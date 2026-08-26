Нетаняху: Никакво дипломатическо споразумение с иранските „диваци“ не е възможно

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не вижда възможност за постигане на дипломатическо споразумение с иранското ръководство, което определи като „диваци“. В същото време той изрази подкрепа за новата кампания на американския президент Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск върху Иран, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

По време на събитие във вторник вечерта Нетаняху разказа за скорошната си среща с Тръмп, на която двамата са обсъдили възможността за дипломатически преговори с Иран.

„Съмнявам се, че с тази шайка там, с тези диваци, може да се постигне споразумение. Казвам ви, никакво споразумение не може да бъде сключено“, заяви израелският премиер.