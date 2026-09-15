Новини
Свят »
Йемен »
Ескалация в Йемен: Саудитски удари по провинция Таиз

Ескалация в Йемен: Саудитски удари по провинция Таиз

15 Септември, 2026 05:05, обновена 15 Септември, 2026 05:10 860 5

  • йемен-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • удари

Йеменската агенция SABA съобщава за масирана въздушна кампания срещу бунтовниците хуси

Ескалация в Йемен: Саудитски удари по провинция Таиз - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток навлиза в нова фаза на остро напрежение. Официалната йеменска информационна агенция SABA потвърди тази сутрин, че Кралските военновъздушни сили на Саудитска Арабия са нанесли серия от тежки въздушни удари по позиции на шиитските бунтовници хуси в стратегическата югозападна провинция Таиз.

Мащабна офанзива в ключови региони

Според сигурностни източници, цитирани от SABA, саудитските изтребители F-15 и Typhoon са извършили над 54 въздушни удара през последните 24 часа. Освен провинция Таиз, която е епицентър на новите сухопътни сблъсъци, бомбардировки са регистрирани и в регионите Лахдж, Ал-Джауф, Мариб и ключовото пристанище Ходейда.

Ударите в Таиз са били насочени предимно срещу укрепени военни постове, артилерийски позиции и складове за боеприпаси на подкрепяната от Иран милиция в районите Мавза и Макбана. Йеменската армия, лоялна на международно признатото правителство, докладва за успешни операции паралелно с въздушната подкрепа, при които са ликвидирани най-малко 10 бунтовници на Северния фронт.

Война на изтощение и отговор

Масираната саудитска въздушна кампания идва като пряк отговор на зачестилите нападения от страна на хусите. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сарее обяви, че неговите сили са предприели ответни удари с балистични ракети и дронове срещу военновъздушната база „Крал Халид“ в Хамис Мушайт, намираща се на територията на Саудитска Арабия.

Ситуацията се усложнява допълнително от блокирането на корабоплаването в региона. Бунтовниците наложиха морска блокада в пролива Баб ел-Мандеб, застрашавайки петролните доставки. Възобновяването на тежките сражения от началото на септември вече предизвика тежка хуманитарна вълна, принуждавайки над 93 000 цивилни граждани да напуснат домовете си според данни на Международната организация по миграция (МОМ)


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Громико

    1 0 Отговор
    Удри тоя червен башибозук

    05:28 15.09.2026

  • 2 Хути са

    1 0 Отговор
    Само рашките им викат хуси, за дас се цепят от кокектива

    05:51 15.09.2026

  • 3 Самаранин

    0 0 Отговор
    Бат Делчо, като станем хуси, ще ни дават ли да пием?

    Коментиран от #4

    05:52 15.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Самаранин":

    НЕ МОЖЕ ИСЛЯМЪТ НЕ НИ ДАВА

    05:54 15.09.2026

  • 5 хаха

    0 0 Отговор
    Кухорогите байганьовци сега имат шанса да си продадат нефелните ф-16 на саудитите...

    НОООО понеже са безполезни скопци и обичат да са слуги ...няма да стане. ХАХАХА
    Вечният слугинаж и дупинаж. Я на пРастатия, я на Кравария...я на Фесландия ... и.т.н. и.т.н

    06:43 15.09.2026