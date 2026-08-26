"Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон"

Мъж беше арестуван във Вашингтон, след като в задната част на пикапа му бе открита гилотина в реален размер, съобщи полицията в американската столица, цитирана от Франс прес, пише БТА.
Превозното средство е било забелязано вчера следобед в зона, където паркирането е забранено, уточни полицията на Капитолия, където се намира Конгресът на САЩ.
"Заподозреният - Филан Там Дуй Ли, от град Джулиън в щата Калифорния, беше арестуван за пренасяне на опасно оръжие предвид притежанието на гилотината", допълват органите на реда.
Ли е тръгнал от Калифорния към столицата Вашингтон, посочи полицията, като уточни, че следователи "проверяват съдебното минало на заподозрения, за да научат повече за причините, поради които той е пристигнал във Вашингтон".
Пикапът е бил паркиран близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, две институции, чиито служители в момента са в лятна ваканция, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
21:20 26.08.2026
2 бг революция за първи път
21:24 26.08.2026
3 Ъъъ
И тук трябва да започнем да сковаваме бесилки по площадите....🤔
21:28 26.08.2026
4 Анонимен
21:28 26.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПОЧЕРПИ ПОЛИЦАИТЕ В ПАТРУЛКАТА ПАЗЕЩИ ЗАВЕДЕНИЕТО МУ С ПЪРЖЕНИ ПИЛЕШКИ КРИЛЦА И БИРИЧКА
21:37 26.08.2026
6 Разбирач
21:39 26.08.2026
7 Щял
21:40 26.08.2026
8 Браво
Направо ни обогатихте духовността.
21:50 26.08.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
21:51 26.08.2026
10 бай Даньо
22:10 26.08.2026
11 Янко
22:15 26.08.2026
12 Фалирала кравария
23:18 26.08.2026