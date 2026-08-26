Предупредиха Бърнам за възможен руски отговор заради подкрепата на Великобритания за Украйна

Анди Бърнам е бил предупреден, че Великобритания може да се изправи пред руски ответни действия и атаки заради активната си подкрепа за Украйна, предава Фокус.
Експерти по сигурността са призовали премиера Бърнам да бъде подготвен за „директен отговор“ от страна на Владимир Путин. Според източници, цитирани от Daily Mail, Кремъл е готов да предприеме действия срещу Обединеното кралство.
Предупреждението идва дни след като Бърнам официално обяви, че Лондон ще предостави на Киев секретни данни, свързани с производството на ракети Storm Shadow/SCALP.
Същевременно се смята, че Путин е подложен на вътрешен натиск в Русия да реагира на все по-голямото участие на Великобритания във войната. Сигналът за възможна ескалация е отправен на фона на спешното посещение в Москва на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф.
Точните причини за визитата на Ратклиф все още не са известни. Според предположенията той е пристигнал, за да предаде „много важна информация“, за която е било необходимо провеждането на разговор лице в лице.
Съобщава се, че директорът на ЦРУ е предупредил Кремъл да не разширява конфликта в Украйна чрез използване на ядрено оръжие или чрез атаки срещу западните държави, които подкрепят Киев.
Във вторник вечерта британските служби за сигурност са били подготвени за възможна атака от страна на Кремъл срещу Великобритания. Потенциална мишена може да бъде самият Бърнам или отбранителни обекти в страната.
„Въпросът, който се задава, е: „Колко дълго ще боцкаме мечката, преди да ухапе?“, е заявил високопоставен източник пред Daily Mail.
По думите му атака срещу отбранителната и охранителната инфраструктура на Обединеното кралство е неизбежна предвид категоричната подкрепа на страната за Украйна. „Ние и французите сме на преден план, а посещението на Бърнам в Киев и неговата откровена позиция ще бъдат забелязани в Кремъл“, е посочил източникът.
Той е добавил, че Русия ежедневно проверява британската инфраструктура за сигурност и че „нещо по-голямо е само въпрос на време“. Според него Москва трябва единствено да поддържа действията си на достатъчно ниско ниво, за да избегне военен отговор от страна на НАТО.
Други източници твърдят, че внезапното оттегляне на руския посланик в Лондон се възприема като знак, че „нещо голямо предстои“.
Съветникът в Кремъл Андрей Фьодоров заяви пред BBC, че британски фабрики, произвеждащи дронове и компоненти за ракети, могат да бъдат атакувани от „неизвестни източници“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе Войвода
Докато вие се давите в собствената си пропагандна слюнка, „безаналоговата“ ви империя беше брутално приземена, натикана в калта и буквално разфасована на живо. Мислехте си, че Крим е окупирана крепост? Украинците го превърнаха в безпомощна кланица за руска техника. Прехвалените ви радарни системи и ПВО комплекси, които уж щяха да „свалят и мухите“, бяха ослепени и изтърбушени като евтини консерви. В момента целият полуостров е като тежко болен пациент на операционната маса – напълно оголен, бездиханен, скован от смъртен страх и чакащ следващия прецизен разрез от небето. Руските войници там вече не гледат радарите – те просто гледат към черната пръст, защото знаят, че тя е следващият им дом.
Но най-зловещата ирония, която ще ви скъса от подигравки, дойде с любимата ви играчка за милиарди – балистичния комплекс „Искандер-М“. Гордостта на Кремъл, с която плашехте света, беше надушена като бясно куче в храстите и взривена на парчета право в калта, още преди да успее да премигне! Руските разчети бяха изпарени за секунди, без дори да разберат, че Смъртта вече е кацнала на рамото им. Този прехвален комплекс се оказа просто скъпоструващ ковчег, фойерверк за забавление на украинското командване.
Къде са ви смешните „червени линии“ сега, бе, пишман-патриоти? Истината е б
Коментиран от #4, #6, #7, #16, #23, #25
10:51 26.08.2026
2 Смър на украйна
Коментиран от #5, #14
10:51 26.08.2026
3 Последния Софиянец
10:52 26.08.2026
4 Украинската победа
До коментар #1 от "Шкембе Войвода":сега с нас в стаята ли е?
10:52 26.08.2026
5 Българин
До коментар #2 от "Смър на украйна":Смър! Смър! СмъР!
Коментиран от #13, #17
10:53 26.08.2026
6 баце
До коментар #1 от "Шкембе Войвода":Леко че ще ифарктясаш бре . Дишай ...
Руснаците не ги мисли
10:53 26.08.2026
7 Тумбак юнак
До коментар #1 от "Шкембе Войвода":А,гласът на Карлуково се обади!Я,лягай,завивай се през глава,п ръдвай и дерзай с в0нята.преди това да не забравиш да си изпиетш хап4етата против рус0ф0бия.
10:53 26.08.2026
8 Българин
Коментиран от #9, #10, #11, #26, #34
10:54 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 и брее
До коментар #8 от "Българин":А що не помага на Палестина да се справи с агресора . За един познат питам .
10:58 26.08.2026
12 име
10:58 26.08.2026
13 Иван
До коментар #5 от "Българин":Смър за ционистките плъхове.
11:02 26.08.2026
14 Какво е смър, смърт ли ?
До коментар #2 от "Смър на украйна":Какво е русорасти и еврасти ? Превеждайте.
11:02 26.08.2026
15 Хаген Дас
11:03 26.08.2026
16 Шкембе Войвода
До коментар #1 от "Шкембе Войвода":Къде са ви смешните „червени линии“ сега, бе, пишман-патриоти? Истината е брутална и ще ви държи будни нощем: руският военен балон не просто се спука, той беше разпорен, а отвътре излезе само евтина ръжда и паника. Вашите идоли в момента треперят в бункерите си, защото осъзнаха, че срещу тях работи хирургическа машина, която не прощава. Кошмарът е тук, следващият удар вече е програмиран, а вие единственото, което можете да направите, е да гледате как руският мит се разпада на прах пред очите ви. Боли ли? О, тепърва ще боли!
Коментиран от #18, #21
11:04 26.08.2026
17 Какво означава това, което пишеш
До коментар #5 от "Българин":Смър! Смър! СмъР! ?
Коментиран от #27
11:06 26.08.2026
18 Бай Дън
До коментар #16 от "Шкембе Войвода":Щом американските служби са на крака в Русия, нещата почват да смърдят за Украйна!
11:09 26.08.2026
19 матей
Коментиран от #35
11:13 26.08.2026
20 РЕАЛИСТ
11:27 26.08.2026
21 Тумбак юнак
До коментар #16 от "Шкембе Войвода":Хап4етата!
11:28 26.08.2026
22 Ха-ха-ха
Ааааахахаха
11:29 26.08.2026
23 Бегай с тия възторжени речи
До коментар #1 от "Шкембе Войвода":Украйна постепенно губи от Русия в конфликта. Това заяви бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров.„Мисля, че сега настъпи повратен момент, който ще определи по-нататъшния ни път, но изглежда, че постепенно, бавно губим конфликта“, каза той в интервю за агенция Reuters.
11:40 26.08.2026
24 Бай онзи
11:46 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бай онзи
До коментар #8 от "Българин":Нацистите ги знаем къде са.
11:52 26.08.2026
27 Пурко
До коментар #17 от "Какво означава това, което пишеш":Сигурно смърка бели линии.
11:54 26.08.2026
28 тамам
Коментиран от #29
12:05 26.08.2026
29 Жалко
До коментар #28 от "тамам":Великобритания ще ми липсва . Макар да не се сещам с какво точно .
12:18 26.08.2026
30 Резултат
12:23 26.08.2026
31 хАХАХИ
12:24 26.08.2026
32 Русия много ги изтърпя!
12:27 26.08.2026
33 Бой по нагличанските
12:29 26.08.2026
34 Малобритатия след
До коментар #8 от "Българин":този си акт ще отпътува към Атлантида и ша повече WCкрайна със себе си.
12:32 26.08.2026
35 Предостави им
До коментар #19 от "матей":когато имаха нужда та клекна краварите и тръгнаха да вият за примирие.
12:37 26.08.2026