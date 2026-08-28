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Украински боен опит! Индия планира да купи американски противотанкови системи Javelin

Украински боен опит! Индия планира да купи американски противотанкови системи Javelin

28 Август, 2026 17:09 494 22

  • индия-
  • ракети-
  • джавелин-
  • украйна

През ноември 2025 г. Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на Индия на системи Javelin и свързано оборудване на обща стойност около 45,7 млн. долара

Украински боен опит! Индия планира да купи американски противотанкови системи Javelin - 1
Reuters Reuters

Индия планира да закупи доказалите се в бойни условия американски противотанкови ракетни комплекси Javelin, съобщи в петък посланикът на САЩ в Ню Делхи Серджо Гор, цитиран от "Ройтерс".

Вашингтон вече подготви възможността за сделката. През ноември 2025 г. Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на Индия на системи Javelin и свързано оборудване на обща стойност около 45,7 млн. долара.

Според уведомлението до американския Конгрес индийското правителство е поискало 100 бойни ракети FGM-148 Javelin, една допълнителна ракета и 25 леки командно-пускови модула LwCLU или по-старите пускови устройства Block 1 CLU. Пакетът включва също тренировъчни средства, симулатори, резервни части, техническа документация и логистична поддръжка.

Javelin е преносим противотанков ракетен комплекс със среден обсег, разработен съвместно от американските компании Raytheon и Lockheed Martin. Основното му предназначение е унищожаването на танкове и други бронирани машини, но системата може да се използва и срещу укрепени позиции и други наземни цели.

Едно от най-големите ѝ предимства е принципът "стреляй и забрави". Преди изстрелването инфрачервената система за самонасочване захваща целта, след което ракетата я следи самостоятелно. Това означава, че операторът не е необходимо да продължава да насочва ракетата след изстрела и може веднага да смени позицията си.

Javelin може да атакува бронирана техника по два основни начина. При директната атака ракетата лети към целта по сравнително права траектория. По-характерният режим е атаката отгоре - след изстрелването ракетата се издига и се спуска върху горната част на танка, където бронята обикновено е значително по-тънка от челната.

Съвременните варианти на системата имат ефективен обсег до около 4 километра, а според американската документация максималната далечина при някои конфигурации надхвърля 4,5 километра. Комплектът с ракетата тежи около 20 килограма и може да бъде пренасян от пехотинци.

Друга особеност е т.нар. мек старт. Първоначален заряд изхвърля ракетата от пусковата тръба, а основният ракетен двигател се включва едва след като тя се е отдалечила от стрелеца. Това намалява опасната реактивна струя и позволява използването на Javelin от закрити позиции, включително от сгради и укрепления.

Системата е използвана в реални бойни действия в Ирак, Афганистан и Украйна. Особено голяма известност Javelin придоби след началото на войната в Украйна, където беше използван срещу руски танкове и друга бронирана техника.

Производителите посочват, че още преди войната в Украйна с Javelin са били извършени над 5000 бойни пуска в различни конфликти.

Защо Индия може да купува оръжия и от САЩ, и от Русия?

Потенциалната покупка на Javelin е показателна и за специфичната отбранителна политика на Индия. За разлика от повечето големи европейски купувачи на американско оръжие, Индия не е член на НАТО и няма съюзническо задължение да стандартизира въоръжението си с това на САЩ.

Ню Делхи от десетилетия следва политика на стратегическа автономия и избягва трайното обвързване само с един военнополитически блок. Това позволява на страната да избира оръжейни системи от различни производители според собствените си военни, технологични, финансови и политически интереси.

Исторически Русия и преди нея СССР са сред основните доставчици на оръжие за Индия. Индийските въоръжени сили продължават да експлоатират голям брой системи с руски или съветски произход, сред които изтребителите Су-30МКИ, танковете Т-90, различни ракетни комплекси и системите за противовъздушна отбрана С-400.

В същото време през последните две десетилетия Ню Делхи значително увеличи покупките на американско въоръжение и техника. САЩ определиха Индия като "основен отбранителен партньор" през 2016 г., а две години по-късно страната получи статут STA-1, който улеснява достъпа ѝ до редица американски военни технологии.

Това обаче не прави Индия американски военен съюзник и не я задължава да купува само американско оръжие. Индийските сили едновременно използват американски, руски, френски, израелски и местно произведени системи. Ню Делхи например купи френските изтребители Rafale, американски морски патрулни самолети P-8I и транспортни C-17 и C-130J, руски ПВО системи С-400 и израелски противотанкови ракети Spike.

Тази свобода има и ограничения. Американският закон CAATSA позволява на Вашингтон да налага санкции за значителни сделки с руския отбранителен сектор. Именно покупката от Индия на С-400 от Русия предизвика продължителен спор с Вашингтон.

Съединените щати освен това предупреждават, че едновременното използване на чувствителни американски и руски технологии може да създаде проблеми със съвместимостта и защитата на секретни технологии.

Въпреки това Вашингтон от години отчита особеното положение на Индия и дългогодишната ѝ зависимост от руска военна техника. Американски представители са признавали, че тази зависимост не може да бъде прекратена незабавно.

За Ню Делхи диверсификацията има и чисто стратегическа цел - Индия не желае въоръжените ѝ сили да зависят критично от една държава доставчик, особено предвид едновременното напрежение с Китай и Пакистан.

Американските производители вече са обсъждали и възможността част от Javelin да се произвежда в Индия. Raytheon и Lockheed Martin подписаха още през 2020 г. меморандум с индийската Bharat Dynamics Limited за проучване на възможностите за съвместно производство.

За Индия подобен модел е особено привлекателен, тъй като Ню Делхи все по-често обвързва големите военни поръчки с трансфер на технологии, местно производство и постепенно изграждане на собствена отбранителна индустрия.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уинчестър

    6 10 Отговор
    Джавелин и Стингер спсиха Украйна!

    Коментиран от #7

    17:10 28.08.2026

  • 2 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Китайските MANPADS, включително моделите QW-12 и FN-16 се прилагаха н а практика от КСИР ,с които бяха свалени много самолети на Краварите още в първите дни на нахлуването им в Иран пред да поделят опашки и избягат с Авраам Линкълн на 1500 километра

    17:15 28.08.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор
    опърлената мечка още на РПГ ли я кара?нещо безаналогово не са ли измислили?

    17:17 28.08.2026

  • 4 Индия

    1 3 Отговор
    ще ги продаде на Русия.😁

    17:17 28.08.2026

  • 5 Ами

    5 2 Отговор
    Че то ако е само за сто дживелина, да ги бяха купили от руснаците :)

    17:18 28.08.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #8, #13, #14

    17:20 28.08.2026

  • 7 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Уинчестър":

    Къде са 25% вай богатата част на Украйна.
    Спасиха я ,нали?

    Коментиран от #9

    17:21 28.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 последната укра

    6 0 Отговор
    След укренския боен опит, укрия трябва да се гради наново хахахаха страшен опит, проблема е, че нема укри да градят, па и пари нема за градежа, толкова за бойния опит, опита долу горе се свежда до това- не правете така мили деца, трябваше да се поучат от предишните бойни опити на другите, които са описани по същия начин- мили деца не правете така ще загазите.

    17:30 28.08.2026

  • 11 дискотека укрия бойния опит

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    17:33 28.08.2026

  • 12 след бойния опит

    4 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    17:33 28.08.2026

  • 13 последната укра

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Ми зеления хаяско няма как да пусне интернета хахахахаха ми то няма ток хахахаха.

    17:37 28.08.2026

  • 14 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    курлапоне,ползват осранския на аванта

    17:39 28.08.2026

  • 15 Ташаков

    1 2 Отговор
    Факти само вие не пишете,че миналата седмица над 100 000 руснаци са избягали през Грузинската граница от страх от мобилизация.Да живнат нашите копеи

    Коментиран от #20

    17:39 28.08.2026

  • 16 млад еврас

    3 0 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    17:40 28.08.2026

  • 17 удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    17:41 28.08.2026

  • 18 доня ваксулиня

    3 0 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя и спасява врагове не ти трябват.

    17:43 28.08.2026

  • 19 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    дето 404 там и Индия според авторката

    17:45 28.08.2026

  • 20 удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ташаков":

    В Русия няма мобилизация хахахаха пак нещо се обърка май.

    17:46 28.08.2026

  • 21 млад еврас

    2 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    17:48 28.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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