Говори Москва: Преговорите с Украйна в момента са на пауза

Руското правителство заяви, че Киев и Москва не водят мирни преговори в момента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че „въпросът в момента е поставен на пауза“, посочват руски медии.

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Прессекретарят на президента Владимир Путин добави, че не са представени нови идеи. Същевременно „Киев е напълно наясно“ с исканията на Русия, каза Песков.

Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов заяви пред журналисти, че не „изключва възобновяване на преговорите с Русия през септември“.

САЩ отдавна оказват натиск върху Москва и Киев да постигнат мирно споразумение. Посещенията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър във воюващите страни, които се очакваха през август, обаче не се състояха.