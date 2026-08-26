Унгария обяви Русия за глобална заплаха

Управляващото от месец май ново правителство на Унгария, ръководено от премиера Петер Мадяр, счита Русия за заплаха, подчертава АРД. В документа на правителството се посочва, че Унгария осъжда руската военна агресия срещу Украйна и „напълно подкрепя суверенитета на Украйна и нейната териториална цялост в рамките на международно признатите граници“.
Заплаха за Унгария, Европа и световния ред
Унгария признава на съседната държава правото на самоотбрана, се посочва още в документа. „Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и глобалния ред.“ Будапеща подчертава, че подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.
Въпросният документ е адресиран до Общото събрание на ООН. Той е подписан от премиера Мадяр и е бил публикуван в унгарския Държавен вестник в нощта срещу сряда.
Скъсване с политиката на Орбан
Осъждането на Русия представлява разрив с външнополитическата линия на предишното правителство на Виктор Орбан. То следваше проруски курс, възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и провеждаше клеветнически кампании срещу Украйна - страната, която от февруари 2022 г. се защитава срещу руската агресия.
Правителството на Мадяр междувременно уреди с преговори повечето спорни въпроси в двустранни отношения с Украйна, включително за правата на унгарското малцинство в украинския граничен регион Транскарпатия.
АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #17, #37
15:28 26.08.2026
2 Внимание, внимание!
Коментиран от #8, #15
15:28 26.08.2026
3 Някой
Коментиран от #30
15:28 26.08.2026
4 да питам
15:28 26.08.2026
5 Шопо
15:29 26.08.2026
6 8888
15:29 26.08.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #22, #61
15:30 26.08.2026
8 Путин
До коментар #2 от "Внимание, внимание!":Тук на Курилите е спокойно.
15:31 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Янко
Коментиран от #13
15:31 26.08.2026
11 Всичко това е
15:32 26.08.2026
12 Кочо
15:32 26.08.2026
13 Мдаа!🤔
До коментар #10 от "Янко":Нищо чудно налягането в тръбата на Турски поток да започне да намалява!
15:34 26.08.2026
14 хехе
15:34 26.08.2026
15 Хахахаха
До коментар #2 от "Внимание, внимание!":Всички русофили са синове на дявола.
Коментиран от #57
15:35 26.08.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #25
15:35 26.08.2026
17 Унгарците
До коментар #1 от "провинциалист":ще му сърбат попарата на Мъджарката..
15:36 26.08.2026
18 Zaxaрова
15:36 26.08.2026
19 Щом така го чувстват че
Щом врагове си търсят си е техен проблем. Иначе едно правителство какво обявява не е от голямо значение. Какво прави е важното и до колко е в полза на народа му. Иначе на продажни малоумни подлоги сме се нагледали в годините и няма да е някаква уникалност
15:37 26.08.2026
20 Е нали Украйна печели войната
Голям смях!
15:37 26.08.2026
21 Само да добавя
15:38 26.08.2026
22 не се кори
До коментар #7 от "ФАКТ":За сега няма да има ЯО.
15:38 26.08.2026
23 Теслатъ
15:39 26.08.2026
24 Смешници
15:39 26.08.2026
25 Дрътия Софеанец ,
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Таман щях те питам , Орбан като се изнесе към кремля , затуй ли пресъхна Дунав ?!
15:39 26.08.2026
26 Глоба
15:39 26.08.2026
27 Град Козлодуй
Коментиран от #35
15:40 26.08.2026
28 Малкия Орбанчо-Румбата
Хубаво е една държава да се управлява от КГБ исти, пожарникари, зелен чорап абе фуражка ли е всичко е ок.
15:40 26.08.2026
29 "глобална заплаха"
15:40 26.08.2026
30 Атина Палада
До коментар #3 от "Някой":Не го гледай какво говори,гледай го какво върши .. Ръководителят на ЕС е все пак жена,а е всеизвестно,че жените обичат с ушите си:) Знае Мадяр,как да го обича баба му Урсула и фондовете да не спират .Иначе Унгария е изцяло енергийно зависима от Русия,затова Мадяр нееднократно цитираше едно правило а именно: Географията диктува от къде да купуваме ! Географията му налагала да купува от Русия,редеше Мадяр...
15:42 26.08.2026
31 факт
15:46 26.08.2026
32 Мусорчик
15:46 26.08.2026
33 стоян георгиев
15:46 26.08.2026
34 Да се оправят бре
Коментиран от #49
15:47 26.08.2026
35 Уви
До коментар #27 от "Град Козлодуй":Още един в Съюза на Шутовете и послушните Клоуни .
15:47 26.08.2026
36 Сус бе копейки
Коментиран от #53
15:48 26.08.2026
37 Рушлямска държава
До коментар #1 от "провинциалист":Сетиха се и тия макар и късно ...
15:48 26.08.2026
38 Украинска Ал Каеда Организация в Европа?
"Подготвящи се атаки": украинец заложи скривалище с оръжие край Берлин.
Немският Der Spiegel
пише за 24-годишния украинец Вадим С. който заложил скривалище с оръжие близо до Берлин.
По данни на изданието, мъжът е пристигнал в Германия от Полша, скрил е два пистолета в покрайнините на Берлин, след което е изпратил на събеседниците в месинджър снимки и координати на скривалището.
Германските следователи откриха скривалището на Оръжието чрез проследяване на смартфон, деактивираха оръжието и установиха наблюдение.
В продължение на няколко седмици обаче никой не дойде за него.
Der Spiegel
също така съобщава, че Вадим С.е бил задържан преди това в Румъния (през октомври 2025 г.). Тогава той и друг обвиняем бяха заподозрени в подготовка на диверсии и изпращане на пакети с експлозиви чрез "нова поща".
Румънското разузнаване заяви за възможна връзка на заподозрените с диверсионната мрежа на руските спецслужби, но впоследствие Вадим С.се оказа на свобода и успя да пристигне в Германия.
"Оръжие Предназначено за атака"
Германският вътрешен министър Александър Добринд , (Офис на Защита на Конституцията в Германия) заяви, че намереното оръжие "безусловно е било предназначено за нападение" и посочи възможното участие на чужда държава.
Предполага се, че украинецът може да е работил за руското разузнаване
Коментиран от #43
15:49 26.08.2026
39 Чепо
Коментиран от #42
15:49 26.08.2026
40 ИНТЕРЕСНО
15:50 26.08.2026
41 Щом за Унгария
15:52 26.08.2026
42 провинциалист
До коментар #39 от "Чепо":Е нали затова усърдно демократизираме Тайван.
15:53 26.08.2026
43 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #38 от "Украинска Ал Каеда Организация в Европа?":Щом е украинец, нормално е. Те са способни само на такива деяния.
15:54 26.08.2026
44 Коментар
15:55 26.08.2026
45 Копейчук
Коментиран от #50
15:58 26.08.2026
46 Олееее.. .
15:59 26.08.2026
47 Александър Добринт - Офис за
В началото на Войната в Украйна 2022 един от големите Японски Ежедневници в-к Асахи Шимбун издаде стания в която предупреди че в случай на неуспешна Война от страна на Украйна е много вероятно и очаквано Украна да установи Ал Каеда like network в Европа.
Която Украинска Ал Каеда Network ще бъде използвана за терористични атаки в Европа и Германия?
15:59 26.08.2026
48 Велчов
15:59 26.08.2026
49 Атина Палада
До коментар #34 от "Да се оправят бре":Мадяр е инсталиран от Орбан. Беше в партията на Орбан и година преди парламентарните им избори,създадоха партия -опозиция ,която оглави Мадяр! Политиката на Мадяр е същата като на Орбан,обаче подхода е друг!! Ролята му е такава,която изисква друг подход..
Коментиран от #59
16:02 26.08.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Копейчук":Помак Сър Джон.
Мръсенрязан помак
16:02 26.08.2026
51 Александър Добринт, Германско
16:03 26.08.2026
52 Петер Мадяр
16:05 26.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Иван
16:06 26.08.2026
55 Мадяр
16:07 26.08.2026
56 Ние от ПП-ДБ и всички калушковци
16:08 26.08.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Хахахаха":Но те трескат като маче у ботуш
16:09 26.08.2026
58 За бавноразвиващите
16:09 26.08.2026
59 Чисти си боба
До коментар #49 от "Атина Палада":остави политиката!
16:11 26.08.2026
60 Коалиция на
16:13 26.08.2026
61 Факт
До коментар #7 от "ФАКТ":Едни ромски фактури добре ще ти стоят зад твоите! 😀🇷🇺🇧🇬
16:17 26.08.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
Какъв да е човек, който е следил жена си и е донасял на органите? Юда Искариотски, готов за пари да продаде и родната си майка!
16:47 26.08.2026
63 зрител
16:50 26.08.2026
64 Книжния тигър
16:54 26.08.2026
65 ПЕНКО
16:58 26.08.2026
66 Гошопимев
17:01 26.08.2026
67 Хошопиев
17:02 26.08.2026