"Путин не може да спре войната. Той се нуждае от нея."

"Руснаците не напредват в Украйна, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че веднага ще бъде свален", казва германски експерт.
Необичайната визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва продължава да предизвиква дискусии. Пред АРД германският военен експерт Зьонке Найцел казва, че е възможно причината да е била предупреждение от страна на САЩ Русия да не прави опити да напада Балтийските държави. Според него Кремъл може да крои такива планове и от позицията на слабост, в каквато в момента изглежда се намира на фронта в Украйна.
"Путин не може просто да спре войната"
"Руснаците не напредват в момента, за щастие. Но Путин трябва да спечели тази война, ако иска да остане на власт. Той не може просто да каже: "прибираме се”. Знае, че ако го направи, веднага ще бъде свален. Не може и просто така да премине към мира. Всички икономисти, с които съм разговарял, смятат, че е невъзможно - руската икономика ще колабира”, казва Найцел. "Путин се нуждае от тази война - както от икономическа, така и от вътрешнополитическа гледна точка”. Според експерта, ако Москва не успее да отчете някакъв прогрес в Украйна, може да прибегне към нападение срещу НАТО, от което в момента се притеснява и Алиансът. "Това ще е ход като на ранено животно, което иска да постигне някакъв успех. Виждали сме го многократно в историята на диктаторите”.
Подобен ход на мнозина изглежда нерационален, но Найцел отбелязва, че решението за пълномащабната инвазия през 2022 г. също не е било особено рационално. Основната гледна точка в НАТО вече е, че в Русия може да предприемат подобно нападение и от позицията на слабост”, казва експертът. Голям проблем е и фактът, че в момента НАТО не е в много добра ситуация, още повече с оглед на това, че САЩ използваха много от боеприпасите си във войната в Иран, която и в момента продължава. Ракетите за ПВО установките "Пейтриът” са дефицитни, а Европа засега не може сама да ги произвежда. Така Старият континент е уязвим срещу ракетите с дълъг обсег на Русия. Европа изостава и по отношение на войната с дронове, а Москва е наясно с това, отбелязва експертът. "Точно това е опасението на НАТО - че Путин би могъл да се възползва от тази възможност”.
Какво точно означава хибридната война
Според Найцел е много трудно да се направи адекватна преценка на това дали Русия засилва опитите си за провокации срещу държави от НАТО, тъй като с тези информации разполагат само разузнавателните служби. Той обаче дава за пример тревожните разкрития около появата на дронове с експлозив на летището в Лайпциг. Пред АРД той казва, че знае и за други случаи, които не са станали публично достояние. Затова експертът казва: "Когато разговарям с хора от разузнавателните служби, ги съветвам да обясняват повече. Ако пред обществото винаги се говори, че сме в хибридна война, обикновените хора не разбират какво точно значи това. Трябва да сме по-ясни”, казва Найцел.
Експертът пледира да се обърне сериозно внимание на случилото се на летището в Лайпциг. По думите на Найцел нападението с дрон там се е провалило само по технически причини. "Представете си, ако един или два товарни самолета, носещи боеприпаси, бяха се разбили след съприкосновение с дрон над град Хале и 100 души бяха загинали. Тогава въпросът определено щеше да е - дали не трябва да си припомним член 5 от Северноатлантическия договор - клаузата за взаимна защита? Докога ситуацията е хибридна? Кога се превръща във военна? Кога е време да обявим, че сме във война или поне в кризисна ситуация?”, пита експертът. Според него в Германия такова решение няма как да бъде взето, тъй като е нужно мнозинство от 2/3 в Бундестага, а "Алтернатива за Германия” и Левицата никога не биха гласували "за”.
Найцел казва, че цинично погледнато, тези инциденти може дори да се приемат като нещо положително. "Защо? Защото те очертават ясно заплахата, за която службите непрестанно говорят пред нас, гражданите”. Сега правителството е подложено на натиск да направи нещо. Защото, ако отново нищо не се случи, и следващият път някой самолет наистина се разбие, какво ще правят тогава управляващите, които сега само говорят, пита експертът реторично.
"Последното мирно лято в Европа"
АРД припомня, че през миналата година Найцел предизвика сериозни дискусии в обществото с предупреждението си, че 2025 година може да се окаже "последното мирно лято” в Европа. Експертът признава, че тази прогноза не се е оказала вярна, и се надява да няма война и в бъдеще. "Въпреки инцидентите с дронове, сега съм по-оптимистично настроен, отколкото бях през миналия месец март, когато направих това изказване”, казва Найцел и отбелязва, че то е било направено малко след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност и скандала с украинския президент Зеленски в Белия дом.
Тогава пред НАТО стоеше въпросът дали Тръмп ще се опита да унищожи Алианса, но ето, че той още съществува и последната среща на върха на организацията в Анкара беше обнадеждаваща, обяснява Найцел. "Трябва обаче да имаме предвид, че Путин, може да ескалира ситуацията още много. Руснаците със сигурност могат да нападат летищата ни с дронове. Но засега не го правят. Да, Путин ескалира провокациите, води хибридна война. Но по мое мнение засега той все пак гледа да не прекрачва една определена граница", казва експертът пред АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11, #31, #60
19:05 31.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ИМА 181 УЧАСТНИЦИ В СВО , НЯКОИ ОТ ТЯХ ГЕРОЙ НА РФ :)
.......
ПУТИН НАПРАВИ РЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ ОЛИГАРСИТЕ:) ..... ТОВА Е ДАЖЕ ПО - ВАЖНО ОТ СВО :) .. НЯМА ВЕЧЕ ДА ИМА ДОГОВОРНЯКИ С ЗАПАДНИТЕ ХИЕНИ :)
19:07 31.08.2026
3 бат Данчо
Коментиран от #25
19:08 31.08.2026
4 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #33
19:08 31.08.2026
5 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #17
19:08 31.08.2026
6 12343211
19:08 31.08.2026
7 Димяща ушанка 🤩💀
19:08 31.08.2026
8 Путин смелия бакшиш
19:09 31.08.2026
9 СБО провал
19:09 31.08.2026
10 до последния бандеровец ще е войната
воната ще е до последния има време още
19:09 31.08.2026
11 56655
До коментар #1 от "Пич":Нещо по-смешно неможа ли да измислиш?Ама толкова си можеш.
19:09 31.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:09 31.08.2026
13 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #44
19:09 31.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
19:10 31.08.2026
16 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #65
19:10 31.08.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":опа па евтените тролове още ли сте на работа? 17 часа мина вече
19:10 31.08.2026
18 ру БЛАТА
19:11 31.08.2026
19 Боа
С просрочения наркоман Зе?
Украина няма нито един легитимен кандидат!
Коментиран от #53
19:11 31.08.2026
20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:11 31.08.2026
21 Путлеристан 🤮🤮
ну паГади
19:11 31.08.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ИКОНОМИКАТА НА УКРАЙНА :)
......
ВС НА РФ И ГРУПИРОВКАТА ЦЕНТЪР ИЗЛЯЗОХА НА ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР В СТЕПИТЕ, КОИТО СЕ ПРОСТИРАТ ЧАК ДО КИЙВ: ...
.....
В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВС НА РФ ЗАЯВИХА ЧЕ СА ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕДИ ДА ПОДГОТВЯТ ПЛЪТНО УНИЩОЖАВАНЕ НА УКРАИНСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
.......
ДАЖЕ АЗ НЕ БИХ СПРЯЛ ВОЙНАТА ПРИ ТАКАВА СИТУАЦИЯ :)
19:11 31.08.2026
23 Януари 2022
19:11 31.08.2026
24 Цеков
19:11 31.08.2026
25 аааа
До коментар #3 от "бат Данчо":Не са те.Вземи се изкъпи.
19:11 31.08.2026
26 Рашка Феодалия
19:12 31.08.2026
27 Живка
19:12 31.08.2026
28 скучно и точка.
Коментиран от #41
19:12 31.08.2026
29 На дунава с погачите
19:12 31.08.2026
30 ру БЛАТА
19:13 31.08.2026
31 Чукче - мислител
До коментар #1 от "Пич":DW не може да спре пропагандите, полуистините и откровените лъжи.
Тя се нуждае от тях като се представя за слънцето и въздуха на планетата.
19:13 31.08.2026
32 Пуратино 🤥🤥
19:13 31.08.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Наромням, че Ссср затри Британската империя, а после за да изтрие и ЕС назначиха Горбачёв ,а той отдели мързеливите и глупавите от СИВ и от украйна и Прибалтика и тарикатите от Кавказ и... Воала- ЕС Дори Исландия го отказа, хахахх
Коментиран от #47
19:13 31.08.2026
34 Сесесере2🤢🤮
19:14 31.08.2026
35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #45
19:14 31.08.2026
36 НЕМОЖАЧи.ру
19:14 31.08.2026
37 Слава Украине
19:14 31.08.2026
38 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:14 31.08.2026
39 DW - Пропаганден машинен
Урсулите са кръвожадни и хич не им пука, а даже им харесва всеки месец да "харчат" поне по 30 000 украинци!
19:15 31.08.2026
40 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
19:15 31.08.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "скучно и точка.":Идват, ама към Киев, Ха-ха-ха. А КВО стана с ПВО то в Киев. Нови прашки раздадрха ли им? Или ползает старите, от Жени те си?
19:16 31.08.2026
42 Всеки ден благодаря на съдбата че
И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
Коментиран от #46, #56
19:16 31.08.2026
43 Тити на Кака
Дано сегашната несъмнена ескалация в Украйна не е началото на истинската война, че тогава там камък върху камък няма остане...
19:17 31.08.2026
44 Мишел
До коментар #13 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Размените на убитите ежемесечно на над 500 украински убити срещу 25-28 руски убити. Другите съотношения са измислици.
19:18 31.08.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Май не си в час? Не виждаш ли, че Реда се смени? САЩ клатят ЕС, и не могат един Иран да съборят, хахахх
19:18 31.08.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Всеки ден благодаря на съдбата че":И те благодарят, че си в ЕС, а не при тех.
19:19 31.08.2026
47 Сесесере2🤢🤮
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На бунището на историята 🤩🤡☠️
19:20 31.08.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #52, #63
19:21 31.08.2026
49 Хибридно ГМО зеле
19:21 31.08.2026
50 Хасковски каунь
19:21 31.08.2026
51 Мишел
19:24 31.08.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ало, НЯМА право да пишеш от мой адрес
Коментиран от #61
19:25 31.08.2026
53 Ксаниба
До коментар #19 от "Боа":И Русия няма легитимен ръководител.Има един пожизнен и кръвожаден диктатор.
Коментиран от #68
19:26 31.08.2026
54 Войната
19:26 31.08.2026
55 Хасковски каунь
19:27 31.08.2026
56 Тити на Кака
До коментар #42 от "Всеки ден благодаря на съдбата че":Прав си, така мислят всички преминали през школата ППетрохан някогашни момченца, сега момиченца.
19:27 31.08.2026
57 АГЛАСАКСИТЕ
19:27 31.08.2026
58 Според много проучвания.
19:29 31.08.2026
59 Факти
19:29 31.08.2026
60 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":Диктаторите и нацисти не спират сами. Те биват спирани. Някой трябва да ги спре. За това, ако победят над Украйна, кой ви е казал, че няма да продължат към Полша, копеизажи? Вие ли го гарантирате?
19:30 31.08.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аман оъ жълтопаветни ис глес ъци! Скоро ще ВИС нете по уличното осветление. Руската армия е на Дунава! Копирачи ни едни.
19:30 31.08.2026
62 !!!?
Такива бяха и последните дни на Хитлер, но на 2068 ден от специалната военна операция "Барбароса" му "просветна" и си тегли куршума.
Днес се навършват 1649 дни от началото на специалната военна операция на Путлер в Украйна !
На Путлер му остават 419 дни за да сподели съдбата на Хитлер !!!?
19:31 31.08.2026
63 Надежди говежди
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще завземете на баба ми хвърчилото.
19:32 31.08.2026
64 Тервел
Коментиран от #69
19:32 31.08.2026
65 Факти
До коментар #16 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Че той Путин го смени световния ред. Сега Русия е доста по-назад на опашката, а Украйна дръпна рязко напред. Преди тая война повечето хора по света не знаеха нищо за тая държава. Сега всички й се възхищават и искат да работят с нея. Войната ще свърши и Украйна бързо ще се оправи, а Русия ще продължи да затъва още десетилетия. Путин пренареди реда, ама в обратна посока на желаната от него.
Коментиран от #67
19:33 31.08.2026
66 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
67 Хахахаха
До коментар #65 от "Факти":Абе дет се вика, запада се опита да постави русия на колене. Но русия не се предаде и продължи да се въргаля в калта!
19:38 31.08.2026
68 Хахахаха
До коментар #53 от "Ксаниба":Не и върви на рашата на диктатори. Все комплексари!
19:39 31.08.2026
69 Факти
До коментар #64 от "Тервел":Планът на Путин беше да превземе Украйна бързо преди Запада да успее да реагира и да й помогне. Той се провали още в първия месец, когато военната колона към Киев беше разгромена. Русия загуби войната още тогава.
19:39 31.08.2026