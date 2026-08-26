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Франция ограничава купуването на оръжие извън ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Франция ограничава купуването на оръжие извън ЕС за Украйна

26 Август, 2026 04:55, обновена 26 Август, 2026 05:04 713 0

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Париж настоява за край на изключенията и пренасочване на милиардите от заема на ЕС към европейските производители

Франция ограничава купуването на оръжие извън ЕС за Украйна - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция предприе дипломатическа офанзива в Брюксел за въвеждане на стриктни времеви ограничения върху изключенията, които позволяват на Украйна да купува военно оборудване извън рамките на Европейския съюз със средства от общия европейски заем, предаде Euronews. Париж настоява отпуснатите милиарди от пакета „Ukraine Support Loan“ да остават в европейската икономика и да подпомагат директно отбранителната индустрия на континента, включително френските производители.

Битката за 90-те милиарда евро на ЕС

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Финансовият инструмент за подкрепа на Украйна, който обхваща периода 2026–2027 г., възлиза на общо 90 милиарда евро. Пакетът е структуриран по следния начин:

  • 60 милиарда евро — директна военна помощ и закупуване на оръжия.
  • 30 милиарда евро — икономическа помощ и подкрепа за държавния бюджет на Киев.

Според правилата на заема, Украйна има право да изразходва не повече от 35% от стойността на отбранителната продукция за покупки извън територията на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Въпреки това Киев може да изисква дерогации (изключения) при липса на европейски аналогични продукти или невъзможност за бърза доставка.

До момента Европейската комисия е одобрила две такива искания поради недостиг на капацитет в Европа: за китайски компоненти за дронове и за американски ракети-прехващачи за системите за ПВО Patriot.

Натискът на Париж и френските индустриални интереси

Френското правителство категорично изисква тези разрешения да бъдат с временен характер. Механизмът е устроен така, че изключенията трябва да се преразглеждат и подновяват при всеки следващ транш. Париж държи на правилото, че ако в рамките на този период се появи европейски производител, който може да предложи сходни обеми, цени и срокове, Европейската комисия трябва автоматично да откаже ново изключение и да задължи Украйна да купи европейско оръжие.

Франция разполага с един от най-мощните военнопромишлени комплекси в Европа. Тя активно лансира франко-италианските зенитно-ракетни комплекси SAMP/T, сочени като директна и напълно конкурентна европейска алтернатива на щатските системи Patriot. Това е водещ аргумент в защитата на френската позиция, отбелязан в анализа на Kyiv Post .

Разногласия и съпротива в блока

Позицията на Франция обаче среща сериозен отпор от редица държави членки. Група от девет нации от Северна и Източна Европа — включително Германия, Полша, Нидерландия, Финландия, Швеция, Дания и балтийските страни — изпратиха официално писмо до върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс. В него те настояват за „максимална прагматичност и гъвкавост“ при доставките. Според тях спешните нужди на фронта трябва да са приоритет пред икономическия протекционизъм.

Европейската комисия е изправена пред труден баланс: от една страна трябва да подсигури незабавното оцеляване на Украйна на бойното поле, а от друга — да гради дългосрочната стратегическа автономия на Европа и да намали зависимостта от доставчици от трети страни.


Франция
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