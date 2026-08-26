Унгария обяви Русия за глобална заплаха

Управляващото от месец май ново правителство на Унгария, ръководено от премиера Петер Мадяр, счита Русия за заплаха, подчертава АРД. В документа на правителството се посочва, че Унгария осъжда руската военна агресия срещу Украйна и „напълно подкрепя суверенитета на Украйна и нейната териториална цялост в рамките на международно признатите граници“.

Заплаха за Унгария, Европа и световния ред

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Унгария признава на съседната държава правото на самоотбрана, се посочва още в документа. „Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и глобалния ред.“ Будапеща подчертава, че подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

Въпросният документ е адресиран до Общото събрание на ООН. Той е подписан от премиера Мадяр и е бил публикуван в унгарския Държавен вестник в нощта срещу сряда.

Скъсване с политиката на Орбан

Осъждането на Русия представлява разрив с външнополитическата линия на предишното правителство на Виктор Орбан. То следваше проруски курс, възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и провеждаше клеветнически кампании срещу Украйна - страната, която от февруари 2022 г. се защитава срещу руската агресия.

Правителството на Мадяр междувременно уреди с преговори повечето спорни въпроси в двустранни отношения с Украйна, включително за правата на унгарското малцинство в украинския граничен регион Транскарпатия.

АРД