Тръмп постави условие за ядреното споразумение със Саудитска Арабия: нормализация с Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като е настоял договорът да влезе в сила само при условие че Рияд нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред „Ройтерс“, предава БТА.
Информацията е потвърдена и от телевизионния канал MS Now и в. „Уолстрийт джърнъл“, допълва CNBC.
Споразумението със Саудитска Арабия, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за граждански цели в Кралството. Документът е бил изпратен в Конгреса в понеделник, уточни източникът, пожелал да остане анонимен.
Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването на „Ройтерс“ за коментар.
Споразумението е в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Позицията на президента Тръмп остава непроменена - то ще бъде одобрено само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения, заяви представителят на американската администрация.
30-годишното споразумение предвижда още Саудитска Арабия да изгради реактори тип AP1000 на „Уестингхаус“. Проектът е на стойност десетки милиарди долари.
Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако не бъдат повдигнати възражения. Подобно разглеждане е задължително съгласно Закона за атомната енергия при сключване на споразумения с други държави в областта на ядрената енергетика.
Тръмп намекна, че условията на споразумението ще попречат на Саудитска Арабия да обогатява уран - процес, който може да бъде използван за създаването на ядрено оръжие.
„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните медии миналия месец. Той добави, че споразумението е „изцяло обвързано“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „много уважаваните и успешни“ Авраамови споразумения, в рамките на които Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък, патарок
Коментиран от #5
10:18 26.08.2026
2 Последния Софиянец
10:20 26.08.2026
3 Лост
10:23 26.08.2026
4 Да питам
Победи ли Иран?
Спря ли фалита на САЩ?
Плати ли 40 трилионният дълг ?
Коментиран от #6
10:23 26.08.2026
5 Смешно е,
До коментар #1 от "Доналд Дък, патарок":но всъщност е много жалко.
10:24 26.08.2026
6 Лост
До коментар #4 от "Да питам":Ами в един филм на Чарли Чаплин един си въртеше глобуса на земята.А Тръмп сега е разтворил картата на света и си отбеляза -Американски залив, Американски проток ,Американското езеро до Канада и т. н.
10:33 26.08.2026
7 8888
10:41 26.08.2026
8 Унизително е
11:51 26.08.2026
9 каунь
12:03 26.08.2026