пази. И на всичкото отгоре ще ги открадне Вече съвсем законно. Просто нямам думи колко са долни и мръсни Путин и компания ООД. Но на руснаците щом така им е добре да ги търпят. Ужас.

    Коментиран от #38

    15:15 25.08.2026

  • 16 Дано Путин да е на Власт още 10 години

    12 7 Отговор
    Русия ще бъде поделена между съседи и мафиотски кланове

    15:15 25.08.2026

  • 17 Атина Палада

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Тридневният Гном помете Русия":

    Или болшевиките в Брюксел няма да спрат ,докато има жив бандеровец:)) Онези,които избягали в Европа,сега Брюксел щели да ги депортират обратно в Украйна на фронта .

    Коментиран от #40

    15:15 25.08.2026

  • 18 ОФФФ

    15 5 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Вземай руския паспорт и отивай на свободата,Путин ги раздава на ишлеме,нямаме нужда от комсомолци като теб!

    Коментиран от #43

    15:16 25.08.2026

  • 19 Тридневния

    11 6 Отговор
    Пен ДЕЛ изглежда все по жалък и безпомощен! Хихихихи
    Какво "имущество" като тва е спец.продукция на предприятията от ВПК които са на тяхна територия!!
    СДА ВАЙ СЯ ХУ ЙЛО
    Хихихихи

    15:16 25.08.2026

  • 20 хахаха

    3 4 Отговор
    7 глъмпера се изокаха...някак не прочетоха думичката временно...

    Коментиран от #24

    15:17 25.08.2026

  • 21 Гей порно

    7 2 Отговор
    Путин е велик

    15:17 25.08.2026

  • 22 пха ха

    3 1 Отговор
    Гойдааа!

    15:18 25.08.2026

  • 23 Овцата си търси падар да я дои

    16 3 Отговор
    Няма проблем за ватенките, те са свикнали.
    От времето на Чингис хан, до наши дни са свикнали да са poби на монголята, да ги доят и стрижат без да гъкнат.

    15:19 25.08.2026

  • 24 Прочетохме я

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    Както прочетохме и " за неопределено време" 😂

    Коментиран от #30

    15:19 25.08.2026

  • 25 Слепото

    4 4 Отговор
    Тва узкоглазото ли се беше накиприл с униформа на Пристанищен Пазач и беше налузил до средата на ушите,военна пилотка...5 номера по голема?
    Ха-ха-ха

    15:20 25.08.2026

  • 26 хахаха

    8 4 Отговор
    що коментирате текст на дойчезелето? Само заглавието стига, за да разберете как ви гъбаркат...
    "Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове" Няма такова нещо. Като искате да бъдете обективни, публикувайте указа на Путин, той не е дълъг, не ми пробутвайте дойчовските манипулации...

    Коментиран от #48

    15:21 25.08.2026

  • 27 Страп он с колана

    4 3 Отговор
    Путин ги почна

    15:22 25.08.2026

  • 28 володя

    3 5 Отговор
    Зеленски да не чака, ами да изпулука Лукойла с няколко дроно. След това ние ще го национализираме!

    15:22 25.08.2026

  • 29 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор
    Пусине, а где безаналоговое ПВО, за което npocтолюдието са платили с данъците си ?
    То по Османско са се отнасяли по справедливо към населението.

    Коментиран от #45

    15:23 25.08.2026

  • 30 хахаха

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "Прочетохме я":

    ами разбира се, че ще е за неопределено време...ти какво искаш, Путин да ти каже, след 3 месеца, 14 дни, 8 часа, 36 минути и 11 секунди операцията свършва? :))))

    15:23 25.08.2026

  • 31 Руснак

    9 6 Отговор
    Кремъл е окупиран от изключително нагла и крадлива хунта без аналог в света.

    15:24 25.08.2026

  • 32 Путин многоходовия

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "путин загроби русия":

    Като не могат сами да се пазят от украинските дронове и нато-вски ракети няма да имат бизнес.

    15:24 25.08.2026

  • 33 Иванов

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дня!":

    Псулер е най-пр0 стия таксиджия на пла етата.

    15:25 25.08.2026

  • 34 Швейк

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Не задели ли някоя копейка да си купиш климатик? Жегата ти влияе много зле!

    15:25 25.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Истината

    5 6 Отговор
    Да си го кажем без заобикалки - изключително npocт милиционер излезе тоя Путин.

    15:26 25.08.2026

  • 37 Само питам

    7 3 Отговор
    А защо Лукойл в България е под външно управление? Или това е друго?

    Коментиран от #44

    15:26 25.08.2026

  • 38 Пияна ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Асеновград":

    Псулер е гениален

    15:27 25.08.2026

  • 39 Това е безспорен

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тридневният Гном помете Русия":

    Факт.

    15:27 25.08.2026

  • 40 ФАКТ

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Защо все в бъдеще врвме говорите копейките по строежите? Не ви изнася насоящето и фантазирате в бъдеще време. Сам там ви е силата, във фантазиите в бъдеще време

    Коментиран от #49, #52

    15:28 25.08.2026

  • 41 Обикновен човек

    9 6 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    15:28 25.08.2026

  • 42 Мижи а те ла жем

    7 6 Отговор
    ЕС му земаа 300 милиарда, САЩ му конфискуваа...32 танкера с нефт,.. Украйна му омаа 202 танкера, танкерчета и корабли за..28 деня!
    А он шел а отнема..активи?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #51

    15:29 25.08.2026

  • 43 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "ОФФФ":

    Ха ха ха ,петроханец с малките момченца да ми казва аз какво да правя:)))това си е виц:))))

    Коментиран от #54

    15:29 25.08.2026

  • 44 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Само питам":

    Кой бомби Лукойл?

    Коментиран от #50, #53

    15:29 25.08.2026

  • 45 Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Кажи честно ... 🤣":

    Този път искахме да стане по-добре, но стана както винаги.

    15:29 25.08.2026

  • 46 Само питам

    7 3 Отговор
    Колко от коментиращите са прочели само заглавието? Риторичен въпрос. :)

    15:30 25.08.2026

  • 47 Българин

    6 4 Отговор
    Путин напада Украйна, на петата украинците почват да бомбардират, каквото могат да докопат. Путин заявява, че който не се е опазил, сам си е виновен и ще го наказват, че не е взел мерки.
    А мярката, която трябва да се вземе е само една - Путин на бесилото. Така войната ще бъде прекратена и справедливостта възстановена.

    15:30 25.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "ФАКТ":

    Аз цитирах Урсула...Тя копейка ли е?

    Коментиран от #55

    15:30 25.08.2026

  • 50 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ол1гофрен,":

    Интересно име имаш, вашите ли така те нарекоха? Питам за външното управление...ама то ти си каза какъв си, що ли питам...

    15:31 25.08.2026

  • 51 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мижи а те ла жем":

    Не можем да.отнемаме активи от европейците. Можем само от колхозниците. Те са свикнали

    15:31 25.08.2026

  • 52 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "ФАКТ":

    Цитирал си колегата ти на скелето.

    15:32 25.08.2026

  • 53 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ол1гофрен,":

    Как кой? Ами Украйна! Украйна си бомби МатЮвските държави,даже и МатЮвската база в Румъния я поздрави с дронче:))))

    Коментиран от #63

    15:33 25.08.2026

  • 54 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    15:33 25.08.2026

  • 55 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Цитирал си колегата ти на скелето.

    Коментиран от #60

    15:34 25.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Жужака върна комунизЪма

    5 3 Отговор
    и СССР.

    15:36 25.08.2026

  • 58 Муш муш

    4 2 Отговор
    Монголоидния импотентен извратеняк и педофил ,днес Оцалива ли поредното малко момченце или па Оцалива КУ РАна?

    15:36 25.08.2026

  • 59 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    Докато мърда.

    15:37 25.08.2026

  • 60 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "ФАКТ":

    Ха ха ха ,ти на всички коментиращи тук пишеш ,че са цитирали колегите си:)))))
    Ама Урсула на мен не ми е колежка:)

    Коментиран от #66

    15:37 25.08.2026

  • 61 Вашето мнение

    1 3 Отговор
    Когато избомбят Кремъл, от коя фирма ще отнеме активи?

    15:38 25.08.2026

  • 62 Май не четеш внимателно, а?

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руски мир":

    Става дума за това предприятията да си поемат сами мерки за защита на обектите си. И то своевременно.
    А не е национализация.

    Мечтаното представяте за истина:)

    15:39 25.08.2026

  • 63 Натю

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Ела си ги вземи.🥳🥳🥳

    15:39 25.08.2026

  • 64 койдазнай

    3 3 Отговор
    До преди 5 години, Русия изнасяше за Европа суровини за по 500 млрд долара годишно. Сега изнася за 70-80. Някой може ли да сметне, колко прави 5 по 400. Защото толкова милиарда долара струва малката победоносна войничка на Путин.

    Коментиран от #69, #70

    15:39 25.08.2026

  • 65 Объркана копейка

    1 1 Отговор
    Това добре ли е, зле ли е ? От посоль нищо не казват.

    Коментиран от #68

    15:42 25.08.2026

  • 66 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Частници които не изпъняват задължението си да отбраняват Родината , веднага да бъдат изметени и активите им да се национализират.

    Коментиран от #73

    15:46 25.08.2026

  • 67 НАБЛЮДАТЕЛ

    2 0 Отговор
    Ето това е да мислиш за бизнеса. Ако не си се заредил с дронове прихващачи, някое и друго заглушаващо у-во и ако не си в състояние сам да сваляш вражески дронове и ракети, то оставаш без бизнес.. Толкова другарско.. Скоро и физическите лица, които трудно избягват дронове, ще им се конфискуват спестяванията - да не ходят на халос :D

    Коментиран от #71

    15:48 25.08.2026

  • 68 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Объркана копейка":

    Разбира се , че е добре! Няма какво някой да ми го казва! Национализация, мобилизация и да се даде урок на всички врагове на Русия!

    15:48 25.08.2026

  • 69 Койтознай

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "койдазнай":

    И сега изнася същото но не за Европа, а за Китай и др.
    Затова и въпреки че е в директен военнен конфликт е в икономически растеж и на 4то място в света по Покупателна способност на населението. А Европа в рецесия и деиндустриализирана.
    За Украйна, като за мъртвец, нищо няма да кажа.

    Коментиран от #74

    15:49 25.08.2026

  • 70 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "койдазнай":

    И пак лъжеш...До преди 5 години Русия изнасяше за Германия суровини за 100 млрд ,и за останалия пълнеж в ЕС общо 100 млрд ,общо за целия ЕС за 200 млрд .Така беше,защото само Германия имаше работеща икономика. Останалите държави в ЕС бяха бананови ...Е,сега и Германия стана бананова...Колкото до войната в Украйна,стана известно ,че на ЕС е струвала 3 (ТРИ) трилиона долара. И добре,че американците изнесоха сметката ,иначе в Брюксел лъжат и не казват истината .

    15:50 25.08.2026

  • 71 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    А ти как искаш? Владимир Путин да се мъчи да спаси Русия, а разни хрантутници да нагъват хайвер и да се правят, че няма нищо! Национализация и в Сибир!

    15:51 25.08.2026

  • 72 Чети бавно бе

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да живее Путин":

    Нищо няма да се иззема а предприятията трябва да се погрижат за сигурността си.
    Дори DW под сурдинка са ти казали.

    15:53 25.08.2026

  • 73 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факт":

    В указа на Путин няма нищо такова ..Ако си грамотен ,ще ги намериш и прочетеш,а не да повтаряш на дойчето зеле измислиците .

    15:53 25.08.2026

  • 74 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Койтознай":

    Европа не само е фалирала, а е почти умряла! Владимир Путин няма нужда да воюва срещу тях. По Коледа просто ще влезе и ще приеме почестите! Хахахахаха

    15:55 25.08.2026

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