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"Путин не може да спре войната. Той се нуждае от нея."
  Тема: Украйна

"Путин не може да спре войната. Той се нуждае от нея."

31 Август, 2026 19:02 607 69

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Много е трудно да се направи адекватна преценка на това дали Русия засилва опитите си за провокации срещу държави от НАТО, тъй като с тези информации разполагат само разузнавателните служби

"Путин не може да спре войната. Той се нуждае от нея." - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Руснаците не напредват в Украйна, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че веднага ще бъде свален", казва германски експерт.

Необичайната визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва продължава да предизвиква дискусии. Пред АРД германският военен експерт Зьонке Найцел казва, че е възможно причината да е била предупреждение от страна на САЩ Русия да не прави опити да напада Балтийските държави. Според него Кремъл може да крои такива планове и от позицията на слабост, в каквато в момента изглежда се намира на фронта в Украйна.

"Путин не може просто да спре войната"

"Руснаците не напредват в момента, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че ако го направи, веднага ще бъде свален. Не може и просто така да премине към мира. Всички икономисти, с които съм разговарял, смятат, че е невъзможно - руската икономика ще колабира”, казва Найцел. "Путин се нуждае от тази война - както от икономическа, така и от вътрешнополитическа гледна точка”. Според експерта, ако Москва не успее да отчете някакъв прогрес в Украйна, може да прибегне към нападение срещу НАТО, от което в момента се притеснява и Алиансът. "Това ще е ход като на ранено животно, което иска да постигне някакъв успех. Виждали сме го многократно в историята на диктаторите”.

Подобен ход на мнозина изглежда нерационален, но Найцел отбелязва, че решението за пълномащабната инвазия през 2022 г. също не е било особено рационално. Основната гледна точка в НАТО вече е, че в Русия може да предприемат подобно нападение и от позицията на слабост”, казва експертът. Голям проблем е и фактът, че в момента НАТО не е в много добра ситуация, още повече с оглед на това, че САЩ използваха много от боеприпасите си във войната в Иран, която и в момента продължава. Ракетите за ПВО установките "Пейтриът” са дефицитни, а Европа засега не може сама да ги произвежда. Така Старият континент е уязвим срещу ракетите с дълъг обсег на Русия. Европа изостава и по отношение на войната с дронове, а Москва е наясно с това, отбелязва експертът. "Точно това е опасението на НАТО - че Путин би могъл да се възползва от тази възможност”.

Какво точно означава хибридната война

Според Найцел е много трудно да се направи адекватна преценка на това дали Русия засилва опитите си за провокации срещу държави от НАТО, тъй като с тези информации разполагат само разузнавателните служби. Той обаче дава за пример тревожните разкрития около появата на дронове с експлозив на летището в Лайпциг. Пред АРД той казва, че знае и за други случаи, които не са станали публично достояние. Затова експертът казва: "Когато разговарям с хора от разузнавателните служби, ги съветвам да обясняват повече. Ако пред обществото винаги се говори, че сме в хибридна война, обикновените хора не разбират какво точно значи това. Трябва да сме по-ясни”, казва Найцел.

Експертът пледира да се обърне сериозно внимание на случилото се на летището в Лайпциг. По думите на Найцел нападението с дрон там се е провалило само по технически причини. "Представете си, ако един или два товарни самолета, носещи боеприпаси, бяха се разбили след съприкосновение с дрон над град Хале и 100 души бяха загинали. Тогава въпросът определено щеше да е - дали не трябва да си припомним член 5 от Северноатлантическия договор - клаузата за взаимна защита? Докога ситуацията е хибридна? Кога се превръща във военна? Кога е време да обявим, че сме във война или поне в кризисна ситуация?”, пита експертът. Според него в Германия такова решение няма как да бъде взето, тъй като е нужно мнозинство от 2/3 в Бундестага, а "Алтернатива за Германия” и Левицата никога не биха гласували "за”.

Найцел казва, че цинично погледнато, тези инциденти може дори да се приемат като нещо положително. "Защо? Защото те очертават ясно заплахата, за която службите непрестанно говорят пред нас, гражданите”. Сега правителството е подложено на натиск да направи нещо. Защото, ако отново нищо не се случи, и следващият път някой самолет наистина се разбие, какво ще правят тогава управляващите, които сега само говорят, пита експертът реторично.

"Последното мирно лято в Европа"

АРД припомня, че през миналата година Найцел предизвика сериозни дискусии в обществото с предупреждението си, че 2025 година може да се окаже "последното мирно лято” в Европа. Експертът признава, че тази прогноза не се е оказала вярна, и се надява да няма война и в бъдеще. "Въпреки инцидентите с дронове, сега съм по-оптимистично настроен, отколкото бях през миналия месец март, когато направих това изказване”, казва Найцел и отбелязва, че то е било направено малко след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност и скандала с украинския президент Зеленски в Белия дом.

Тогава пред НАТО стоеше въпросът дали Тръмп ще се опита да унищожи Алианса, но ето, че той още съществува и последната среща на върха на организацията в Анкара беше обнадеждаваща, обяснява Найцел. "Трябва обаче да имаме предвид, че Путин, може да ескалира ситуацията още много. Руснаците със сигурност могат да нападат летищата ни с дронове. Но засега не го правят. Да, Путин ескалира провокациите, води хибридна война. Но по мое мнение засега той все пак гледа да не прекрачва една определена граница", казва експертът пред АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 6 Отговор
    Путин може всичко, за разлика от тъпите Урсулианци и Рижия Хахо, но защо му е да спира, след като побеждава?!

    Коментиран от #11, #31, #60

    19:05 31.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    СРЕД НОВИТЕ ДЕПУТАТИ В РУСКАТА ДУМА
    ЩЕ ИМА 181 УЧАСТНИЦИ В СВО , НЯКОИ ОТ ТЯХ ГЕРОЙ НА РФ :)
    .......
    ПУТИН НАПРАВИ РЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ ОЛИГАРСИТЕ:) ..... ТОВА Е ДАЖЕ ПО - ВАЖНО ОТ СВО :) .. НЯМА ВЕЧЕ ДА ИМА ДОГОВОРНЯКИ С ЗАПАДНИТЕ ХИЕНИ :)

    19:07 31.08.2026

  • 3 бат Данчо

    14 3 Отговор
    Туй нещо /Deutsche Welle/ , мирише на мръсна тоалетна!!!

    Коментиран от #25

    19:08 31.08.2026

  • 4 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    4 9 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #33

    19:08 31.08.2026

  • 5 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 9 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #17

    19:08 31.08.2026

  • 6 12343211

    0 7 Отговор
    По скоро заради репарациите.

    19:08 31.08.2026

  • 7 Димяща ушанка 🤩💀

    3 6 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    19:08 31.08.2026

  • 8 Путин смелия бакшиш

    4 6 Отговор
    Много ме е страх за живота ми, затова ще жертвам още 400 000 ватника ахахах

    19:09 31.08.2026

  • 9 СБО провал

    3 6 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    19:09 31.08.2026

  • 10 до последния бандеровец ще е войната

    5 1 Отговор
    а дойче зеле, защо трябва да спира войната? като още има живи окранчета?

    воната ще е до последния има време още

    19:09 31.08.2026

  • 11 56655

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нещо по-смешно неможа ли да измислиш?Ама толкова си можеш.

    19:09 31.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Клозетното Зелле, пак кърти миФки и избива рибоците. Хахахах

    19:09 31.08.2026

  • 13 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 6 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #44

    19:09 31.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 4 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин

    19:10 31.08.2026

  • 16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #65

    19:10 31.08.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    опа па евтените тролове още ли сте на работа? 17 часа мина вече

    19:10 31.08.2026

  • 18 ру БЛАТА

    1 4 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    19:11 31.08.2026

  • 19 Боа

    4 0 Отговор
    И с кой Путин ще подписва мир?
    С просрочения наркоман Зе?
    Украина няма нито един легитимен кандидат!

    Коментиран от #53

    19:11 31.08.2026

  • 20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    6 0 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Окраина едва ли ще съществува след зимата.

    19:11 31.08.2026

  • 21 Путлеристан 🤮🤮

    1 5 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    19:11 31.08.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ВЪРВИ ПЛЪТНА ЗАЧИСТКА
    НА ИКОНОМИКАТА НА УКРАЙНА :)
    ......
    ВС НА РФ И ГРУПИРОВКАТА ЦЕНТЪР ИЗЛЯЗОХА НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР В СТЕПИТЕ, КОИТО СЕ ПРОСТИРАТ ЧАК ДО КИЙВ: ...
    .....
    В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВС НА РФ ЗАЯВИХА ЧЕ СА ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕДИ ДА ПОДГОТВЯТ ПЛЪТНО УНИЩОЖАВАНЕ НА УКРАИНСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
    .......
    ДАЖЕ АЗ НЕ БИХ СПРЯЛ ВОЙНАТА ПРИ ТАКАВА СИТУАЦИЯ :)

    19:11 31.08.2026

  • 23 Януари 2022

    1 5 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    19:11 31.08.2026

  • 24 Цеков

    1 3 Отговор
    Путулер е руския Анйщайн. Ленинградския Платон.

    19:11 31.08.2026

  • 25 аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "бат Данчо":

    Не са те.Вземи се изкъпи.

    19:11 31.08.2026

  • 26 Рашка Феодалия

    1 3 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    19:12 31.08.2026

  • 27 Живка

    1 3 Отговор
    Путин е вагина.

    19:12 31.08.2026

  • 28 скучно и точка.

    1 3 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #41

    19:12 31.08.2026

  • 29 На дунава с погачите

    2 1 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    19:12 31.08.2026

  • 30 ру БЛАТА

    1 3 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност ВИНАГИ инаги се случва точно обратното

    19:13 31.08.2026

  • 31 Чукче - мислител

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    DW не може да спре пропагандите, полуистините и откровените лъжи.
    Тя се нуждае от тях като се представя за слънцето и въздуха на планетата.

    19:13 31.08.2026

  • 32 Пуратино 🤥🤥

    1 3 Отговор
    Всеки път когато излъже за нещо му порастват токчетата

    19:13 31.08.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Наромням, че Ссср затри Британската империя, а после за да изтрие и ЕС назначиха Горбачёв ,а той отдели мързеливите и глупавите от СИВ и от украйна и Прибалтика и тарикатите от Кавказ и... Воала- ЕС Дори Исландия го отказа, хахахх

    Коментиран от #47

    19:13 31.08.2026

  • 34 Сесесере2🤢🤮

    2 2 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    19:14 31.08.2026

  • 35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #45

    19:14 31.08.2026

  • 36 НЕМОЖАЧи.ру

    2 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация ...

    19:14 31.08.2026

  • 37 Слава Украине

    1 4 Отговор
    Какво нападение срещу НАТО ще предприеме Русия? Та нали алианса ще я укроти само час-час и половина и ще я натъпче в озоновата дупка.

    19:14 31.08.2026

  • 38 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    4 2 Отговор
    Разбират, че окраина е чао. После иде лечението чрез денацификация.

    19:14 31.08.2026

  • 39 DW - Пропаганден машинен

    3 0 Отговор
    Това твърдение на Гьобелс Веле важи за Урсулите, които финансират с милиарди войната да продължава глупаво мислейки си, че могат да срутят Русия!
    Урсулите са кръвожадни и хич не им пука, а даже им харесва всеки месец да "харчат" поне по 30 000 украинци!

    19:15 31.08.2026

  • 40 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 1 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    19:15 31.08.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "скучно и точка.":

    Идват, ама към Киев, Ха-ха-ха. А КВО стана с ПВО то в Киев. Нови прашки раздадрха ли им? Или ползает старите, от Жени те си?

    19:16 31.08.2026

  • 42 Всеки ден благодаря на съдбата че

    2 3 Отговор
    не съм се родил при ⚠️руз наци⚠️🤮


    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #46, #56

    19:16 31.08.2026

  • 43 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    В средата на 2022 Путин с характерната си тънка тигрова усмивка каза на възпалените журналисти от прогресивните медии срещу себе си "Не се притеснявайте, ние още не сме започнали да воюваме!".
    Дано сегашната несъмнена ескалация в Украйна не е началото на истинската война, че тогава там камък върху камък няма остане...

    19:17 31.08.2026

  • 44 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Размените на убитите ежемесечно на над 500 украински убити срещу 25-28 руски убити. Другите съотношения са измислици.

    19:18 31.08.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Май не си в час? Не виждаш ли, че Реда се смени? САЩ клатят ЕС, и не могат един Иран да съборят, хахахх

    19:18 31.08.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Всеки ден благодаря на съдбата че":

    И те благодарят, че си в ЕС, а не при тех.

    19:19 31.08.2026

  • 47 Сесесере2🤢🤮

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На бунището на историята 🤩🤡☠️

    19:20 31.08.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Просто загряваме. Ще си вземем това което е наше - СССР + Източна Европа. Никой не може да спре Русия!

    Коментиран от #52, #63

    19:21 31.08.2026

  • 49 Хибридно ГМО зеле

    3 0 Отговор
    Само разни био отпадъци, субпродукти на образователната система в бг пишат тука. Положението ви е много много зле, за глупаците и неграмотните заблудени тролчета, няма бъдеще, нито в бг нито в ЕС.

    19:21 31.08.2026

  • 50 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Руснаците напредват за щастие

    19:21 31.08.2026

  • 51 Мишел

    2 1 Отговор
    Украинците са корави! Русия като влезе в Полша, съотношението ще бъде 1 до 2 солдата срещу 1000 пияни поляци.

    19:24 31.08.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ало, НЯМА право да пишеш от мой адрес

    Коментиран от #61

    19:25 31.08.2026

  • 53 Ксаниба

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Боа":

    И Русия няма легитимен ръководител.Има един пожизнен и кръвожаден диктатор.

    Коментиран от #68

    19:26 31.08.2026

  • 54 Войната

    0 2 Отговор
    ще продължи толкова, колкото е нужно. В националната доктрина на САЩ, е записано с главни букви:-Разпада на Руската федерация е задължителен, като за целта ще се използват всякакви възможни и налични средства, дори и такива, унищожаващи част от екосистемата и отнемащи живота на милиони индивиди, останали в страни от човешката еволюция.

    19:26 31.08.2026

  • 55 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Западните медии лъжат. Руските войски са пред Киев. Най-късно в сряда к Лиичко ще се иушка на дерек.

    19:27 31.08.2026

  • 56 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Всеки ден благодаря на съдбата че":

    Прав си, така мислят всички преминали през школата ППетрохан някогашни момченца, сега момиченца.

    19:27 31.08.2026

  • 57 АГЛАСАКСИТЕ

    2 2 Отговор
    Ще отговарят за загубените славянски животи и за разпалването на тази война.

    19:27 31.08.2026

  • 58 Според много проучвания.

    2 0 Отговор
    Насилието е основна ценност в блатата.Няма ли външен браг се почва с крепостните.

    19:29 31.08.2026

  • 59 Факти

    2 0 Отговор
    Всички рано или късно умираме. Въпросът е с какво ще ни запомнят. Путин остава в историята като абсолютен uguom, който скъса връзки с Европа, която го хранеше, и превърна Русия в китайска провинция.

    19:29 31.08.2026

  • 60 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Диктаторите и нацисти не спират сами. Те биват спирани. Някой трябва да ги спре. За това, ако победят над Украйна, кой ви е казал, че няма да продължат към Полша, копеизажи? Вие ли го гарантирате?

    19:30 31.08.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аман оъ жълтопаветни ис глес ъци! Скоро ще ВИС нете по уличното осветление. Руската армия е на Дунава! Копирачи ни едни.

    19:30 31.08.2026

  • 62 !!!?

    4 1 Отговор
    Агонията на Путлер...бомби украинците от злоба, разочарование и безизходица !
    Такива бяха и последните дни на Хитлер, но на 2068 ден от специалната военна операция "Барбароса" му "просветна" и си тегли куршума.
    Днес се навършват 1649 дни от началото на специалната военна операция на Путлер в Украйна !
    На Путлер му остават 419 дни за да сподели съдбата на Хитлер !!!?

    19:31 31.08.2026

  • 63 Надежди говежди

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще завземете на баба ми хвърчилото.

    19:32 31.08.2026

  • 64 Тервел

    3 0 Отговор
    Просто Путин не очакваше ,че цяла Европа, САЩ, Канада и Австралия ще застанат зад Украйна, което го направи зависим от Китай и Северна Корея. Дет се вика ядец .

    Коментиран от #69

    19:32 31.08.2026

  • 65 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Че той Путин го смени световния ред. Сега Русия е доста по-назад на опашката, а Украйна дръпна рязко напред. Преди тая война повечето хора по света не знаеха нищо за тая държава. Сега всички й се възхищават и искат да работят с нея. Войната ще свърши и Украйна бързо ще се оправи, а Русия ще продължи да затъва още десетилетия. Путин пренареди реда, ама в обратна посока на желаната от него.

    Коментиран от #67

    19:33 31.08.2026

  • 66 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 67 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    Абе дет се вика, запада се опита да постави русия на колене. Но русия не се предаде и продължи да се въргаля в калта!

    19:38 31.08.2026

  • 68 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ксаниба":

    Не и върви на рашата на диктатори. Все комплексари!

    19:39 31.08.2026

  • 69 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тервел":

    Планът на Путин беше да превземе Украйна бързо преди Запада да успее да реагира и да й помогне. Той се провали още в първия месец, когато военната колона към Киев беше разгромена. Русия загуби войната още тогава.

    19:39 31.08.2026