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Свалени дронове, мобилизирана авиация и неутрализирани мини заради войната в Украйна
  Тема: Украйна

Свалени дронове, мобилизирана авиация и неутрализирани мини заради войната в Украйна

28 Август, 2026 18:39 355 2

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Що се отнася до дроновете, свалени на румънска територия, настоящата година е първата, в която страната е свалила такива апарати – общо четири

Свалени дронове, мобилизирана авиация и неутрализирани мини заради войната в Украйна - 1
БТА БТА

2026 г. е годината, в която войната между Русия и Украйна е причинила най-сериозни проблеми за Румъния, посочва в свой репортаж по темата Диджи24. През изминалите осем месеца 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, което представлява повече от половината от общия регистриран брой, отбелязва медията, като се позовава на информация на Министерството на националната отбрана на страната. Ведомството поддържа отчет в реално време на уебсайта си, като данните се актуализират ежедневно.

От началото на войната в Украйна са регистрирани 130 атаки в близост до границата на Румъния. Само през първите осем месеца на тази година са отчетени 64 атаки – повече от два пъти спрямо миналата година, когато са регистрирани 28. Вследствие на това се е увеличил и броят на мисиите за охрана на въздушното пространство.

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Изтребители са вдигани по тревога 84 пъти от началото на войната, като 49 от тези случаи са през настоящата година. В операциите са участвали както самолети на румънските военновъздушни сили, така и съюзнически машини, разположени в Румъния за изпълнение на подобни мисии.

Що се отнася до дроновете, свалени на румънска територия, настоящата година е първата, в която страната е свалила такива апарати – общо четири. Същевременно са регистрирани множество инциденти, при които на румънска земя са открити отломки или паднали дронове. Намерени са общо 69 фрагмента, 33 от които – през тази година.

Друг въпрос, на който Министерството на националната отбрана обръща внимание, е свързан с морските мини. По време на войната румънските военноморски сили са унищожили девет морски мини. Две такива устройства са неутрализирани през настоящата година.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Даа........ румънците поне знаят, колко бомбардировки са отнесли от Украйна!!!
    Тук още се опитват по плажовете да ги ловят с ласо за кайдсърфинг!
    Гледам ги от плажа, па се чудим - оня кара, кара, па фърчилото му гръмне...

    18:43 28.08.2026

  • 2 ами да се оправят

    0 0 Отговор
    слабо ме вълнуват мамалигарските неволи

    мене някой пита ли ме как се живее със 600 евро /месец?

    18:52 28.08.2026

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