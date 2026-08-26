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Нетаняху: Никакво дипломатическо споразумение с иранските „диваци“ не е възможно

Нетаняху: Никакво дипломатическо споразумение с иранските „диваци“ не е възможно

26 Август, 2026 13:00, обновена 26 Август, 2026 13:04 955 45

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • иран-
  • диваци-
  • споразумение

Израелският премиер приветства новата кампания на Доналд Тръмп за икономически натиск върху Иран и заяви, че не вярва да може да бъде постигната сделка с ръководството в Техеран

Нетаняху: Никакво дипломатическо споразумение с иранските „диваци“ не е възможно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не вижда възможност за постигане на дипломатическо споразумение с иранското ръководство, което определи като „диваци“. В същото време той изрази подкрепа за новата кампания на американския президент Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск върху Иран, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

По време на събитие във вторник вечерта Нетаняху разказа за скорошната си среща с Тръмп, на която двамата са обсъдили възможността за дипломатически преговори с Иран.

„Съмнявам се, че с тази шайка там, с тези диваци, може да се постигне споразумение. Казвам ви, никакво споразумение не може да бъде сключено“, заяви израелският премиер.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 3 Отговор
    Вътрешният министър на Израел който строи затвори и бесилки за политически затворници какъв е?И им се радва от сърце.

    13:07 26.08.2026

  • 2 адолф

    36 5 Отговор
    шалом ,ти си мой ученик!

    13:07 26.08.2026

  • 3 Наблюдател

    38 1 Отговор
    Определението на Нетаняху за иранците като “диваци” едва ли е заради вътрешната им политика на терор, по-скоро е заради убедеността му, че принадлежи към богоизбрана нация, обкръжена от унтерменши.

    13:08 26.08.2026

  • 4 За израелските „диваци“ сме чували

    48 5 Отговор
    Но за ирански „диваци“ никога !

    Коментиран от #14

    13:08 26.08.2026

  • 5 Този военнопрестъпник

    41 2 Отговор
    Кога?

    13:08 26.08.2026

  • 6 Щип

    51 2 Отговор
    Иранците диваци, че си защитават държавата и интересите, а вие какви сте убиици на деца и жени!!!

    13:09 26.08.2026

  • 7 Ъхъм ... Диваци...

    41 2 Отговор
    Пък се видя кой извършва зверски геноцид пред очите на цял свят...

    13:09 26.08.2026

  • 8 Оооо Натанхчо

    31 2 Отговор
    Малък ми Хитлерчо... я се огледаи и виж що за държава е Израел. Средна възраст 32 години, лумпенизирани и безработни младежи дефакто. 20-30 милиарда отрицателно търговско салдо годишно и ако не е Грузия и кашер хляб нямаше да имате даже. Нещастници нацистки

    Коментиран от #28

    13:12 26.08.2026

  • 9 По голям фашист

    37 2 Отговор
    И от Хитлер
    Лошо стана
    А ние ги спасявахме

    13:12 26.08.2026

  • 10 Точно така

    3 20 Отговор
    Най-добрата бурка е тази, която спи с червеите под земята.

    13:13 26.08.2026

  • 11 Затяга се примката

    28 2 Отговор
    Къде ще се крие след изборите този изззрод?

    13:14 26.08.2026

  • 12 Теслатъ

    17 4 Отговор
    Единственният шанс на Нетаняху да отложи предстоящите изборите на 26 Октомври и да остане на власт е, нова Война. Турция (на територията на Сирия)???

    Коментиран от #16

    13:14 26.08.2026

  • 13 Някой

    28 1 Отговор
    Иранците казват същото - никакво споразумение с диваците евреи не е възможно.
    С са цивилизация с хилядолетна история.

    13:15 26.08.2026

  • 14 Диваците

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "За израелските „диваци“ сме чували":

    Винаги се подкрепят!

    13:18 26.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да, ама турците не му се вързаха на

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Теслатъ":

    провокациите. Отиде и избомби празно летище, че било възможно да дойдат турците там, при положение, че в Сирия има над 60 бази в които има разположен турски аскер. Там не смее да пипа🤣🤣🤣🤣🤣. Малко му остана, самите израелци ще му видят сметката.

    Коментиран от #22

    13:19 26.08.2026

  • 17 заяви "израелският премиер" или

    14 0 Отговор
    Заяви издирваният от МНС олигофрен за престъпления срещу човечеството и геноцид и обявен за издирване и задържане и с червена бюлетина включително качена на сайта на Европол и Интерпол ? Като член на Римският статут и МНС сме длъжни да бъдем коректни нали? ...

    13:19 26.08.2026

  • 18 израелските „диваци“

    16 0 Отговор
    са нелечими. Хилядолетия педофилия и кръвосмешение до това водят

    13:22 26.08.2026

  • 19 до Теслатъ

    11 0 Отговор
    Нетаняху е способен на всичко..., например, много истини ще излязат наяве за събитията на 7 Октомври 2023 г., след като бъде отстранен от власт!

    13:22 26.08.2026

  • 20 Пред този терорист има два пътя

    12 0 Отговор
    И двата водят до ада, но единият се отклонява през Хага.

    13:23 26.08.2026

  • 21 израелските „диваци“

    9 0 Отговор
    Ционистки режим и нацизъм на 200..Нетаняху бил разказал за скорошната си среща с Тръмп и блабла....

    Коментиран от #25

    13:24 26.08.2026

  • 22 Теслатъ

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да, ама турците не му се вързаха на":

    """"Малко му остана, самите израелци ще му видят сметката."""" ------ Спор няма, но змията е най-опасна преди да умре!

    13:25 26.08.2026

  • 23 Персите ако са „диваци“

    14 0 Отговор
    израелтяните трябва да са още вид маймуни бре. Тоя нормален ли е?

    13:28 26.08.2026

  • 24 Хаха

    12 0 Отговор
    "Диваците" са имали една от първите организирани държавни форми на управление в света, докато юдейските пастири са обикаляли пустините със стадата си, организирани в племенни групи....

    13:29 26.08.2026

  • 25 Тръмп се чуди как да го разкара

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "израелските „диваци“":

    Че и него го дърпа надолу. Не бих се учудил да използват Турция като "тояга" с която да накажат злия пес. Ще е удобно решение за всички страни и Израел ще загуби най-малко. Този изрод нанесе непоправимо щети върху имиджа на страната, не, че е имало кой знае какъв имидж, но сега направо го срути.

    Коментиран от #38

    13:29 26.08.2026

  • 26 Обективни истини

    9 0 Отговор
    Биби, прочети това - у м р и куче краставо, вземи и зеленски със себе си.

    13:29 26.08.2026

  • 27 Ами

    10 1 Отговор
    Персия е създадена преди по-вече от 2500 години.
    Сталин създаде Израел пред има няма 80 години.
    Ако Сталин не беше създал Израел, едва ли
    държава Израел въобще щеше да съществува.
    Та ... Кои са диваците :)

    13:31 26.08.2026

  • 28 Само една малка поправка

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оооо Натанхчо":

    Средната възраст в този нацистки педофилски коптор Израел не е 32 години а е 29 години и 4 месеца ! Да се знае..

    13:31 26.08.2026

  • 29 Левски

    13 1 Отговор
    Ах, защо Хитлер е нападнал Русия, а не си е свършил работата с евреите. А да казваш на една от най-древните цивилизации, че са диваци, е липса на етична култура и интелект. Но всеки си получава заслуженото.

    13:31 26.08.2026

  • 30 И това го казва представител на вид

    8 1 Отговор
    Който само най-изтъкнати биолози могат да различат от маймуните🤣🤣🤣

    13:33 26.08.2026

  • 31 Биби

    3 5 Отговор
    Абсолютно вярно!Те живеят в XV век.

    13:36 26.08.2026

  • 32 Той тоя впрочем

    7 0 Отговор
    И испанците също ги определи като „диваци“..

    13:40 26.08.2026

  • 33 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Дивак е меко казано но не за персите ,ако може да се опише дявола то това е евреина ,долен нагъл лицемерен отвратителен

    13:42 26.08.2026

  • 34 Просто пАленце

    5 0 Отговор
    Дивашка е религията на талмудистите - богоизбрани и гОи. Черно на бяло записан в ТалмУда расизъм на над 3000 години. Хитлер с неговите 10 години власт е просто пАленце.

    13:45 26.08.2026

  • 35 жълтопаветник- розов еднорог

    3 1 Отговор
    Днес научих, че този дори Нетаняху не му е истинското фамилно име. Било Меликовски , полски еврейн.

    Коментиран от #39

    13:47 26.08.2026

  • 36 Боклук

    3 0 Отговор
    Кво да го коментираме

    13:52 26.08.2026

  • 37 Павел Пенев

    6 1 Отговор
    Нетаняху е еврейски терорист и доказан престъпник, а Иранците са наследници на славната империя на Персите. Вие правете сметка кои да диваците.

    13:53 26.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "жълтопаветник- розов еднорог":

    Над 90% от евреите всъщност са хазари.
    А хазарите са тюрки приели юдеизма.

    13:56 26.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Копейчук

    2 2 Отговор
    Евреите уплашиха не само арабите, персите и турците, но и китайците, руснаците и северно корейците. Никой не смее да изпрати помощ на палестинците. А евреите са само 10 милиона в Израел. Никой не иска да се захване с тях сериозно. Дори иранците, на практика само се отбраняват и независимо от пропагандата, нямат никакво намерение да започнат мащабна война с Израел.

    13:57 26.08.2026

  • 42 Този шизофреник

    1 1 Отговор
    Кога въобще е чувал "дипломатическо споразумение" с Израел някой да е искал в региона? Гласове ли чува, що ли? Че той Израел от повечето страни в света и за държава не е признат че някой въобще дипломатическо споразумение с него да има. Ту-тууу Негев ...

    13:58 26.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 израелските „диваци“

    2 1 Отговор
    Още са с визи за САЩ ! Нещо и там не са желани

    14:01 26.08.2026

  • 45 Все тая

    0 0 Отговор
    Има ли някакво значение какво бил казал тоя престъпник ? Проблема е, че мизерниците в ЕК санкции, ембарго, международна изолация, блокиране на средства, гонене на посланници и т.н не предприемат и на улави продължават да се правят. Позорно гледат как тероризъм и геноцид се извършва и дремят. Само за две седмици Израел ще бъде във състояние на технически фалит и купонна система. Максимум 2

    14:11 26.08.2026

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