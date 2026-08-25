Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, който позволява въвеждането на "външно управление на обекти от критичната инфраструктура”, ако техните собственици не спазват изискванията за сигурността. В текста на указа, който вече е влязъл в сила, се отбелязва, че такива мерки могат да бъдат предприети в случай на неефективност на "предотвратяването на заплахи от нападения" с безпилотни летателни апарати. Освен това временно управление може да бъде въведено, ако повреденият обект не е възстановен или това е направено със закъснение.

Това няма да представлява фактическа национализация или промени в структурата на собствеността на тези предприятия, коментира първият заместник-министър-председател на Русия Денис Мантуров. Според него указът не предвижда "масово прилагане”. Мантуров твърди, че "целенасочени и внимателно обмислени решения ще се вземат на най-високо равнище”.

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За какви обекти от критичната инфраструктура става дума

Под обекти на критичната инфраструктура документът има предвид предприятия от енергийния комплекс, промишлени, комунални, транспортни и логистични обекти, обекти за комуникации, както и "други обекти, които имат особено важно значение за сигурността” и "икономическата стабилност” на Руската федерация.

Временен управител по подразбиране ще бъде Федералната агенция за управление на държавното имущество. Тя ще може да разполага с движимото и недвижимото имущество на предприятието, неговите ценни книжа и дялове в капитала му, както и да упражнява други права на собственика.

Основание – заплахи за сигурността по време на война

Срокът на това държавно управление на частни компании не е определен – то може да бъде прекратено и по решение на правителството. Като основание за приемането на този указ се посочва "нарастването на заплахите за сигурността” по време на войната в Украйна.

През 2026 г. ударите с дронове, които украинската армия извършва срещу руски промишлени и логистични обекти, се засилиха много в последните месеци. Атаките срещу нефтопреработвателни заводи доведоха до горивна криза в Русия. През юли и август под ударите попаднаха складове и логистични центрове на онлайн платформите Wildberries и Ozon.

Автор: Евгений Жуков