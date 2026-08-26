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Предупредиха Бърнам за възможен руски отговор заради подкрепата на Великобритания за Украйна

Предупредиха Бърнам за възможен руски отговор заради подкрепата на Великобритания за Украйна

26 Август, 2026 10:50 1 410 35

  • анди бърнам-
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  • русия

Експерти по сигурността очакват Кремъл да насочи действия срещу британска отбранителна инфраструктура, след като Лондон обяви предоставянето на секретни данни за производството на ракети Storm Shadow/SCALP

Предупредиха Бърнам за възможен руски отговор заради подкрепата на Великобритания за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Анди Бърнам е бил предупреден, че Великобритания може да се изправи пред руски ответни действия и атаки заради активната си подкрепа за Украйна, предава Фокус.

Експерти по сигурността са призовали премиера Бърнам да бъде подготвен за „директен отговор“ от страна на Владимир Путин. Според източници, цитирани от Daily Mail, Кремъл е готов да предприеме действия срещу Обединеното кралство.

Предупреждението идва дни след като Бърнам официално обяви, че Лондон ще предостави на Киев секретни данни, свързани с производството на ракети Storm Shadow/SCALP.

Същевременно се смята, че Путин е подложен на вътрешен натиск в Русия да реагира на все по-голямото участие на Великобритания във войната. Сигналът за възможна ескалация е отправен на фона на спешното посещение в Москва на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф.

Точните причини за визитата на Ратклиф все още не са известни. Според предположенията той е пристигнал, за да предаде „много важна информация“, за която е било необходимо провеждането на разговор лице в лице.

Съобщава се, че директорът на ЦРУ е предупредил Кремъл да не разширява конфликта в Украйна чрез използване на ядрено оръжие или чрез атаки срещу западните държави, които подкрепят Киев.

Във вторник вечерта британските служби за сигурност са били подготвени за възможна атака от страна на Кремъл срещу Великобритания. Потенциална мишена може да бъде самият Бърнам или отбранителни обекти в страната.

„Въпросът, който се задава, е: „Колко дълго ще боцкаме мечката, преди да ухапе?“, е заявил високопоставен източник пред Daily Mail.

По думите му атака срещу отбранителната и охранителната инфраструктура на Обединеното кралство е неизбежна предвид категоричната подкрепа на страната за Украйна. „Ние и французите сме на преден план, а посещението на Бърнам в Киев и неговата откровена позиция ще бъдат забелязани в Кремъл“, е посочил източникът.

Той е добавил, че Русия ежедневно проверява британската инфраструктура за сигурност и че „нещо по-голямо е само въпрос на време“. Според него Москва трябва единствено да поддържа действията си на достатъчно ниско ниво, за да избегне военен отговор от страна на НАТО.

Други източници твърдят, че внезапното оттегляне на руския посланик в Лондон се възприема като знак, че „нещо голямо предстои“.

Съветникът в Кремъл Андрей Фьодоров заяви пред BBC, че британски фабрики, произвеждащи дронове и компоненти за ракети, могат да бъдат атакувани от „неизвестни източници“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкембе Войвода

    85 62 Отговор
    Ей, „стратези“ от панелките, дето още сънувате паради на Червения площад – я бързо си проверете пулса, че реалността от последните часове ще смрази и последната капка кръв в русофилските ви вени!
    Докато вие се давите в собствената си пропагандна слюнка, „безаналоговата“ ви империя беше брутално приземена, натикана в калта и буквално разфасована на живо. Мислехте си, че Крим е окупирана крепост? Украинците го превърнаха в безпомощна кланица за руска техника. Прехвалените ви радарни системи и ПВО комплекси, които уж щяха да „свалят и мухите“, бяха ослепени и изтърбушени като евтини консерви. В момента целият полуостров е като тежко болен пациент на операционната маса – напълно оголен, бездиханен, скован от смъртен страх и чакащ следващия прецизен разрез от небето. Руските войници там вече не гледат радарите – те просто гледат към черната пръст, защото знаят, че тя е следващият им дом.
    Но най-зловещата ирония, която ще ви скъса от подигравки, дойде с любимата ви играчка за милиарди – балистичния комплекс „Искандер-М“. Гордостта на Кремъл, с която плашехте света, беше надушена като бясно куче в храстите и взривена на парчета право в калта, още преди да успее да премигне! Руските разчети бяха изпарени за секунди, без дори да разберат, че Смъртта вече е кацнала на рамото им. Този прехвален комплекс се оказа просто скъпоструващ ковчег, фойерверк за забавление на украинското командване.
    Къде са ви смешните „червени линии“ сега, бе, пишман-патриоти? Истината е б

    Коментиран от #4, #6, #7, #16, #23, #25

    10:51 26.08.2026

  • 2 Смър на украйна

    48 7 Отговор
    и всички еврасти-атлантиди по Земята

    Коментиран от #5, #14

    10:51 26.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Англия даде 100 000 дрона на Украйна.И части за ракети Фламинго.

    10:52 26.08.2026

  • 4 Украинската победа

    31 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Войвода":

    сега с нас в стаята ли е?

    10:52 26.08.2026

  • 5 Българин

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Смър на украйна":

    Смър! Смър! СмъР!

    Коментиран от #13, #17

    10:53 26.08.2026

  • 6 баце

    44 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Войвода":

    Леко че ще ифарктясаш бре . Дишай ...
    Руснаците не ги мисли

    10:53 26.08.2026

  • 7 Тумбак юнак

    41 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Войвода":

    А,гласът на Карлуково се обади!Я,лягай,завивай се през глава,п ръдвай и дерзай с в0нята.преди това да не забравиш да си изпиетш хап4етата против рус0ф0бия.

    10:53 26.08.2026

  • 8 Българин

    8 57 Отговор
    Великобритания помага на Украйна да се справи с нацистката агресия! Това е дълг на всяка нормална държава, на всеки нормален човек!

    Коментиран от #9, #10, #11, #26, #34

    10:54 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 и брее

    56 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    А що не помага на Палестина да се справи с агресора . За един познат питам .

    10:58 26.08.2026

  • 12 име

    45 3 Отговор
    А дано руснаците да изкъртят ocтpoвните рoдocмеcители.

    10:58 26.08.2026

  • 13 Иван

    28 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Смър за ционистките плъхове.

    11:02 26.08.2026

  • 14 Какво е смър, смърт ли ?

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Смър на украйна":

    Какво е русорасти и еврасти ? Превеждайте.

    11:02 26.08.2026

  • 15 Хаген Дас

    27 2 Отговор
    Британчетата много често започнаха да си сменят премиерчетата, явно и там нещата куцат! След Джонсън този кой поред е?

    11:03 26.08.2026

  • 16 Шкембе Войвода

    7 33 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Войвода":

    Къде са ви смешните „червени линии“ сега, бе, пишман-патриоти? Истината е брутална и ще ви държи будни нощем: руският военен балон не просто се спука, той беше разпорен, а отвътре излезе само евтина ръжда и паника. Вашите идоли в момента треперят в бункерите си, защото осъзнаха, че срещу тях работи хирургическа машина, която не прощава. Кошмарът е тук, следващият удар вече е програмиран, а вие единственото, което можете да направите, е да гледате как руският мит се разпада на прах пред очите ви. Боли ли? О, тепърва ще боли!

    Коментиран от #18, #21

    11:04 26.08.2026

  • 17 Какво означава това, което пишеш

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Смър! Смър! СмъР! ?

    Коментиран от #27

    11:06 26.08.2026

  • 18 Бай Дън

    33 3 Отговор

    До коментар #16 от "Шкембе Войвода":

    Щом американските служби са на крака в Русия, нещата почват да смърдят за Украйна!

    11:09 26.08.2026

  • 19 матей

    27 1 Отговор
    Путин трябва да предостави далекобойно оръжие на Иран, както и консултанти, както и сателитно насочване, за да могат същите да наказват всички съюзници на сащ, ангажирани по чл.5 от натовското котило! Само иранците могат да сдавят пиратското обединение! А всички български шкембета да се покриват старателно!

    Коментиран от #35

    11:13 26.08.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    24 1 Отговор
    Да навържем нещата . Бърман на посещение в Киев; руският посланик в Лондон се занимава; подводницата Хабаровск с Посейдон се пуска на вода; посещение на шефа на ЦРУ в Москва. Само тъпанар може да не е разбрал за какво иде реч.

    11:27 26.08.2026

  • 21 Тумбак юнак

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Шкембе Войвода":

    Хап4етата!

    11:28 26.08.2026

  • 22 Ха-ха-ха

    3 17 Отговор
    Крайно време беше подземната старуха педофил и хомо дружинката в кремля да поставят.. отново Червена линия и дъртата ПЕ Деруга а се шмугне у бункеро
    Ааааахахаха

    11:29 26.08.2026

  • 23 Бегай с тия възторжени речи

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Войвода":

    Украйна постепенно губи от Русия в конфликта. Това заяви бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров.„Мисля, че сега настъпи повратен момент, който ще определи по-нататъшния ни път, но изглежда, че постепенно, бавно губим конфликта“, каза той в интервю за агенция Reuters.

    11:40 26.08.2026

  • 24 Бай онзи

    14 1 Отговор
    Ирландска поговорка:,,Ако двама съседи се скарат,значи при единия е гостувал англичанин"!!!!!!

    11:46 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бай онзи

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Нацистите ги знаем къде са.

    11:52 26.08.2026

  • 27 Пурко

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какво означава това, което пишеш":

    Сигурно смърка бели линии.

    11:54 26.08.2026

  • 28 тамам

    1 5 Отговор
    блатостан ще бъде застеклен!

    Коментиран от #29

    12:05 26.08.2026

  • 29 Жалко

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "тамам":

    Великобритания ще ми липсва . Макар да не се сещам с какво точно .

    12:18 26.08.2026

  • 30 Резултат

    0 4 Отговор
    Нищо и никой не може да спаси Раша от поражението което и предстои . Разпадът на федерацията на Злото е неизбежен .

    12:23 26.08.2026

  • 31 хАХАХИ

    2 0 Отговор
    Шкембе, виж си резултата!

    12:24 26.08.2026

  • 32 Русия много ги изтърпя!

    2 0 Отговор
    Задължително трябва да се ударят сатанистите от Лондон! Нато няма карти, нато е валат! А е факт,че нато открито воюва с Русия чрез 404. Русия ще смаже нато като танк го.вно!

    12:27 26.08.2026

  • 33 Бой по нагличанските

    2 0 Отговор
    кухи кратутбни докато мърда и после контролен с Орешник в центъра на нагличанския вертеп за да стане всичко в руини и отиде при Атлантида.

    12:29 26.08.2026

  • 34 Малобритатия след

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    този си акт ще отпътува към Атлантида и ша повече WCкрайна със себе си.

    12:32 26.08.2026

  • 35 Предостави им

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "матей":

    когато имаха нужда та клекна краварите и тръгнаха да вият за примирие.

    12:37 26.08.2026

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