"Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон"

Мъж беше арестуван във Вашингтон, след като в задната част на пикапа му бе открита гилотина в реален размер, съобщи полицията в американската столица, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Превозното средство е било забелязано вчера следобед в зона, където паркирането е забранено, уточни полицията на Капитолия, където се намира Конгресът на САЩ.

"Заподозреният - Филан Там Дуй Ли, от град Джулиън в щата Калифорния, беше арестуван за пренасяне на опасно оръжие предвид притежанието на гилотината", допълват органите на реда.

Ли е тръгнал от Калифорния към столицата Вашингтон, посочи полицията, като уточни, че следователи "проверяват съдебното минало на заподозрения, за да научат повече за причините, поради които той е пристигнал във Вашингтон".

Пикапът е бил паркиран близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, две институции, чиито служители в момента са в лятна ваканция, отбелязва АФП.