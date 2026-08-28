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Говори Москва: Преговорите с Украйна в момента са на пауза
  Тема: Украйна

Говори Москва: Преговорите с Украйна в момента са на пауза

28 Август, 2026 18:09 730 65

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов заяви пред журналисти, че не изключва възобновяване на преговорите с Русия през септември

Говори Москва: Преговорите с Украйна в момента са на пауза - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското правителство заяви, че Киев и Москва не водят мирни преговори в момента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че „въпросът в момента е поставен на пауза“, посочват руски медии.

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Прессекретарят на президента Владимир Путин добави, че не са представени нови идеи. Същевременно „Киев е напълно наясно“ с исканията на Русия, каза Песков.

Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов заяви пред журналисти, че не „изключва възобновяване на преговорите с Русия през септември“.

САЩ отдавна оказват натиск върху Москва и Киев да постигнат мирно споразумение. Посещенията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър във воюващите страни, които се очакваха през август, обаче не се състояха.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 11 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #14

    18:12 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 млад еврас

    14 5 Отговор
    Ми на пауза са я, победителите не преговарят, па и зеления гном му трябват още няколко златни тоалетни, па не ЕС не им трябва силна укрия, че да не вземат да им дирят сметка коги се разсмърдят нещата.

    18:14 28.08.2026

  • 4 За последните 7 дни

    5 5 Отговор
    140 000 руски граждани преминаха границата с Грузия.

    Коментиран от #39

    18:14 28.08.2026

  • 5 млад еврас

    12 5 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    18:15 28.08.2026

  • 6 хахахаха

    13 4 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #10, #18

    18:15 28.08.2026

  • 7 Пич

    13 4 Отговор
    Русия няма никакъв зор да преговаря!!!
    Тя кротко си напредва на фронта.......

    18:16 28.08.2026

  • 8 розовото пони зеля

    12 3 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    18:16 28.08.2026

  • 9 млад еврас

    10 5 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    Коментиран от #20

    18:17 28.08.2026

  • 10 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "хахахаха":

    Гарантирано има за цел глупака.

    18:17 28.08.2026

  • 11 Защо да преговарят?

    5 9 Отговор
    Украинците мачкат. Току що гледах няколко видеа, как Стормшадоу унищожават щаба на 51ва армия в Днецк.

    Коментиран от #23, #26

    18:17 28.08.2026

  • 12 последната укра

    10 4 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    18:17 28.08.2026

  • 13 Ама Зелю кво чака

    8 7 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    18:17 28.08.2026

  • 14 Как

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Мое си толко праззз

    18:17 28.08.2026

  • 15 !!!?

    5 3 Отговор
    Путлер е на менопауза...да пика на син камък срещу уроки !

    18:17 28.08.2026

  • 16 розовото пони зеля

    6 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:18 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "млад еврас":

    Явно си пърляк роден след 2000-та година и не помниш - празните магазини на СССР.

    Но можеш, ако не си сакат, да си потърсиш кадри от 1989-1990-та магазини из СССР и най-вече Москва.

    Коментиран от #31, #42, #53

    18:19 28.08.2026

  • 21 Ами

    4 1 Отговор
    А дали американците оказват натиск
    или просто се измъкнаха по терлици?
    Забъркаха кашата и се изнизаха.
    Сега си продават оръжията, а Европа плаща.

    Коментиран от #37

    18:19 28.08.2026

  • 22 последната укра

    7 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    18:19 28.08.2026

  • 23 Ами така е

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Защо да преговарят?":

    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    18:19 28.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 последната укра

    6 3 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    18:20 28.08.2026

  • 26 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Защо да преговарят?":

    Няколко руски полковника и стотина солдата отидоха да пеят в хора на Кобзон.

    18:20 28.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Военен

    5 3 Отговор
    Досега всички успехи на руснаците се ограничават до това, че всеки път успяват да се измъкнат от пълно обкръжение от ВСУ. И в Херсон, и край Лиман и край Харков, и край Киев, Суми, Изюм... май в Купянск не успяха и няколко стотин руснаха дадоха фира.

    Коментиран от #33, #35, #36, #38, #40, #41

    18:21 28.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 От Крим

    5 1 Отговор
    2 милиона са без ток вода бензин лекарства...
    Един мост им остана...Към живота.
    .

    18:23 28.08.2026

  • 31 СССР

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Хранеше боклуци като България,Армения и пр.и пр.за сметка на руснаците

    Коментиран от #58

    18:23 28.08.2026

  • 32 Ха, ха, ха

    3 0 Отговор
    "Дрън дрън ярина" означава две китари и едно яре! Обратното е "Яре, яре дрън"...

    18:24 28.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Киев за два дня и всьо

    2 1 Отговор
    Из руските медии.

    18:25 28.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Цената няма значение щом се нулират орки.

    Коментиран от #46

    18:26 28.08.2026

  • 38 Скрий се

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Военен":

    ВСУ и обкръжение на руснаци?
    Миньори и тракторите вкараха в чувал ВСУ в Переделкино.
    Путин ги спря и беше грешка

    Коментиран от #59

    18:26 28.08.2026

  • 39 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "За последните 7 дни":

    В бившите републики живеят много руснаци още от времето на СССР.. Нормално е сега руснаци да пътуват и в двете посоки От Украйна като 20 милиона отидоха в Русия сега ,пък какво? Роднини,близки...Цяла фамилия може да е разпръсната из републиките .И кво сега? Да не се виждат никога ли? Август месец е отпускарски..Какво чудно има? Всеки пътуващ през август..

    18:27 28.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Военен":

    Това го кажи на 1 600 000 майки на окраинци които вече ги погребаха
    и на още 1 200 000 майки дето още не знаят къде са са им децата.

    Коментиран от #43

    18:27 28.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 пико4,

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Отиди им го кажи.

    18:29 28.08.2026

  • 44 Гост

    4 1 Отговор
    Значи, ЕС да се готви за дъъълга зима

    Коментиран от #48

    18:29 28.08.2026

  • 45 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Нали Русия губи войната? Кой иска да преговаря с губещата страна, освен Украйна с Русия и САЩ с Иран? Щото и иранците да като руснаците: губят, но Тръмп отчаяно иска да постигнат някакво споразумение.... 🤔

    18:30 28.08.2026

  • 46 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "жик так":

    Проблема пиле е че орките свършват,
    а на Русия и трябват пленници.
    Така, че стягай мешката.

    Коментиран от #51, #52

    18:30 28.08.2026

  • 47 Опашки при КОМУНИЗМА

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Млад еврас":

    Чакахме да дойде стока, щот в магазина немаше нищо.

    Коментиран от #56, #57

    18:31 28.08.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    И Путин да са готви за дълга зима....без гориво.

    18:32 28.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Говори КИЕВ

    2 0 Отговор
    Бомбиме си Путин.
    Кви мирни преговори.

    18:33 28.08.2026

  • 51 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    чер ва та

    18:33 28.08.2026

  • 52 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #54

    18:34 28.08.2026

  • 53 Голодомор

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    В софето, също бяха празни.

    18:35 28.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    Руснаците най-накрая проумяха (Боже, колко време им трябваше!?), че истеричната русофобия на Запад се прикрива като борба с "режима в Кремъл", "диктаторът Путин" и прочее ефвемизми. Както едно време Хитлер се оправдаваше, че воюва с болшевизма, а не с Русия. Кравунделите(и присъдружие) никога няма да кажат, че са против руския народ (не са толкова глупави), а това си е аксиоматична истина. Но и самите управници в Кремъл си го навлякоха това на главата с безумно наивната си политика. Пропиляха години наред докато аглосаксите подготвяха терена и промиваха мозъците на укри, прибалти и прочие отр$пки.

    18:39 28.08.2026

  • 56 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Опашки при КОМУНИЗМА":

    Всичко имаше и храната беше истинска за разлика от сега! Сега храната ти я забъркват в лаборатории и ти рупаш химия.

    18:40 28.08.2026

  • 57 млад еврас

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Опашки при КОМУНИЗМА":

    Кво си чакал ве, кви опашки ве, ми то и сега чакаш по опашки у лидълу да им ядеш полуфабрикатите натъпкани с отрова дето и кучето не ги яде, през комунизма салама го ползвахме кучета и котки да храним щото ние рупахме суджуци и луканки, а е оди да висиш на опашката в лидъла за некое полуфабрикатче и не лужи хората тука, бяхме 26 икономика в света, ядрена и космическа държава, само ЦАЩ, Япония и България произвеждаха компютри, 3 в света по строителство на язовири, храна зеленчуци, плодове, текстил, обувки все наше производство, ако не бяха комунягите щеше да се плакнеш у дерети и с газениче да си светиш, ми нема а са плашиш, те демократите па там у дерето ша та върнат с газеничето.

    18:40 28.08.2026

  • 58 СИВ хрантутеше

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "СССР":

    Цял СССР. За това на пипера в раша му казват "болгарский перец". А както знаем родината му е Америка. На ъглошлайфа казват "болгарка". Едва ли е наше изобретение, но елпром бълваше за савецкия пазар.

    Коментиран от #60

    18:44 28.08.2026

  • 59 Най голямата

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Скрий се":

    Грешка беше, че Пригожин се спря

    18:47 28.08.2026

  • 60 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "СИВ хрантутеше":

    И след 1989г година западняците изхвърлиха България и останалите страни от соц лагера от руския пазар и се настаниха те на руския пазар...

    Коментиран от #62, #63

    18:48 28.08.2026

  • 61 Артилерист

    1 3 Отговор
    Руските войски са пробили при Славянск. Зеленски се снимал с Белицки и казал, че той ще спре пробива. Военно разбирайте се чудят как ще стане това при масираното засипване на укро позициите с тежки руски бомби, залпове на Торнадо и Смерч, и едрокалибрени артилерийски снаряди...

    18:51 28.08.2026

  • 62 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Москвичите изчезнаха
    Дойдоха мерцедесите....на сила.
    Я по сериозно

    18:51 28.08.2026

  • 63 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Дали навремето някой си е купувал нещо съветско, освен млековарка.

    18:53 28.08.2026

  • 64 Ивайло Мирчев

    1 0 Отговор
    Путин щял да напада утре София с ядрени ракети, след малко скачам от най-високия етаж на централата на Глово.

    18:53 28.08.2026

  • 65 голем смех

    0 0 Отговор
    Руският Старлинк изгоря.И падна.

    18:54 28.08.2026

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