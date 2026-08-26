Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и скъса с дружеската към Москва външна политика

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан, предаде ДПА, съобщи БТА.
Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан - премиерът Петер Мадяр - и публикуван снощи в официалния вестник на страната.
„Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария „признава правото на източната си съседка на самозащита“.
„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.
ДПА отбелязва, че по време на 16-годишното управление на Орбан Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украйна. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз.
След като пое властта, Унгария незабавно обяви промяна във външната политика. Новото дясноцентристко правителство даде възможност за започване на преговори с Киев през юни за присъединяване към ЕС, върху което Орбан налагаше вето в продължение на две години. В двустранни преговори с Украйна Унгария също така разреши повечето от спорните въпроси в отношенията си със съседката си, включително за правата на унгарското малцинство в украинската погранична Закарпатска област.
За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
13:42 26.08.2026
2 Опс
13:42 26.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #22
13:42 26.08.2026
4 Орбан Тъпана
Са силно Възмутени.
13:43 26.08.2026
5 Последен абзац
13:44 26.08.2026
6 Така требе
Коментиран от #15
13:44 26.08.2026
7 Орбан
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Превърна Будапеща
В Европейската Столица на Порното.
13:44 26.08.2026
8 А орбан за Шепа жълтици беше
Също като Румен Радев във момента заробва България на Турция
13:45 26.08.2026
9 Слава Украйна
13:45 26.08.2026
10 Оня Ден
Се чуваше
ПУТИН ...У..Й...ЛЪО
ПУТИН. ...У...Й...ЛЪО.
ВСИЧКИ ОБИЧАТ
БУНКЕРНИЯ АСВАБАДИТЕЛ.
13:46 26.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цензура
13:49 26.08.2026
13 8888
13:50 26.08.2026
14 що така бе Мимее
13:51 26.08.2026
15 8888
До коментар #6 от "Така требе":той отиде да им се моли нещо или? може би виждаш нещата като анимация
13:52 26.08.2026
16 Унгарците са Умни
Не искат да се занимават
Със Асвабадители.
13:53 26.08.2026
17 Софиянец
13:57 26.08.2026
18 Русия
13:58 26.08.2026
19 Какво по нормално?
13:58 26.08.2026
20 Малиии
13:59 26.08.2026
21 Копейчук
14:01 26.08.2026
22 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Така си е ... Орбан си тръгна и Дунав-а спадна ..🤔
14:06 26.08.2026
23 Янко
14:07 26.08.2026
24 Уронг Търн
14:11 26.08.2026
25 Ще поумнеят
14:12 26.08.2026