Анди Бърнам е бил предупреден, че Великобритания може да се изправи пред руски ответни действия и атаки заради активната си подкрепа за Украйна, предава Фокус.

Експерти по сигурността са призовали премиера Бърнам да бъде подготвен за „директен отговор“ от страна на Владимир Путин. Според източници, цитирани от Daily Mail, Кремъл е готов да предприеме действия срещу Обединеното кралство.

Предупреждението идва дни след като Бърнам официално обяви, че Лондон ще предостави на Киев секретни данни, свързани с производството на ракети Storm Shadow/SCALP.

Същевременно се смята, че Путин е подложен на вътрешен натиск в Русия да реагира на все по-голямото участие на Великобритания във войната. Сигналът за възможна ескалация е отправен на фона на спешното посещение в Москва на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф.

Точните причини за визитата на Ратклиф все още не са известни. Според предположенията той е пристигнал, за да предаде „много важна информация“, за която е било необходимо провеждането на разговор лице в лице.

Съобщава се, че директорът на ЦРУ е предупредил Кремъл да не разширява конфликта в Украйна чрез използване на ядрено оръжие или чрез атаки срещу западните държави, които подкрепят Киев.

Във вторник вечерта британските служби за сигурност са били подготвени за възможна атака от страна на Кремъл срещу Великобритания. Потенциална мишена може да бъде самият Бърнам или отбранителни обекти в страната.

„Въпросът, който се задава, е: „Колко дълго ще боцкаме мечката, преди да ухапе?“, е заявил високопоставен източник пред Daily Mail.

По думите му атака срещу отбранителната и охранителната инфраструктура на Обединеното кралство е неизбежна предвид категоричната подкрепа на страната за Украйна. „Ние и французите сме на преден план, а посещението на Бърнам в Киев и неговата откровена позиция ще бъдат забелязани в Кремъл“, е посочил източникът.

Той е добавил, че Русия ежедневно проверява британската инфраструктура за сигурност и че „нещо по-голямо е само въпрос на време“. Според него Москва трябва единствено да поддържа действията си на достатъчно ниско ниво, за да избегне военен отговор от страна на НАТО.

Други източници твърдят, че внезапното оттегляне на руския посланик в Лондон се възприема като знак, че „нещо голямо предстои“.

Съветникът в Кремъл Андрей Фьодоров заяви пред BBC, че британски фабрики, произвеждащи дронове и компоненти за ракети, могат да бъдат атакувани от „неизвестни източници“.