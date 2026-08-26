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Тръмп постави условие за ядреното споразумение със Саудитска Арабия: нормализация с Израел

Тръмп постави условие за ядреното споразумение със Саудитска Арабия: нормализация с Израел

26 Август, 2026 10:15, обновена 26 Август, 2026 10:15 1 169 9

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  • саудитска арабия-
  • нормализация-
  • израел

30-годишното споразумение предвижда изграждането на ядрени реактори в Саудитска Арабия

Тръмп постави условие за ядреното споразумение със Саудитска Арабия: нормализация с Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като е настоял договорът да влезе в сила само при условие че Рияд нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред „Ройтерс“, предава БТА.

Информацията е потвърдена и от телевизионния канал MS Now и в. „Уолстрийт джърнъл“, допълва CNBC.

Споразумението със Саудитска Арабия, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за граждански цели в Кралството. Документът е бил изпратен в Конгреса в понеделник, уточни източникът, пожелал да остане анонимен.

Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването на „Ройтерс“ за коментар.

Споразумението е в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Позицията на президента Тръмп остава непроменена - то ще бъде одобрено само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения, заяви представителят на американската администрация.

30-годишното споразумение предвижда още Саудитска Арабия да изгради реактори тип AP1000 на „Уестингхаус“. Проектът е на стойност десетки милиарди долари.

Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако не бъдат повдигнати възражения. Подобно разглеждане е задължително съгласно Закона за атомната енергия при сключване на споразумения с други държави в областта на ядрената енергетика.

Тръмп намекна, че условията на споразумението ще попречат на Саудитска Арабия да обогатява уран - процес, който може да бъде използван за създаването на ядрено оръжие.

„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните медии миналия месец. Той добави, че споразумението е „изцяло обвързано“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „много уважаваните и успешни“ Авраамови споразумения, в рамките на които Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, патарок

    10 1 Отговор
    Адашът що се крие в живия плет. Да няма параноя.

    Коментиран от #5

    10:18 26.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    С Израел е свършено.

    10:20 26.08.2026

  • 3 Лост

    11 1 Отговор
    Тръмп официалния говорител и рижав пудел 🐩 на Израел.

    10:23 26.08.2026

  • 4 Да питам

    12 0 Отговор
    Тоз превзели Гренландия и Куба?
    Победи ли Иран?
    Спря ли фалита на САЩ?
    Плати ли 40 трилионният дълг ?

    Коментиран от #6

    10:23 26.08.2026

  • 5 Смешно е,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, патарок":

    но всъщност е много жалко.

    10:24 26.08.2026

  • 6 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    Ами в един филм на Чарли Чаплин един си въртеше глобуса на земята.А Тръмп сега е разтворил картата на света и си отбеляза -Американски залив, Американски проток ,Американското езеро до Канада и т. н.

    10:33 26.08.2026

  • 7 8888

    3 0 Отговор
    Всеки трябва да харесва хората с компромати срещу него, иначе няма да могат да правят каквото си пожелаят въпреки че са суверенни държави....

    10:41 26.08.2026

  • 8 Унизително е

    3 0 Отговор
    Как САЩ се подлагат на евреите! Не мога да повярвам! Газа ще пренапише историята на Втората световна война по отношение на нейния инициатор с мустачките!

    11:51 26.08.2026

  • 9 каунь

    0 1 Отговор
    арабите са страхливо племе тоя ги плаши и немъ кой да са сети да пита китайци, индийци или руснаци!

    12:03 26.08.2026