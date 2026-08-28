Говори Москва: Преговорите с Украйна в момента са на пауза

Руското правителство заяви, че Киев и Москва не водят мирни преговори в момента, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че „въпросът в момента е поставен на пауза“, посочват руски медии.
Прессекретарят на президента Владимир Путин добави, че не са представени нови идеи. Същевременно „Киев е напълно наясно“ с исканията на Русия, каза Песков.
Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов заяви пред журналисти, че не „изключва възобновяване на преговорите с Русия през септември“.
САЩ отдавна оказват натиск върху Москва и Киев да постигнат мирно споразумение. Посещенията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър във воюващите страни, които се очакваха през август, обаче не се състояха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #14
18:12 28.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 млад еврас
18:14 28.08.2026
4 За последните 7 дни
Коментиран от #39
18:14 28.08.2026
5 млад еврас
18:15 28.08.2026
6 хахахаха
Коментиран от #10, #18
18:15 28.08.2026
7 Пич
Тя кротко си напредва на фронта.......
18:16 28.08.2026
8 розовото пони зеля
18:16 28.08.2026
9 млад еврас
Коментиран от #20
18:17 28.08.2026
10 Руската пропаганда
До коментар #6 от "хахахаха":Гарантирано има за цел глупака.
18:17 28.08.2026
11 Защо да преговарят?
Коментиран от #23, #26
18:17 28.08.2026
12 последната укра
18:17 28.08.2026
13 Ама Зелю кво чака
18:17 28.08.2026
14 Как
До коментар #1 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Мое си толко праззз
18:17 28.08.2026
15 !!!?
18:17 28.08.2026
16 розовото пони зеля
18:18 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "млад еврас":Явно си пърляк роден след 2000-та година и не помниш - празните магазини на СССР.
Но можеш, ако не си сакат, да си потърсиш кадри от 1989-1990-та магазини из СССР и най-вече Москва.
Коментиран от #31, #42, #53
18:19 28.08.2026
21 Ами
или просто се измъкнаха по терлици?
Забъркаха кашата и се изнизаха.
Сега си продават оръжията, а Европа плаща.
Коментиран от #37
18:19 28.08.2026
22 последната укра
18:19 28.08.2026
23 Ами така е
До коментар #11 от "Защо да преговарят?":"Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
Из европейската преса
18:19 28.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 последната укра
18:20 28.08.2026
26 Мдаа
До коментар #11 от "Защо да преговарят?":Няколко руски полковника и стотина солдата отидоха да пеят в хора на Кобзон.
18:20 28.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Военен
Коментиран от #33, #35, #36, #38, #40, #41
18:21 28.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 От Крим
Един мост им остана...Към живота.
.
18:23 28.08.2026
31 СССР
До коментар #20 от "Ха ха ха ха":Хранеше боклуци като България,Армения и пр.и пр.за сметка на руснаците
Коментиран от #58
18:23 28.08.2026
32 Ха, ха, ха
18:24 28.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Киев за два дня и всьо
18:25 28.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 жик так
До коментар #21 от "Ами":Цената няма значение щом се нулират орки.
Коментиран от #46
18:26 28.08.2026
38 Скрий се
До коментар #28 от "Военен":ВСУ и обкръжение на руснаци?
Миньори и тракторите вкараха в чувал ВСУ в Переделкино.
Путин ги спря и беше грешка
Коментиран от #59
18:26 28.08.2026
39 Атина Палада
До коментар #4 от "За последните 7 дни":В бившите републики живеят много руснаци още от времето на СССР.. Нормално е сега руснаци да пътуват и в двете посоки От Украйна като 20 милиона отидоха в Русия сега ,пък какво? Роднини,близки...Цяла фамилия може да е разпръсната из републиките .И кво сега? Да не се виждат никога ли? Август месец е отпускарски..Какво чудно има? Всеки пътуващ през август..
18:27 28.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
До коментар #28 от "Военен":Това го кажи на 1 600 000 майки на окраинци които вече ги погребаха
и на още 1 200 000 майки дето още не знаят къде са са им децата.
Коментиран от #43
18:27 28.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 пико4,
До коментар #41 от "Ами":Отиди им го кажи.
18:29 28.08.2026
44 Гост
Коментиран от #48
18:29 28.08.2026
45 Ъъъ
18:30 28.08.2026
46 Ами
До коментар #37 от "жик так":Проблема пиле е че орките свършват,
а на Русия и трябват пленници.
Така, че стягай мешката.
Коментиран от #51, #52
18:30 28.08.2026
47 Опашки при КОМУНИЗМА
До коментар #42 от "Млад еврас":Чакахме да дойде стока, щот в магазина немаше нищо.
Коментиран от #56, #57
18:31 28.08.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Гост":И Путин да са готви за дълга зима....без гориво.
18:32 28.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Говори КИЕВ
Кви мирни преговори.
18:33 28.08.2026
51 ще си събираш
До коментар #46 от "Ами":чер ва та
18:33 28.08.2026
52 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #46 от "Ами":Ще го накажем.
Коментиран от #54
18:34 28.08.2026
53 Голодомор
До коментар #20 от "Ха ха ха ха":В софето, също бяха празни.
18:35 28.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Стоянчо Пуканката
18:39 28.08.2026
56 Атина Палада
До коментар #47 от "Опашки при КОМУНИЗМА":Всичко имаше и храната беше истинска за разлика от сега! Сега храната ти я забъркват в лаборатории и ти рупаш химия.
18:40 28.08.2026
57 млад еврас
До коментар #47 от "Опашки при КОМУНИЗМА":Кво си чакал ве, кви опашки ве, ми то и сега чакаш по опашки у лидълу да им ядеш полуфабрикатите натъпкани с отрова дето и кучето не ги яде, през комунизма салама го ползвахме кучета и котки да храним щото ние рупахме суджуци и луканки, а е оди да висиш на опашката в лидъла за некое полуфабрикатче и не лужи хората тука, бяхме 26 икономика в света, ядрена и космическа държава, само ЦАЩ, Япония и България произвеждаха компютри, 3 в света по строителство на язовири, храна зеленчуци, плодове, текстил, обувки все наше производство, ако не бяха комунягите щеше да се плакнеш у дерети и с газениче да си светиш, ми нема а са плашиш, те демократите па там у дерето ша та върнат с газеничето.
18:40 28.08.2026
58 СИВ хрантутеше
До коментар #31 от "СССР":Цял СССР. За това на пипера в раша му казват "болгарский перец". А както знаем родината му е Америка. На ъглошлайфа казват "болгарка". Едва ли е наше изобретение, но елпром бълваше за савецкия пазар.
Коментиран от #60
18:44 28.08.2026
59 Най голямата
До коментар #38 от "Скрий се":Грешка беше, че Пригожин се спря
18:47 28.08.2026
60 Атина Палада
До коментар #58 от "СИВ хрантутеше":И след 1989г година западняците изхвърлиха България и останалите страни от соц лагера от руския пазар и се настаниха те на руския пазар...
Коментиран от #62, #63
18:48 28.08.2026
61 Артилерист
18:51 28.08.2026
62 Голем смех
До коментар #60 от "Атина Палада":Москвичите изчезнаха
Дойдоха мерцедесите....на сила.
Я по сериозно
18:51 28.08.2026
63 Не знам
До коментар #60 от "Атина Палада":Дали навремето някой си е купувал нещо съветско, освен млековарка.
18:53 28.08.2026
64 Ивайло Мирчев
18:53 28.08.2026
65 голем смех
18:54 28.08.2026