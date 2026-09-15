Ескалация в Йемен: Саудитски удари по провинция Таиз

Конфликтът в Близкия изток навлиза в нова фаза на остро напрежение. Официалната йеменска информационна агенция SABA потвърди тази сутрин, че Кралските военновъздушни сили на Саудитска Арабия са нанесли серия от тежки въздушни удари по позиции на шиитските бунтовници хуси в стратегическата югозападна провинция Таиз.

Мащабна офанзива в ключови региони

Според сигурностни източници, цитирани от SABA, саудитските изтребители F-15 и Typhoon са извършили над 54 въздушни удара през последните 24 часа. Освен провинция Таиз, която е епицентър на новите сухопътни сблъсъци, бомбардировки са регистрирани и в регионите Лахдж, Ал-Джауф, Мариб и ключовото пристанище Ходейда.

Ударите в Таиз са били насочени предимно срещу укрепени военни постове, артилерийски позиции и складове за боеприпаси на подкрепяната от Иран милиция в районите Мавза и Макбана. Йеменската армия, лоялна на международно признатото правителство, докладва за успешни операции паралелно с въздушната подкрепа, при които са ликвидирани най-малко 10 бунтовници на Северния фронт.

Война на изтощение и отговор

Масираната саудитска въздушна кампания идва като пряк отговор на зачестилите нападения от страна на хусите. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сарее обяви, че неговите сили са предприели ответни удари с балистични ракети и дронове срещу военновъздушната база „Крал Халид“ в Хамис Мушайт, намираща се на територията на Саудитска Арабия.

Ситуацията се усложнява допълнително от блокирането на корабоплаването в региона. Бунтовниците наложиха морска блокада в пролива Баб ел-Мандеб, застрашавайки петролните доставки. Възобновяването на тежките сражения от началото на септември вече предизвика тежка хуманитарна вълна, принуждавайки над 93 000 цивилни граждани да напуснат домовете си според данни на Международната организация по миграция (МОМ)