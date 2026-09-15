Фон дер Лайен очертава нов дневен ред за Европа: миграция, отбрана и изкуствен интелект

Урсула фон дер Лайен обвърза политическото си наследство с превръщането на Европа в по-независим фактор в един опасен свят. В сряда председателят на Европейската комисия ще трябва да обясни как върви този процес и какви са следващите стъпки, предава Vesti.bg.

Докато ЕС се справя с войни, опустошителни горски пожари и Доналд Тръмп, фон дер Лайен ще използва шестата си реч за състоянието на Съюза, за да очертае дневния си ред: подготовка на Европа за последиците от климатичните промени; наваксване спрямо Китай и САЩ в областта на изкуствения интелект; рязко ускоряване на развитието на отбранителната индустрия на блока и реформиране на миграционните правила.

Речта ще бъде преработвана и редактирана до самия момент на произнасянето ѝ. Но въз основа на разговори с повече от дузина европейски представители, получили анонимност, за да обсъждат приоритетите и основните послания на председателя на ЕК, редакцията на „POLITICO“ е установила какво се очаква да каже тя.

Изкуственият интелект

Изкуственият интелект беше основна тема на заседанието на Европейската комисия в Терверен по-рано този месец, когато беше планирана речта. Показателно е, че на срещата присъства и специалният съветник на Комисията по въпросите на индустриалните приложения на изкуствения интелект и председател на борда на Siemens Джим Хагеман Шнабе.

На отделна среща на ръководителите на кабинетите, на която те представиха приоритетите на своите ресори, които да бъдат включени в речта, пред дясната ръка на фон дер Лайен, Бьорн Зайберт, е било обсъдено и как да бъде представено влиянието на изкуствения интелект върху работните места.

Екипът на фон дер Лайен е поискал от съответните политически звена на Комисията да предоставят актуални статистически данни за речта относно броя на работните места, които вероятно ще бъдат загубени и създадени с разпространяването на използването на изкуствения интелект, твърди един от представителите, запознати със срещите при закрити врата.

Конкурентоспособността

Две години след знаковия доклад на бившия италиански премиер Марио Драги за това как Европа отново да стане конкурентоспособна, се очаква фон дер Лайен да направи равносметка на усилията на своята Комисия да се справи с икономическото неразположение на Европа чрез опростяване на бюрокрацията.

Очаква се тя да говори за „дълбоко почистване“ на регулаторната рамка и за принципа на „простота още при проектирането“, заяви високопоставен европейски представител.

„Честно казано, тя трябва да го направи“, добави той.

Представителят обаче отбеляза, че този път конкурентоспособността няма да бъде основната тема на речта.

Климатът

Докато Европа излиза от едно опустошително лято, в което реките ѝ пресъхваха, а горите ѝ бяха изпепелени от пожари, адаптацията към климатичните промени - една от основните теми, обсъждани от комисарите на фон дер Лайен на семинар по-рано този месец за подготовката на речта - се очаква да заеме централно място в нейното изказване.

Европейската комисия вече работи по план за повишаване на устойчивостта на Европа към климатичните промени. Този пакет от политики, планиран за края на октомври, вероятно ще бъде споменат в речта. Очаква се той да включва мерки като общ климатичен сценарий, описващ бъдещите условия, за които държавите от ЕС трябва да се подготвят, както и редовни оценки на риска. Все още обаче не е ясно колко подробности ще представи председателят на Комисията.

Фокусът върху климата идва в момент, когато Комисията на фон дер Лайен се опитва да защити целта си за намаляване на емисиите до 2040 г., като същевременно реагира на нарастващия натиск от индустрията и националните правителства да бъде ограничена икономическата цена на зеления преход.

Еврокомисарят по въпросите на климата Вопке Хукстра заяви пред „POLITICO“, че Комисията иска да гарантира, че планирането ще бъде „интегрирано“ във всички европейски и национални политики. Това означава устойчивостта към климатичните промени да бъде вземана предвид при всяка стъпка от процеса на вземане на решения относно инфраструктурни инвестиции, законодателство и други области.

Представител на ЕС заяви, че речта може да включва и споменаване на устойчивостта на водните ресурси и кръговата икономика.

Еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен заяви пред „POLITICO“, че се надява адаптацията към климатичните промени да бъде част от речта на фон дер Лайен.

„Трябва да направим повече… за ограничаването на климатичните промени, всички сме наясно с това, но също така и за адаптацията към климатичните промени“, каза той.

Търговията

Един от големите въпроси, надвиснали над речта на фон дер Лайен, е дали тя ще спомене Китай.

В речта си през 2023 г. тя обяви, че Европейската комисия започва широко разследване за държавни субсидии на китайските електромобили. Ходът предизвика ответни мерки от Пекин, насочени срещу европейски износни продукти като свинско месо и бренди.

Този път няма да има подобно развитие, твърди европейски представител, според когото фон дер Лайен няма да обяви ново разследване.

Пекин няма да заема особено важно място в речта, въпреки че се очаква фон дер Лайен да подчертае необходимостта ЕС да ускори усилията за диверсификация. Тя дори може да спомене поименно обсъждания от Комисията инструмент за диверсификация.

Миграцията

Речта на фон дер Лайен идва след кризата в Сеута, при която десетки хиляди мигранти влязоха в испанската територия, предизвиквайки политически трусове в целия ЕС през лятото.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер е представил пред останалите членове на Комисията доклад за изводите и поуките от кризата по време на семинара на Колегията на комисарите този месец, съобщи европейски представител пред „POLITICO“. Брунер е бил единственият комисар, направил подобна презентация.

Очаква се фон дер Лайен да използва речта си, за да призове за укрепване на Frontex, агенцията на ЕС за охрана на външните граници. Това включва повече от утрояване на броя на европейските гранични и брегови служители до 30 000 спрямо приблизително 7800 в момента, както и потенциално разширяване на мандата и правомощията на Frontex. Според трима представители това би позволило на агенцията да играе роля в т.нар. центрове за връщане в трети държави.

Двама европейски представители заявиха също, че фон дер Лайен може да отвори вратата за финансиране на гранична инфраструктура, с други думи, огради, със средства от бюджета на ЕС. Това би представлявало значителна промяна в позицията на Комисията. Един от представителите посочи, че тя може също така да предложи използването на европейски средства за подпомагане на държавите членки при финансирането на центрове за връщане извън ЕС.

Най-спорната идея, която се обсъжда за речта, според високопоставен дипломат и представител на ЕС, е създаването на европейска рамка за ситуации на масиран миграционен натиск. Тя би позволила временно спиране на действието на някои правила за предоставяне на убежище и по-бързо връщане на мигранти.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предложи подобна идея в скорошна статия за „POLITICO“.

Отбраната

Очаква се отбраната и сигурността също да заемат важно място в речта, като дългоочакваната Стратегия за сигурност се очаква в началото на октомври.

Първоначално се очакваше стратегията да бъде представена след срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Отлагането ѝ засилва очакванията, че фон дер Лайен ще използва речта си, за да изпревари документа, като представи предварително някои от основните му идеи и приоритети.

Комисията подготвя и актуализирана политика за Арктика, която в момента се очаква да бъде представена на 20 октомври. Тя е преименувана на „Стратегия за Северното съседство и Арктика“, за да отрази по-широкия ѝ географски обхват.

Фон дер Лайен наскоро се завърна от Гренландия, като заяви, че Европа иска да бъде „по-ангажирана в Арктика“.

С присъствието на канадския премиер Марк Карни европейски представител заяви, че фон дер Лайен може да обяви заедно с Отава инициатива за сигурността в Арктика.

„Сигурността и отбраната винаги са нейната силна страна“, каза представителят.

Друг високопоставен европейски представител отбеляза, че фон дер Лайен ще бъде домакин на Карни, а „добрият домакин“ прави подаръци, макар че не можа да каже какви точно ще бъдат тези политически подаръци.

Социалните медии

Фон дер Лайен потвърди, че ще използва речта си, за да представи планове за въвеждане на възрастови ограничения за използването на социалните мрежи, като е възможно законодателното предложение да бъде представено още същия ден.

Председателят на Комисията ще трябва да отговори на редица сложни въпроси, включително каква ще бъде минималната възраст и дали ще позволи на отделните държави от ЕС сами да определят своите възрастови ограничения.

Миналата седмица, по време на вечеря на министрите в Дъблин, държавите членки не са успели да постигнат съгласие относно конкретна възрастова граница, съобщиха трима европейски представители пред „POLITICO“.

В понеделник „POLITICO“ съобщи, че в четвъртък Европейската комисия ще представи новия Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act). Предложението има за цел да създаде многостепенна система за достъп до социалните мрежи под родителски надзор преди навършване на 15 години.

Комисията вероятно ще разшири възрастовите ограничения и към други услуги, като платформите за игри и чатботовете с изкуствен интелект.

„Не е нужно да приемаме детство, оформено от алгоритми“, заяви фон дер Лайен в четвъртък.