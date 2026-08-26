Трагедия в Украйна: Руска атака с дронове отне живота на 49-годишна жена и 4-годишно момиченце, докато градът потъва в скръб

Рано сутринта на 26 август руските окупационни войски нанесоха брутален въздушен удар по град Чернигов с помощта на безпилотни летателни апарати.
Според официална информация, публикувана от пресслужбата на Черниговския градски съвет, вражески дрон е ударил директно частна жилищна къща. Сградата е била напълно обхваната от пламъци и впоследствие фактически унищожена от огъня. Повредени са и съседни стопански постройки, а в близкия магазин също е избухнал голям пожар.
В момента на удара в жилищния дом са се намирали трима души. По време на мащабните поисково-спасителни операции под отломките на изпепелената къща спасителите са открили телата на две жертви – 49-годишна жена и нейната 4-годишна дъщеря. Третият обитател на дома, 14-годишно момиче, е оцеляло по чудо, но е хоспитализирано в болница с тежки наранявания. Новината за жертвите бе потвърдена официално и от началника на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински в неговия личен канал.
Във връзка с тежката загуба и "поредното военно престъпление срещу цивилното население", Черниговският градски съвет обяви 26 август 2026 г. за Ден на траур в града. Националните флагове на всички държавни и общински институции са спуснати наполовина с черни ленти, а провеждането на всякакви развлекателни и концертни събития е изрично забранено. Украинските медии напомнят, че това е поредната вълна от въздушен терор над региона, след като ден по-рано градът отново бе обект на масирана атака, увредила сериозно местната енергийна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #17
09:20 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
Коментиран от #18
09:23 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това как го коментираме?
09:24 26.08.2026
7 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #12
09:27 26.08.2026
8 Браво 6
09:28 26.08.2026
9 един дрон е опасен колкото бомба
09:28 26.08.2026
10 Ало, сайта
09:29 26.08.2026
11 Варна 3
09:30 26.08.2026
12 стоян
До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":До 7 ком - много си слаб по история и не знаеш как 1915 гд русия напада в гръб Германия и какво стана после1917 гд - и знаеш ли че за последните 150 гд русия е спечелила само една война и то с огромната помощ от САЩ и съюзници а е загубила шест войни
09:33 26.08.2026
13 Стоянчо Пуканката
09:34 26.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ддд
09:46 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ъъъъ
До коментар #2 от "Е, тя Украйна нали":Е не, тупин трябва да убие всички преди това, нали ги асвабаждава?
09:48 26.08.2026
18 Хахахаха
До коментар #4 от "име":Украйна не е започнала война бе ми шо! Руската армия е на украинска територия, как това не го разбирате бе русонацисти?
09:49 26.08.2026