Тръмп постави условие за ядреното споразумение със Саудитска Арабия: нормализация с Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като е настоял договорът да влезе в сила само при условие че Рияд нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред „Ройтерс“, предава БТА.

Информацията е потвърдена и от телевизионния канал MS Now и в. „Уолстрийт джърнъл“, допълва CNBC.

Споразумението със Саудитска Арабия, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за граждански цели в Кралството. Документът е бил изпратен в Конгреса в понеделник, уточни източникът, пожелал да остане анонимен.

Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването на „Ройтерс“ за коментар.

Споразумението е в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Позицията на президента Тръмп остава непроменена - то ще бъде одобрено само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения, заяви представителят на американската администрация.

30-годишното споразумение предвижда още Саудитска Арабия да изгради реактори тип AP1000 на „Уестингхаус“. Проектът е на стойност десетки милиарди долари.

Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако не бъдат повдигнати възражения. Подобно разглеждане е задължително съгласно Закона за атомната енергия при сключване на споразумения с други държави в областта на ядрената енергетика.

Тръмп намекна, че условията на споразумението ще попречат на Саудитска Арабия да обогатява уран - процес, който може да бъде използван за създаването на ядрено оръжие.

„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните медии миналия месец. Той добави, че споразумението е „изцяло обвързано“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „много уважаваните и успешни“ Авраамови споразумения, в рамките на които Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г.