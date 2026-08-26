Нетаняху: Никакво дипломатическо споразумение с иранските „диваци“ не е възможно

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не вижда възможност за постигане на дипломатическо споразумение с иранското ръководство, което определи като „диваци“. В същото време той изрази подкрепа за новата кампания на американския президент Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск върху Иран, предаде Франс прес, цитирано от БТА.
По време на събитие във вторник вечерта Нетаняху разказа за скорошната си среща с Тръмп, на която двамата са обсъдили възможността за дипломатически преговори с Иран.
„Съмнявам се, че с тази шайка там, с тези диваци, може да се постигне споразумение. Казвам ви, никакво споразумение не може да бъде сключено“, заяви израелският премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:07 26.08.2026
2 адолф
13:07 26.08.2026
3 Наблюдател
13:08 26.08.2026
4 За израелските „диваци“ сме чували
Коментиран от #14
13:08 26.08.2026
5 Този военнопрестъпник
13:08 26.08.2026
6 Щип
13:09 26.08.2026
7 Ъхъм ... Диваци...
13:09 26.08.2026
8 Оооо Натанхчо
Коментиран от #28
13:12 26.08.2026
9 По голям фашист
Лошо стана
А ние ги спасявахме
13:12 26.08.2026
10 Точно така
13:13 26.08.2026
11 Затяга се примката
13:14 26.08.2026
12 Теслатъ
Коментиран от #16
13:14 26.08.2026
13 Някой
С са цивилизация с хилядолетна история.
13:15 26.08.2026
14 Диваците
До коментар #4 от "За израелските „диваци“ сме чували":Винаги се подкрепят!
13:18 26.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да, ама турците не му се вързаха на
До коментар #12 от "Теслатъ":провокациите. Отиде и избомби празно летище, че било възможно да дойдат турците там, при положение, че в Сирия има над 60 бази в които има разположен турски аскер. Там не смее да пипа🤣🤣🤣🤣🤣. Малко му остана, самите израелци ще му видят сметката.
Коментиран от #22
13:19 26.08.2026
17 заяви "израелският премиер" или
13:19 26.08.2026
18 израелските „диваци“
13:22 26.08.2026
19 до Теслатъ
13:22 26.08.2026
20 Пред този терорист има два пътя
13:23 26.08.2026
21 израелските „диваци“
Коментиран от #25
13:24 26.08.2026
22 Теслатъ
До коментар #16 от "Да, ама турците не му се вързаха на":""""Малко му остана, самите израелци ще му видят сметката."""" ------ Спор няма, но змията е най-опасна преди да умре!
13:25 26.08.2026
23 Персите ако са „диваци“
13:28 26.08.2026
24 Хаха
13:29 26.08.2026
25 Тръмп се чуди как да го разкара
До коментар #21 от "израелските „диваци“":Че и него го дърпа надолу. Не бих се учудил да използват Турция като "тояга" с която да накажат злия пес. Ще е удобно решение за всички страни и Израел ще загуби най-малко. Този изрод нанесе непоправимо щети върху имиджа на страната, не, че е имало кой знае какъв имидж, но сега направо го срути.
Коментиран от #38
13:29 26.08.2026
26 Обективни истини
13:29 26.08.2026
27 Ами
Сталин създаде Израел пред има няма 80 години.
Ако Сталин не беше създал Израел, едва ли
държава Израел въобще щеше да съществува.
Та ... Кои са диваците :)
13:31 26.08.2026
28 Само една малка поправка
До коментар #8 от "Оооо Натанхчо":Средната възраст в този нацистки педофилски коптор Израел не е 32 години а е 29 години и 4 месеца ! Да се знае..
13:31 26.08.2026
29 Левски
13:31 26.08.2026
30 И това го казва представител на вид
13:33 26.08.2026
31 Биби
13:36 26.08.2026
32 Той тоя впрочем
13:40 26.08.2026
33 Kaлпазанин
13:42 26.08.2026
34 Просто пАленце
13:45 26.08.2026
35 жълтопаветник- розов еднорог
Коментиран от #39
13:47 26.08.2026
36 Боклук
13:52 26.08.2026
37 Павел Пенев
13:53 26.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #35 от "жълтопаветник- розов еднорог":Над 90% от евреите всъщност са хазари.
А хазарите са тюрки приели юдеизма.
13:56 26.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Копейчук
13:57 26.08.2026
42 Този шизофреник
13:58 26.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 израелските „диваци“
14:01 26.08.2026
45 Все тая
14:11 26.08.2026