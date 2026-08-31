"Путин не може да спре войната. Той се нуждае от нея."

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"Руснаците не напредват в Украйна, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че веднага ще бъде свален", казва германски експерт.

Необичайната визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва продължава да предизвиква дискусии. Пред АРД германският военен експерт Зьонке Найцел казва, че е възможно причината да е била предупреждение от страна на САЩ Русия да не прави опити да напада Балтийските държави. Според него Кремъл може да крои такива планове и от позицията на слабост, в каквато в момента изглежда се намира на фронта в Украйна.

"Путин не може просто да спре войната"

"Руснаците не напредват в момента, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че ако го направи, веднага ще бъде свален. Не може и просто така да премине към мира. Всички икономисти, с които съм разговарял, смятат, че е невъзможно - руската икономика ще колабира”, казва Найцел. "Путин се нуждае от тази война - както от икономическа, така и от вътрешнополитическа гледна точка”. Според експерта, ако Москва не успее да отчете някакъв прогрес в Украйна, може да прибегне към нападение срещу НАТО, от което в момента се притеснява и Алиансът. "Това ще е ход като на ранено животно, което иска да постигне някакъв успех. Виждали сме го многократно в историята на диктаторите”.

Подобен ход на мнозина изглежда нерационален, но Найцел отбелязва, че решението за пълномащабната инвазия през 2022 г. също не е било особено рационално. Основната гледна точка в НАТО вече е, че в Русия може да предприемат подобно нападение и от позицията на слабост”, казва експертът. Голям проблем е и фактът, че в момента НАТО не е в много добра ситуация, още повече с оглед на това, че САЩ използваха много от боеприпасите си във войната в Иран, която и в момента продължава. Ракетите за ПВО установките "Пейтриът” са дефицитни, а Европа засега не може сама да ги произвежда. Така Старият континент е уязвим срещу ракетите с дълъг обсег на Русия. Европа изостава и по отношение на войната с дронове, а Москва е наясно с това, отбелязва експертът. "Точно това е опасението на НАТО - че Путин би могъл да се възползва от тази възможност”.

Какво точно означава хибридната война

Според Найцел е много трудно да се направи адекватна преценка на това дали Русия засилва опитите си за провокации срещу държави от НАТО, тъй като с тези информации разполагат само разузнавателните служби. Той обаче дава за пример тревожните разкрития около появата на дронове с експлозив на летището в Лайпциг. Пред АРД той казва, че знае и за други случаи, които не са станали публично достояние. Затова експертът казва: "Когато разговарям с хора от разузнавателните служби, ги съветвам да обясняват повече. Ако пред обществото винаги се говори, че сме в хибридна война, обикновените хора не разбират какво точно значи това. Трябва да сме по-ясни”, казва Найцел.

Експертът пледира да се обърне сериозно внимание на случилото се на летището в Лайпциг. По думите на Найцел нападението с дрон там се е провалило само по технически причини. "Представете си, ако един или два товарни самолета, носещи боеприпаси, бяха се разбили след съприкосновение с дрон над град Хале и 100 души бяха загинали. Тогава въпросът определено щеше да е - дали не трябва да си припомним член 5 от Северноатлантическия договор - клаузата за взаимна защита? Докога ситуацията е хибридна? Кога се превръща във военна? Кога е време да обявим, че сме във война или поне в кризисна ситуация?”, пита експертът. Според него в Германия такова решение няма как да бъде взето, тъй като е нужно мнозинство от 2/3 в Бундестага, а "Алтернатива за Германия” и Левицата никога не биха гласували "за”.

Найцел казва, че цинично погледнато, тези инциденти може дори да се приемат като нещо положително. "Защо? Защото те очертават ясно заплахата, за която службите непрестанно говорят пред нас, гражданите”. Сега правителството е подложено на натиск да направи нещо. Защото, ако отново нищо не се случи, и следващият път някой самолет наистина се разбие, какво ще правят тогава управляващите, които сега само говорят, пита експертът реторично.

"Последното мирно лято в Европа"

АРД припомня, че през миналата година Найцел предизвика сериозни дискусии в обществото с предупреждението си, че 2025 година може да се окаже "последното мирно лято” в Европа. Експертът признава, че тази прогноза не се е оказала вярна, и се надява да няма война и в бъдеще. "Въпреки инцидентите с дронове, сега съм по-оптимистично настроен, отколкото бях през миналия месец март, когато направих това изказване”, казва Найцел и отбелязва, че то е било направено малко след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност и скандала с украинския президент Зеленски в Белия дом.

Тогава пред НАТО стоеше въпросът дали Тръмп ще се опита да унищожи Алианса, но ето, че той още съществува и последната среща на върха на организацията в Анкара беше обнадеждаваща, обяснява Найцел. "Трябва обаче да имаме предвид, че Путин, може да ескалира ситуацията още много. Руснаците със сигурност могат да нападат летищата ни с дронове. Но засега не го правят. Да, Путин ескалира провокациите, води хибридна война. Но по мое мнение засега той все пак гледа да не прекрачва една определена граница", казва експертът пред АРД.