Украински боен опит! Индия планира да купи американски противотанкови системи Javelin

Индия планира да закупи доказалите се в бойни условия американски противотанкови ракетни комплекси Javelin, съобщи в петък посланикът на САЩ в Ню Делхи Серджо Гор, цитиран от "Ройтерс".

Вашингтон вече подготви възможността за сделката. През ноември 2025 г. Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на Индия на системи Javelin и свързано оборудване на обща стойност около 45,7 млн. долара.

Според уведомлението до американския Конгрес индийското правителство е поискало 100 бойни ракети FGM-148 Javelin, една допълнителна ракета и 25 леки командно-пускови модула LwCLU или по-старите пускови устройства Block 1 CLU. Пакетът включва също тренировъчни средства, симулатори, резервни части, техническа документация и логистична поддръжка.

Javelin е преносим противотанков ракетен комплекс със среден обсег, разработен съвместно от американските компании Raytheon и Lockheed Martin. Основното му предназначение е унищожаването на танкове и други бронирани машини, но системата може да се използва и срещу укрепени позиции и други наземни цели.

Едно от най-големите ѝ предимства е принципът "стреляй и забрави". Преди изстрелването инфрачервената система за самонасочване захваща целта, след което ракетата я следи самостоятелно. Това означава, че операторът не е необходимо да продължава да насочва ракетата след изстрела и може веднага да смени позицията си.

Javelin може да атакува бронирана техника по два основни начина. При директната атака ракетата лети към целта по сравнително права траектория. По-характерният режим е атаката отгоре - след изстрелването ракетата се издига и се спуска върху горната част на танка, където бронята обикновено е значително по-тънка от челната.

Съвременните варианти на системата имат ефективен обсег до около 4 километра, а според американската документация максималната далечина при някои конфигурации надхвърля 4,5 километра. Комплектът с ракетата тежи около 20 килограма и може да бъде пренасян от пехотинци.

Друга особеност е т.нар. мек старт. Първоначален заряд изхвърля ракетата от пусковата тръба, а основният ракетен двигател се включва едва след като тя се е отдалечила от стрелеца. Това намалява опасната реактивна струя и позволява използването на Javelin от закрити позиции, включително от сгради и укрепления.

Системата е използвана в реални бойни действия в Ирак, Афганистан и Украйна. Особено голяма известност Javelin придоби след началото на войната в Украйна, където беше използван срещу руски танкове и друга бронирана техника.

Производителите посочват, че още преди войната в Украйна с Javelin са били извършени над 5000 бойни пуска в различни конфликти.

Защо Индия може да купува оръжия и от САЩ, и от Русия?

Потенциалната покупка на Javelin е показателна и за специфичната отбранителна политика на Индия. За разлика от повечето големи европейски купувачи на американско оръжие, Индия не е член на НАТО и няма съюзническо задължение да стандартизира въоръжението си с това на САЩ.

Ню Делхи от десетилетия следва политика на стратегическа автономия и избягва трайното обвързване само с един военнополитически блок. Това позволява на страната да избира оръжейни системи от различни производители според собствените си военни, технологични, финансови и политически интереси.

Исторически Русия и преди нея СССР са сред основните доставчици на оръжие за Индия. Индийските въоръжени сили продължават да експлоатират голям брой системи с руски или съветски произход, сред които изтребителите Су-30МКИ, танковете Т-90, различни ракетни комплекси и системите за противовъздушна отбрана С-400.

В същото време през последните две десетилетия Ню Делхи значително увеличи покупките на американско въоръжение и техника. САЩ определиха Индия като "основен отбранителен партньор" през 2016 г., а две години по-късно страната получи статут STA-1, който улеснява достъпа ѝ до редица американски военни технологии.

Това обаче не прави Индия американски военен съюзник и не я задължава да купува само американско оръжие. Индийските сили едновременно използват американски, руски, френски, израелски и местно произведени системи. Ню Делхи например купи френските изтребители Rafale, американски морски патрулни самолети P-8I и транспортни C-17 и C-130J, руски ПВО системи С-400 и израелски противотанкови ракети Spike.

Тази свобода има и ограничения. Американският закон CAATSA позволява на Вашингтон да налага санкции за значителни сделки с руския отбранителен сектор. Именно покупката от Индия на С-400 от Русия предизвика продължителен спор с Вашингтон.

Съединените щати освен това предупреждават, че едновременното използване на чувствителни американски и руски технологии може да създаде проблеми със съвместимостта и защитата на секретни технологии.

Въпреки това Вашингтон от години отчита особеното положение на Индия и дългогодишната ѝ зависимост от руска военна техника. Американски представители са признавали, че тази зависимост не може да бъде прекратена незабавно.

За Ню Делхи диверсификацията има и чисто стратегическа цел - Индия не желае въоръжените ѝ сили да зависят критично от една държава доставчик, особено предвид едновременното напрежение с Китай и Пакистан.

Американските производители вече са обсъждали и възможността част от Javelin да се произвежда в Индия. Raytheon и Lockheed Martin подписаха още през 2020 г. меморандум с индийската Bharat Dynamics Limited за проучване на възможностите за съвместно производство.

За Индия подобен модел е особено привлекателен, тъй като Ню Делхи все по-често обвързва големите военни поръчки с трансфер на технологии, местно производство и постепенно изграждане на собствена отбранителна индустрия.