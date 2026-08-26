Новини
Свят »
Унгария »
Унгария обяви Русия за глобална заплаха
  Тема: Украйна

Унгария обяви Русия за глобална заплаха

26 Август, 2026 15:24 1 458 67

  • унгария-
  • петер мадяр-
  • русия-
  • украйна-
  • виктор орбан

В документа се посочва, че Унгария осъжда военната агресия срещу Украйна. Тази декларация слага окончателен край на външната политика от времето на Орбан

Унгария обяви Русия за глобална заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Управляващото от месец май ново правителство на Унгария, ръководено от премиера Петер Мадяр, счита Русия за заплаха, подчертава АРД. В документа на правителството се посочва, че Унгария осъжда руската военна агресия срещу Украйна и „напълно подкрепя суверенитета на Украйна и нейната териториална цялост в рамките на международно признатите граници“.

Заплаха за Унгария, Европа и световния ред

Още новини от Украйна

Унгария признава на съседната държава правото на самоотбрана, се посочва още в документа. „Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и глобалния ред.“ Будапеща подчертава, че подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

Въпросният документ е адресиран до Общото събрание на ООН. Той е подписан от премиера Мадяр и е бил публикуван в унгарския Държавен вестник в нощта срещу сряда.

Скъсване с политиката на Орбан

Осъждането на Русия представлява разрив с външнополитическата линия на предишното правителство на Виктор Орбан. То следваше проруски курс, възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и провеждаше клеветнически кампании срещу Украйна - страната, която от февруари 2022 г. се защитава срещу руската агресия.

Правителството на Мадяр междувременно уреди с преговори повечето спорни въпроси в двустранни отношения с Украйна, включително за правата на унгарското малцинство в украинския граничен регион Транскарпатия.

АРД


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    14 26 Отговор
    оУее, пУашим се от тридневната за 5 години... ти да видиш!!!

    Коментиран от #17, #37

    15:28 26.08.2026

  • 2 Внимание, внимание!

    29 32 Отговор
    Всички русофоби са синове на Ламата Калушев!😂😂😂

    Коментиран от #8, #15

    15:28 26.08.2026

  • 3 Някой

    39 34 Отговор
    Е, ето защо Урсула подкрепя тази власт. Но ще минат няколко месеца и рейтингът на сегашния премиер ще почне да се срива. Ще почнат протести. Може да се върне Орбан.

    Коментиран от #30

    15:28 26.08.2026

  • 4 да питам

    15 12 Отговор
    Пак ли ? 🤔

    15:28 26.08.2026

  • 5 Шопо

    24 18 Отговор
    Какво стана със закарпатието, още ли е украинска територия ?

    15:29 26.08.2026

  • 6 8888

    26 21 Отговор
    Затова му помогнаха в изборите

    15:29 26.08.2026

  • 7 ФАКТ

    25 31 Отговор
    Псулер е мишок. Всеки го подритва 🤣🤣😅😅😅

    Коментиран от #22, #61

    15:30 26.08.2026

  • 8 Путин

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "Внимание, внимание!":

    Тук на Курилите е спокойно.

    15:31 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Янко

    29 26 Отговор
    Точно така трябва да се говори за да ЕС да отблокира милиардите за Унгария.И като ги вземат пак по старому защото трябва руска газ и гориво

    Коментиран от #13

    15:31 26.08.2026

  • 11 Всичко това е

    28 23 Отговор
    за да получи блокираните пари от Брюксел. Иначе си дърпа петрол от Русия, отказва да дава оръжие на Украина и е категорично против бързото присъединяване на източната съседка в ЕС.

    15:32 26.08.2026

  • 12 Кочо

    18 21 Отговор
    Хубави пушки имат унгарските джендъри собствено производство ли са или са ги купили от Русия ?

    15:32 26.08.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    16 10 Отговор

    До коментар #10 от "Янко":

    Нищо чудно налягането в тръбата на Турски поток да започне да намалява!

    15:34 26.08.2026

  • 14 хехе

    22 10 Отговор
    Ами тогава пешо маджарина да спре вноса на руски газ по турския поток.

    15:34 26.08.2026

  • 15 Хахахаха

    19 20 Отговор

    До коментар #2 от "Внимание, внимание!":

    Всички русофили са синове на дявола.

    Коментиран от #57

    15:35 26.08.2026

  • 16 Последния Софиянец

    12 17 Отговор
    Всички се с ватенките като с чумави.🤣😅

    Коментиран от #25

    15:35 26.08.2026

  • 17 Унгарците

    20 13 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    ще му сърбат попарата на Мъджарката..

    15:36 26.08.2026

  • 18 Zaxaрова

    11 7 Отговор
    Да ги нападнем!

    15:36 26.08.2026

  • 19 Щом така го чувстват че

    13 9 Отговор
    „Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“.... да правят квото си решат. Интересно обаче поведението на САЩ и Израел дали представляват според тях заплаха за световния ред и до къде ще стигнат с двойните стандарти и тъпите си наративи.
    Щом врагове си търсят си е техен проблем. Иначе едно правителство какво обявява не е от голямо значение. Какво прави е важното и до колко е в полза на народа му. Иначе на продажни малоумни подлоги сме се нагледали в годините и няма да е някаква уникалност

    15:37 26.08.2026

  • 20 Е нали Украйна печели войната

    14 10 Отговор
    Какво има Унгария да осъжда някаква « агресия», която Зеленски громи, като ламя пиле?
    Голям смях!

    15:37 26.08.2026

  • 21 Само да добавя

    11 7 Отговор
    Чакам събуждането на народите!

    15:38 26.08.2026

  • 22 не се кори

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    За сега няма да има ЯО.

    15:38 26.08.2026

  • 23 Теслатъ

    14 9 Отговор
    Край, след това изявление на другарите Маджари, Русия се готви за капитулация!!!! -))) Някой нема ли да събуди Маджаръ??? -))))

    15:39 26.08.2026

  • 24 Смешници

    7 9 Отговор
    Ужас еди как си мислили Унгария и другите като нея във възторг полека с напъните да не вземете да промените действителността с нефелните си мисли или пък да напълните гащите от възторг!

    15:39 26.08.2026

  • 25 Дрътия Софеанец ,

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Таман щях те питам , Орбан като се изнесе към кремля , затуй ли пресъхна Дунав ?!

    15:39 26.08.2026

  • 26 Глоба

    8 7 Отговор
    лна заплаха е където им пресъхна Дунава и централата, която въпросната "глобалната заплаха" им беше построила спря!

    15:39 26.08.2026

  • 27 Град Козлодуй

    7 16 Отговор
    Още един европейски шут по мордата на путин!

    Коментиран от #35

    15:40 26.08.2026

  • 28 Малкия Орбанчо-Румбата

    9 14 Отговор
    Не е вярно ! Ние сме си приятелчета.Мен лично Решетников ме е посочил и аз сега им се отблагодарявам.Гунсяев и той ми е приятел и шефа на Ойли-Лукойли и всички кремълски бандюгани.
    Хубаво е една държава да се управлява от КГБ исти, пожарникари, зелен чорап абе фуражка ли е всичко е ок.

    15:40 26.08.2026

  • 29 "глобална заплаха"

    14 9 Отговор
    ама за Унгария, ... щото те са много глобални. И такива тъпотии да ти ражда кратуната на "глобално ниво" верно си е талант.

    15:40 26.08.2026

  • 30 Атина Палада

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Не го гледай какво говори,гледай го какво върши .. Ръководителят на ЕС е все пак жена,а е всеизвестно,че жените обичат с ушите си:) Знае Мадяр,как да го обича баба му Урсула и фондовете да не спират .Иначе Унгария е изцяло енергийно зависима от Русия,затова Мадяр нееднократно цитираше едно правило а именно: Географията диктува от къде да купуваме ! Географията му налагала да купува от Русия,редеше Мадяр...

    15:42 26.08.2026

  • 31 факт

    6 4 Отговор
    ще хвърлят ли калашниците, отказват се от петрола и газта..шизо

    15:46 26.08.2026

  • 32 Мусорчик

    5 4 Отговор
    Важно е, че Муни и с-ие казаха, че ние сме различен профил държава. Най-вероятно е имал предвид, че виждаме нещата наопаки.

    15:46 26.08.2026

  • 33 стоян георгиев

    9 6 Отговор
    Сега се очаква радев да смени Орбан като глашатай на путлер.българите да сменим унгарците в състрзанието за най тъпи в ес

    15:46 26.08.2026

  • 34 Да се оправят бре

    7 7 Отговор
    Нас какво ни засяга кво бил считал някакъв си там Петер Мадяр относно Русия. Оказа се лъжец тоя защото по времето на предизборната надпревара и кампания за подобно нещо никога не беше споменал. Сега днес сабалян вероятно свисше му се е явило .... очевидно за мен е, че това е поредният инсталиран атлантически олигофрен без морал и без достойнство който ще слугува на ЕК във вреда на народа си

    Коментиран от #49

    15:47 26.08.2026

  • 35 Уви

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Още един в Съюза на Шутовете и послушните Клоуни .

    15:47 26.08.2026

  • 36 Сус бе копейки

    7 6 Отговор
    Мърляви!

    Коментиран от #53

    15:48 26.08.2026

  • 37 Рушлямска държава

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Сетиха се и тия макар и късно ...

    15:48 26.08.2026

  • 38 Украинска Ал Каеда Организация в Европа?

    4 9 Отговор
    "Подготвяни атаки": украинец заложи скривалище с оръжие край Берлин, 26.08.2026
    "Подготвящи се атаки": украинец заложи скривалище с оръжие край Берлин.
    Немският Der Spiegel
    пише за 24-годишния украинец Вадим С. който заложил скривалище с оръжие близо до Берлин.

    По данни на изданието, мъжът е пристигнал в Германия от Полша, скрил е два пистолета в покрайнините на Берлин, след което е изпратил на събеседниците в месинджър снимки и координати на скривалището.

    Германските следователи откриха скривалището на Оръжието чрез проследяване на смартфон, деактивираха оръжието и установиха наблюдение.
    В продължение на няколко седмици обаче никой не дойде за него.

    Der Spiegel
    също така съобщава, че Вадим С.е бил задържан преди това в Румъния (през октомври 2025 г.). Тогава той и друг обвиняем бяха заподозрени в подготовка на диверсии и изпращане на пакети с експлозиви чрез "нова поща".

    Румънското разузнаване заяви за възможна връзка на заподозрените с диверсионната мрежа на руските спецслужби, но впоследствие Вадим С.се оказа на свобода и успя да пристигне в Германия.

    "Оръжие Предназначено за атака"

    Германският вътрешен министър Александър Добринд , (Офис на Защита на Конституцията в Германия) заяви, че намереното оръжие "безусловно е било предназначено за нападение" и посочи възможното участие на чужда държава.

    Предполага се, че украинецът може да е работил за руското разузнаване

    Коментиран от #43

    15:49 26.08.2026

  • 39 Чепо

    5 4 Отговор
    Ако определят Русия за глобална заплаха,то задължително трябва и Китай да определят за глобална заплаха,че те са по страшни по принцип и много повече...

    Коментиран от #42

    15:49 26.08.2026

  • 40 ИНТЕРЕСНО

    5 5 Отговор
    Дали новото правителство на Мъдур, защитава интересите на народа, изразява неговото отношение и настроение към Русия и е избрано честно от народа, защото напоследък, изборите в много страни се "регулират" отвън.

    15:50 26.08.2026

  • 41 Щом за Унгария

    5 5 Отговор
    УКРАЙНА НЕ Е глобалната заплаха да отваря тогава границата и да пуска безмитен внос. Може и цялото им зърно да изкупи ако иска и като падат украински дрони на тяхна територия да се радва и празнува. Ареее...

    15:52 26.08.2026

  • 42 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Чепо":

    Е нали затова усърдно демократизираме Тайван.

    15:53 26.08.2026

  • 43 СПРАВЕДЛИВ

    3 10 Отговор

    До коментар #38 от "Украинска Ал Каеда Организация в Европа?":

    Щом е украинец, нормално е. Те са способни само на такива деяния.

    15:54 26.08.2026

  • 44 Коментар

    10 7 Отговор
    Мазният ,противен, унгарски толуп Орбан беше на хранилка в Кремъл като всяка друга ,подла копейка.

    15:55 26.08.2026

  • 45 Копейчук

    7 4 Отговор
    Блатария е бита карта. Това, че унгарците биха шута на Орбан, ясно показа какво мислят за скапаната русия. Но още по-голям удар и нанесе Вучич, който посрещна Зеленски в Белград. Всеки се подиграва с фалиралата кочина. Само наш Мунчо, се надупи. И то след като останалите я отсвириха. Е това е показателно , какъв жалък измекяр е зеленият чорап.

    Коментиран от #50

    15:58 26.08.2026

  • 46 Олееее.. .

    5 4 Отговор
    "....предишното правителство на Виктор Орбан следвало проруски курс, възпрепятствало санкциите на ЕС срещу Русия и провеждало клеветнически кампании срещу Украйна - страната, която от февруари 2022 г. се защитава срещу руската агресия...." ЕК им блокира абсолютно незаконно средства и тоя пръдлю Мадяр взе че дойде на власт със брутален популизъм и подлост подкрепен предимно от млади тъпи пишлемета ... и сега вече оле майко "демокрацията победи" И точно след половин една година унгарците ще изтрезнеят как яко са се прекарали

    15:59 26.08.2026

  • 47 Александър Добринт - Офис за

    2 4 Отговор
    Защита на Конституцията в Бундес Република Германия, осъществяват под Black Flag опити за Украинска Ал Каеда в Европа и специално в Бундес Република Германия.

    В началото на Войната в Украйна 2022 един от големите Японски Ежедневници в-к Асахи Шимбун издаде стания в която предупреди че в случай на неуспешна Война от страна на Украйна е много вероятно и очаквано Украна да установи Ал Каеда like network в Европа.

    Която Украинска Ал Каеда Network ще бъде използвана за терористични атаки в Европа и Германия?

    15:59 26.08.2026

  • 48 Велчов

    6 3 Отговор
    Само нашите платени копейки останаха.

    15:59 26.08.2026

  • 49 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Да се оправят бре":

    Мадяр е инсталиран от Орбан. Беше в партията на Орбан и година преди парламентарните им избори,създадоха партия -опозиция ,която оглави Мадяр! Политиката на Мадяр е същата като на Орбан,обаче подхода е друг!! Ролята му е такава,която изисква друг подход..

    Коментиран от #59

    16:02 26.08.2026

  • 50 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Копейчук":

    Помак Сър Джон.
    Мръсенрязан помак

    16:02 26.08.2026

  • 51 Александър Добринт, Германско

    1 5 Отговор
    Контра Разузнаване и Украинска Ал Каеда Network в терористични атаки под Black Flag в Бундес Републиката и Европа, очаквайте?

    16:03 26.08.2026

  • 52 Петер Мадяр

    2 3 Отговор
    Ташунко Сапа и Винету.... Тиса“ (Петер Мадяр): 53% от гласовете (138 мандата)„Фидес“ (Виктор Орбан): 38% от гласовете (55 мандата)„Нашата родина“ (Крайнодесни): 6 мандата... И СЕГА ЩЕ Е УЖАС БЕЗ КРАЙ и як слугинаж към ЕК !

    16:05 26.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иван

    6 3 Отговор
    Браво Унгария!

    16:06 26.08.2026

  • 55 Мадяр

    2 7 Отговор
    е мръсен еерас.

    16:07 26.08.2026

  • 56 Ние от ПП-ДБ и всички калушковци

    3 2 Отговор
    Също треперим от "глобална заплаха"

    16:08 26.08.2026

  • 57 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Но те трескат като маче у ботуш

    16:09 26.08.2026

  • 58 За бавноразвиващите

    2 5 Отговор
    не е заплаха,а лидер!

    16:09 26.08.2026

  • 59 Чисти си боба

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    остави политиката!

    16:11 26.08.2026

  • 60 Коалиция на

    2 5 Отговор
    лаещите

    16:13 26.08.2026

  • 61 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Едни ромски фактури добре ще ти стоят зад твоите! 😀🇷🇺🇧🇬

    16:17 26.08.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор
    "атлантически олигофрен без морал и без достойнство"

    Какъв да е човек, който е следил жена си и е донасял на органите? Юда Искариотски, готов за пари да продаде и родната си майка!

    16:47 26.08.2026

  • 63 зрител

    4 1 Отговор
    край на евтината нафта !

    16:50 26.08.2026

  • 64 Книжния тигър

    1 1 Отговор
    няма карти!

    16:54 26.08.2026

  • 65 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    -- ШВАЙНЕ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - АМЕРИКАНО --НЕМА ЩО ДА ПРАИ !?!?!?!?

    16:58 26.08.2026

  • 66 Гошопимев

    1 2 Отговор
    Ядете ли руски наденици бе путлероиди. Хахахаха безгръбначни нищожества

    17:01 26.08.2026

  • 67 Хошопиев

    1 1 Отговор
    На путлерастката сган им остана само слугата вучич. Ахахахаха. Цял свят не ги иска тези примитиви.

    17:02 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания