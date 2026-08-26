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Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и скъса с дружеската към Москва външна политика
  Тема: Украйна

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и скъса с дружеската към Москва външна политика

26 Август, 2026 13:38 840 25

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • русия-
  • ес-
  • украйна

Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и скъса с дружеската към Москва външна политика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан, предаде ДПА, съобщи БТА.

Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан - премиерът Петер Мадяр - и публикуван снощи в официалния вестник на страната.

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„Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария „признава правото на източната си съседка на самозащита“.

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

ДПА отбелязва, че по време на 16-годишното управление на Орбан Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украйна. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз.

След като пое властта, Унгария незабавно обяви промяна във външната политика. Новото дясноцентристко правителство даде възможност за започване на преговори с Киев през юни за присъединяване към ЕС, върху което Орбан налагаше вето в продължение на две години. В двустранни преговори с Украйна Унгария също така разреши повечето от спорните въпроси в отношенията си със съседката си, включително за правата на унгарското малцинство в украинската погранична Закарпатска област.

За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    19 7 Отговор
    Вола кат риел на гърба му падало .

    13:42 26.08.2026

  • 2 Опс

    8 4 Отговор
    Урсуль нрдьень

    13:42 26.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 9 Отговор
    При Орбан нямаше режим на тока.

    Коментиран от #7, #22

    13:42 26.08.2026

  • 4 Орбан Тъпана

    7 15 Отговор
    И Сиярто Подлогата на Лавров
    Са силно Възмутени.

    13:43 26.08.2026

  • 5 Последен абзац

    22 4 Отговор
    "За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС."

    13:44 26.08.2026

  • 6 Така требе

    12 20 Отговор
    И Унгария би шута на Путин.

    Коментиран от #15

    13:44 26.08.2026

  • 7 Орбан

    12 10 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Превърна Будапеща
    В Европейската Столица на Порното.

    13:44 26.08.2026

  • 8 А орбан за Шепа жълтици беше

    14 18 Отговор
    Готов да продаде страната си

    Също като Румен Радев във момента заробва България на Турция

    13:45 26.08.2026

  • 9 Слава Украйна

    9 18 Отговор
    Героем Слава

    13:45 26.08.2026

  • 10 Оня Ден

    8 13 Отговор
    В Центъра на Харков

    Се чуваше

    ПУТИН ...У..Й...ЛЪО
    ПУТИН. ...У...Й...ЛЪО.

    ВСИЧКИ ОБИЧАТ
    БУНКЕРНИЯ АСВАБАДИТЕЛ.

    13:46 26.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цензура

    20 6 Отговор
    Да си неутрален и дори с уклон към Русия, докато войната е горе-долу на кантар... и рязко да минеш на страната на укрия и срещу Русия - когато вече и слепите виждат, че Русия побеждава - а и вече и високопоставени украински политици го казват открито, това няма как да се определи, освен като тежка форма на идиoтcтво. А когато чакаш от руснаците и да ти достроят новите енергоблокове на АЕЦ - това вече дори идиoтcтво не е, а пълно безмoзъчeство. Как иначе благоразумните унгарци дадоха власт на такива? Ще плачат за Орбан и то много скоро.

    13:49 26.08.2026

  • 13 8888

    11 4 Отговор
    Да, ран заплаши цяла Европа, Сащ са като откачени с картечница и само мислят кой да нападнат, Израел трепе всичко живо, най вече деца за да не станели щом,ейи терористи, но пропагандата създава мисленето че има само един враг... даже вече пишат че руснаците обесили Левски... ако се чудите защо нарочно искат населението да е по глупаво и да не мисли много, ето го отговора.

    13:50 26.08.2026

  • 14 що така бе Мимее

    8 4 Отговор
    Това е като да си купят фабрика на 9.09.1944

    13:51 26.08.2026

  • 15 8888

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така требе":

    той отиде да им се моли нещо или? може би виждаш нещата като анимация

    13:52 26.08.2026

  • 16 Унгарците са Умни

    5 10 Отговор
    Помнят 1956 година .

    Не искат да се занимават

    Със Асвабадители.

    13:53 26.08.2026

  • 17 Софиянец

    7 4 Отговор
    Нормално! То марионетките и безгръбначните така правят! Добре, че ние поне изхвърлихме от властта ппбд-лите и гробаджиите, да не берем този срам!!!

    13:57 26.08.2026

  • 18 Русия

    7 4 Отговор
    като им спре газта петрола и ядреното гориво и ще втасат.

    13:58 26.08.2026

  • 19 Какво по нормално?

    4 4 Отговор
    Никой не ще у кеннеФФо пРосия.

    13:58 26.08.2026

  • 20 Малиии

    1 0 Отговор
    Ужаст .. има ли ерекция ?

    13:59 26.08.2026

  • 21 Копейчук

    5 2 Отговор
    Само нашият Мунчо, се мазни на Жужето от Блатария. Жалък, мазен путински парцал.

    14:01 26.08.2026

  • 22 Дрътия Софеанец ,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Така си е ... Орбан си тръгна и Дунав-а спадна ..🤔

    14:06 26.08.2026

  • 23 Янко

    1 0 Отговор
    Само че БТА забравиха че унгарците си получават газ и гориво от Русия и никога няма да прекъснат дружеските си връзки

    14:07 26.08.2026

  • 24 Уронг Търн

    0 0 Отговор
    Да се чете Унгария си го накова сама!

    14:11 26.08.2026

  • 25 Ще поумнеят

    0 0 Отговор
    Не може хем да искаш пари,хем да се правиш юнак.

    14:12 26.08.2026

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