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Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон

Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон

26 Август, 2026 21:18 980 12

  • сащ-
  • вашингтон-
  • доналд тръмп-
  • капитолия-
  • републиканска партия

Пикапът е бил паркиран близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, две институции, чиито служители в момента са в лятна ваканция, отбелязва АФП

Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мъж беше арестуван във Вашингтон, след като в задната част на пикапа му бе открита гилотина в реален размер, съобщи полицията в американската столица, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Превозното средство е било забелязано вчера следобед в зона, където паркирането е забранено, уточни полицията на Капитолия, където се намира Конгресът на САЩ.

"Заподозреният - Филан Там Дуй Ли, от град Джулиън в щата Калифорния, беше арестуван за пренасяне на опасно оръжие предвид притежанието на гилотината", допълват органите на реда.

Ли е тръгнал от Калифорния към столицата Вашингтон, посочи полицията, като уточни, че следователи "проверяват съдебното минало на заподозрения, за да научат повече за причините, поради които той е пристигнал във Вашингтон".

Пикапът е бил паркиран близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, две институции, чиито служители в момента са в лятна ваканция, отбелязва АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    12 0 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче го хвана страх да не го гилотинират публично.

    21:20 26.08.2026

  • 2 бг революция за първи път

    13 0 Отговор
    някои казват,че идвала война,според моето скромно мнение ще е революция!

    21:24 26.08.2026

  • 3 Ъъъ

    16 1 Отговор
    "Мъж, пренасящ гилотина в пикапа си, беше арестуван във Вашингтон"

    И тук трябва да започнем да сковаваме бесилки по площадите....🤔

    21:28 26.08.2026

  • 4 Анонимен

    12 0 Отговор
    Да беше донесъл пистолет или пушка като всеки нормален американец.

    21:28 26.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    МЪЖ ЗАГЛУШАВАЩ ПОЛЕТИТЕ НАД НАЦИОНАЛНОТО ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВРАЖДЕБНА, ЩАТА МУТРИЛЕНД
    .....
    ПОЧЕРПИ ПОЛИЦАИТЕ В ПАТРУЛКАТА ПАЗЕЩИ ЗАВЕДЕНИЕТО МУ С ПЪРЖЕНИ ПИЛЕШКИ КРИЛЦА И БИРИЧКА

    21:37 26.08.2026

  • 6 Разбирач

    9 0 Отговор
    Носил е оръжието на демокрацията за да услужи на американския народ

    21:39 26.08.2026

  • 7 Щял

    8 0 Отговор
    Да об.рязва Тръмп!

    21:40 26.08.2026

  • 8 Браво

    13 1 Отговор
    Много интересна новина. Изключително важна за съдбата на България и живота на народа.

    Направо ни обогатихте духовността.

    21:50 26.08.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    Заподозреният тихо репетирал - Дончо, заповядай, намести се удобно! Няма да усетиш нищо!

    21:51 26.08.2026

  • 10 бай Даньо

    5 0 Отговор
    Ха-ха-ха, до там си стигнахме гилотина в пьлен размер!? Доналд Трьмп да не се притеснява не е за него, за педофили има едни малки гилотинки...

    22:10 26.08.2026

  • 11 Янко

    6 0 Отговор
    Ако е възможно този с гилотината го чакаме пред парламента.Ела батко имаш 240 клиенти

    22:15 26.08.2026

  • 12 Фалирала кравария

    0 0 Отговор
    изтече в канала, хахаха

    23:18 26.08.2026