Трагедия в Украйна: Руска атака с дронове отне живота на 49-годишна жена и 4-годишно момиченце, докато градът потъва в скръб

Рано сутринта на 26 август руските окупационни войски нанесоха брутален въздушен удар по град Чернигов с помощта на безпилотни летателни апарати.

Според официална информация, публикувана от пресслужбата на Черниговския градски съвет, вражески дрон е ударил директно частна жилищна къща. Сградата е била напълно обхваната от пламъци и впоследствие фактически унищожена от огъня. Повредени са и съседни стопански постройки, а в близкия магазин също е избухнал голям пожар.

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В момента на удара в жилищния дом са се намирали трима души. По време на мащабните поисково-спасителни операции под отломките на изпепелената къща спасителите са открили телата на две жертви – 49-годишна жена и нейната 4-годишна дъщеря. Третият обитател на дома, 14-годишно момиче, е оцеляло по чудо, но е хоспитализирано в болница с тежки наранявания. Новината за жертвите бе потвърдена официално и от началника на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински в неговия личен канал.

Във връзка с тежката загуба и "поредното военно престъпление срещу цивилното население", Черниговският градски съвет обяви 26 август 2026 г. за Ден на траур в града. Националните флагове на всички държавни и общински институции са спуснати наполовина с черни ленти, а провеждането на всякакви развлекателни и концертни събития е изрично забранено. Украинските медии напомнят, че това е поредната вълна от въздушен терор над региона, след като ден по-рано градът отново бе обект на масирана атака, увредила сериозно местната енергийна инфраструктура.