Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, който позволява въвеждането на "външно управление на обекти от критичната инфраструктура”, ако техните собственици не спазват изискванията за сигурността. В текста на указа, който вече е влязъл в сила, се отбелязва, че такива мерки могат да бъдат предприети в случай на неефективност на "предотвратяването на заплахи от нападения" с безпилотни летателни апарати. Освен това временно управление може да бъде въведено, ако повреденият обект не е възстановен или това е направено със закъснение.
Това няма да представлява фактическа национализация или промени в структурата на собствеността на тези предприятия, коментира първият заместник-министър-председател на Русия Денис Мантуров. Според него указът не предвижда "масово прилагане”. Мантуров твърди, че "целенасочени и внимателно обмислени решения ще се вземат на най-високо равнище”.
За какви обекти от критичната инфраструктура става дума
Под обекти на критичната инфраструктура документът има предвид предприятия от енергийния комплекс, промишлени, комунални, транспортни и логистични обекти, обекти за комуникации, както и "други обекти, които имат особено важно значение за сигурността” и "икономическата стабилност” на Руската федерация.
Временен управител по подразбиране ще бъде Федералната агенция за управление на държавното имущество. Тя ще може да разполага с движимото и недвижимото имущество на предприятието, неговите ценни книжа и дялове в капитала му, както и да упражнява други права на собственика.
Основание – заплахи за сигурността по време на война
Срокът на това държавно управление на частни компании не е определен – то може да бъде прекратено и по решение на правителството. Като основание за приемането на този указ се посочва "нарастването на заплахите за сигурността” по време на войната в Украйна.
През 2026 г. ударите с дронове, които украинската армия извършва срещу руски промишлени и логистични обекти, се засилиха много в последните месеци. Атаките срещу нефтопреработвателни заводи доведоха до горивна криза в Русия. През юли и август под ударите попаднаха складове и логистични центрове на онлайн платформите Wildberries и Ozon.
Автор: Евгений Жуков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев за три дня!
Коментиран от #33
15:07 25.08.2026
2 На Берлин ли маама ви блатна де а?
15:10 25.08.2026
3 Примати
15:10 25.08.2026
4 путин загроби русия
Коментиран от #32
15:10 25.08.2026
5 Руски мир
на свой човек.
Коментиран от #62
15:11 25.08.2026
6 хахаха
Коментиран от #12
15:11 25.08.2026
7 Да живее Путин
Коментиран от #72
15:11 25.08.2026
8 Тридневният Гном помете Русия
Коментиран от #17, #39
15:12 25.08.2026
9 Трансформация
15:13 25.08.2026
10 Гроб до Гроб и до него прасе рови в друг
15:13 25.08.2026
11 Клоуна пусин 🤡💩
На крепостния не му дреме, той е свикнал да го ползват като козичка на Ахмат сила.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:13 25.08.2026
12 Атина Палада
До коментар #6 от "хахаха":Не могат да стигнат болшевиките,които управляват ЕС сега...
Коментиран от #18, #34, #35
15:13 25.08.2026
13 Украйна Унищожи Русия
15:14 25.08.2026
14 Украйна спря масовата
Факт
15:14 25.08.2026
15 Асеновград
Коментиран от #38
15:15 25.08.2026
16 Дано Путин да е на Власт още 10 години
15:15 25.08.2026
17 Атина Палада
До коментар #8 от "Тридневният Гном помете Русия":Или болшевиките в Брюксел няма да спрат ,докато има жив бандеровец:)) Онези,които избягали в Европа,сега Брюксел щели да ги депортират обратно в Украйна на фронта .
Коментиран от #40
15:15 25.08.2026
18 ОФФФ
До коментар #12 от "Атина Палада":Вземай руския паспорт и отивай на свободата,Путин ги раздава на ишлеме,нямаме нужда от комсомолци като теб!
Коментиран от #43
15:16 25.08.2026
19 Тридневния
Какво "имущество" като тва е спец.продукция на предприятията от ВПК които са на тяхна територия!!
СДА ВАЙ СЯ ХУ ЙЛО
Хихихихи
15:16 25.08.2026
20 хахаха
Коментиран от #24
15:17 25.08.2026
21 Гей порно
15:17 25.08.2026
22 пха ха
15:18 25.08.2026
23 Овцата си търси падар да я дои
От времето на Чингис хан, до наши дни са свикнали да са poби на монголята, да ги доят и стрижат без да гъкнат.
15:19 25.08.2026
24 Прочетохме я
До коментар #20 от "хахаха":Както прочетохме и " за неопределено време" 😂
Коментиран от #30
15:19 25.08.2026
25 Слепото
Ха-ха-ха
15:20 25.08.2026
26 хахаха
"Русия ще отнема активи на фирми, атакувани от дронове" Няма такова нещо. Като искате да бъдете обективни, публикувайте указа на Путин, той не е дълъг, не ми пробутвайте дойчовските манипулации...
Коментиран от #48
15:21 25.08.2026
27 Страп он с колана
15:22 25.08.2026
28 володя
15:22 25.08.2026
29 Кажи честно ... 🤣
То по Османско са се отнасяли по справедливо към населението.
Коментиран от #45
15:23 25.08.2026
30 хахаха
До коментар #24 от "Прочетохме я":ами разбира се, че ще е за неопределено време...ти какво искаш, Путин да ти каже, след 3 месеца, 14 дни, 8 часа, 36 минути и 11 секунди операцията свършва? :))))
15:23 25.08.2026
31 Руснак
15:24 25.08.2026
32 Путин многоходовия
До коментар #4 от "путин загроби русия":Като не могат сами да се пазят от украинските дронове и нато-вски ракети няма да имат бизнес.
15:24 25.08.2026
33 Иванов
До коментар #1 от "Киев за три дня!":Псулер е най-пр0 стия таксиджия на пла етата.
15:25 25.08.2026
34 Швейк
До коментар #12 от "Атина Палада":Не задели ли някоя копейка да си купиш климатик? Жегата ти влияе много зле!
15:25 25.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Истината
15:26 25.08.2026
37 Само питам
Коментиран от #44
15:26 25.08.2026
38 Пияна ватенка
До коментар #15 от "Асеновград":Псулер е гениален
15:27 25.08.2026
39 Това е безспорен
До коментар #8 от "Тридневният Гном помете Русия":Факт.
15:27 25.08.2026
40 ФАКТ
До коментар #17 от "Атина Палада":Защо все в бъдеще врвме говорите копейките по строежите? Не ви изнася насоящето и фантазирате в бъдеще време. Сам там ви е силата, във фантазиите в бъдеще време
Коментиран от #49, #52
15:28 25.08.2026
41 Обикновен човек
15:28 25.08.2026
42 Мижи а те ла жем
А он шел а отнема..активи?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #51
15:29 25.08.2026
43 Атина Палада
До коментар #18 от "ОФФФ":Ха ха ха ,петроханец с малките момченца да ми казва аз какво да правя:)))това си е виц:))))
Коментиран от #54
15:29 25.08.2026
44 Ол1гофрен,
До коментар #37 от "Само питам":Кой бомби Лукойл?
Коментиран от #50, #53
15:29 25.08.2026
45 Путин
До коментар #29 от "Кажи честно ... 🤣":Този път искахме да стане по-добре, но стана както винаги.
15:29 25.08.2026
46 Само питам
15:30 25.08.2026
47 Българин
А мярката, която трябва да се вземе е само една - Путин на бесилото. Така войната ще бъде прекратена и справедливостта възстановена.
15:30 25.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Атина Палада
До коментар #40 от "ФАКТ":Аз цитирах Урсула...Тя копейка ли е?
Коментиран от #55
15:30 25.08.2026
50 Само питам
До коментар #44 от "Ол1гофрен,":Интересно име имаш, вашите ли така те нарекоха? Питам за външното управление...ама то ти си каза какъв си, що ли питам...
15:31 25.08.2026
51 Путин
До коментар #42 от "Мижи а те ла жем":Не можем да.отнемаме активи от европейците. Можем само от колхозниците. Те са свикнали
15:31 25.08.2026
52 ФАКТ
До коментар #40 от "ФАКТ":Цитирал си колегата ти на скелето.
15:32 25.08.2026
53 Атина Палада
До коментар #44 от "Ол1гофрен,":Как кой? Ами Украйна! Украйна си бомби МатЮвските държави,даже и МатЮвската база в Румъния я поздрави с дронче:))))
Коментиран от #63
15:33 25.08.2026
54 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #43 от "Атина Палада":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
15:33 25.08.2026
55 ФАКТ
До коментар #49 от "Атина Палада":Цитирал си колегата ти на скелето.
Коментиран от #60
15:34 25.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Жужака върна комунизЪма
15:36 25.08.2026
58 Муш муш
15:36 25.08.2026
59 Удри копейката с лопатЕто!
15:37 25.08.2026
60 Атина Палада
До коментар #55 от "ФАКТ":Ха ха ха ,ти на всички коментиращи тук пишеш ,че са цитирали колегите си:)))))
Ама Урсула на мен не ми е колежка:)
Коментиран от #66
15:37 25.08.2026
61 Вашето мнение
15:38 25.08.2026
62 Май не четеш внимателно, а?
До коментар #5 от "Руски мир":Става дума за това предприятията да си поемат сами мерки за защита на обектите си. И то своевременно.
А не е национализация.
Мечтаното представяте за истина:)
15:39 25.08.2026
63 Натю
До коментар #53 от "Атина Палада":Ела си ги вземи.🥳🥳🥳
15:39 25.08.2026
64 койдазнай
Коментиран от #69, #70
15:39 25.08.2026
65 Объркана копейка
Коментиран от #68
15:42 25.08.2026
66 Факт
До коментар #60 от "Атина Палада":Частници които не изпъняват задължението си да отбраняват Родината , веднага да бъдат изметени и активите им да се национализират.
Коментиран от #73
15:46 25.08.2026
67 НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #71
15:48 25.08.2026
68 Факт
До коментар #65 от "Объркана копейка":Разбира се , че е добре! Няма какво някой да ми го казва! Национализация, мобилизация и да се даде урок на всички врагове на Русия!
15:48 25.08.2026
69 Койтознай
До коментар #64 от "койдазнай":И сега изнася същото но не за Европа, а за Китай и др.
Затова и въпреки че е в директен военнен конфликт е в икономически растеж и на 4то място в света по Покупателна способност на населението. А Европа в рецесия и деиндустриализирана.
За Украйна, като за мъртвец, нищо няма да кажа.
Коментиран от #74
15:49 25.08.2026
70 Атина Палада
До коментар #64 от "койдазнай":И пак лъжеш...До преди 5 години Русия изнасяше за Германия суровини за 100 млрд ,и за останалия пълнеж в ЕС общо 100 млрд ,общо за целия ЕС за 200 млрд .Така беше,защото само Германия имаше работеща икономика. Останалите държави в ЕС бяха бананови ...Е,сега и Германия стана бананова...Колкото до войната в Украйна,стана известно ,че на ЕС е струвала 3 (ТРИ) трилиона долара. И добре,че американците изнесоха сметката ,иначе в Брюксел лъжат и не казват истината .
15:50 25.08.2026
71 Факт
До коментар #67 от "НАБЛЮДАТЕЛ":А ти как искаш? Владимир Путин да се мъчи да спаси Русия, а разни хрантутници да нагъват хайвер и да се правят, че няма нищо! Национализация и в Сибир!
15:51 25.08.2026
72 Чети бавно бе
До коментар #7 от "Да живее Путин":Нищо няма да се иззема а предприятията трябва да се погрижат за сигурността си.
Дори DW под сурдинка са ти казали.
15:53 25.08.2026
73 Атина Палада
До коментар #66 от "Факт":В указа на Путин няма нищо такова ..Ако си грамотен ,ще ги намериш и прочетеш,а не да повтаряш на дойчето зеле измислиците .
15:53 25.08.2026
74 Атина Палада
До коментар #69 от "Койтознай":Европа не само е фалирала, а е почти умряла! Владимир Путин няма нужда да воюва срещу тях. По Коледа просто ще влезе и ще приеме почестите! Хахахахаха
15:55 25.08.2026