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Трагедия в Украйна: Руска атака с дронове отне живота на 49-годишна жена и 4-годишно момиченце, докато градът потъва в скръб
  Тема: Украйна

Трагедия в Украйна: Руска атака с дронове отне живота на 49-годишна жена и 4-годишно момиченце, докато градът потъва в скръб

26 Август, 2026 09:17, обновена 26 Август, 2026 09:19 549 18

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  • русия-
  • руска атака

В момента на удара в жилищния дом са се намирали трима души.

Трагедия в Украйна: Руска атака с дронове отне живота на 49-годишна жена и 4-годишно момиченце, докато градът потъва в скръб - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рано сутринта на 26 август руските окупационни войски нанесоха брутален въздушен удар по град Чернигов с помощта на безпилотни летателни апарати.

Според официална информация, публикувана от пресслужбата на Черниговския градски съвет, вражески дрон е ударил директно частна жилищна къща. Сградата е била напълно обхваната от пламъци и впоследствие фактически унищожена от огъня. Повредени са и съседни стопански постройки, а в близкия магазин също е избухнал голям пожар.

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В момента на удара в жилищния дом са се намирали трима души. По време на мащабните поисково-спасителни операции под отломките на изпепелената къща спасителите са открили телата на две жертви – 49-годишна жена и нейната 4-годишна дъщеря. Третият обитател на дома, 14-годишно момиче, е оцеляло по чудо, но е хоспитализирано в болница с тежки наранявания. Новината за жертвите бе потвърдена официално и от началника на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински в неговия личен канал.

Във връзка с тежката загуба и "поредното военно престъпление срещу цивилното население", Черниговският градски съвет обяви 26 август 2026 г. за Ден на траур в града. Националните флагове на всички държавни и общински институции са спуснати наполовина с черни ленти, а провеждането на всякакви развлекателни и концертни събития е изрично забранено. Украинските медии напомнят, че това е поредната вълна от въздушен терор над региона, след като ден по-рано градът отново бе обект на масирана атака, увредила сериозно местната енергийна инфраструктура.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е, тя Украйна нали

    16 3 Отговор
    победи.

    Коментиран от #17

    09:20 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    15 3 Отговор
    Когато укро дрон удари цивилни, то е заради отклоняването от РЕБа, но когато руски дрон удари цивилни, винаги е нарочно. Апропо, цивилните в Донбас уж са украинци, но нито сoрocнята, нито бандерите ги считат за такива и няма рев за тях когато бандераски дрон убие цивилни в Донбас. Да не се чудите после що и онези не искат да са украинци.

    Коментиран от #18

    09:23 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това как го коментираме?

    11 2 Отговор
    Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк

    09:24 26.08.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    8 4 Отговор
    Русия "запретна" (по Бисмарк), и няма сила на този свят, която може да я спре и да и попречи да изпълни поставените й цели. Чудя се само, уважаеми форумци, къде ще бъде забито знамето на победата..., и дали Германия този път ще бъди разделена на Северна и Южна, ей така, за разнообразие...

    Коментиран от #12

    09:27 26.08.2026

  • 8 Браво 6

    4 0 Отговор
    На война като на война

    09:28 26.08.2026

  • 9 един дрон е опасен колкото бомба

    2 1 Отговор
    2 измрели и един ранен . голям брой летят през румънска, морето и къде ли не . дървени с перка за 5 евро . летят далече . имат камера и носят бомба . евтин варянт . той зелиски спира дроновете и на иран . една бомба е 1000 евро . ако дрона е 1000 евро ще е цял робот .

    09:28 26.08.2026

  • 10 Ало, сайта

    8 1 Отговор
    А стига манипулации със заглавието, не ви прави чест

    09:29 26.08.2026

  • 11 Варна 3

    2 5 Отговор
    Руското варварство няма край

    09:30 26.08.2026

  • 12 стоян

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":

    До 7 ком - много си слаб по история и не знаеш как 1915 гд русия напада в гръб Германия и какво стана после1917 гд - и знаеш ли че за последните 150 гд русия е спечелила само една война и то с огромната помощ от САЩ и съюзници а е загубила шест войни

    09:33 26.08.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    И пратеникът- секретар на Ватикана, и кравунделът отвъдокеански... се изредиха коленопреклонно на килимчето в Кремъл..., но всуе се морят. Луничавите инцести и укро-бандерите ще си платят и с лихвите за всичките мизерия, които причиниха на Русия!

    09:34 26.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ддд

    1 1 Отговор
    Като оставим на страна манипулативните заглавия, сте неграмотни "факти". Що за глупост "жилищен дом". Неграмотници!!!!!

    09:46 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е, тя Украйна нали":

    Е не, тупин трябва да убие всички преди това, нали ги асвабаждава?

    09:48 26.08.2026

  • 18 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Украйна не е започнала война бе ми шо! Руската армия е на украинска територия, как това не го разбирате бе русонацисти?

    09:49 26.08.2026

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